29.12.2016 22:58  Доступен дистрибутив для создания домашних кинотеатров OpenELEC 7.0

Увидел свет дистрибутив OpenELEC 7.0 (Open Embedded Linux Entertainment Center), предназначенный для создания домашних кинотеатров (HTPC - Home Theatre PC). В качестве основы использован медиацентр Kodi 16 (бывший XBMC), обладающий богатой функциональностью и поддерживающий расширение возможностей через подключение дополнений. Размер системного образа, пригодного для загрузки с USB-накопителя или SD-карты, составляет 221 Мб. Дополнительно сформированы специализированные сборки для Raspberry Pi, Raspberry Pi 2, AppleTV, WeTek Play, WeTek Core и устройств на базе платформы Freescale iMX6. OpenELEC не является ответвлением от существующих дистрибутивов и основывается на собственных разработках. Дистрибутив OpenELEC развивается синхронно с проектом Kodi и позиционируется как рекомендуемое решение для развёртывания обособленных систем на базе Kodi. Кроме штатных возможностей Kodi, OpenELEC поддерживает ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, подготовлено специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешить или запретить автоматическую установку обновлений. Дистрибутив поддерживает такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей. При помощи OpenELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить OpenELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта. В новой версии: Обеспечено формирование сборок для платформы WeTek Core, используемой в телеприставках на базе Android TV. WeTek Core поставляется на базе SoC AMLogic S812-H, оснащён четырёхядерным CPU (2GHz), поддерживает разрешение 4K и воспроизведение видео H265 (8-bit);

В состав основных сборок добавлены драйверы для устаревщих видеокарт NVIDIA (Legacy);

Обновлены версии системных компонентов: ALSA 1.1 (было 1.0.29), Binutils 2.26 (2.25), GCC 5.3 (4.9), glibc 2.23 (2.22), Python 2.7.13 (2.7.3), LLVM 3.8 (3.6), Linux 4.4 (4.1), Mesa 11.2 (11.0), ffmpeg 2.8 (2.6), libva 1.7 (1.6), connman 1.31 (1.23), libnfs 1.11 (1.9), libressl 2.2 (2.1), systemd 229 (219), xorg-server 1.18 (1.17), Kodi 16.1;

Обновлены драйверы для беспроводных карт и наборы прошивок, добавлен драйвер AMDGPU для новых графических карт AMD, обновлён видеодрайвер Intel, доступны два варианта драйверов NVIDIA (для старых и ноывх карт);

Возвращена поддержка OpenVPN;

Добавлена поддержка вывода звука через Bluetooth, в том числе реализована возможность настройки Bluetooth и сопряжения устройств через графический интерфейс.



