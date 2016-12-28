28.12.2016 18:23  Релиз программы для учёта расходных материалов Severcart 0.7.6

Состоялся релиз программы Severcart 0.7.6, предназначенной для управления жизненным циклом расходных материалов для офисной оргтехники, в том числе картриджей для лазерных и струйных принтеров различных производителей. Предоставляемый программой интерфейс позволяет планировать закупку расходных материалов, отслеживать оставшиеся ресурсы, вести историю перезаправок, генерировать отчётность, печатать акты передачи на заправку и формировать договоры поставки. Программа написана на Python 3 с использованием фреймворка Django и СУБД PostgreSQL. Код программы распространяется под лицензией GPLv2. Релиз сформирован на основе обращений пользователей. В данном выпуске произведены следующие изменения: Существенно видоизменена компоновка функциональных блоков программы для повышения её эргономичности.

Увеличена скорость генерации динамических страниц за счёт оптимизации запросов к базе данных.

Улучшена гибкость поиска по номеру расходника. Теперь возможен поиск по фрагменту номера.

Добавлен фильтр по наименованиям.

Реализована выгрузка результатов работы отчётов в файл CSV для последующей работы в табличном процессоре.

Добавлена возможность буферизации расходников в специальную область для генерации наклеек.

Расширена детализация отчётов.



