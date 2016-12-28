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28.12.2016 18:23  Релиз программы для учёта расходных материалов Severcart 0.7.6

Состоялся релиз программы Severcart 0.7.6, предназначенной для управления жизненным циклом расходных материалов для офисной оргтехники, в том числе картриджей для лазерных и струйных принтеров различных производителей. Предоставляемый программой интерфейс позволяет планировать закупку расходных материалов, отслеживать оставшиеся ресурсы, вести историю перезаправок, генерировать отчётность, печатать акты передачи на заправку и формировать договоры поставки. Программа написана на Python 3 с использованием фреймворка Django и СУБД PostgreSQL. Код программы распространяется под лицензией GPLv2.

Релиз сформирован на основе обращений пользователей. В данном выпуске произведены следующие изменения:

  • Существенно видоизменена компоновка функциональных блоков программы для повышения её эргономичности.
  • Увеличена скорость генерации динамических страниц за счёт оптимизации запросов к базе данных.
  • Улучшена гибкость поиска по номеру расходника. Теперь возможен поиск по фрагменту номера.
  • Добавлен фильтр по наименованиям.
  • Реализована выгрузка результатов работы отчётов в файл CSV для последующей работы в табличном процессоре.
  • Добавлена возможность буферизации расходников в специальную область для генерации наклеек.
  • Расширена детализация отчётов.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.severcart.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз программы для учёта расходных материалов Severcart 0.5.3
  3. OpenNews: Релиз программы для учёта расходных материалов Severcart 0.4.0
  4. OpenNews: Выпуск программы для координации смены картриджей Severcart 0.2.7
Автор новости: Sfcl
Тип: Программы
Ключевые слова: severcart
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  • 1, Аноним, 20:23, 28/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    И что же мы видим на скриншоте? Очередное веб-гуано. Унесите туда, где взяли.
     
  • 2, Аноним, 20:27, 28/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    OT Интересные декорации окон Какая-то тема для кед или новый гуй для убунты а... весь текст скрыт [показать]
     

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