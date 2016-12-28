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28.12.2016 09:29  Доступен интегрированный набор интернет-приложений SeaMonkey 2.46

Спустя девять месяцев с момента прошлого выпуска состоялся релиз пакета SeaMonkey 2.46, объединяющего в рамках одного продукта набор приложений для работы в сети, разрабатываемых под эгидой проекта Mozilla: web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom), WYSIWYG-редактор html-страниц Composer, IRC-клиент ChatZilla, набор средств для web-разработчиков, включающих DOM inspector и JavaScript-отладчик. Пакет доступен в сборках для платформ Linux, Windows и macOS. Из изменений отмечается только синхронизация с кодовой базой Firefox 49 и решение проблем с воспроизведением HTML5-видео (например, c YouTube) в полноэкранном режиме.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.seamonkey-project.o...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.39
  3. OpenNews: Проект Debian объявил о прекращении поддержки Iceape (Seamonkey)
  4. OpenNews: Тестирование Firefox 51-beta и Firefox Developer Edition 52
  5. OpenNews: Релиз Firefox 50
  6. OpenNews: Релиз Firefox 49
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: seamonkey, firefox, mozilla
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  • 1.1, НовыйЮзер, 09:56, 28/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ура!

    сносная работа на несвежем железе
    классический интерфейс браузера и почтовика
    да еще и композер в комплекте :)


     
  • 1.2, Аноним, 09:58, 28/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Зашибись браузер, не тормозит как лиса, но интерфейс а-ля IE6 вызывает отвращени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, НовыйЮзер, 10:07, 28/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ты хотел сказать а-ля Netscape 6 2000 года ;)

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/Netscape_6.1.png

     
     
  • 3.5, Аноним, 10:31, 28/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так это он и есть Mozilla пилилась как свободная основа для Netscape, как се... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, paulus, 10:41, 28/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Mozilla пилилась как свободная основа для Netscape

    Что-то вы батенька путаете. Это только с 1998...

    p.s. жаль под SeaMonkey почти нет расширений, тем более нужных.

     
  • 1.4, Аноним, 10:07, 28/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Отлично! Релиз одного из лучших браузеров. Человеческий интерфейс инклюдед.
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:56, 28/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
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  • 1.6, Какаянахренразница, 10:40, 28/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уже шесть дней как.
     

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