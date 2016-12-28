28.12.2016 09:29  Доступен интегрированный набор интернет-приложений SeaMonkey 2.46

Спустя девять месяцев с момента прошлого выпуска состоялся релиз пакета SeaMonkey 2.46, объединяющего в рамках одного продукта набор приложений для работы в сети, разрабатываемых под эгидой проекта Mozilla: web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom), WYSIWYG-редактор html-страниц Composer, IRC-клиент ChatZilla, набор средств для web-разработчиков, включающих DOM inspector и JavaScript-отладчик. Пакет доступен в сборках для платформ Linux, Windows и macOS. Из изменений отмечается только синхронизация с кодовой базой Firefox 49 и решение проблем с воспроизведением HTML5-видео (например, c YouTube) в полноэкранном режиме.



