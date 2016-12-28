28.12.2016 07:57  Выпуск nginx 1.11.8

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Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.11.8, в котором реализованы следующие изменения:
- Добавлена новая директива absolute_redirect, которая отвечает за абсолютное или относительное перенаправление в nginx;
- В директиву log_format добавлен новый параметр 'escape', который позволяет настроить экранирование символов json;
- В модуле stream добавлена проверка клиентских SSL-сертификатов;
- В директиве ssl_session_ticket_key добавлена поддержка шифрования
TLS session tickets с помощью AES256 при использовании с 80-байтными
ключами;
- Добавлена поддержка vim-commentary в скриптах для vim;
- Исправлена неограниченная рекурсия при получении значений переменных;
- Исправлены ошибки в модуле ngx_stream_ssl_preread_module;
- Внесены изменения в модуль stream: если сервер, описанный в блоке upstream,
был признан неработающим, то после истечения fail_timeout он
признавался работающим только после завершения тестового соединения. Теперь достаточно, чтобы соединение было успешно установлено;
- Исправлена сборка nginx/Windows с 64-битным Visual Studio;
- Исправлена сборка nginx/Windows с OpenSSL 1.1.0.