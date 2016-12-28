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28.12.2016 07:57  Выпуск nginx 1.11.8

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.11.8, в котором реализованы следующие изменения:

  • Добавлена новая директива absolute_redirect, которая отвечает за абсолютное или относительное перенаправление в nginx;
  • В директиву log_format добавлен новый параметр 'escape', который позволяет настроить экранирование символов json;
  • В модуле stream добавлена проверка клиентских SSL-сертификатов;
  • В директиве ssl_session_ticket_key добавлена поддержка шифрования TLS session tickets с помощью AES256 при использовании с 80-байтными ключами;
  • Добавлена поддержка vim-commentary в скриптах для vim;
  • Исправлена неограниченная рекурсия при получении значений переменных;
  • Исправлены ошибки в модуле ngx_stream_ssl_preread_module;
  • Внесены изменения в модуль stream: если сервер, описанный в блоке upstream, был признан неработающим, то после истечения fail_timeout он признавался работающим только после завершения тестового соединения. Теперь достаточно, чтобы соединение было успешно установлено;
  • Исправлена сборка nginx/Windows с 64-битным Visual Studio;
  • Исправлена сборка nginx/Windows с OpenSSL 1.1.0.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.11.7
  3. OpenNews: Root-уязвимость из-за некорректных настроек в пакете nginx для Debian и Ubuntu
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.11.6
  5. OpenNews: Обновление nginx 1.10.2
  6. OpenNews: Выпуск nginx 1.11.5
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, c0rax, 10:06, 28/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Кто-то писал:

    > Nginx третьим зарелизиться не хочет?

    Собственно, воть :D

     
     
  • 2.2, Andrey Mitrofanov, 10:11, 28/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Кто-то писал:
    >> Nginx третьим зарелизиться не хочет?
    > Собственно, воть :D

    Кто?... Кто-то напротив писал
    >>>Что-то зачастили релизы nginx-а.

     
     
  • 3.4, Какаянахренразница, 10:31, 28/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Кто?... Кто-то напротив писал
    >>> Что-то зачастили релизы nginx-а.

    Кто?

     
     
  • 4.6, я, 10:44, 28/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кто?
     
  • 1.3, Какаянахренразница, 10:30, 28/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Зачастили как-то релизы nginx-а...
     
  • 1.5, Mail, 10:32, 28/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда же уже 2.0 выпустят! :)
     

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