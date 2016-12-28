28.12.2016 07:57  Выпуск nginx 1.11.8

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.11.8, в котором реализованы следующие изменения: Добавлена новая директива absolute_redirect, которая отвечает за абсолютное или относительное перенаправление в nginx;

В директиву log_format добавлен новый параметр 'escape', который позволяет настроить экранирование символов json;

В модуле stream добавлена проверка клиентских SSL-сертификатов;

В директиве ssl_session_ticket_key добавлена поддержка шифрования TLS session tickets с помощью AES256 при использовании с 80-байтными ключами;

Добавлена поддержка vim-commentary в скриптах для vim;

Исправлена неограниченная рекурсия при получении значений переменных;

Исправлены ошибки в модуле ngx_stream_ssl_preread_module;

Внесены изменения в модуль stream: если сервер, описанный в блоке upstream, был признан неработающим, то после истечения fail_timeout он признавался работающим только после завершения тестового соединения. Теперь достаточно, чтобы соединение было успешно установлено;

Исправлена сборка nginx/Windows с 64-битным Visual Studio;

Исправлена сборка nginx/Windows с OpenSSL 1.1.0.



