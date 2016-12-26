The OpenNET Project

 
Поиск (теги):    НОВОСТИ (+) КОНТЕНТ WIKI MAN'ы ФОРУМ twitter

26.12.2016 08:45  Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.0

Спустя четыре года с момента прошлого значительного выпуска состоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера Awesome 4.0, предоставляющего интерфейс на основе неперекрывающихся окон. Awesome построен на базе переработанных исходных текстов оконного менеджера dwm и отличается поддержкой использования языка Lua в файлах конфигурации для контроля всех аспектов работы оконного менеджера и создания дополнений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2 и написан с использованием асинхронной библиотеки XCB вместо Xlib для обеспечения хорошей отзывчивости интерфейса.

Awesome позволяет оптимизировать выполнение типового рабочего процесса и организовать управление окнами с использованием только клавиатуры, без необходимости передвижения мыши. Вместо виртуальных рабочих столов в Awesome предлагается группировка по тегам c возможностью отображения разом только окон соответствующих заданному тегу. Оконный менеджер хорошо адаптирован для работы в многомониторных конфигурациях, поддерживает привязку окон к экранам с использованием тегов и может работать в режимах XRandR, Xinerama и Zaphod. Поддерживаются стандарты Freedesktop: EWMH, XDG Base Directory, XEmbed, Desktop Notification и System Tray. Для управления может использоваться передача команд при помощи D-Bus.

В новой версии реализована возможность использования RandR для изменения параметров экрана без перезапуска оконного менеджера. Значительно расширен API (представлена четвёртая версия API). Представлена порция новых виджетов и раскладок окон, которые теперь можно создавать с использованием декларативного синтаксиса. Увеличена скорость перерисовки видимых окон. Переработан код для управления перемещением мыши и изменением размера окон, добавлена возможность подключения плагинов-обработчиков. Реализовано изменение размера при перемещении окна к краю экрана. Улучшена работа с раскладками клавиатуры через XKB.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/aweso...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: awesome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 08:54, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    надо попробовать (сейчас я на i3wm)
     
     
  • 2.28, анонимчик, 11:48, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    а аналог i3status  красивые иконки там есть? если нет, то ну его нафиг.
     
     
  • 3.35, Аноним, 13:03, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Какие иконки, бро, он даже бэкграунд на i3status в растр не умеет
     
  • 1.2, Ящ, 08:59, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Эх... Здорово! Жаль, не опробую, уже сбежал на stumpwm.
     
  • 1.3, A.Stahl, 08:59, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –8 +/
    Я всегда предполагал что пользователи тайловых оконных менеджеров немного того ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:16, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    И что не так с часами?
     
  • 2.5, Дед Анон, 09:17, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    А ты раскрой скриншот на весь экран.
     
     
  • 3.6, A.Stahl, 09:21, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Вероятно решили не палиться, а превьюшка ещё не обновилась P S Для тех, кто уж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Andrey Mitrofanov, 10:06, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    С чего ты взял, что это _часы_ user komp date -d 1215630123 Срд Июл 9 2... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.14, A.Stahl, 10:10, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну я на глаз юникстайм не читаю, так что я мог ещё подумать, особенно учитывая... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.99, Аноним, 16:50, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, а на превьюшке же внизу Last Edited чото-там 2008 Так что там реально U... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 09:30, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Лучше быть немного того , чем как ты иметь своё некомпетентное мнение по любом... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, A.Stahl, 09:33, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучше иметь свое мнение, базирующееся пусть и на неполных данных, чем быть того... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.82, Аноним, 16:13, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А если у меня на десктопе будут бинарные часы, тоже придираться начнёшь? :)
     
     
  • 5.101, A.Stahl, 17:03, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты вообще кто и какое мне до тебя дело?
    Так что можешь без страха ставить бинарные часы -- я не буду к тебе придираться.
     
  • 2.23, Аноним, 11:29, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Этому скриншоту тыща лет
     
  • 2.27, scorry, 11:45, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Напиши это сто раз и прочитай столько же ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Шоколадный заяц, 09:33, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сисьадминить пойдет. А для веб-разработки не вижу преимуществ.
     
     
  • 2.58, анонимыбл, 14:48, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Где, ты, б ть, видишь связь между оконным менеджером и веб-разработкой, макака ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.92, Аноним, 16:42, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Использование мата все уже сказало о твоем интеллектуальном уровне.
     
  • 1.10, Аноним, 09:39, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    С java gui приложениями дружит?
     
     
  • 2.18, Аноним, 11:19, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Строчкой в конфиге лечится, лентяй
     
  • 2.50, Вы забыли заполнить поле Name, 14:26, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Они плохие, с ними никто не дружит.
     
  • 2.59, анонимыбл, 14:49, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > С java gui приложениями дружит?

    idea/eclipse работают замечательно

     
  • 1.11, Аноним, 09:43, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Конфиг-то сломали хоть? А то что за обновление.
     
     
  • 2.12, Аноним, 10:03, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Да, когда-то пробовал, но они задолбали менять конфиг каждые 3-6 месяцев - убежа... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, Куяврег, 10:12, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чуток над пиктограммами поработать, но в целом годнота. За unixtime могу предположить, что часы могут показывать юникстайм. Постоянно на него таращиться смысл небольшой, но иметь возможность по клику или хоткею посмотреть юникстайм - замена более длинной комбинации в консоли. Если так - почему бы и нет?
     
  • 1.17, Аноним, 10:37, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Переполз на awesome Было больно по началу, убито куча времени, но оно того стои... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, виндотролль, 11:23, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Фронтендщики из-за специфики работы мишевозят сильно.
     
     
  • 3.51, Вы забыли заполнить поле Name, 14:29, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На одном рабочем столе редактор, на другом браузер во весь экран ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 11:22, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучший вм всех времён.
     
     
  • 2.21, виндотролль, 11:23, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    неправда Лучший 8212 это i3wm А перед ним лучшим был wmii ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Аноним, 11:43, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Правда Авесому можно как мышкой рулить с чашкой кофе, так и клавиатурой Есть м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, Аноним, 12:30, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В осом до сих пор не завезли ни tabbed layout актуально на ноутах с небольшим э... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, Аноним, 12:59, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Просто покажи свой десктоп, говорун
     
  • 5.61, анонимыбл, 14:52, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    завезли завезли завезли Но вам же главное комментарий написать Дегенераты е ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.32, Аноним, 12:55, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Рамки - для того, чтобы показывать, какое окно в фокусе Зачем показывать текущу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, scorry, 12:57, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А капслок уже язык научился показывать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.39, Аноним, 13:26, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем ему это Пользователь i3 научился определять раскладку по лампочке капслок... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.40, Аноним, 13:27, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если раскладок 1 всего две, то горение или негорение леда дает полную информаци... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.41, scorry, 13:41, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я как бы намекаю, что бывает раскладок больше, чем две ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.43, Аноним, 13:42, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Конкретно у тебя раскладок две.
     
     
  • 9.44, Аноним, 13:45, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня 4
     
  • 9.45, Аноним, 13:48, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А у меня вообще 40.
     
  • 9.46, scorry, 13:55, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вас в школе учат быть настолько глупыми или сами вырастаете такими ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.47, Аноним, 14:02, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Глупые люди выдумывают гипотетические проблемы Люди поумнее довольствуются реше... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.53, angra, 14:35, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что еще вы можете выяснить по посту на форуме Может находить пропавших людей ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.57, Аноним, 14:46, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Удивительно Раскладок всего две, но надо упорно делать вид, что их больше Чтоб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.68, Аноним, 15:10, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ua ru en kz ru en Если начнёшь изучать иностранные языки, отличные от английског... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.70, Аноним, 15:14, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мы говорим про раскладки вполне конкретного человека, подписывающегося здесь как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 15.78, Аноним, 16:00, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Если ваша теория опровергается фактами, игнорируйте факты" (с)
     
     
  • 16.80, Аноним, 16:10, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты про себя что ли Ты же привел аж два варианта из трех раскладок, и ни один из... весь текст скрыт [показать]
     
  • 16.91, Аманим, 16:38, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    все нормально, апория и исключения из правил - се ля ви.
     
  • 15.79, scorry, 16:07, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Отправлено Аноним
    > Мы говорим про раскладки вполне конкретного человека, подписывающегося здесь как scorry.
    >  А не про твои гипотетические свежевыдуманные варианты.

    Откуда ты можешь знать, сколько у меня, конкретного человека, раскладок? Почему ты думаешь, что знаешь это лучше меня? И самое интересное: зачем ты на этом настаиваешь? :-)

     
     
  • 16.81, Аноним, 16:12, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Потому что виден твой способ ведения дискуссии как только выясняется, что твои ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 17.88, scorry, 16:23, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Потому что виден твой способ ведения дискуссии: как только выясняется, что твои
    > реальные проблемы решаются ледом капслока, ты приступил к фантазированию некоей "третьей
    > раскладки", которой у тебя нет и не было. А все ради
    > сомнительной цели "победить в споре".

    Странный вы человек, право слово. У меня в офисе три раскладки, дома на разных местах — от трёх до пяти. При чём тут манера ведения спора, если это МОИ раскладки, а не ваши? Вы, кажется, додумываете моё (злонамеренное) желание непременно победить в споре. Я, например, считаю тайловые менеджеры прекрасными, эстетичными и, наверное, они очень удобны — но я лично их не использую, потому о плюсах или минусах их использования могу только гадать. Я не говорю о них, заметьте: мне нечего сказать о них, к счастью или к сожалению. И, заметьте, я не говорю вам, используете вы или не используете тайловый менеджер. Понимаете?

    А некоторое множество раскладок, большее чем две, я использую :-)

     
  • 12.63, scorry, 14:56, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А что еще вы можете выяснить по посту на форуме? Может находить
    > пропавших людей или предсказывать будущее?

    Это, по-моему, робот. И у него всего одно сообщение и две раскладки.

     
  • 6.62, анонимыбл, 14:53, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ни один нормальный человек не использует capslock по назначению ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.64, scorry, 14:59, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Ни один нормальный человек не использует capslock по назначению.

    Ещё ваши критерии нормальности озвучьте, пожалуйста. Все внемлют, это очень важно для всех.
    Кроме того, что индикатором обычно служит ScrollLock, конечно же. Но дистанционные диагносты слишком велики, чтобы снизойти до этого, да? Или когда пароль в пятый раз набираешь, не смотришь, не залип ли капс, да?

     
     
  • 8.72, Аноним, 15:17, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сколько раз в год ты пользуешься капслоком по его прямому назначению?
     
     
  • 9.85, scorry, 16:17, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Сколько раз в год ты пользуешься капслоком по его прямому назначению?

    Ну... я лично часто. Больше двух-трёх раз в неделю — и по работе, и дома.

    А какое ещё у капслока, кроме прямого, может быть назначение, кроме замыкания верхнего регистра для букв?

     
     
  • 10.87, Аноним, 16:20, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А раскладку сколько раз переключаешь В неделю Переключение раскладки например ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.89, scorry, 16:27, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Больше двух-трёх раз в неделю
    > А раскладку сколько раз переключаешь? В неделю.

    Наркоман, штоле?

    >> А какое ещё у капслока, кроме прямого, может быть назначение, кроме замыкания верхнего регистра для букв?
    > Переключение раскладки например.

    Ну, ради бога. Я же не мешаю вам таким образом переключать раскладку, правильно? Можете хоть нумлоком, хоть по энтеру...

     
     
  • 12.96, synweap, 16:48, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > > А раскладку сколько раз переключаешь? В неделю.
    > Наркоман, штоле?

    Давай проанализируем ситуацию. Есть очень удобный в плане доступности капслок. (Требует участия всего одного пальца.) А есть менее удобное клавосочетание, допустим, Shift-Alt. (Менее удобное оно потому, что требует участия двух пальцев.)

    Есть функция "переключить регистр". Используется она гораздо реже функции "переключить раскладку". Разумным шагом будет назначить вызов более частой функции более удобной клавише (той самой, которая требует одного пальца).

    Что делает scorry. scorry человек весьма религиозный, а потому ни за что не переопределит заложенное еще Господом (TM) Богом (TM) Предназначение (TM) клавиши капслок. И будет вопить в религиозном неистовстве о том, что "ему это удобно".

     
  • 8.86, анонимыбл, 16:18, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что ты несешь, б***ь. "индикатором обычно служит ScrollLock"- что? "не залип ли капс" - что? "Все внемлют, это очень важно для всех." - пошел-ка ты куда-нибудь, не для тебя написано было.
    Я использую капслок для переключения раскладки и для ее индикации. Я не представляю себе зачем нормальному человеку может понадобиться оригинальный функционал этой клавиши.
     
  • 7.84, Аноним, 16:17, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ура Я ненормальный Хорошо, что я хоть чем-то отличаюсь от тебя P... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.36, Аноним, 13:06, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > можно сразу всем

    А панель задач есть? Свернуть окно можно?

     
     
  • 6.37, Аноним, 13:12, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Свернуть окно Это термин из примитивных оконных систем, где окна могут перекр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.38, Аноним, 13:16, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    гуевый тмукс, я понял, спасибо
     
  • 7.48, однозначно, 14:07, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    затем, чтобы работать с остальными, вернутое не мешалось и работало в фоне на па... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.56, Аноним, 14:41, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Отправь ненужное фоновое окно на свой отдельный рабочий стол Alt-Shift- номер ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.67, Аноним, 15:07, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    либо функциональный и гибкий в настройке вм штапельберговский i3 тут и рядом не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.71, Аноним, 15:16, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, для неосиливших си может быть и так ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.52, Аноним, 14:34, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    да, но нет ибо в заголовке окна нет необходимости затем, что в mplayer и диалог... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.60, Аноним, 14:50, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если нет необходимости - убери его в конфиге Ну а как i3 узнает, какое окно ты ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.65, Аноним, 15:00, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    я его i3 убрал полностью в awesome этими извращениями вообще не нужно занимать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.69, Аноним, 15:12, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Наоборот это i3 убрал тебя из числа своих счастливых пользователей Если нужна ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.73, Аноним, 15:24, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    тут, забавы ради, повторюсь, я пользовал i3, не понравилось - выкинул попробуй ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.74, Аноним, 15:28, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, не понравилось так не понравилось Это уже другой разговор Одно дело - когд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.75, Аноним, 15:35, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    хорошо, допустим, что унылая, чёрная панель в i3status, без каких либо признаков... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.76, Аноним, 15:49, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А зачем он вообще нужен, этот статус бар Лично у меня он появляется только при ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.90, Аноним, 16:27, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    нужна универсальность если вм рулится с клавиатуры - это хорошо, а если он рули... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.100, synweap, 16:53, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так i3 рулится и с клавы, и с мыши. Так что i3 универсален.
     
  • 12.93, Анонимдругой, 16:42, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> что i3 не имеет какого-либо функционала.
    > хорошо, допустим, что унылая, чёрная панель в i3status, без каких либо признаков

    А юзать другую панель (хотябы от крысы) не позволяет религия?


     
  • 5.95, freehck, 16:47, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зачем показывать текущую раскладку на экране, если уже в клавиатуру вмонтирован лед
    > капслока?

    Затем, что у пользователя может быть более двух раскладок. ;)

     
  • 2.22, Vombat, 11:27, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >Лучший вм всех времён.

    Это DWM. ;)

     
     
  • 3.29, Аноним, 11:50, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Осмелился б озвучить openbox, но он не в теме )
     
  • 3.54, PlusOdin, 14:36, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    +1

    DWM, скомпиленный без панельки + urxvt + tmux = rulezzz!

     
     
  • 4.55, Аноним, 14:40, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > скомпиленный без панельки

    зачем? есть же ratpoison

     
  • 1.24, ZloySergant, 11:38, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Поздравления использующим данный оконный менеджера с обновкой.

    Самому, правда, под StumpWM тепло и сухо.

     
     
  • 2.26, Zloy, 11:43, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Stumpwm рулит однозначно
     
  • 2.31, Аноним, 12:32, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А он еще живой Я крайнее, что про него слышал, что его форкнули, а потом оба ти... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.66, ZloySergant, 15:01, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А он еще живой? Я крайнее, что про него слышал, что его
    > форкнули, а потом оба тихо померли.

    Живее всех живых. Это же стабильное ПО, там коммитов - только, считай, на устранение ошибок, упрощение кода, да минимальные дополнительные удобства. Вон последний - неделю назад добавили приятную which-key-mode.

     
  • 3.103, Ящ, 17:13, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С неделю назад последний коммит был. Развивается.
     
  • 1.42, Аноним, 13:41, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ай-ай-ай, для любителей минимализма это негоже ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.94, бедный буратино, 16:46, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Улучшена работа с раскладками клавиатуры через XKB.

    при включчении русской раскладки уже можно МЫЖКОЙ переключать окна?

    в третьей версии было нельзя :)

     
     
  • 2.102, анонимыбл, 17:07, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе - нельзя.
     
  • 1.98, Аноним, 16:50, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    уже научился окна до конца экрана разворачивать или всё также внизу небольшая по... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:


      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2016 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by BSH TopList