26.12.2016 08:45  Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.0

Спустя четыре года с момента прошлого значительного выпуска состоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера Awesome 4.0, предоставляющего интерфейс на основе неперекрывающихся окон. Awesome построен на базе переработанных исходных текстов оконного менеджера dwm и отличается поддержкой использования языка Lua в файлах конфигурации для контроля всех аспектов работы оконного менеджера и создания дополнений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2 и написан с использованием асинхронной библиотеки XCB вместо Xlib для обеспечения хорошей отзывчивости интерфейса.
Awesome позволяет оптимизировать выполнение типового рабочего процесса и организовать управление окнами с использованием только клавиатуры, без необходимости передвижения мыши. Вместо виртуальных рабочих столов в Awesome предлагается группировка по тегам c возможностью отображения разом только окон соответствующих заданному тегу. Оконный менеджер хорошо адаптирован для работы в многомониторных конфигурациях, поддерживает привязку окон к экранам с использованием тегов и может работать в режимах XRandR, Xinerama и Zaphod. Поддерживаются стандарты Freedesktop:
EWMH,
XDG Base Directory,
XEmbed,
Desktop Notification и
System Tray. Для управления может использоваться передача команд при помощи D-Bus.
В новой версии реализована возможность использования RandR для изменения параметров экрана без перезапуска оконного менеджера. Значительно расширен API (представлена четвёртая версия API). Представлена порция новых виджетов и раскладок окон, которые теперь можно создавать с использованием декларативного синтаксиса. Увеличена скорость перерисовки видимых окон. Переработан код для управления перемещением мыши и изменением размера окон, добавлена возможность подключения плагинов-обработчиков. Реализовано изменение размера при перемещении окна к краю экрана. Улучшена работа с раскладками клавиатуры через XKB.
idea/eclipse работают замечательно
Откуда ты можешь знать, сколько у меня, конкретного человека, раскладок? Почему ты думаешь, что знаешь это лучше меня? И самое интересное: зачем ты на этом настаиваешь? :-)
Странный вы человек, право слово. У меня в офисе три раскладки, дома на разных местах — от трёх до пяти. При чём тут манера ведения спора, если это МОИ раскладки, а не ваши? Вы, кажется, додумываете моё (злонамеренное) желание непременно победить в споре. Я, например, считаю тайловые менеджеры прекрасными, эстетичными и, наверное, они очень удобны — но я лично их не использую, потому о плюсах или минусах их использования могу только гадать. Я не говорю о них, заметьте: мне нечего сказать о них, к счастью или к сожалению. И, заметьте, я не говорю вам, используете вы или не используете тайловый менеджер. Понимаете?
А некоторое множество раскладок, большее чем две, я использую :-)
Это, по-моему, робот. И у него всего одно сообщение и две раскладки.
Ещё ваши критерии нормальности озвучьте, пожалуйста. Все внемлют, это очень важно для всех.
Кроме того, что индикатором обычно служит ScrollLock, конечно же. Но дистанционные диагносты слишком велики, чтобы снизойти до этого, да? Или когда пароль в пятый раз набираешь, не смотришь, не залип ли капс, да?
Ну... я лично часто. Больше двух-трёх раз в неделю — и по работе, и дома.
А какое ещё у капслока, кроме прямого, может быть назначение, кроме замыкания верхнего регистра для букв?
Наркоман, штоле?
>> А какое ещё у капслока, кроме прямого, может быть назначение, кроме замыкания верхнего регистра для букв?
> Переключение раскладки например.
Ну, ради бога. Я же не мешаю вам таким образом переключать раскладку, правильно? Можете хоть нумлоком, хоть по энтеру...
Давай проанализируем ситуацию. Есть очень удобный в плане доступности капслок. (Требует участия всего одного пальца.) А есть менее удобное клавосочетание, допустим, Shift-Alt. (Менее удобное оно потому, что требует участия двух пальцев.)
Есть функция "переключить регистр". Используется она гораздо реже функции "переключить раскладку". Разумным шагом будет назначить вызов более частой функции более удобной клавише (той самой, которая требует одного пальца).
Что делает scorry. scorry человек весьма религиозный, а потому ни за что не переопределит заложенное еще Господом (TM) Богом (TM) Предназначение (TM) клавиши капслок. И будет вопить в религиозном неистовстве о том, что "ему это удобно".
А панель задач есть? Свернуть окно можно?
А юзать другую панель (хотябы от крысы) не позволяет религия?
Затем, что у пользователя может быть более двух раскладок. ;)
Это DWM. ;)
DWM, скомпиленный без панельки + urxvt + tmux = rulezzz!
зачем? есть же ratpoison
Самому, правда, под StumpWM тепло и сухо.
Живее всех живых. Это же стабильное ПО, там коммитов - только, считай, на устранение ошибок, упрощение кода, да минимальные дополнительные удобства. Вон последний - неделю назад добавили приятную which-key-mode.
при включчении русской раскладки уже можно МЫЖКОЙ переключать окна?
в третьей версии было нельзя :)