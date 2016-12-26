26.12.2016 08:45  Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.0

Спустя четыре года с момента прошлого значительного выпуска состоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера Awesome 4.0, предоставляющего интерфейс на основе неперекрывающихся окон. Awesome построен на базе переработанных исходных текстов оконного менеджера dwm и отличается поддержкой использования языка Lua в файлах конфигурации для контроля всех аспектов работы оконного менеджера и создания дополнений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2 и написан с использованием асинхронной библиотеки XCB вместо Xlib для обеспечения хорошей отзывчивости интерфейса.

Awesome позволяет оптимизировать выполнение типового рабочего процесса и организовать управление окнами с использованием только клавиатуры, без необходимости передвижения мыши. Вместо виртуальных рабочих столов в Awesome предлагается группировка по тегам c возможностью отображения разом только окон соответствующих заданному тегу. Оконный менеджер хорошо адаптирован для работы в многомониторных конфигурациях, поддерживает привязку окон к экранам с использованием тегов и может работать в режимах XRandR, Xinerama и Zaphod. Поддерживаются стандарты Freedesktop: EWMH, XDG Base Directory, XEmbed, Desktop Notification и System Tray. Для управления может использоваться передача команд при помощи D-Bus.

В новой версии реализована возможность использования RandR для изменения параметров экрана без перезапуска оконного менеджера. Значительно расширен API (представлена четвёртая версия API). Представлена порция новых виджетов и раскладок окон, которые теперь можно создавать с использованием декларативного синтаксиса. Увеличена скорость перерисовки видимых окон. Переработан код для управления перемещением мыши и изменением размера окон, добавлена возможность подключения плагинов-обработчиков. Реализовано изменение размера при перемещении окна к краю экрана. Улучшена работа с раскладками клавиатуры через XKB.



