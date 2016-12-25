25.12.2016 11:20  Выпуск языка программирования Ruby 2.4.0

> Все Си-расширения, из которых выполняется обращение к классам Fixnum и Bignum, должны быть переработаны;

Вот такое свинство я не понимаю.

Нельзя что ли сделать обёртки, позволяющие использовать старые вызовы?

Точнее даже так: для нового делаешь новые вызовы, а все старые вызовы оставляешь работоспособными. Нахрена ломать API, на котором написаны тысячи прикладных библиотек?!

Неужели разрабы ЯП думают, что писатели этих либ ментуться всё переписывать и переконпилировать в рубиджемах?! Ясно же что не будут, многие уже женились/спились/умерли и так далее - в результате (50-70)% либ в новом руби станут недоступны для прикладников. Это удар по экосистеме Ruby, и я уверен, что такие удары наносятся умышленно сраными агентами АНБ, внедрёнными как "разработчики языка".

