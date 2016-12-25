25.12.2016 11:20  Выпуск языка программирования Ruby 2.4.0

Представлен релиз Ruby 2.4, динамического объектно-ориентированного языка программирования, отличающегося высокой эффективностью разработки программ и вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp. Код проекта распространяется под лицензиями BSD ("2-clause BSDL") и "Ruby", которая ссылается на последний вариант лицензии GPL и полностью совместима с GPLv3. Ruby 2.4 является четвёртым значительным выпуском, подготовленным в рамках нового планового процесса разработки, подразумевающего отведение года на подготовку функциональных улучшений и формирование каждые 2-3 месяца корректирующих выпусков.
Основные улучшения:
например
Вот такое свинство я не понимаю.
Нельзя что ли сделать обёртки, позволяющие использовать старые вызовы?
Точнее даже так: для нового делаешь новые вызовы, а все старые вызовы оставляешь работоспособными. Нахрена ломать API, на котором написаны тысячи прикладных библиотек?!
Неужели разрабы ЯП думают, что писатели этих либ ментуться всё переписывать и переконпилировать в рубиджемах?! Ясно же что не будут, многие уже женились/спились/умерли и так далее - в результате (50-70)% либ в новом руби станут недоступны для прикладников. Это удар по экосистеме Ruby, и я уверен, что такие удары наносятся умышленно сраными агентами АНБ, внедрёнными как "разработчики языка".
мстят за перл харбор, не иначе ))
Вместо этого он с 2012 года пилит новый рубин (MRuby), совместимый с Ruby1.9 и без юношеских свистоперделок. Такие дела:
https://github.com/mruby/mruby
Я его скачал, сканпелировал, helloword.rb запустил, работает.
Посему буду продолжать юзать Ruby1.9.3, а потом надо переходить на MRuby.
А эти сопляки пусть дальше ляпают свою пускалку для рельсов.
это ужо давно никому не интересно - последнего руби программиста я видел очень и очень давно.
Жуть. Шёл к концу 2016 год...