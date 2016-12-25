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25.12.2016 11:20  Выпуск языка программирования Ruby 2.4.0

Представлен релиз Ruby 2.4, динамического объектно-ориентированного языка программирования, отличающегося высокой эффективностью разработки программ и вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp. Код проекта распространяется под лицензиями BSD ("2-clause BSDL") и "Ruby", которая ссылается на последний вариант лицензии GPL и полностью совместима с GPLv3. Ruby 2.4 является четвёртым значительным выпуском, подготовленным в рамках нового планового процесса разработки, подразумевающего отведение года на подготовку функциональных улучшений и формирование каждые 2-3 месяца корректирующих выпусков.

Основные улучшения:

  • Переработана реализация хэш-таблиц (st_table), внесены улучшения связанные с переходом на использование открытой адресации для борьбы с коллизиями и применением упорядоченных массивов вместо списков с двойным связыванием. В среднем новая реализация обеспечивает 50% ускорения работы с хэшами;
  • Добавлена возможность binding.irb для запуска REPL-сеансов по аналогии с binding.pry;
  • Типы Fixnum и Bignum преобразованы в универсальный тип Integer. Все Си-расширения, из которых выполняется обращение к классам Fixnum и Bignum, должны быть переработаны;
  • В строковых операциях String/Symbol#upcase/downcase/swapcase/capitalize реализована поддержка маппинга строчных/прописных символов для Unicode (ранее подобный маппинг был доступен только для ASCII-символов);
  • Внесена серия оптимизаций производительности. В частности, ускорена работа "Array#max" и "Array#min", реализации "[x, y].max" и "[x, y].min" избавлены от создания временных массивов для некоторых ситуаций, добавлена операция "Regexp#match?" позволяющая обработать регулярное выражение без создания объекта с обратными ссылками, ускорены операции доступа к экземплярам переменных;
  • Добавлены отладочные вызовы "Thread#report_on_exception" и "Thread.report_on_exception" позволяющие отследить исключения при завершении потоков или выполнении операций сборки мусора. Расширены механизмы обнаружения взаимных блокировок в потоках, при выявлении которых обеспечен вывод обратных трассировок и списка зависимых потоков;
  • Добавлена поддержка OpenSSL 1.1.0. Прекращена поддержка OpenSSL 0.9.7 и более ранних выпусков;
  • Из stdlib удалены компоненты ext/tk и XMLRPC.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: Язык Crystal пытается совместить производительность Си и удобство Ruby
  3. OpenNews: Релиз web-фреймворка Ruby on Rails 5.0
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.3.0
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.2.0
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ruby
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  • 1.1, vitvegl, 12:09, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    зря tk убрали
     
     
  • 2.3, saahriktu, 12:34, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    По ходу, на то были основания. Когда-то с появлением Tk 8.6 его поддержка в Ruby на x86_64 превратилась в тыкву. На x86 всё продолжало работать, а на x86_64 всё сыпалось. При этом с Tk 8.5 всё продолжало работать и на x86_64. Потом оно, конечно, было исправлено, но куча дистрибутивов со свежаком получили неработоспособную связку Ruby + Tk. Вот, видимо, чтобы не расстраивать больше подобным людей официальную поддержку и отменили.
     
     
  • 3.4, Nulled.cc, 12:46, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Где-то в баг-трекере вроде была инфа, что удалили по причине облегчения ядра Ruby или что-то около того.
     
     
  • 4.6, Nulled.cc, 12:51, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Нашел пруф - https://bugs.ruby-lang.org/issues/8539
     
  • 1.8, Аноним, 13:17, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Няшный язык Сам я пишу на С, но на руби много лаб и скриптов пописал, ээээх ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 13:50, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Согласен - язык для анимешников.
    Для нормальных людей не пригоден.
     
     
  • 3.10, leap42, 13:58, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    какой нормальный? чем нормальный лучше ruby?
     
     
  • 4.12, njunkie, 15:02, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В нормальных нету
    >Опять поломали совместимость.

    например

     
  • 3.15, Аноним, 15:57, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пробывал я и питон, но не прижился -- гадина же На руби просто приятно писать,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Аноним, 17:46, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    хорошие сапоги, надо брать
     
  • 1.11, Аноним, 14:27, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Опять поломали совместимость.
     
     
  • 2.14, angra, 15:56, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Они верны своим традициям.
     
  • 2.20, Аноним, 17:43, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    используй java
     
  • 1.13, robux, 15:35, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Все Си-расширения, из которых выполняется обращение к классам Fixnum и Bignum, должны быть переработаны;

    Вот такое свинство я не понимаю.
    Нельзя что ли сделать обёртки, позволяющие использовать старые вызовы?

    Точнее даже так: для нового делаешь новые вызовы, а все старые вызовы оставляешь работоспособными. Нахрена ломать API, на котором написаны тысячи прикладных библиотек?!

    Неужели разрабы ЯП думают, что писатели этих либ ментуться всё переписывать и переконпилировать в рубиджемах?! Ясно же что не будут, многие уже женились/спились/умерли и так далее - в результате (50-70)% либ в новом руби станут недоступны для прикладников. Это удар по экосистеме Ruby, и я уверен, что такие удары наносятся умышленно сраными агентами АНБ, внедрёнными как "разработчики языка".

     
     
  • 2.16, Аноним, 16:35, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >агентами АНБ

    мстят за перл харбор, не иначе ))

     
  • 2.17, chinarulezzz, 16:38, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ООП гойловного мозга. Обречены постоянно объединять и делить объекты на классы и методы. Добавят, поменяют, удалят, и так по кругу.
     
  • 2.19, robux, 17:23, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я тут тему провентилировал, на гитхабе полазил.
    Короче, Matz (автор Ruby) не состоит в разработчиках Ruby.

    Вместо этого он с 2012 года пилит новый рубин (MRuby), совместимый с Ruby1.9 и без юношеских свистоперделок. Такие дела:
    https://github.com/mruby/mruby

    Я его скачал, сканпелировал, helloword.rb запустил, работает.
    Посему буду продолжать юзать Ruby1.9.3, а потом надо переходить на MRuby.
    А эти сопляки пусть дальше ляпают свою пускалку для рельсов.

     
     
  • 3.21, Аноним, 17:45, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    сразу видно где великодушный пожизненный диктатор, а где нет.
     
  • 2.22, Аноним, 17:46, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    больше костылей рано или поздно настанет момент когда выкидывать костыли лучше... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, АнониМ, 17:04, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Это удар по экосистеме Ruby

    это ужо давно никому не интересно - последнего руби программиста я видел очень и очень давно.

     
     
  • 2.24, Аноним, 17:52, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Да, среди твоих коллег по уборке дворовых площадок руби-программистов встретишь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.25, Юникот, 19:26, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В строковых операциях String/Symbol#upcase/downcase/swapcase/capitalize реализована поддержка маппинга строчных/прописных символов для Unicode (ранее подобный маппинг был доступен только для ASCII-символов);

    Жуть. Шёл к концу 2016 год...

     

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