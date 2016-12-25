25.12.2016 11:12  Выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 3.01

Доступно обновление дистрибутива OpenMandriva Lx 3.01. Проект развивается силами сообщества после того как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Дистрибутив примечателен использованием по умолчанию компилятора Clang, инсталлятором на базе проекта Calamares и наличием пользовательского окружения LXQt. Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.1 Гб (x86_64, i586).

Выпуск примечателен обновлением рабочего стола KDE (Plasma 5.8.4, Frameworks 5.29.0, Apps 16.08.3), в котором обеспечена возможность работы поверх Wayland. В новой версии также обновлено ядро Linux (4.9 с планировщиком задач BFQ), драйверы и версии некоторых приложений, таких как Qt 5.6.2, Systemd 232, Xorg 1.19.0, Mesa 13.0.2, Wayland 1.12.0, LLVM/clang 3.9.1. Добавлена поддержка файловой системы F2FS для SSD-накопителей.

На выбор предлагаются популярные медиапроигрыватели (mpv, VLC и SMPlayer), приложения для работы с изображениями (Krita, ShowFoto и digiKam), несколько реализаций меню для KDE (Kickoff, Kicker и альтернативный полноэкранный интерфейс). Для систем с ограниченными ресурсами по умолчанию предлагается пользовательское окружение LXQt, файловый менеджер PCManFM и браузер Qupzilla.



