24.12.2016 18:55  Релиз дистрибутива Siduction 2016.1

Спустя два года с момента прошлого стабильного обновления представлен релиз Siduction 2016.1 десктоп-ориентированного дистрибутива Linux, построенного на пакетной базе Debian Sid (unstable) по состоянию на 23 декабря. Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid является использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE, а также формирование сборок дистрибутива на базе свежих версий Xfce 4.12.3 и LXDE 0.99.1, а также минималистичной сборки X.Org на основе оконного менеджера Fluxbox и сборки "noX", поставляемой без графического окружения для пользователей которые желают сами скомпоновать свою систему. На январь запланированы сборки с GNOME, Cinnamon, MATE и LXQt.

Ключевым новшеством нового выпуска является переход на компоненты KDE 5, в частности KDE Plasma 5.8.4, KDE Frameworks 5.28 и KDE Applications 16.08 (в прошлой стабильной версии использовался KDE 4). Для взаимодействия с мобильными устройствами задействован KDE Connect. В Akonadi вместо SQLite задействован MySQL. Обновлены версии ядра Linux 4.9, X-Server 1.19.0-3 и systemd 232-8. Работа с устройствами ввода переведена на использование libinput. В качестве дисплейного менеджера и менеджера входа задействован SDDM.



