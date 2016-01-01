The OpenNET Project

 
Поиск (теги):    НОВОСТИ (+) КОНТЕНТ WIKI MAN'ы ФОРУМ twitter

24.12.2016 18:55  Релиз дистрибутива Siduction 2016.1

Спустя два года с момента прошлого стабильного обновления представлен релиз Siduction 2016.1 десктоп-ориентированного дистрибутива Linux, построенного на пакетной базе Debian Sid (unstable) по состоянию на 23 декабря. Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid является использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE, а также формирование сборок дистрибутива на базе свежих версий Xfce 4.12.3 и LXDE 0.99.1, а также минималистичной сборки X.Org на основе оконного менеджера Fluxbox и сборки "noX", поставляемой без графического окружения для пользователей которые желают сами скомпоновать свою систему. На январь запланированы сборки с GNOME, Cinnamon, MATE и LXQt.

Ключевым новшеством нового выпуска является переход на компоненты KDE 5, в частности KDE Plasma 5.8.4, KDE Frameworks 5.28 и KDE Applications 16.08 (в прошлой стабильной версии использовался KDE 4). Для взаимодействия с мобильными устройствами задействован KDE Connect. В Akonadi вместо SQLite задействован MySQL. Обновлены версии ядра Linux 4.9, X-Server 1.19.0-3 и systemd 232-8. Работа с устройствами ввода переведена на использование libinput. В качестве дисплейного менеджера и менеджера входа задействован SDDM.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.siduction.org/201...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Siduction 2014.1
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Siduction 2013.2, перешедший на использование systemd
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Siduction 2013.1
  5. OpenNews: Новые версии дистрибутивов Siduction 12.1.1 и Pure OS 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian, siduction
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 20:11, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Очередной дистрибутив? Круто.
     
  • 2, vantoo, 20:11, 24/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Очень интересно. Нужно еще больше линуксов всяких и разных.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:


      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2016 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by BSH TopList