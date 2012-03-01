21.12.2016 23:51  Ежеквартальное обновление ALT p8 starterkits

Доступен очередной комплект стартовых наборов на базе стабильной ветки ALT p8. Стартовые наборы - новый способ распространения и начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Следующее плановое обновление предполагается на 12 марта 2017 года. Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или оконный менеджер, либо набор серверных приложений. По умолчанию используется ядро 4.4.38, в некоторых вариантах применено 4.8.14. Каждый образ как составное произведение поставляется под свободной лицензией GPLv2+ (содержимое пакетов, составляющих образ, доступно под их оригинальными лицензиями). Существенные новости выпуска: начальная поддержка multipath-дисков в серверных инсталяторах, реализация выравнивания границ разделов для остававшихся случаев, появление вариантов server-pve и sysv-xfce. ISO-образы являются гибридными и пригодны для прямой записи на USB Flash, а 64-битные поддерживают загрузку под UEFI (за исключением jeos). При использовании отключение Secure Boot необязательно (требуется только под Hyper-V). Также доступны еженедельные регулярные сборки на базе нестабильного репозитория Sisyphus, отражающие текущее состояние разработки в виде набора LiveCD (рекомендуется использовать tested, а не current -- например, в 20161221 вследствие редкого стечения обстоятельств оказался неработоспособный apt). В новом выпуске доступны устанавливаемые LiveCD c графическими окружениями: Cinnamon 3.0.7;

Enlightenment 0.21.4;

GNOME 3.20.4 (ядро 4.8.14);

GNUstep (с WindowMaker и sysvinit);

IceWM 1.3.12-githubmod (с sysvinit и ядром 4.8.14);

KDE 4.14.25;

KDE 5.28.0/5.8.4/16.08.3;

LXDE 0.99.1;

LXQt 0.10.0;

MATE 1.12;

TDE 3.5.13.2 (также доступен инсталлятор с sysvinit);

Xfce 4.12 (стал доступен инсталлятор с sysvinit);

WindowMaker 0.95.7 (c sysvinit), Каждая среда снабжена наиболее подходящим к ней браузером. Серверные инсталляторы: универсальный (sysvinit; включает функции ранее существовавших вариантов hyperv и samba);

для управляемой виртуализации (systemd; PVE). «Пустышки» для разворачивания в виртуальных средах: шаблон для OpenVZ;

образ диска для облачных сред (systemd; включает cloud-init);

jeos (минималистичный инсталлятор). Текстовый спасательный диск: rescue (включает множество утилит для диагностики оборудования, сетей и восстановления данных; ядро 4.8.14). Текстовый сборочный инструментальный образ на технологиях ALT: builder (включает предварительно настроенные hasher, gear, mkimage). Обновлена пакетная база, в т.ч. xorg-server 1.18.4, Mesa 12.0.3, Firefox ESR 45.5.1, NetworkManager 1.4.2. Исправлены режимы загрузки "LiveCD" и "LiveCD с сессиями". В инсталяторе реализовано выравнивание логических разделов (в extended) на MBR-таблице и любых на GPT. Вариант vm-net убран в пользу cloud (после чего выяснилось, что им всё-таки пользовались, несмотря на известные недостатки -- придётся исправлять и возвращать). Вариант icewm переведён на Chromium 55 (ранее использовался Seamonkey 2.40, ожидается исправление известных уязвимостей в 2.46+) и дополнен NetworkManager с polkit-sysvinit. В опубликованных образах есть ряд известных проблем: перед установкой на диски/разделы с существующими ненужными программными массивами (MD RAID) необходимо произвести зачистку метаданных вручную; после установки server-pve требуется лёгкая доработка напильником и собственно настройка; после установки sysv-xfce приходится вручную добавлять пользователей, которым необходимо управление сетями в NetworkManager, в группу _nmconnect (либо запускать nm-connection-editor от рута); на десктопах с systemd+plymouth могут сломаться кириллические шрифты в консоли. Также доступны бета-образы server-openstack и privacy CD.



