21.12.2016 23:51  Ежеквартальное обновление ALT p8 starterkits

Доступен очередной комплект стартовых наборов на базе стабильной ветки ALT p8. Стартовые наборы - новый способ распространения и начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Следующее плановое обновление предполагается на 12 марта 2017 года.
Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или оконный менеджер, либо набор серверных приложений. По умолчанию используется ядро 4.4.38, в некоторых вариантах применено 4.8.14. Каждый образ как составное произведение поставляется под свободной лицензией GPLv2+ (содержимое пакетов, составляющих образ, доступно под их оригинальными лицензиями).
Существенные новости выпуска: начальная поддержка multipath-дисков в серверных инсталяторах, реализация выравнивания границ разделов для остававшихся случаев, появление вариантов server-pve и sysv-xfce.
ISO-образы являются гибридными и пригодны для прямой записи на USB Flash, а 64-битные поддерживают загрузку под UEFI (за исключением jeos). При использовании отключение Secure Boot необязательно (требуется только под Hyper-V).
Также доступны еженедельные регулярные сборки на базе нестабильного репозитория Sisyphus, отражающие текущее состояние разработки в виде набора LiveCD (рекомендуется использовать tested, а не current -- например, в 20161221 вследствие редкого стечения обстоятельств оказался неработоспособный apt).
В новом выпуске доступны устанавливаемые LiveCD c графическими окружениями:
Каждая среда снабжена наиболее подходящим к ней браузером.
Серверные инсталляторы:
«Пустышки» для разворачивания в виртуальных средах:
Текстовый спасательный диск:
Текстовый сборочный инструментальный образ на технологиях ALT:
Обновлена пакетная база, в т.ч. xorg-server 1.18.4, Mesa 12.0.3, Firefox ESR 45.5.1, NetworkManager 1.4.2.
Исправлены режимы загрузки "LiveCD" и "LiveCD с сессиями".
В инсталяторе реализовано выравнивание логических разделов (в extended) на MBR-таблице и любых на GPT.
Вариант vm-net убран в пользу cloud (после чего выяснилось, что им всё-таки пользовались, несмотря на известные недостатки -- придётся исправлять и возвращать).
Вариант icewm переведён на Chromium 55 (ранее использовался Seamonkey 2.40, ожидается исправление известных уязвимостей в 2.46+) и дополнен NetworkManager с polkit-sysvinit.
В опубликованных образах есть ряд известных проблем:
Также доступны бета-образы server-openstack и privacy CD.
Кстати, признали Альт ГосЛинуксом или нет, а то нифига уже не понятно?
Брр, "ГосЛинукс" -- это клон центоса, выполненный в интересах ФССП, насколько понимаю. Мы к нему никаким боком не относимся.
На рабочую станцию и сервер -- да; остальное -- нет.
Ну и роутеры, плюс встраиваемое железо?
Виноват, ещё про "подлицензионное" Альт Образование забыл.
Остальное -- это пока стартеркиты: http://basealt.ru/products/ и будет Simply, как выпускающий разгребётся с инфраструктурной разработкой (ему, кстати, можно помочь при желании).
Как приятно видеть простую и понятную, даже самим авторам!, схему лицензирования.
> Остальное -- это пока стартеркиты: http://basealt.ru/products/ и будет Simply, как выпускающий
> разгребётся с инфраструктурной разработкой (ему, кстати, можно помочь при желании).
Просто глоток освежающий в сравнении с майкрософтами, ораклами и пр.проприертарными касперскими-редхатами. Любители разбираться в лицензировании оценят. Прямо мейчас набегут и оценят. <///>
Андрей, сравните время отправки #13 и #23.
[CODE]$ GET http://nightly.altlinux.org/{sisyphus,p7,p8}/ChangeLog | grep -c ^20
240[/CODE]
> А дальше - будте добры купить лицензию, а то будет ай-я-яй..
Ну если хотите, можете и под GPL купить, я не против (прецеденты с этими сборками были, причём люди понимали, что именно они делают).
Ежеквартально; гм, а что добавить -- rp-pppoe-client и alterator-net-pppoe? Не знаю, как он соотносится с ppp-pppoe, но в http://www.altlinux.org/VPN_%28PPTP_PPPoE%29 последний не упоминается -- он для NM нужен, что ли?
Мой недосмотр при правке новости (перепахал старую про выпуск на p7, чтоб не изобретать колесо) -- 4.12, конечно: http://packages.altlinux.org/ru/p8/srpms/xfce4-session
Спасибо, предложил тривиальную правку.
Там и ответил; похоже на рецидив https://bugzilla.altlinux.org/show_bug.cgi?id=30315 (а если надо найти меня, так обычно надёжней почтой, чем на форумах). Вообще странно, давно не наблюдал такого...
Вы хоть, надеюсь, помогаете кальке или только поболтать? Ну и не уподоблялись бы дурачью, которое своё скудоумие и нежелание понимать вообще что бы то ни было прикрывает воплями "а-аа!!1 пилят бабло!111" -- нет у нас госфинансирования.
> Так что не связываетесь с такими конторками, уж лучше ставить в учебных
> заведениях и которах ubuntu, centos,Calculate Linux, debian итд.
Идите и ставьте, а с людьми вместо ничего не стоящих призывов делитесь драгоценным опытом.