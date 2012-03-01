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21.12.2016 23:51  Ежеквартальное обновление ALT p8 starterkits

Доступен очередной комплект стартовых наборов на базе стабильной ветки ALT p8. Стартовые наборы - новый способ распространения и начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Следующее плановое обновление предполагается на 12 марта 2017 года.

Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или оконный менеджер, либо набор серверных приложений. По умолчанию используется ядро 4.4.38, в некоторых вариантах применено 4.8.14. Каждый образ как составное произведение поставляется под свободной лицензией GPLv2+ (содержимое пакетов, составляющих образ, доступно под их оригинальными лицензиями).

Существенные новости выпуска: начальная поддержка multipath-дисков в серверных инсталяторах, реализация выравнивания границ разделов для остававшихся случаев, появление вариантов server-pve и sysv-xfce.

ISO-образы являются гибридными и пригодны для прямой записи на USB Flash, а 64-битные поддерживают загрузку под UEFI (за исключением jeos). При использовании отключение Secure Boot необязательно (требуется только под Hyper-V).

Также доступны еженедельные регулярные сборки на базе нестабильного репозитория Sisyphus, отражающие текущее состояние разработки в виде набора LiveCD (рекомендуется использовать tested, а не current -- например, в 20161221 вследствие редкого стечения обстоятельств оказался неработоспособный apt).

В новом выпуске доступны устанавливаемые LiveCD c графическими окружениями:

  • Cinnamon 3.0.7;
  • Enlightenment 0.21.4;
  • GNOME 3.20.4 (ядро 4.8.14);
  • GNUstep (с WindowMaker и sysvinit);
  • IceWM 1.3.12-githubmod (с sysvinit и ядром 4.8.14);
  • KDE 4.14.25;
  • KDE 5.28.0/5.8.4/16.08.3;
  • LXDE 0.99.1;
  • LXQt 0.10.0;
  • MATE 1.12;
  • TDE 3.5.13.2 (также доступен инсталлятор с sysvinit);
  • Xfce 4.12 (стал доступен инсталлятор с sysvinit);
  • WindowMaker 0.95.7 (c sysvinit),

Каждая среда снабжена наиболее подходящим к ней браузером.

Серверные инсталляторы:

  • универсальный (sysvinit; включает функции ранее существовавших вариантов hyperv и samba);
  • для управляемой виртуализации (systemd; PVE).

«Пустышки» для разворачивания в виртуальных средах:

  • шаблон для OpenVZ;
  • образ диска для облачных сред (systemd; включает cloud-init);
  • jeos (минималистичный инсталлятор).

Текстовый спасательный диск:

  • rescue (включает множество утилит для диагностики оборудования, сетей и восстановления данных; ядро 4.8.14).

Текстовый сборочный инструментальный образ на технологиях ALT:

  • builder (включает предварительно настроенные hasher, gear, mkimage).

Обновлена пакетная база, в т.ч. xorg-server 1.18.4, Mesa 12.0.3, Firefox ESR 45.5.1, NetworkManager 1.4.2.

Исправлены режимы загрузки "LiveCD" и "LiveCD с сессиями".

В инсталяторе реализовано выравнивание логических разделов (в extended) на MBR-таблице и любых на GPT.

Вариант vm-net убран в пользу cloud (после чего выяснилось, что им всё-таки пользовались, несмотря на известные недостатки -- придётся исправлять и возвращать).

Вариант icewm переведён на Chromium 55 (ранее использовался Seamonkey 2.40, ожидается исправление известных уязвимостей в 2.46+) и дополнен NetworkManager с polkit-sysvinit.

В опубликованных образах есть ряд известных проблем:

  • перед установкой на диски/разделы с существующими ненужными программными массивами (MD RAID) необходимо произвести зачистку метаданных вручную;
  • после установки server-pve требуется лёгкая доработка напильником и собственно настройка;
  • после установки sysv-xfce приходится вручную добавлять пользователей, которым необходимо управление сетями в NetworkManager, в группу _nmconnect (либо запускать nm-connection-editor от рута);
  • на десктопах с systemd+plymouth могут сломаться кириллические шрифты в консоли.

    Также доступны бета-образы server-openstack и privacy CD.

    1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
    Автор новости: Michael Shigorin
    Тип: Программы
    Ключевые слова: altlinux
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  • 1.1, Аноним, 01:15, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Я извиняюсь, а где скриншоты Мишаня, это непорядок Как по твоему можно оценить... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Michael Shigorin, 01:34, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    На этой страничке http www altlinux org Starterkits Flavours есть такой колла... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.3, Анончег, 02:07, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спасибо, симпатичный коллажик. Шрифты в менюшках и под иконками на удивление легко читаются. Нормально.

    Кстати, признали Альт ГосЛинуксом или нет, а то нифига уже не понятно?

     
     
  • 4.5, Michael Shigorin, 02:43, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Кстати, признали Альт ГосЛинуксом или нет, а то нифига уже не понятно?

    Брр, "ГосЛинукс" -- это клон центоса, выполненный в интересах ФССП, насколько понимаю.  Мы к нему никаким боком не относимся.

     
  • 1.4, vantoo, 02:31, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не зря в последнее время жалуется на обилие новостей типа "Вышла новая версия еще какого-то там Линукса". Есть 5-10 основных дистрибутивов, а остальное для любителей извращений. Так и до ZverCD Linux недалеко. Слишком много новостей о ненужных дистрах, которые ничего из себя не представляют.
     
     
  • 2.7, dimqua, 03:44, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    АльтЛинукс хотя бы самобытный, а не очередной ubuntu-based дистрибутив.
     
     
  • 3.11, Аноним, 05:45, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    с самобытным EULA - который требует купить у них лицензию.
     
     
  • 4.13, Michael Shigorin, 05:58, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > с самобытным EULA - который требует купить у них лицензию.

    На рабочую станцию и сервер -- да; остальное -- нет.

     
     
  • 5.20, Аноним, 09:26, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Остальное - это смартфоны что ли?
     
     
  • 6.21, Аноним, 09:26, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Остальное - это смартфоны что ли?

    Ну и роутеры, плюс встраиваемое железо?

     
  • 6.23, Michael Shigorin, 09:32, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Остальное - это смартфоны что ли?

    Виноват, ещё про "подлицензионное" Альт Образование забыл.

    Остальное -- это пока стартеркиты: http://basealt.ru/products/ и будет Simply, как выпускающий разгребётся с инфраструктурной разработкой (ему, кстати, можно помочь при желании).

     
     
  • 7.34, Andrey Mitrofanov, 15:28, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Остальное - это смартфоны что ли?
    > Виноват, ещё про "подлицензионное" Альт Образование забыл.

    Как приятно видеть простую и понятную, даже самим авторам!, схему лицензирования.
    > Остальное -- это пока стартеркиты: http://basealt.ru/products/ и будет Simply, как выпускающий
    > разгребётся с инфраструктурной разработкой (ему, кстати, можно помочь при желании).

    Просто глоток освежающий в сравнении с майкрософтами, ораклами и пр.проприертарными касперскими-редхатами. Любители разбираться в лицензировании оценят. Прямо мейчас набегут и оценят.  <///>

     
     
  • 8.35, Michael Shigorin, 15:37, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как приятно видеть простую и понятную, даже самим авторам!, схему лицензирования.

    Андрей, сравните время отправки #13 и #23.

     
  • 1.6, Аноним, 03:11, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Уважаемый Шигорин, объясни, в чем преимущества alt linux перед другими дистрибут... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Michael Shigorin, 04:46, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Относительно федор-убунт -- не в последнюю очередь то, что мы можем себе позволи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Аноним, 05:44, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Только сегодня - только сейчас, первая доза бесплатно А дальше - будте добры ку... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Michael Shigorin, 05:59, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Только сегодня - только сейчас, первая доза бесплатно.

    [CODE]$ GET http://nightly.altlinux.org/{sisyphus,p7,p8}/ChangeLog | grep -c ^20
    240[/CODE]

    > А дальше - будте добры купить лицензию, а то будет ай-я-яй..

    Ну если хотите, можете и под GPL купить, я не против (прецеденты с этими сборками были, причём люди понимали, что именно они делают).

     
     
  • 3.38, Аноним, 16:12, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну зачем так - все же помнят еще историю с вашими лицензиями ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Мононимус, 09:25, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Тоже самое можно сказать про RHEL. И что, RHEL - не нужен? :)
     
     
  • 3.37, Аноним, 16:10, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    redhat хотя бы вкладывает в разработку всей экосистемы linux - ядро, gnome, syst... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 05:50, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Таки ветераны отечественного велосипедостроения.
     
     
  • 2.15, Michael Shigorin, 06:00, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    :)
     
  • 1.16, Аноним, 07:19, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А когда релизы?Из стартеркитов невозможно подключиться к сети через PPPOE.
     
     
  • 2.25, Michael Shigorin, 09:40, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    > А когда релизы? Из стартеркитов невозможно подключиться к сети через PPPOE.

    Ежеквартально; гм, а что добавить -- rp-pppoe-client и alterator-net-pppoe?  Не знаю, как он соотносится с ppp-pppoe, но в http://www.altlinux.org/VPN_%28PPTP_PPPoE%29 последний не упоминается -- он для NM нужен, что ли?

     
  • 1.22, Аноним, 09:29, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему Xfce 4.10 только?
     
     
  • 2.24, Michael Shigorin, 09:36, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    > Почему Xfce 4.10 только?

    Мой недосмотр при правке новости (перепахал старую про выпуск на p7, чтоб не изобретать колесо) -- 4.12, конечно: http://packages.altlinux.org/ru/p8/srpms/xfce4-session

    Спасибо, предложил тривиальную правку.

     
  • 1.28, Игорь, 13:37, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уважаемый Михаил!
    Хочу использовать ваше появление здесь в шкурных личных целях. На форуме создал тему по поводу загрузки Рабочей станции К8 https://forum.altlinux.org/index.php?topic=37785.0 однако до сих пор не прочитал ни одного конкретного предложения по решению проблемы. Может быть лично Вы поможете? Буду премного благодарен!
     
     
  • 2.31, Michael Shigorin, 13:53, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > https://forum.altlinux.org/index.php?topic=37785.0

    Там и ответил; похоже на рецидив https://bugzilla.altlinux.org/show_bug.cgi?id=30315 (а если надо найти меня, так обычно надёжней почтой, чем на форумах).  Вообще странно, давно не наблюдал такого...

     
  • 1.33, Аноним, 15:23, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Из Российских остался только Calculate Linux нормальный, остальные подались пили... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Michael Shigorin, 15:43, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Из Российских остался только Calculate Linux нормальный, остальные подались пилить
    > госбабло, видали лицензия это затратно итд.

    Вы хоть, надеюсь, помогаете кальке или только поболтать?  Ну и не уподоблялись бы дурачью, которое своё скудоумие и нежелание понимать вообще что бы то ни было прикрывает воплями "а-аа!!1 пилят бабло!111" -- нет у нас госфинансирования.

    > Так что не связываетесь с такими конторками, уж лучше ставить в учебных
    > заведениях и которах ubuntu, centos,Calculate Linux, debian итд.

    Идите и ставьте, а с людьми вместо ничего не стоящих призывов делитесь драгоценным опытом.

     

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