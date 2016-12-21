21.12.2016 15:38  Опубликован свободный стереоскопический познавательный мультфильм для детей "Что такое этикет?"

> что они пропагандируют хорошие манеры в наше время [поскипано] Конфуцианцы настаивают на том, что существует некая определенная система моральных ценностей, и изучение и культивирование этих ценностей является единственным путем к достижению идеала личности и общественной гармонии. Основными ценностями, или добродетелями, в этой системе были жэнь (гуманность), и (долг-справедливость, пристойность или поддержание правильных отношений с окружающими) и ли (ритуал или обряды). Конфуцианский идеал — достижение статуса "человека, обладающего жэнь". Лао-цзы же считал обращение к этим ценностям признаком краха личности. ... Конфуций оправдывал создание своей этической системы тем, что она способствует установлению мира и порядка в обществе. Лао-цзы подрывает сами основы его апологетики, указывая на то, что эта система, уже благодаря тому, что это некоторая система правил, приводит как раз к обратному результату — бунту и возмущению. [стащено]

