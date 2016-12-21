21.12.2016 15:38  Опубликован свободный стереоскопический познавательный мультфильм для детей "Что такое этикет?"

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|1.6, Шоколадный кролик, 16:17, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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Судя по графону мы попали в 1995-й год (см. Историю игрушек, часть 1). Либо авторы плохо старались, либо лучше не могут и выкатили как есть.
На мой взгляд - 2D - отлично, 3D - фуфел.
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|5.45, лютый жабист__, 07:25, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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И что хорошего в проложенных ЖД и гостиницах?!
Сейчас житель Сибири садится во внедорожник и едет на Алтай, где можно найти удивительные места, где допустим бывает от силы 50 человек в год. Палатка, рыбалка, уединение и тд
Всё это за демократичные 50-70 тыр за 4 недели отпуска допустим.
А ходить в толпе из 100500 гадящих иносранцев и жрать Макдональдсы многим не надо, сколько миллиардов бабла не вваливай.
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|5.61, Гентушник, 12:57, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Кто мешает сделать это в России (в Сочи напр.)?
А кто будет этим пользоваться? Нищие туристы из этой страны? Или немногие туристы из других стран? Проект просто не окупится в текущих реалиях.
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|5.66, chinarulezzz, 13:35, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> и в ютубе. И не только аниме, но такую дичь, что я
>> офигеваю иногда, проходя мимо и заглядывая через плечо в монитор.
> Ну что воспитали то и получили, если всё воспитание по принципу посадил
> за комп и ушёл, то такое и выходит
А что получили? А то голос предосудительный, а что осуждаешь - непонятно.
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|1.22, бедный буратино, 21:56, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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У Смешариков на эту тему были классные выпуски.
В 3D не смотрю. Ни смешарики, ни это. Смотрел только историю игрушек - потому что Дебиан, для нас это как Маркс и Энгельс для коммунистов.
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|3.40, бедный буратино, 02:48, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Смешарики шедевр. С 3д телевизор выбросил, и мнения о новом формате не
> имею. А в старой рисовке всем хорош: сюжет, озвучка, рисовка, мораль.
> Редкость.
Абсолютный шедевр. Дети подсадили. Первые 50 раз не понимал, что они там смотрят и пытался увильнуть да заснуть, и как-то незаметно стал подслушивать, затем подсматривать, и затем вкатился, что стал фанатом. :)
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|4.48, Пользователь Debian, 09:34, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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У меня с супругой такае же история: она имела мнение, что это обычные цветные картинки для отвлечения нашего монстра от монструозных дел, а я ей твердил, что этот мультфильм наполовину -- для взрослых, как советский Винни-Пух.
В итоге -- втянулась и стала фанаткой :-)
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|1.28, lucentcode, 23:24, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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То, что ребята что-то сделали, используя открытое ПО и выложили по открытой лицензией-уже хорошо. То, что они пропагандируют хорошие манеры в наше время, когда этикет у основной массы населения не в почёте - хорошо вдвойне. Желаю удачи авторам данного проекта. Пусть и дальше пилят что-то подобное, даже если сейчас у их творчества и есть какие-то огрехи, со времением уровень их мастерства будет только расти, а количество начнёт переходить в качество.
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|2.32, chinarulezzz, 00:48, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> что они пропагандируют хорошие манеры в наше время
[поскипано]
Конфуцианцы настаивают на том, что существует некая определенная система моральных ценностей, и изучение и культивирование этих ценностей является единственным путем к достижению идеала личности и общественной гармонии.
Основными ценностями, или добродетелями, в этой системе были жэнь (гуманность), и (долг-справедливость, пристойность или поддержание правильных отношений с окружающими) и ли (ритуал или обряды). Конфуцианский идеал — достижение статуса "человека, обладающего жэнь". Лао-цзы же считал обращение к этим ценностям признаком краха личности.
...
Конфуций оправдывал создание своей этической системы тем, что она способствует установлению мира и порядка в обществе. Лао-цзы подрывает сами основы его апологетики, указывая на то, что эта система, уже благодаря тому, что это некоторая система правил, приводит как раз к обратному результату — бунту и возмущению.
[стащено]
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|3.50, angra, 10:04, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Заменяем систему моральных ценностей на ПДД и сразу становится понятно, кто из двоих на самом деле мудрец.
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|1.51, Прист, 10:37, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Решил глянуть, качать или нет ребенку, на 1 м. 36 сек. фраза: "...и в одежде беспредел допускать негоже..." Смотрим Wiki:
Беспредел — действия, переходящие любые рамки писаных и неписаных законов; крайняя степень беззакония, беспорядка. Изначально слово использовалось исключительно в криминальной субкультуре.
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