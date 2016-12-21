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21.12.2016 15:38  Опубликован свободный стереоскопический познавательный мультфильм для детей "Что такое этикет?"

Кинокомпания «DaNi Vision» (г. Новосибирск) в сотрудничестве со Школой искусств «Адамант» (г. Горно-Алтайск) выпустила короткометражный музыкальный мультфильм для детей «Что такое этикет?» Мультфильм создан с использованием свободного программного обеспечения (Blender и Synfig) и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0.

Примечательно, что мультфильм выпущен в стереоскопическом формате, что позволяет видеть объёмное изображение при просмотре на 3D-телевизоре (на YouTube размещена стереопара side-by-side). В настоящий момент кинокомпания «DaNi Vision» собирает средства на создание второй серии, которая будет посвящена теме «экология». Для создания мультфильма планируется использовать пакет 3D-моделирования и анимации Blender, графический редактор Krita и операционную систему Linux. Результат будет опубликован под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://planeta.ru/campaigns/d...)
Автор новости: Konstantin Dmitriev
Тип: К сведению
Ключевые слова: blender, 3d
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  • 1.2, Аноним, 16:09, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Судя по графону, это от создателей Детей против Волшебников и Уроков хороших ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 16:17, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Напомнило http donghua cntv cn special shucai shouye То же на Ютубе https ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Шоколадный кролик, 16:17, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Судя по графону мы попали в 1995-й год (см. Историю игрушек, часть 1). Либо авторы плохо старались, либо лучше не могут и выкатили как есть.

    На мой взгляд - 2D - отлично, 3D - фуфел.

     
     
  • 2.8, Аноним, 16:43, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Выше привёл ссылки на китайский мультик Даже из д--рьма можно делать конфеты Я... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Лучик света в темном царстве, 18:52, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Видно, что не старались Спрашивается - кто выгодоприобретатель Кто заказал это... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, тоже Аноним, 21:28, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Китайские конфеты из д-ма извольте кушать сами Дочка посмотрела ролик с интерес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, Аноним, 02:37, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кушаю и радуюсь Сравни Ленские столбы Россия, 6 часов на арендованной машине о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.42, Аноним, 05:36, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    то, что в Китай до этого вливались многоярды зелени учитывать не будем, ага?
     
     
  • 6.53, Аноним, 10:58, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Будем Вложив в Danxia langform 100 млрд юаней 1 трлн руб они планируют зарабо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.45, лютый жабист__, 07:25, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    И что хорошего в проложенных ЖД и гостиницах?!

    Сейчас житель Сибири садится во внедорожник и едет на Алтай, где можно найти удивительные места, где допустим бывает от силы 50 человек в год. Палатка, рыбалка, уединение и тд

    Всё это за демократичные 50-70 тыр за 4 недели отпуска допустим.


    А ходить в толпе из 100500 гадящих иносранцев и жрать Макдональдсы многим не надо, сколько миллиардов бабла не вваливай.

     
     
  • 6.54, Аноним, 11:08, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В Китае ты явно не был Рассказываю национальный парк занимает несколько деся... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.55, Аноним, 11:36, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Небольшое уточнение, в Китае только самом потенциальных туристов 500 миллион... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.60, Аноним, 12:13, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, да Сравни Москва http oouu ru travel mos-obl html Пекин http www t... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.61, Гентушник, 12:57, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто мешает сделать это в России (в Сочи напр.)?

    А кто будет этим пользоваться? Нищие туристы из этой страны? Или немногие туристы из других стран? Проект просто не окупится в текущих реалиях.

     
     
  • 6.62, Аноним, 13:22, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не окупится - да Но причины другие http www onlinepetition ru D0 B7 D0 B0 D... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.39, Аноним, 02:42, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Китай тоже к этому идёт Поищи Danxia landform, Luoping, China red beach Думаеш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, vantoo, 16:41, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Уровень студенческой поделки, как графика, так и озвучка.
     
     
  • 2.37, GG, 02:34, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я в седьмом классе уже получше лепил
     
  • 2.56, Аноним, 11:37, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Детям на которых рассчитано ваше понимание графики непонятно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Аноним, 17:10, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    А что, слово "беспредел" уже норма в детских мультиках?
     
     
  • 2.41, Вы забыли заполнить поле Name, 03:50, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Где там такое?
     
  • 2.43, soarin, 05:38, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    По сюжету главный герой с кликухой Профессор сидел на зоне по политической статье, поэтому и употребляет это слово.
     
     
  • 3.46, Аноним, 08:49, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    проФФесор же
     
  • 1.11, chinarulezzz, 18:26, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    слишком долго. Чуть больше половины смог. Надеюсь у детей выдержки побольше.
     
     
  • 2.14, Лучик света в темном царстве, 19:18, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Дети все в ВКонтактике сидят, аниме смотрят ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, chinarulezzz, 22:41, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    и в ютубе И не только аниме, но такую дичь, что я офигеваю иногда, проходя мимо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, Аноним, 09:30, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Какую дичь, например? А то мне 27-летнему старперу интересно :)
     
     
  • 5.65, chinarulezzz, 13:34, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Какую дичь, например? А то мне 27-летнему старперу интересно :)

    Какой-то орущий противным голосом лимон, хрюкающие-рыгающие-ржущие свинки, и всё такое прочее :)

     
  • 4.58, Аноним, 11:40, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну что воспитали то и получили, если всё воспитание по принципу посадил за комп ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.66, chinarulezzz, 13:35, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> и в ютубе. И не только аниме, но такую дичь, что я
    >> офигеваю иногда, проходя мимо и заглядывая через плечо в монитор.
    > Ну что воспитали то и получили, если всё воспитание по принципу посадил
    > за комп и ушёл, то такое и выходит

    А что получили? А то голос предосудительный, а что осуждаешь - непонятно.

     
  • 2.31, Аноним, 00:25, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну вот, взял - и смог.

    Что смог? В Лондоне?

     
  • 1.17, Лучик света в темном царстве, 20:56, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Голова персонажа не пропорциональна телу.
     
  • 1.18, Аноним, 21:16, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Слова паразиты, ужасно все включая и PR отдел.
     
  • 1.22, бедный буратино, 21:56, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У Смешариков на эту тему были классные выпуски.

    В 3D не смотрю. Ни смешарики, ни это. Смотрел только историю игрушек - потому что Дебиан, для нас это как Маркс и Энгельс для коммунистов.

     
     
  • 2.23, Аноним, 22:01, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Смешарики шедевр С 3д телевизор выбросил, и мнения о новом формате не имею А в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, бедный буратино, 02:48, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Смешарики шедевр. С 3д телевизор выбросил, и мнения о новом формате не
    > имею. А в старой рисовке всем хорош: сюжет, озвучка, рисовка, мораль.
    > Редкость.

    Абсолютный шедевр. Дети подсадили. Первые 50 раз не понимал, что они там смотрят и пытался увильнуть да заснуть, и как-то незаметно стал подслушивать, затем подсматривать, и затем вкатился, что стал фанатом. :)

     
     
  • 4.48, Пользователь Debian, 09:34, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня с супругой такае же история: она имела мнение, что это обычные цветные картинки для отвлечения нашего монстра от монструозных дел, а я ей твердил, что этот мультфильм наполовину -- для взрослых, как советский Винни-Пух.

    В итоге -- втянулась и стала фанаткой :-)

     
     
  • 5.57, iPony, 11:40, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > мультфильм наполовину -- для взрослых

    Ты главное ей цветных лошадей не показывай.

     
  • 1.28, lucentcode, 23:24, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То, что ребята что-то сделали, используя открытое ПО и выложили по открытой лицензией-уже хорошо. То, что они пропагандируют хорошие манеры в наше время, когда  этикет у основной массы населения не в почёте - хорошо вдвойне. Желаю удачи авторам данного проекта. Пусть и дальше пилят что-то подобное, даже если сейчас у их творчества и есть какие-то огрехи, со времением уровень их мастерства будет только расти, а количество начнёт переходить в качество.
     
     
  • 2.32, chinarulezzz, 00:48, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    > что они пропагандируют хорошие манеры в наше время

    [поскипано]

    Конфуцианцы настаивают на том, что существует некая определенная система моральных ценностей, и изучение и культивирование этих ценностей является единственным путем к достижению идеала личности и общественной гармонии.

    Основными ценностями, или добродетелями, в этой системе были жэнь (гуманность), и (долг-справедливость, пристойность или поддержание правильных отношений с окружающими) и ли (ритуал или обряды). Конфуцианский идеал — достижение статуса "человека, обладающего жэнь". Лао-цзы же считал обращение к этим ценностям признаком краха личности.

    ...

    Конфуций оправдывал создание своей этической системы тем, что она способствует установлению мира и порядка в обществе. Лао-цзы подрывает сами основы его апологетики, указывая на то, что эта система, уже благодаря тому, что это некоторая система правил, приводит как раз к обратному результату — бунту и возмущению.

    [стащено]

     
     
  • 3.50, angra, 10:04, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Заменяем систему моральных ценностей на ПДД и сразу становится понятно, кто из двоих на самом деле мудрец.
     
     
  • 4.63, chinarulezzz, 13:23, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Заменяем систему моральных ценностей на ПДД и сразу становится понятно, кто из
    > двоих на самом деле мудрец.

    Да что уж там, «кнут и пряник» -- основа всего.

     
  • 2.34, Ordu, 00:58, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    На самом деле, это категорически неверная позиция Судить людей и их достижения ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.35, Аноним, 00:59, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Напомнило Tom R Toe
    https://www.youtube.com/watch?v=ypgiTy8ZvFo
     
  • 1.44, Аноним, 05:40, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    есть конечно куда развиваться, но задумка хорошая
    #нужно
     
  • 1.51, Прист, 10:37, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Решил глянуть, качать или нет ребенку, на 1 м. 36 сек. фраза: "...и в одежде беспредел допускать негоже..." Смотрим Wiki:

    Беспредел — действия, переходящие любые рамки писаных и неписаных законов; крайняя степень беззакония, беспорядка. Изначально слово использовалось исключительно в криминальной субкультуре.

     
     
  • 2.52, Прист, 10:38, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Клип, воспитывающий культуру с применением блатной фени?
     
  • 1.59, Аноним, 12:09, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А почему на 1 21 спортсмен-качок толкает очкарика, и зачёркивают очкарика, а не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.64, chinarulezzz, 13:24, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А почему на 1:21 спортсмен-качок толкает очкарика, и зачёркивают очкарика, а не
    > качка, как по смысл надо бы?

    очкариком быть хуже.

     
     
  • 3.67, Аноним, 14:46, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ыыыы :)
     
     
  • 4.68, Хрюконозавр, 15:22, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    -Пап, а правда что от интернета тупеют?
    -Гы-гы, сынок, лол )
     
  • 2.69, Аноним, 16:09, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Видимо, кто сильнее - тот и прав С учётом упомянутой блатной фени, блатные поня... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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