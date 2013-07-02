18.12.2016 21:08  Выпуск Python 2.7.13

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|4.34, nuzhny, 07:49, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Питон сейчас ну очень популярен в области разработки систем машинного обучения: нейросети и т.п. Фактически он уже стал удобнее Матлаба для многих вещей, а это дорогого стоит.
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|4.39, Anonim, 10:53, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Автотулзы за 10 лет предупреждают, и всё равно куча проектов оказываются не готовы к тому, что deprecated-макросы "внезапно" перестают работать.
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|7.40, Rodegast, 11:22, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Основная фича Py3 это тотальный юникод, его костылём не воткнуть, каких-то других "киллер-фичь" я у него не припомню.
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|2.23, leap42, 02:46, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>>иметь в системе только один питон с одним pip
ахах, это не про змею - в 2020 выяснится, что у python3 есть какой-то страшный недостаток и появится python4, с полным переписыванием всего. python это вообще такой анти-perl, где код написанный 10 лет назад "просто работает" на современных интерпретаторах.
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|3.26, бедный буратино, 03:27, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Я беру Debian Potato 2000-го года выпуска и запускаю в python 2.7 все прилагаемые примеры. Работают.
> ахах, это не про змею - в 2020 выяснится, что у python3 есть какой-то страшный недостаток и появится python4,
а, ну с таким уровем знаний и компетенции - вопросов больше не имею
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|4.29, leap42, 04:38, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Debian Potato
>> Python 2.7.0 was released on July 3rd, 2010.
ну-ну, только в Potato python был, кажется, 1.5, мой дорогой компетентный друг
python 2.7 deprecated, и то, что debian использует legacy версию, порождающую кучу геморроя с необходимостью иметь по две версии либ/программ не является показателем
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|3.32, chinarulezzz, 06:13, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> python это вообще такой анти-perl
Справедливости ради, в перл тоже ломают, хоть и здорово стелят: use {perlver}/Perl::MinimumVersion. Иногда - прям аукается на модули. А иногда один багфикс цепляет другой, а тот другой, и так всплывает большая проблема. Из за того, что одни смотрели на это как на исправление затянувшихся багов, а другие как на поломку совместимости, в своё время было очень жарко в perl5-porters, с матами и форками.
Однако, это касается внутренних структур. И сейчас, вроде пришли к согласию.
Облегчает сопровождение дружность перл-сообщества, талантливые перл-хакеры, пишущие нереально крутые инструменты, и как следствие - инфраструктура (все эти *цпаны, testers, rt), которым что руби, что питону еще топать и топать. Разваливаться, снова строить, и снова бегать по кругу.
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|2.25, бедный буратино, 03:25, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Зачем выпускать "совершенно новый" питон и поддерживать старый аж до 2020 года? Забыли бы его как страшный сон и всё, это заставило бы скриптописателей писать на третьем питоне(нет) и иметь в системе только один питон с одним pip
можно проще сделать - оставить только вообще один язык программирования и заставить писать на нём
ps. не представляю, зачем мне нужен третий питон
ps2. ровная версия - это вообще лучшее изобретение человечества: там никогда не будет несовместимого между версиями кода, никаких изменений в язык не вносится ВООБЩЕ. кому нужно *больше фич, добавляйте больше фич!*, тот пусть использует python 3
ps3. я уверен, что и после 2020 года поддержка python 2 продолжится, либо сообществом, либо самим PF
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|2.42, Владислав, 14:05, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Ну типа старый код поддерживать, как бы не все переходят в день релиза на новую версию сразу. У ынтырпрайза есть до 20 года время переписать или сделать Shift+Del всех своих проектов на python2
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