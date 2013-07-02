The OpenNET Project

 
Поиск (теги):    НОВОСТИ (+) КОНТЕНТ WIKI MAN'ы ФОРУМ twitter

18.12.2016 21:08  Выпуск Python 2.7.13

Доступен корректирующий выпуск Python 2.7.13, в котором отражены внесённые за последние полгода исправления ошибок. Поддержка ветки Python 2.7 будет осуществляться до 2020 года. Следующий выпуск Python 2.7.14 запланирован на середину 2017 года. Выпуск следующей значительной ветки Python 3.6 ожидается 23 декабря.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/py...)
  2. OpenNews: Выпуск Pyston 0.6, реализации языка Python с JIT-компилятором
  3. OpenNews: Выпуск PyPy2.7 5.6, реализации Python, написанной на языке Python
  4. OpenNews: Выпуск Cython 0.25, компилятора для языка Python
  5. OpenNews: Корректирующие выпуски Python 2.7.12, 3.4.5 и 3.5.2
  6. OpenNews: Увидел свет язык программирования Python 3.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 21:22, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Это LTS релиз или что?
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:26, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    ну, типо того, да.
     
  • 1.3, Аноним, 21:39, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    Круто конечно, но зачем?..
     
     
  • 2.5, Аноним, 22:10, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    исправление ошибок ?
    ЫнтЫрпрайз и все такое
     
     
  • 3.9, Аноним, 22:23, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –10 +/
    Возможно. Но я спрашивала про питон в целом.
     
     
  • 4.11, njunkie, 22:45, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Ну у instagram спросите например зачем, или там у google ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.34, nuzhny, 07:49, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Питон сейчас ну очень популярен в области разработки систем машинного обучения: нейросети и т.п. Фактически он уже стал удобнее Матлаба для многих вещей, а это дорогого стоит.
     
     
  • 5.48, Аноним, 12:18, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Python for all http lorenabarba com blog announcing-aeropython http gith... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 21:50, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Зачем выпускать совершенно новый питон и поддерживать старый аж до 2020 года ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Поволжский немец, 22:11, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Очень много кода написано на старом пистоне Ну и надо же чем-то заниматься Пот... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Аноним, 09:03, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Зря вы Питон так называете. https://github.com/dropbox/pyston
     
  • 2.10, njunkie, 22:44, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Затем что стабильно, очень много модулей и разработчиков, которые могут неспеша ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, commiethebeastie, 23:10, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    google за 2 года предупредил о будущем отказе жаба апплета Спустя два года были... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, Anonim, 10:53, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Автотулзы за 10 лет предупреждают, и всё равно куча проектов оказываются не готовы к тому, что deprecated-макросы "внезапно" перестают работать.
     
  • 3.13, trolleybus, 23:20, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да на Python 3 уже все, что только можно, переехало, остались самые упрямые дво... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Ordu, 23:51, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что за школьное мышление При чём тут двоечники Жизнь -- не школа Чтобы пере... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, vit, 00:05, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    под двоечниками имелись ввиду те кто использует ВТОРУЮ версия питона, поэтому ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.18, Аноним, 00:11, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Вы видимо никогда не учились в школе и не знаете что слово двоечники несёт нег... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.19, trolleybus, 00:50, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Именно так По-видимому, автор ответа не знает, что 2-ю и 3-ю версию Python да ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.40, Rodegast, 11:22, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Основная фича Py3 это тотальный юникод, его костылём не воткнуть, каких-то других "киллер-фичь" я у него не припомню.
     
  • 6.20, Ordu, 00:56, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ах, ну простите В данной ситуации этот замечательный жаргон очень интересным об... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.35, Аноним, 07:54, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    и они еще расказываю как все круто и быстро пшиется на питоне от береш java либ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.36, Фуррь, 08:45, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    >пшиется
    >и они еще расказываю
    >береш

    Вспомни школоту, и вот она...

     
  • 5.43, Аноним, 15:03, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скупой платит дважды Половину таких проектов надо было сразу на плюсах писать, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.22, Аноним, 01:03, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну, есть же и перспективные проекты на Python 2 Как пример, векторный редактор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, leap42, 02:46, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >>иметь в системе только один питон с одним pip

    ахах, это не про змею - в 2020 выяснится, что у python3 есть какой-то страшный недостаток и появится python4, с полным переписыванием всего. python это вообще такой анти-perl, где код написанный 10 лет назад "просто работает" на современных интерпретаторах.

     
     
  • 3.26, бедный буратино, 03:27, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я беру Debian Potato 2000-го года выпуска и запускаю в python 2.7 все прилагаемые примеры. Работают.

    > ахах, это не про змею - в 2020 выяснится, что у python3 есть какой-то страшный недостаток и появится python4,

    а, ну с таким уровем знаний и компетенции - вопросов больше не имею

     
     
  • 4.29, leap42, 04:38, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> Debian Potato
    >> Python 2.7.0 was released on July 3rd, 2010.

    ну-ну, только в Potato python был, кажется, 1.5, мой дорогой компетентный друг
    python 2.7 deprecated, и то, что debian использует legacy версию, порождающую кучу геморроя с необходимостью иметь по две версии либ/программ не является показателем

     
  • 3.32, chinarulezzz, 06:13, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > python это вообще такой анти-perl

    Справедливости ради, в перл тоже ломают, хоть и здорово стелят: use {perlver}/Perl::MinimumVersion. Иногда - прям аукается на модули. А иногда один багфикс цепляет другой, а тот другой, и так всплывает большая проблема. Из за того, что одни смотрели на это как на исправление затянувшихся багов, а другие как на поломку совместимости, в своё время было очень жарко в perl5-porters, с матами и форками.

    Однако, это касается внутренних структур. И сейчас, вроде пришли к согласию.

    Облегчает сопровождение дружность перл-сообщества, талантливые перл-хакеры, пишущие нереально крутые инструменты, и как следствие - инфраструктура (все эти *цпаны, testers, rt), которым что руби, что питону еще топать и топать. Разваливаться, снова строить, и снова бегать по кругу.

     
  • 2.25, бедный буратино, 03:25, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Зачем выпускать "совершенно новый" питон и поддерживать старый аж до 2020 года? Забыли бы его как страшный сон и всё, это заставило бы скриптописателей писать на третьем питоне(нет) и иметь в системе только один питон с одним pip

    можно проще сделать - оставить только вообще один язык программирования и заставить писать на нём

    ps. не представляю, зачем мне нужен третий питон

    ps2. ровная версия - это вообще лучшее изобретение человечества: там никогда не будет несовместимого между версиями кода, никаких изменений в язык не вносится ВООБЩЕ. кому нужно *больше фич, добавляйте больше фич!*, тот пусть использует python 3

    ps3. я уверен, что и после 2020 года поддержка python 2 продолжится, либо сообществом, либо самим PF

     
  • 1.14, Аноним, 23:24, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И чё там исправили?
     
     
  • 2.15, Аноним, 23:44, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ошибки, я так полагаю.
     
  • 1.38, Аноним, 09:16, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    всю жизнь писал для себя на си, асме и какие-то утилитарные веши на баше думал,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.41, Аноним, 11:26, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А зачем 2, если есть 3?
     
     
  • 2.42, Владислав, 14:05, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну типа старый код поддерживать, как бы не все переходят в день релиза на новую версию сразу. У ынтырпрайза есть до 20 года время переписать или сделать Shift+Del всех своих проектов на python2
     
     
  • 3.44, Аноним, 15:56, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Я думаю, энтерпрайз уже не зашкварится о питон, учитывая питоний обратно-несовме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.46, Аноним, 03:17, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Python 3 6 за редкими исключениями обратно совместим вплоть до 3 0 Отмечу, это ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.47, Аноним, 10:50, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    А Qt5 почти обратно совместим с Qt4, путь KDE - наше всё В полночь, 1 января 20... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.49, Аноним, 14:39, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Знаток А тех кто все равно будет пользоваться или даже возьмет поддержку на себ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.50, Аноним, 15:29, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Это был сарказм, KDE часто полностью переписывают У тех, кто имел исходники, пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.52, Аноним, 16:02, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Сравнение питонов третьей ветки с разными версиями Qt теперь называют не сравнен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.54, Аноним, 16:14, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А проприетарщики исходниками не владеют Кстати, ansible на python 3 уже переве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.55, Аноним, 16:46, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кстати, ansible на python 3 уже перевели Только сейчас этим озаботились И это ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 10.56, Аноним, 17:37, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Сорцы виндуза и матлаба в студию Кстати, что сказать-то хотел, подсти W Владете... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.57, Аноним, 17:51, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Разбежался Я пишу с точки зрения того, кто создаёт и продаёт код, а не того ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.51, Аноним, 15:56, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    В свете этого задумайтесь, что именно придётся постоянно переписывать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.53, Аноним, 16:08, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Если бы аноним еще и знал, о чем пытается ванговать, то смысл задумываться может... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.59, Аноним, 20:32, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Думать просто иногда полезно Если энтузиаст пишет программу для себя на питоне ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.60, Аноним, 20:45, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В данном конкретном примере, научная работа выполненная в MATLAB, через некоторо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.61, Аноним, 23:32, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О чем и речь - в данном конкретном случае знание предмета ванговальщику отнюдь н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 10.62, Аноним, 23:41, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пока проприерас не скажет одним прекрасным утром все, вот эту платфоркму мы бол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, Аноним, 23:28, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И зачем тогда переходить на 3, если 2 до 2020 как минимум работать будет?
     
     
  • 2.58, Анонас, 17:52, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    удобие и новые фичи жи
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:


      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2016 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by BSH TopList