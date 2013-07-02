18.12.2016 21:08  Выпуск Python 2.7.13

> python это вообще такой анти-perl Справедливости ради, в перл тоже ломают, хоть и здорово стелят: use {perlver}/Perl::MinimumVersion. Иногда - прям аукается на модули. А иногда один багфикс цепляет другой, а тот другой, и так всплывает большая проблема. Из за того, что одни смотрели на это как на исправление затянувшихся багов, а другие как на поломку совместимости, в своё время было очень жарко в perl5-porters, с матами и форками. Однако, это касается внутренних структур. И сейчас, вроде пришли к согласию. Облегчает сопровождение дружность перл-сообщества, талантливые перл-хакеры, пишущие нереально крутые инструменты, и как следствие - инфраструктура (все эти *цпаны, testers, rt), которым что руби, что питону еще топать и топать. Разваливаться, снова строить, и снова бегать по кругу.

