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05.12.2016 09:50  Показательная уязвимость в северокорейском Linux-дистрибутиве Red Star

В развиваемом в Северной Корее дистрибутиве Red Star Linux 3.0 (переработанный вариант CentOS 6) найдена очередная показательная уязвимость. Если ранее, в дистрибутиве была выявлена лазейка, позволяющая любому пользователю запустить терминал с правами root, то на этот раз уязвимость позволяет организовать выполнение любых команд в системе при клике в браузере на специально оформленную ссылку.

В Red Star по умолчанию предлагается web-браузер Naenara 3.5, основанный на кодовой базе Firefox. Для выполнения внешних обработчиков URL в браузере задействована специальная утилита /usr/bin/nnrurlshow, которая вызывается при клике на ссылки вида "mailto:" или "cal:". Суть уязвимости в том, что содержимое ссылки передаётся утилите в качестве аргумента командной строки без применения экранирования спецсимволов, что позволят разместить ссылку вида "mailto:`cmd`", после клика на которую в системе будет выполнена команда "cmd". Например, результат клика на ссылке "mailto:`id`" показан на следующем скриншоте:

Метод получения root-доступа в системе через создание своих правил udev:



  1. Главная ссылка к новости (https://www.myhackerhouse.com/...)
  2. OpenNews: В Red Star Linux выявлена установка на контент идентификационных меток
  3. OpenNews: Доступны установочные образы северокорейского Linux-дистрибутива Red Star 3.0
  4. OpenNews: Выпуск развиваемого в Северной Корее Linux-дистрибутива Red Star 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: redstar
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  • 1.2, Антон, 00:05, 06/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Это всё цветочки. В Rosa Linux вообще сделали беспарольное sudo.
     
     
  • 2.5, angra, 01:08, 06/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
     
     
  • 3.7, Аноним, 01:34, 06/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    А беспарольное su - было бы просто милой прелестью
     
     
  • 4.31, angra, 03:00, 07/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Оно и так беспарольное. Для рута.
     
  • 4.36, adolfus, 18:46, 12/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    $ sudo su -
     
  • 1.9, Аноним, 03:28, 06/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Это Unity на скринах?
     
     
  • 2.10, Zenitur, 05:38, 06/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    GNOME 2 с глобальным меню и сглаженными шрифтами. И панель Docky.
     
     
  • 3.21, Аноним, 14:37, 06/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как минимум терминал из KDE Насчет остального непонятно Вообще, вроде как там ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 10:08, 06/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что-то я не понял про "Метод получения root-доступа в системе"
     
     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov, 10:17, 06/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Наши косо W китайские товарищи дали пользователю писать в правила udev -- при... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, SysA, 11:06, 06/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вообще-то корейские но тоже косо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 19:17, 06/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это не уязвимости, а дырки для товарища северокорейского майора Это же очевидно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, DmA, 10:27, 07/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Сколько интересно спрятали схожих косяков в АстраЛинукс исходники к которым пряч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 00:49, 08/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Эти вообще глубоко засекречены, у меня даже их сайт сейчас не открывается Кстат... весь текст скрыт [показать]
     

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