30.11.2016 21:56  Учебный курс по языку описания бинарных форматов Kaitai Struct

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|5.5, Какаянахренразница, 20:41, 02/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> один человек, изучающий японский, предложил "kaitai" в честь широко известного
> в узких кругах древнего трактата по анатомии
Да, "kaitai" из области анатомии это однозначно 解体. Стало быть, я всё-таки угадал. Спасибо за интересный рассказ. Кстати, не планируете добавить объяснение названия в документацию?
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|6.6, GreyCat, 20:46, 02/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> один человек, изучающий японский, предложил "kaitai" в честь широко известного
>> в узких кругах древнего трактата по анатомии
> Это 解体新書. Стало быть, я всё-таки угадал.
Ко мне тут недавно китайские товарищи обращались - сказали, что у них это вообще 开台. Так что кому как ;)
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|8.9, GreyCat, 09:40, 04/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Китайские товарищи не сказали, что у них "это" ещё и читается по-другому?
> Японскому чтению -- японское написание.
开台 как раз читается максимально близко к "kaitai", но означает вроде бы как несколько другое - "основание", "основательный".
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|9.10, Какаянахренразница, 14:56, 04/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я потерял нить беседы.
Мне хотелось узнать, откуда произошло название. В ответ я услышал интересную историю. А потом появились "китайские товарищи" и получилось как в анекдоте про армянское радио: "Правда. Только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл."
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|6.7, GreyCat, 20:47, 02/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Кстати, не планируете добавить объяснение названия в документацию?
Да надо бы, наверное - на моей памяти это уже пятый-шестой раз спрашивают ;)
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