30.11.2016 21:56  Учебный курс по языку описания бинарных форматов Kaitai Struct

Я потерял нить беседы. Мне хотелось узнать, откуда произошло название. В ответ я услышал интересную историю. А потом появились "китайские товарищи" и получилось как в анекдоте про армянское радио: "Правда. Только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл."

