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30.11.2016 21:56  Учебный курс по языку описания бинарных форматов Kaitai Struct

Томаш Коцка, разработчик Web IDE для языка описания бинарных форматов Kaitai Struct, представил учебный курс по этому языку, подготовленный на платформе avatao. Курс состоит из 4 практических заданий, проходимых в Web IDE. В каждом задании нужно разработать парсер для предложенного формата файла. Задания по мере прохождения курса усложняются, последнее задание - разбор уже вполне настоящего формата WIM (Windows Imaging Format).



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.avatao.com/Kaitai...)
  2. OpenNews: Вышел язык спецификации бинарных форматов Kaitai Struct 0.5
  3. OpenNews: Релиз системы разбора произвольных бинарных файлов Kaitai Struct 0.4
  4. OpenNews: Kaitai Struct запустил веб-версию компилятора
  5. OpenNews: Декларативная спецификация парсинга бинарных файлов Kaitai Struct
Автор новости: GreyCat
Тип: английский / Практикум
Ключевые слова: kaitai
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  • 1.1, Какаянахренразница, 12:45, 01/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Kaitai

    解体？

     
     
  • 2.2, GreyCat, 13:16, 01/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Как вариант :)
     
     
  • 3.3, Какаянахренразница, 20:31, 01/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Значит, не угадал. А что же тогда скрывается за таким экзотическим названием?
     
     
  • 4.4, GreyCat, 18:02, 02/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Название совершенно банально образовалось когда у нас собиралась команда на оче... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.5, Какаянахренразница, 20:41, 02/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > один человек, изучающий японский, предложил "kaitai" в честь  широко известного
    > в узких кругах древнего трактата по анатомии

    Да, "kaitai" из области анатомии это однозначно 解体. Стало быть, я всё-таки угадал. Спасибо за интересный рассказ. Кстати, не планируете добавить объяснение названия в документацию?

     
     
  • 6.6, GreyCat, 20:46, 02/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> один человек, изучающий японский, предложил "kaitai" в честь  широко известного
    >> в узких кругах древнего трактата по анатомии
    > Это 解体新書. Стало быть, я всё-таки угадал.

    Ко мне тут недавно китайские товарищи обращались - сказали, что у них это вообще 开台. Так что кому как ;)

     
     
  • 7.8, Какаянахренразница, 05:55, 04/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Китайские товарищи не сказали, что у них "это" ещё и читается по-другому? Японскому чтению -- японское написание.
     
     
  • 8.9, GreyCat, 09:40, 04/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Китайские товарищи не сказали, что у них "это" ещё и читается по-другому?
    > Японскому чтению -- японское написание.

    开台 как раз читается максимально близко к "kaitai", но означает вроде бы как несколько другое - "основание", "основательный".

     
     
  • 9.10, Какаянахренразница, 14:56, 04/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я потерял нить беседы.

    Мне хотелось узнать, откуда произошло название. В ответ я услышал интересную историю. А потом появились "китайские товарищи" и получилось как в анекдоте про армянское радио: "Правда. Только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл."

     
  • 6.7, GreyCat, 20:47, 02/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Кстати, не планируете добавить объяснение названия в документацию?

    Да надо бы, наверное - на моей памяти это уже пятый-шестой раз спрашивают ;)

     

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