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14.09.2016 12:06  Яндекс.Почта успешно мигрировала с Oracle на PostgreSQL

По информации из доклада Владимира Бородина на конференции Pgcon, компания Яндекс полностью завершила перевод сервиса Яндекс.Почта с СУБД Oracle на PostgreSQL. Решение по уходу с CУБД Oracle было принято в 2012 году. Затем два года проводились эксперименты и летом 2014 года был подготовлен прототип рабочей системы для Яндекс.Почты на основе PostgreSQL, после чего потребовалось около двух лет на его доработку и внедрение. В сентябре 2015 была проведена экспериментальная миграция неактивных пользователей сервиса, затем в январе 2016 стартовал процесс перевода активных пользователей. Полностью переход Яндекс.Почты на PostgreSQL был завершён в июле.

Система обеспечивает хранение около 1 Пб данных (более 100 миллиардов записей) и обрабатывает 250 тысяч запросов в секунду. Среди причин, побудивших к уходу от Oracle, отмечается неотзывчивая поддержка, неудобное развёртывание, закрытый код, синхронные клиентские интерфейсы, большой объем ручных операций и большие затраты на сопровождение. Из задействованных после миграции специфичных возможностей PostgreSQL отмечается версионирование данных, массивы и составные типы. Замена хранимых процедур Oracle PL/SQL на PL/pgSQL позволила сократить их размер и расширить возможности по тестированию. Отсутствие блокировки кэша библиотек позволило упростить развёртывание изменений.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: yandex, postgresql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, бедный буратино, 12:47, 14/09/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    патчей в апстрим много, наверное, накоммитили

    это хорошо

     
     
  • 2.38, Mail, 16:46, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Наш ответ УБеру
     
     
  • 3.103, Аноним, 18:49, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Ах вот почему у меня почта на яндекс прихожить перестала.
     
  • 1.5, okmijn, 12:55, 14/09/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    да это просто праздник какой то
     
  • 1.6, kerneliq, 12:56, 14/09/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Доклад от 2016.05.19?
     
     
  • 2.81, Аноним, 03:44, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пингуете будущее?
     
  • 1.7, гость, 12:59, 14/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > специфичных возможностей PostgreSQL отмечается версионирование даных

    А где такое в PostgreSQL? что-то я проспал видимо :-)
    Есть из коробки? Писал сам руками на тригерах

     
     
  • 2.9, Joac, 13:06, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    да, и в оракле и в pg есть версионность, и в обоих нет блокировак поэтому https ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Вася, 13:57, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ссылка вообще не туда.
     
  • 3.14, Andrey Mitrofanov, 14:00, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это не та ссылка https www postgresql org docs 9 5 static mvcc-intro html ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.46, анон, 18:47, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если коротко, то DDL в Postgres транзакционен + copy-on-write всегда.
     
  • 1.8, аноном, 13:05, 14/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Как бы не дошло дело до oracle postgresql.
     
     
  • 2.39, Аноним, 17:10, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Это как С MySQL попытались такое проделать и появилась MariaDB Это Open Source... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.84, Аноним, 07:28, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    MariaDB появилась иначе - когда вендиус решил еще раз продать воздух уже проданы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.111, chinarulezzz, 22:58, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не, всё не так MariaDB появилась, когда Видениус увидел что оракел схавав сан ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.75, Стог сена, 00:26, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    дошло б до Яндекс.Oracle -- было б интересно.
     
  • 1.10, Какаянахренразница, 13:40, 14/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +21 +/
    > Яндекс.Почта успешно мигрировала с Oracle на PostgreSQL

    Яндекс.Почта успешно исторгла из себя проприетарный зонд. Ну чё, хорошая новость, наверное...

     
  • 1.11, Аноним, 13:41, 14/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А за что они от своего Jabber-сервиса решили отказаться?
     
     
  • 2.12, Аноним, 13:55, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –11 +/
    Увы, джаббер помер из-за своей ориентированности на постоянное соединение, а сей... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 14:06, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    надо срочно написать в вацап, что их протокол помер и все ориентируются на мобил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Аноним, 14:23, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    То-то в вацаппе синхронизировать сообщения на всех устройствах та еще задачка.
     
     
  • 5.21, EuPhobos, 14:48, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Та же хрень в гугл талке, через обычный джаббер клиент, сообщения могут теряться... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.44, Ergil, 18:25, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Смотрю я на воцапп на мобиле и в вебе, вижу там синхронизированные сообщения и д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.49, кротик, 20:16, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это у вас от неосведомлённости Вы попробуйте телефончик-то выключить, и попробо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.55, Ergil, 20:27, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Да, без телефона их веб-клиент не работает А вот бэкап сообщений лежит в Google... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.77, Аноним, 02:12, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так ты его навряд ли сможешь восстановить, бэкап то шифрованный, а ключик без ру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.83, Аноним, 07:01, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я восстанавливал, проблем не было. На предыдущем смарте экран разбил.
     
  • 9.89, Ergil, 08:02, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Руками может и не смогу, не пробовал, при установке клиента на другую мобилу все... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.94, XoRe, 10:46, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Бекап у меня есть, но я вам его не отдам, потому что у вас докУментов нету ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.104, www2, 18:53, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Чур меня Не хочу туда вляпываться Неожиданно много людей, разбирающихся в сорт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.48, xm, 20:09, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Whatsapp переписку не хранит
     
     
  • 6.56, Ergil, 20:28, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хранит У вас на мобиле и в гугл-драйве, откуда и притаскивает бэкапы, если нужн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.61, ананим.orig, 20:59, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Да лано. Проорешь "алла я в бар" в пиндосском аэропорту и тебе из анб сами все бэкапы привезут.
     
  • 7.97, xm, 15:23, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В мобиле понятно. Насчёт Google drive не в курсе, хотелось бы подробностей.
     
     
  • 8.98, Ergil, 15:26, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В настройках ВоцАппа есть 171 Резервная копия чатов 187 , там можно включить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.47, Amsterdam Navigator, 19:08, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вацап уже давно отказался от XMPP в пользу своего закрытого бинарного протокола ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.113, Аноним, 02:03, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ага и в мюторрент с фэйсбуком )
     
  • 3.79, Аноним, 02:27, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они долго затягивали, но в конце концов разродились 8211 XEP-0357 Push Notif... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, Клыкастый, 14:56, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    OpenID выпилили. Следующее, видимо, RSS.
     
     
  • 3.24, namename, 15:06, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А потом http?
     
     
  • 4.27, Аноним, 15:26, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вот это они правильно придумали
     
  • 4.114, Аноним, 02:04, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    давно пора.
    websockets давно существуют ибо для.
     
  • 3.30, paulus, 15:53, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    нормальный rss они уже давно выпилили и сделали голимое подобие , которому види... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, commiethebeastie, 14:20, 14/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Яндекс.Почта отказывается от jabber, вот это неприятно.
     
     
  • 2.23, кевин, 15:02, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    увы пользователи первыми отказались от жаббера..
     
     
  • 3.25, Аноним, 15:16, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    а как же а как же - оно же все открытое - а оказалось не нужно Где те 100 тыс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, paulus, 15:54, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    их как бы не спрашивали ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.33, freehck, 16:20, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    На Freenode, вестимо https en wikipedia org wiki Internet_Relay_Chat Netwo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.51, кротик, 20:18, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Они теперь в matrix Все на http matrix org Потому что открытости недостаточн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.72, Аноним, 23:28, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да всё он смог, просто все нормальные реализации jabber сервера и jabber клиента... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.86, Аноним, 07:31, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а как же те 100 тыс программистов - которым дай открытый код и открытые специфик... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.119, Аноним, 15:15, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вы что-то путаете
     
  • 4.69, Аноним, 22:20, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Потому что насобирались большие компанёшки и решили денег наварить с джаббера С... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.87, Аноним, 07:32, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а кто же мешал по открытым спекам все написать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.108, Аноним, 19:04, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ты спеки видел Там энтерпрайзно, круто, XML во все поля, схемы, федерации и что... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.117, Аноним, 05:56, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И в каком году вышла официальная спека на стандарт видеоконференций?
     
  • 6.120, Аноним, 15:19, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Например то что там 5 разных вариантов передачи файлов ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.105, Аноним, 18:55, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Потому что в жаббере плохо работает абсолютно все что может работать плохо Нель... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.118, Аноним, 06:00, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Насколько я помню сервер не может приказать клиенту да и стандартов я таких не п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.121, Аноним, 15:21, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Теряют сообщения конкретные реализации, а не протокол, в протоколе есть все сред... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.115, Аноним, 02:05, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    разработчиков на эрланг найти - ж-а оказалось как трудно, видимо.


     
  • 1.26, Kodir, 15:23, 14/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Неужели наступила эпоха, когда зажравшимся монстрам типа ораклов, мелкософтов и прочих эпплов вставили пику FOSS?! Яндекс - это ведь не бухгалтерия одного склада, нагрузки серьёзные - народ вот так посмотрит-посмотрит, да и плюнет на контуженный ценами оракл! И прально сделает. Всё же "корпоративный сектор" слегка припух развешивать миллионные ценники - раскрутят брэнд, да сосут бабло.
    Всяческих успехов Постгресу!!
     
     
  • 2.28, Аноним, 15:28, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    с разморозкой, принцесса, скайп ещё в светлые времена доброй памяти на постгресе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, serg, 17:44, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В skype было 21 миллион народу.
     
  • 3.124, Аноним, 17:36, 19/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И какие там нагрузки на БД?
     
  • 2.45, анон, 18:40, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Какая бы не была плохая поддрежка у Оракл, но она есть и это основная причина по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, кротик, 20:22, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    171 среднестатистический потребителя Oracle 187 сам ничего не пишет Он поку... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.125, curious, 11:23, 20/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Где обитает этот диковинный потребитель Назовите хоть одного даже пользователя... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.57, ананим.orig, 20:41, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Полная чушь Берут оракл потому что это действительно лучшая рсубд А вот блоб и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.58, ананим.orig, 20:48, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Ззыж
    > При чем из-за того что блоб, не пдохой саппорт (а он у них не плохой. гораздо лучше прочих блобячих конкурентов).

    При чем из-за того что блоб, не пдохой саппорт (а он у них не плохой. гораздо лучше прочих блобячих конкурентов) сливает(!).
    Через недельку после открытого сапортреквеста приходит ответ — нет, этого сделать нельзя, может в будущих релизах.
    .. забавно, а мы вчера всё уже сами сделали.
    ~30-40% именно такие запросы.
    Желаете купить из-за саппорта? Готовьте бабло на "может в следующем". Вот и уся математика.

     
  • 3.63, Michael Shigorin, 21:29, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    а также сваливания с оного мои старые друзья, будучи платиновыми, что ли, па... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.70, ананим.orig, 22:35, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    7 3 3 4 8212 это как лебединая песня поршневых истребителей Как-то так Ну к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.100, 1, 16:13, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну во всяком случае на Unixware стоял 7 3 4 6 может они ещё патчей понавыпус... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.122, ананим.orig, 18:20, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    с этой версии ставился на линух с небольшими ограничениями и с бубном, но раб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.82, Лютый жабист_, 05:20, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    на оракл после семёрки плотно не смотрел, но тогда его даже развернуть было фор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.93, vg, 09:09, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Давно все ставится автоматически если правильный скрипт написать 30 минут и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.96, анон, 12:56, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Чувак, семерка была 20 лет назад.
     
  • 4.112, chinarulezzz, 23:26, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пол-дня ушло, даже чуть больше, с перерывами на пожрать перекреститься Регистра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.90, Аноним, 08:05, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    не реклама но вот https postgrespro ru узнал о них потому как они занимаются ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.99, Michael Shigorin, 16:11, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Могу рекомендовать, как минимум сам Бартунов по общению оставил только приятное ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.101, _, 18:46, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Вот дурень Сравни Найти разработчика ядра Oracle в штат точнее как миниум д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.50, Аноним, 20:16, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    Яндекс - местечкова контора ориентированная только на Россию, ну и к тому же кар... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.59, ананим.orig, 20:54, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    да-да-да фактически разорван в клочья Ну вот постгри как-то и перетопчутся ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.102, _, 18:48, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Дык это и не устраивает! Нада же каиться и платить :)
     
  • 3.73, Аноним, 23:37, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вызывающе неверная информация... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.95, Аноним 80_уровня, 12:41, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На фактическом размере их бизнеса и нагрузках, ложащихся на СУБД, это сказываетс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.52, Аноним, 20:18, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    помечтайте помечтайте в тренде передача имущественных прав на код выпихивани... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.60, ананим.orig, 20:56, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А что так волнуешься то?
    Тоже в квартире под подушкой 8 ярдов заныкал что ли?
     
     
  • 4.62, Аноним, 21:11, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    я спокоен и меланхоличен а вот ты похоже возбудился, только я не пойму на как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.64, ананим.orig, 21:32, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Просто любитель чужое посчитать ну да, бывает пловина 404-х такая У меня не п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.65, Аноним, 21:34, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    понятно, очередной балабол удачи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.67, ананим.orig, 22:04, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    :D
     
  • 2.54, Аононим, 20:25, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Какая еще эпоха?. Максимум одного манагера в оракле уволят.
     
     
  • 3.66, ананим.orig, 21:59, 14/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да пусть оставляют жалко же человека то Хм дай обрисую Завтра просто будет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.71, worldmind, 22:51, 14/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Припоминаю, что почта mail.ru вроде переходила тоже с оракла, но на mysql.
     
  • 1.74, vitalif, 00:04, 15/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А у меня вот вопрос не почему они перешли, а наоборот - почему они вообще ораклом пользовались? O_o
     
     
  • 2.80, Аноним, 02:33, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Во времена создания Яндекса и или их почты он был вне конкуренции ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.88, Аноним, 07:54, 15/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чё вобще не уйти с реляционной БД сразу? Всё одно придётся.
     
     
  • 2.91, АнонимХ, 08:29, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Свидетель NoSQL в треде!
     
     
  • 3.92, Аноним, 08:46, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вобще они конечно вроде не озвучили ЧЁ они там хранят, может просто индексы каки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.107, www2, 19:03, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А я доклад полистал Там для не умеющих читать на скриншотах стрелочками нарисов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.106, robux, 18:57, 15/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > неотзывчивая поддержка

    а у ПостГреса отзывчивая?

     
     
  • 2.109, www2, 19:05, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    http www opennet ru openforum vsluhforumID3 109101 html 99 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.116, Аноним, 02:06, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    как минимум - существующая, функциональная о Оракловской оное сказать получаетс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.123, anonymous, 20:21, 18/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Импортозамещение в действии!
     

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