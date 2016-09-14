14.09.2016 12:06  Яндекс.Почта успешно мигрировала с Oracle на PostgreSQL

По информации из доклада Владимира Бородина на конференции Pgcon, компания Яндекс полностью завершила перевод сервиса Яндекс.Почта с СУБД Oracle на PostgreSQL. Решение по уходу с CУБД Oracle было принято в 2012 году. Затем два года проводились эксперименты и летом 2014 года был подготовлен прототип рабочей системы для Яндекс.Почты на основе PostgreSQL, после чего потребовалось около двух лет на его доработку и внедрение. В сентябре 2015 была проведена экспериментальная миграция неактивных пользователей сервиса, затем в январе 2016 стартовал процесс перевода активных пользователей. Полностью переход Яндекс.Почты на PostgreSQL был завершён в июле.
Система обеспечивает хранение около 1 Пб данных (более 100 миллиардов записей) и обрабатывает 250 тысяч запросов в секунду. Среди причин, побудивших к уходу от Oracle, отмечается неотзывчивая поддержка, неудобное развёртывание, закрытый код, синхронные клиентские интерфейсы, большой объем ручных операций и большие затраты на сопровождение. Из задействованных после миграции специфичных возможностей PostgreSQL отмечается версионирование данных, массивы и составные типы. Замена хранимых процедур Oracle PL/SQL на PL/pgSQL позволила сократить их размер и расширить возможности по тестированию. Отсутствие блокировки кэша библиотек позволило упростить развёртывание изменений.
это хорошо
А где такое в PostgreSQL? что-то я проспал видимо :-)
Есть из коробки? Писал сам руками на тригерах
Яндекс.Почта успешно исторгла из себя проприетарный зонд. Ну чё, хорошая новость, наверное...
При чем из-за того что блоб, не пдохой саппорт (а он у них не плохой. гораздо лучше прочих блобячих конкурентов) сливает(!).
Через недельку после открытого сапортреквеста приходит ответ — нет, этого сделать нельзя, может в будущих релизах.
.. забавно, а мы вчера всё уже сами сделали.
~30-40% именно такие запросы.
Желаете купить из-за саппорта? Готовьте бабло на "может в следующем". Вот и уся математика.
а у ПостГреса отзывчивая?