14.04.2016 16:14  Разбор типичных ошибок при разработке на С/С++

> А по поводу статьи что скажешь?

Скажу так: автор грамотный и опытный разработчик. И, что самое главное, хорошо и системно подходящий к изложению материала и своих идей.

Но вот с формой подачи этого материала и примерами уже неоднозначно.

Статья интересная, но местами противоречивая.

Автор хоть и берёт примеры кода из открытых проектов, всё повествование строит вокруг Windows, Visual Studio, WinAPI и т.п.

Полезное там, несомненно, есть, но далеко не для всей аудитории опеннета.

Ну и часть примеров разобранных ошибок представляет собой "не опечатывайтесь в коде", "проверяйте код после копипасты", "пишите код внимательно и внимательно его перечитывайте", "форматируйте код таблчино, так его удобно читать и легче увидеть ошибки" и т.п.

При этом автор сам опечатывается в тексте статьи.("результат работы функции memcmp() нельзя пометить в переменную"), пропускает знаки препинания, путает тире с дефисом, неправильно применяет падежи.

Всё это в итоге вызывает ощущение, что начало и задумка были отличными, но для увеличения объёма статьи туда навставляли пачку странных примеров от КО.

Поэтому и целевая аудитория статьи становится размытой и непонятной.

Ежели статью поделить на две части "для тех, кто пишет первое Hello, World" и "для более опытных", причесать форму подачи и исправить безграмотность текста, будет совсем отлично.

Автору желаю успехов и совершенствования.

