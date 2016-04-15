14.04.2016 16:14  Разбор типичных ошибок при разработке на С/С++

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|3.17, Модификатор, 11:11, 15/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А по поводу статьи что скажешь?
Скажу так: автор грамотный и опытный разработчик. И, что самое главное, хорошо и системно подходящий к изложению материала и своих идей.
Но вот с формой подачи этого материала и примерами уже неоднозначно.
Статья интересная, но местами противоречивая.
Автор хоть и берёт примеры кода из открытых проектов, всё повествование строит вокруг Windows, Visual Studio, WinAPI и т.п.
Полезное там, несомненно, есть, но далеко не для всей аудитории опеннета.
Ну и часть примеров разобранных ошибок представляет собой "не опечатывайтесь в коде", "проверяйте код после копипасты", "пишите код внимательно и внимательно его перечитывайте", "форматируйте код таблчино, так его удобно читать и легче увидеть ошибки" и т.п.
При этом автор сам опечатывается в тексте статьи.("результат работы функции memcmp() нельзя пометить в переменную"), пропускает знаки препинания, путает тире с дефисом, неправильно применяет падежи.
Всё это в итоге вызывает ощущение, что начало и задумка были отличными, но для увеличения объёма статьи туда навставляли пачку странных примеров от КО.
Поэтому и целевая аудитория статьи становится размытой и непонятной.
Ежели статью поделить на две части "для тех, кто пишет первое Hello, World" и "для более опытных", причесать форму подачи и исправить безграмотность текста, будет совсем отлично.
Автору желаю успехов и совершенствования.
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|1.10, Архроним, 10:43, 15/04/2016 [ответить] [смотреть все]
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Причина разбора и допущения большинства ошибок в коротких названиях И неоднозначных сокращениях переменных от которых рябит в глазах. Надо называть например: = ostatochnStoimostOsnSredstv.
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|1.43, DmA, 16:25, 15/04/2016 [ответить] [смотреть все]
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серьёзные разработчики думаю давно используют анализаторы.Другое дело, что закрытый код анализатора автора статьи вдруг не проверен статическим анализатором или автор прогнал программу в обратную сторону -чтобы насажать всевозможных ошибок. В любом случае, если есть боязнь,что код утечёт в Интернет и этим навредит программисту лучше разрабатывать на компьютере не подключенному к сети, а то такой анализатор или компилятор вылетил с ошибкой, а потом отошлёт весь дамп системы со всем кодом куда-нибудь в Интернет...
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|1.53, arka, 20:40, 15/04/2016 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>[оверквотинг удален]
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> static int rr_cmp(uchar *a,uchar *b)
> {
> for (size_t i = 0; i < 7; ++i)
> {
> if (a[i] != b[i])
> return a[i] - b[i];
> }
> return a[7] - b[7];
> }
И имеем магическую циферку 7. У нас на Юпитере sizeof(uchar) == 46, после этого расхотелось читать дальше.
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