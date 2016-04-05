05.04.2016 14:02  Опубликован перевод официального руководства LibreOffice Math

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|3.11, я, 09:37, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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С одной стороны правда, с дугой, ставьте только релизы которые пригодны для промышленного внедрения. Если ноль или единичка в конце, понятно что это сырое всё, но это не для кого не секрет.
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|4.14, Анонимус_б6_выпуск_3, 13:42, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> С одной стороны правда, с дугой, ставьте только релизы которые пригодны для
> промышленного внедрения. Если ноль или единичка в конце, понятно что это
> сырое всё, но это не для кого не секрет.
у меня при работе над переводом висли 5.0.5, 5.1.2, 5.1.3. Если последние два ещё туда сюда, то 5.0.5 это объявленный самими разработчиками стабильный релиз для промышленного применения
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|2.12, Анонимизатор, 11:49, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Не видел людей, которые читают документацию к офису. Просто сразу садятся и работают или либо у них получается либо программа плохая.
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|2.9, angra, 05:16, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Как вариант использовать юникод U+2220 ∠, он еще из первой версии, а значит должен везде поддерживаться.
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|1.7, Серёга, 23:11, 05/04/2016 [ответить] [смотреть все]
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Перевод — вещь полезная, спасибо! Math в LibreOffice — штука, конечно, хорошая, но вот то как выглядят формулы в TeX/LaTeX — это, всё-таки классика!
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|2.16, Анонимус_б6_выпуск_3, 13:43, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Перевод — вещь полезная, спасибо! Math в LibreOffice — штука, конечно, хорошая,
> но вот то как выглядят формулы в TeX/LaTeX — это, всё-таки
> классика!
всё зависит от объемов документа и темы документа. нет смысла насиловать ЛаТеХ для создания примеров для контрольной во втором классе школы
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|3.19, Серёга, 18:59, 07/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Это верно. Но мне вот непонятно, почему LaTeX'овские наработки в "наборе" или рендеринге формул так и не пошли в оффисные пакеты.
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