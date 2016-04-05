05.04.2016 14:02  Опубликован перевод официального руководства LibreOffice Math

> С одной стороны правда, с дугой, ставьте только релизы которые пригодны для

> промышленного внедрения. Если ноль или единичка в конце, понятно что это

> сырое всё, но это не для кого не секрет. у меня при работе над переводом висли 5.0.5, 5.1.2, 5.1.3. Если последние два ещё туда сюда, то 5.0.5 это объявленный самими разработчиками стабильный релиз для промышленного применения

