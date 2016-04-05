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05.04.2016 14:02  Опубликован перевод официального руководства LibreOffice Math

Роман Кузнецов выполнил перевод на русский язык руководства пользователя LibreOffice Math (ODT, PDF, 87 стр.), знакомящего пользователя с основными навыками работы в редакторе формул LibreOffice. Исходный англоязычный вариант руководства основан на LibreOffice 4.4, но в процессе перевода выполнена актуализация материала с учётом особенностей версии LibreOffice 5.0.

  1. Главная ссылка к новости (http://forumooo.ru/index.php/t...)
Автор новости: tagezi
Тип: яз. русский / Практикум
Ключевые слова: libreoffice, math
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  • 1.1, Ano, 21:24, 05/04/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +16 +/
    Мужик. Еще один шаг в пользу опенсорса. Микросяку на гиляку ))))
     
     
  • 2.2, анонимус_б6_4, 21:30, 05/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    ещё бы сам LibreOffice перестал себя вести в релизах, как альфа-сборка =(
     
     
  • 3.10, бедный буратино, 06:46, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    ещё бы ты перестал вести себя в комментариях, как дурак
     
     
  • 4.15, Анонимус_б6_выпуск_3, 13:42, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > ещё бы ты перестал вести себя в комментариях, как дурак

    если бы ты сам перестал быть дураком, то мир стал бы намного чище

     
  • 3.11, я, 09:37, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    С одной стороны правда, с дугой, ставьте только релизы которые пригодны для промышленного внедрения. Если ноль или единичка в конце, понятно что это сырое всё, но это не для кого не секрет.
     
     
  • 4.14, Анонимус_б6_выпуск_3, 13:42, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > С одной стороны правда, с дугой, ставьте только релизы которые пригодны для
    > промышленного внедрения. Если ноль или единичка в конце, понятно что это
    > сырое всё, но это не для кого не секрет.

    у меня при работе над переводом висли 5.0.5, 5.1.2, 5.1.3. Если последние два ещё туда сюда, то 5.0.5 это объявленный самими разработчиками стабильный релиз для промышленного применения

     
     
  • 5.17, keleg, 17:44, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так ведь 5.1.1 и 5.1.2 еще не релизились?
     
     
  • 6.18, keleg, 17:45, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Так ведь 5.1.1 и 5.1.2 еще не релизились?

    тьфу, конечно ж 5.1.2 и 5.1.3


     
  • 2.12, Анонимизатор, 11:49, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не видел людей, которые читают документацию к офису. Просто сразу садятся и работают или либо у них получается либо программа плохая.
     
     
  • 3.13, Анонимус_б6_выпуск_3, 13:40, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    прямо в десятку
     
  • 1.3, BuHT, 21:32, 05/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Огромное спасибо Роману за работу!
     
     
  • 2.4, анонимус_б6_4, 21:34, 05/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    не за что
     
  • 1.6, Аноним, 23:08, 05/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не скромничай, работа хорошая и очень полезная P S Кстати тут давеча геометр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, angra, 05:16, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как вариант использовать юникод U+2220 ∠, он еще из первой версии, а значит должен везде поддерживаться.
     
  • 1.7, Серёга, 23:11, 05/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Перевод — вещь полезная, спасибо! Math в LibreOffice — штука, конечно, хорошая, но вот то как выглядят формулы в TeX/LaTeX — это, всё-таки классика!
     
     
  • 2.16, Анонимус_б6_выпуск_3, 13:43, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Перевод — вещь полезная, спасибо! Math в LibreOffice — штука, конечно, хорошая,
    > но вот то как выглядят формулы в TeX/LaTeX — это, всё-таки
    > классика!

    всё зависит от объемов документа и темы документа. нет смысла насиловать ЛаТеХ для создания примеров для контрольной во втором классе школы

     
     
  • 3.19, Серёга, 18:59, 07/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это верно. Но мне вот непонятно, почему LaTeX'овские наработки в "наборе" или рендеринге формул так и не пошли в оффисные пакеты.
     
  • 1.8, Аноним, 00:48, 06/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Про Dmaths не знал, спасибо Я по работе использую LaTeX, но быстренько сделать ... весь текст скрыт [показать]
     

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