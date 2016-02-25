25.02.2016 18:01  Подкаст с Александром Морозовым, разработчиком Docker

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|1.13, 123test, 22:08, 25/02/2016 [ответить] [смотреть все]
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люди которые делают штуки которые используются миллионами безусловно заслуживают уважения. Но слушать от такого человека речь которая на половину состоит из "ну блин", "как-то так", "типа" и подобные о-очень тяжело. В целом подкаст состоит из сравнения что питон это язык для тех кто не хочет (умеет) пользоваться головой и го это просто спасение всего от веба до микроконтроллеров, краткий курс что в линуксе есть namespace-ы (Карл!) и это очень круто - хотя аргументы отсутствуют почему же они так круты. хорошо что избавили нас от рассказа что такое линукс вообще. Человек занимался движком докера (считай это сердце, Карл!) - стало просто скучно!!!, пошел другие подсистемы пилить ... к сожалению либо чсв зашкаливает, либо человек-пустышка которого удачно занесло течением по жизни, либо в калифорнии все совсем плохо. сорри гайз, но слушать это... реально надо мускулы иметь ... ведущему респект - бодрый и кажись больше разбирается в вопросе
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|3.20, АнонимХ, 11:12, 26/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Когда берут интервью, редактор его правит и выкладывает в текстовом виде, на нормальном языке. Это и есть журналистика. Как ты правильно сказал, не все люди могут быть дикторами на радио. Вот журналисты и должны заниматься облачением мыслей в удобную для аудитории форму. А подкасты - это блажь ненужная.
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|3.23, scorry, 12:42, 26/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Так бывает, есть люди которые хорошо говорят, а есть которые хорошо делают.
> Это норма, все качают разные скиллы.
Плохое уложение мыслей ведёт к негодным словам.
И нельзя сделать что-то красивое из уродливо сказанного.
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|3.24, freehck, 16:24, 26/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Нет, нет и нет. Человек, который разбирается в своём деле хорошо, обычно может и умеет разложить всё по полочкам от и до любому, от профессионала до самого раззелёного чайника. Если же этого не наблюдается, то скорее всего у человека в голове каша.
Пруфов сходу не назову. Чисто опыт.
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|2.25, alex53, 12:39, 27/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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ИМХО, это очень хорошо коррелирует с уровнем разработки, на котором ведется docker.
Начиная от общей архитектуры, когда демон работает от рута, а сеть представляет собой спагетти из различных порт-форвардов, и кончая "мелкими" багами, когда демон биндится только на ipv6 (и разработчики винят в этом ядро!), для того чтобы установить ограничения по памяти для контейнера, надо отключать swap на хосте, а shmem и sysctl-и для контейнера из docker-а установить вообще не возможно.
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