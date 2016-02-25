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25.02.2016 18:01  Подкаст с Александром Морозовым, разработчиком Docker

В очередном выпуске SDCast состоялось (mp3 24 MB, ogg 26 MB) интервью с Александром Морозовым, входящем в группу основных разработчиков инструментария Docker. В выпуске речь ведётся о языке Go, об особенностях работы в компании Docker, об архитектуре инструментария Docker, контейнерной изоляции и сопутствующих проектах.



  1. Главная ссылка к новости (https://sdcast.ksdaemon.ru/201...)
  2. OpenNews: Подкаст с Николаем Самохваловым, сооснователем сообщества PostgreSQL в России
  3. OpenNews: Подкаст с Алексеем Владышевым, автором системы мониторинга Zabbix
  4. OpenNews: Подкаст с Евгением Любимкиным, участвующим в разработке Debian
Автор новости: KSDaemon
Тип: яз. русский / Обобщение
Ключевые слова: docker
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  • 1.1, омномномнимус, 18:35, 25/02/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    а текст будет?
     
     
  • 2.2, РОСКОМУЗОР, 18:38, 25/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    Картинки будут.
     
  • 2.3, Аноним, 18:44, 25/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    В Google Docs сегодня добавили голосовой ввод включается в меню инструменты и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.4, A.Stahl, 18:50, 25/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Ты думаешь, что если они так стараются усложнить доступ к данным, то там что-то ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 18:53, 25/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Как минимум первая половина подкаста — Python vs. Go.
     
  • 1.6, Аноним, 18:55, 25/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ребят, какие виртуализаторы-прослойки есть с минимальными требованиями для слабы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 19:09, 25/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    chroot, docker, xen pv ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 19:21, 25/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А штуковины, которые хранят одну копию системы, а ВМ в ней вроде профилей?
     
     
  • 4.11, annual slayer, 20:03, 25/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    не совсем тебя понял, может, ты имеешь ввиду openvz?
     
     
  • 5.15, Аноним, 23:04, 25/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Я имею ввиду ОС на базе Linux, в которой можно создавать профили вместо виртуаль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.16, yetanotheranonimous, 23:34, 25/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    docker, lxc?
     
  • 6.19, Pilat, 11:06, 26/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    systemd... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, iZEN, 19:31, 25/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    FreeBSD Jail.
     
     
  • 3.18, Аноним, 10:09, 26/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Кто о чём, а изя об устаревших 20 лет назад технологиях
     
  • 1.7, Аноним, 19:03, 25/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Какой же безграмотный гость, я разочарован :(
     
     
  • 2.12, anonymous, 20:21, 25/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    там, ну это, чо-то там...
     
  • 1.13, 123test, 22:08, 25/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    люди которые делают штуки которые используются миллионами безусловно заслуживают уважения. Но слушать от такого человека речь которая на половину состоит из "ну блин", "как-то так", "типа" и подобные о-очень тяжело. В целом подкаст состоит из сравнения что питон это язык для тех кто не хочет (умеет) пользоваться головой и го это просто спасение всего от веба до микроконтроллеров, краткий курс что в линуксе есть namespace-ы (Карл!) и это очень круто - хотя аргументы отсутствуют почему же они так круты. хорошо что избавили нас от рассказа что такое линукс вообще. Человек занимался движком докера (считай это сердце, Карл!) - стало просто скучно!!!, пошел другие подсистемы пилить ... к сожалению либо чсв зашкаливает, либо человек-пустышка которого удачно занесло течением по жизни, либо в калифорнии все совсем плохо. сорри гайз, но слушать это... реально надо мускулы иметь ... ведущему респект - бодрый и кажись больше разбирается в вопросе
     
     
  • 2.14, мимокрокодило, 23:01, 25/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    Дружище, ты зря ругаешься У меня есть пара знакомых профессионалов asm c, таких... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, АнонимХ, 11:12, 26/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Когда берут интервью, редактор его правит и выкладывает в текстовом виде, на нормальном языке. Это и есть журналистика. Как ты правильно сказал, не все люди могут быть дикторами на радио. Вот журналисты и должны заниматься облачением мыслей в удобную для аудитории форму. А подкасты - это блажь ненужная.

     
  • 3.23, scorry, 12:42, 26/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Так бывает, есть люди которые хорошо говорят, а есть которые хорошо делают.
    > Это норма, все качают разные скиллы.

    Плохое уложение мыслей ведёт к негодным словам.
    И нельзя сделать что-то красивое из уродливо сказанного.

     
  • 3.24, freehck, 16:24, 26/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Нет, нет и нет. Человек, который разбирается в своём деле хорошо, обычно может и умеет разложить всё по полочкам от и до любому, от профессионала до самого раззелёного чайника. Если же этого не наблюдается, то скорее всего у человека в голове каша.

    Пруфов сходу не назову. Чисто опыт.

     
  • 2.25, alex53, 12:39, 27/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/

    ИМХО, это очень хорошо коррелирует с уровнем разработки, на котором ведется docker.
    Начиная от общей архитектуры, когда демон работает от рута, а сеть представляет собой спагетти из различных порт-форвардов, и кончая "мелкими" багами, когда демон биндится только на ipv6 (и разработчики винят в этом ядро!), для того чтобы установить ограничения по памяти для контейнера, надо отключать swap на хосте, а shmem и sysctl-и для контейнера из docker-а установить вообще не возможно.
     
  • 1.17, Аноним, 01:11, 26/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Интересное интервью Александру, конечно, нужно работать над своей речью и избав... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним, 21:19, 28/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Первый раз слушаю подкаст на опеннет, сперва сто раз открывал эту новость и благ... весь текст скрыт [показать]
     

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