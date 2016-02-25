25.02.2016 18:01  Подкаст с Александром Морозовым, разработчиком Docker

3.20 , АнонимХ, 11:12, 26/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] +1 + / – Когда берут интервью, редактор его правит и выкладывает в текстовом виде, на нормальном языке. Это и есть журналистика. Как ты правильно сказал, не все люди могут быть дикторами на радио. Вот журналисты и должны заниматься облачением мыслей в удобную для аудитории форму. А подкасты - это блажь ненужная. 3.23 , scorry, 12:42, 26/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] +1 + / – > Так бывает, есть люди которые хорошо говорят, а есть которые хорошо делают.

> Это норма, все качают разные скиллы. Плохое уложение мыслей ведёт к негодным словам.

И нельзя сделать что-то красивое из уродливо сказанного.

3.24 , freehck, 16:24, 26/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] +1 + / – Нет, нет и нет. Человек, который разбирается в своём деле хорошо, обычно может и умеет разложить всё по полочкам от и до любому, от профессионала до самого раззелёного чайника. Если же этого не наблюдается, то скорее всего у человека в голове каша. Пруфов сходу не назову. Чисто опыт.

