Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Представлены Buz и Cruller, форки JavaScript-платформы Bun, продолжающие развитие на языке Zig

26.07.2026 09:20 (MSK)

После объявления о переводе JavaScript-платформы Bun на язык Rust при помощи AI и задействования Rust в кодовой базе, на основе которой формируется ветка Bun 1.4, несколько энтузиастов объявили о создании форков платформы, продолжающих развитие с использованием языка Zig.

Проект Buz подхватил разработку старой кодовой базы Bun с последнего коммита перед переходом на Rust. Среди особенностей форка заявлено задействование новых возможностей языка Zig и переход на сборочный инструментарий Zig для реализации поддержки очень быстрых инкрементальных пересборок платформы, выполняемых менее чем за секунду. Целью Buz является возможность использования в качестве прозрачной замены Bun и прохождение всех новых тестов, развиваемых для версии Bun на Rust. Из проводимых проектом работ также отмечается модернизация некоторых компонентов с использованием штатной стандартной библиотеки Zig и проведение чистки старой кодовой базы от неактуального кода или кода, созданного через AI, для уменьшения технического долга (уже удалено около 11 тысяч строк кода).

Автор форма является противником применения AI, но для разбора уже имеющегося в старой кодовой базе Bun кода, созданного при помощи AI, планируется привлечь AI-инструменты, так как по его мнению вручную разобрать и привести в порядок около 600 тысяч строк "AI-слопа" нереально. До приведения кодовой базы в вид, пригодный для ручной разработки, решено не принимать pull-запросы от людей. При этом AI рассматривается как временный инструмент для чистки кодовой базы и применения идиоматичного языка Zig, чтобы в будущем поддерживать проект без помощи AI.


Второй форк основан на коде Bun 1.3.14 (последний выпуск на Zig ) и опубликован под именем Cruller. Форк ограничен разработкой только Bun Runtime для запуска готовых JavaScript-приложений на сервере и сосредоточен на переводе кода на использование языка Zig 0.16 вместо Zig 0.15. Расширенные возможности Bun, такие как управление пакетами, интеграция с TypeScript, N-API, SQL-клиенты, shell и система тестов, не охватываются форком.

Cruller переведён на новую систему сборку и использует прослойки для API, которые изменились между версиями Zig 0.15 и 0.16. Из специфичных возможностей отмечается модуль для встраивания сгенерированного кода, позволяющий создавать автономные сборки, не требующие подгрузки JavaScript-файлов во время выполнения. По сравнению с Bun 1.3.14 размен исполняемого файла Cruller уменьшен с 88 до 73 МБ (-18%), производительность нового Runtime осталась примерно на том же уровне (для сравнения, размер исполняемого файла Bun на Rust сократился на 20%, а производительность увеличилась на 2-5%).

При разработке Cruller AI-ассистенты не применяются для генерации кода, а используются только как вспомогательные инструменты для помощи в миграции на Zig 0.16, отладки и написании тестов. Архитектурные решения, рецензирование кода и проверку результатов осуществляет человек.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Утверждён перевод JavaScript-платформы Bun на язык Rust
  3. OpenNews: Опубликована платформа Node.js 26.0.0
  4. OpenNews: В JavaScript-платформе Bun добавлена поддержка вызова кода на языке Си
  5. OpenNews: Автор платформы Bun проводит эксперимент по переписыванию с Zig на Rust
  6. OpenNews: Платформа Deno 2.9 c поддержкой Deno Desktop для создания десктоп-приложений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65981-buz
Ключевые слова: buz, bun
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:58, 26/07/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    >является противником применения AI, но для разбора уже имеющегося в старой кодовой базе Bun кода, созданного при помощи AI, планируется привлечь AI-инструменты

    все что нужно знать, органические уже не вывозят разработку кода

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:56, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это просто один AI обиделся на то что другие AI будут разрабатывать его код.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:58, 26/07/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Buz, Cruller, Bun, Zig...
    > несколько энтузиастов объявили...
    > для уменьшения технического долга...
    > При разработке Cruller AI не применяется ... (но используется!)

    Весенние обострения приходят всё раньше и чаще!

     
     
  • 2.3, нах. (?), 10:14, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это уже скорее осеннее (да и за окно глянь - осень там уже третью неделю...)

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:11, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не знаю, у меня за окно уже не первый день выше +30, сегодня вообще почти +40
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:28, 26/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.7, limafresh (ok), 11:31, 26/07/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот что бывает, когда каждый хочет быть основателем. Теперь распыляются силы на два похожих форка, вместо того чтобы объединить усилия. И да, каждый имеет право делать что он хочет и никто им не указ, это просто мнение.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:50, 26/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Buz и cruller пропадут в небытие, ибо такие кодбазы без солидной финподпитки не поддержать. А за баном встал антропик и само ржавое будущее.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру