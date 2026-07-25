Проект Debian проводит общее голосование о допустимости применения AI при разработке

Проект Debian объявил о проведении общего голосования (GR, general resolution) разработчиков по вопросу использования больших языковых моделей и AI-инструментов в процессе разработки дистрибутива. Право голоса имеют около тысячи разработчиков, участвующих в сопровождении пакетов и поддержании инфраструктуры Debian. Рассматриваемый вопрос охватывает только применение AI в Debian (работа над пакетами, разрабатываемыми в Debian проектами, web-ресурсами, переводами, документацией и сообщениями в официальной переписке) и не затрагивает использующие AI upstream-проекты, поставку связанных с AI пакетов и принятие патчей, созданных в upstream-проектах при помощи AI. Для голосования предложено два пункта: запретить использование AI и разрешить AI при обязательном соблюдении некоторых условий. Сторонники запрета использования AI при разработке Debian полагают, что философия AI "действуй быстро, не боясь что-то сломать" противоречит принципам Debian, который заслужил репутацию стабильной платформы. Доводы против применения AI: Правила Debian запрещают принимать код, имеющий неопределённую лицензию или имеющий проблемы с авторскими правами. Применение AI не может гарантировать абсолютной ясности в вопросах лицензий и авторских прав - авторские права на код, сгенерированный через AI, пока имеют неопределённый юридический статус.

Большие языковые модели не понимают логику, а лишь генерируют статистически вероятный текст на основе массива данных, используемого при обучении модели. В случае использования AI для создания пакетов большая языковая модель будет отталкиваться от общей информации о пакетах, созданных в разные периоды. Так как синтаксис спецификаций и предпочитаемые методы оформления пакетов со временем менялись, предполагается, что сгенерированный через AI пакет будет представлять собой смесь практик из разных периодов.

Проверка кода от новичков, генерирующих изменения через AI, создаст дополнительную нагрузку на рецензирующих и будет способствовать их выгоранию. Помимо этого, применяя AI, новички получают готовое решение и не учатся реальным процессам и пониманию деталей формирования пакетов, что со временем не позволит им стать полноценной заменой старым разработчикам.

Компании, разрабатывающие большие языковые модели, действуют неэтично и создают большую паразитную нагрузку на инфраструктуру, применяя при обучении моделей индексирующих ботов, не считающихся с правилами в robots.txt, игнорирующих лицензии и по сути устраивающих DDoS-атаки на серверы Debian, вынуждая проект тратить ресурсы на блокирование и усложнять работу легитимных пользователей (введение проверок, ограничение доступа незарегистрированным участникам, попадание под блокировку полезных ботов и т.п.). Разработчики, выступающие за применение AI в Debian, считают, что несмотря на имеющиеся риски (проблемы с качеством, дальнейшим сопровождением кода, авторским правом, экологией и агрессивным скрапингом), многие участники считают AI-инструменты полезными для работы и улучшения Debian. Предлагается разрешить использование AI при разработке, но при выполнении следующих условий: Условия использования AI-инструментов не должны накладывать ограничений, которые конфликтуют с правилами распространения, модификации и использования в контексте Debian.

Если результат работы AI включает чужой код или материалы, разработчик обязан убедиться, что имеет право передать этот результат под соответствующей открытой лицензией.

Участники несут полную ответственность за вклад, созданный при помощи AI, и должны гарантировать качество, безопасность и соблюдение лицензий. Участники обязаны полностью понимать суть предлагаемых изменений и быть готовыми их обосновать.

Явное информирование об использовании AI при передаче кода, обсуждении ошибок и формировании сообщений, если с его помощью выполнена значительная часть работы. Информация о применении AI может передаваться через Git-метки "Generated-By:" или "Assisted-By:".

Перед массовой или автоматизированной отправкой изменений, сгенерированных через AI, необходимо заранее обсудить это с сообществом. Любой автоматизированный процесс должен контролироваться человеком, берущим на себя ответственность за поведение и результаты этого процесса.

Запрещено использовать AI-инструменты, передающие данные сторонним провайдерам, при обработке конфиденциальной или закрытой информации, такой как приватная переписка и нераскрытые публично отчёты об уязвимостях.



