Проект Debian проводит общее голосование о допустимости применения AI при разработке

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|1.2, psv (??), 23:53, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пусть компиляторы запретят. )) Пользовались и "не жужжали", не смотрея на десятилетиями "нетерминированный код" и "неизвестно чье авторство бинарного кода" )))
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|2.16, нах. (?), 00:18, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты еще про "неясность с лицензиями" забыл - а у нас тут в соседней теме был повод вспомнить.
(gcc до 21го года включительно незаметно для всех создавал gpl3-only код. Впрочем, насчет до - это неточно, ыы не проверяли. А кожановый мог и не заметить еще пары мин.)
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|1.3, yylloc (-), 23:54, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё один повод использовать OpenBSD. И на новом железе оно работает прекрасно, главное нормальных производителей смотреть.
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|2.8, Аноним (7), 00:07, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ещё один повод использовать OpenBSD. И на новом железе оно работает прекрасно,
"Прекрасно" - это без дров, как я понимаю?
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|3.10, Аноним (10), 00:10, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, он же сказал - смотреть на производителей. Значит три недели др... до последнего винтика на наличие дров. Потом еще неделя-две торгов для компромиссного варианта — сканер отпечатков не так уж и нужен мне.
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|3.13, Аноним (-), 00:13, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Ideapad Slim 5i завелось прекрасно, а отпечатком ни разу не пользовался, чего каждому и желаю. Смарт-карта в помощь.
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|1.6, Аноним (6), 00:04, 26/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Код написанный ИИ, как правило, содержит встроенный технический долг - вакансию которую потом необходимо будет залатать вниманием в объеме сопоставимым с написанием кода вовсе без ИИ. Вопрос на миллион, кто будет тратить свое внимание на доводку ИИ кода?
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|2.20, Rev (ok), 00:24, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А код написанный не-ИИ, как будто очень мало тех-долга содержит, да? Вон, сотнями сейчас патчат дыры, как раз с помощью ИИ.
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|3.23, Аноним (6), 00:45, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, код написанный вручную более надежный и предсказуемый, чем нейровыхлоп. У кода написанного вручную есть еще одно достоинство - у него есть ответчик, шкура с которой можно потребовать и которая при обнаружении скорее-всего все исправит даже без ваших требований.
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|1.11, Аноним (5), 00:10, 26/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот с чем я реально столкнулся на предыдущей работе. Взяли на испытательный срок персонажа, который оказался вайбкодером. Вот он делает merge request, который я должно рассмотреть и принять. Мои замечания по коду он скармливает нейронке, даже не читая. Код, который в результате получается, он тоже не смотрит. И каждый раз делает тоже самое на любое замечание. При этом те участки кода, которые меня устроили, тоже меняются. Приходится мне их просматривать по новой.
В результате на ревью я потратил несколько десятков часов времени, он же от силы минут 5. И это всего один человек. Если они примут ИИ, то просто захлебнутся в нейрослопе. Один адепт вайбокодинга сможет заспамить нейрослопом всю команду дебиана.
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|2.14, Аноним (6), 00:14, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё так. Шаблон кода не есть код. Что толку от тьмы черновиков, если некому будет их разгребать и доводить до ума?
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|2.21, Аноним (7), 00:27, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот с чем я реально столкнулся на предыдущей работе
> В результате на ревью я потратил несколько десятков часов времени, он же от силы минут 5
> Если они примут ИИ, то просто захлебнутся в нейрослопе
То есть ты пример одного неадеквата экстраполируешь на всех разработчиков, использующих ИИ?
Хотя, думаю, именно так представляют себе ситуацию воины против ИИ: или ручками пишешь (крутой спец), или нейрослоп (презренный вайбкодер). Других оттенков в их черно-белом мире нет.
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|1.18, Аноним (7), 00:21, 26/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Помимо этого, применяя AI, новички получают готовое решение и не учатся реальным процессам и пониманию деталей формирования пакетов, что со временем не позволит им стать полноценной заменой старым разработчикам.
А с чего эти вахтеры взяли, что вообще есть цель выращивать обезьянок-машинисток им на замену?
Если какой-то новичок без вникания в детали ваших "священных писаний" сделал "готовое решение", то не значит ли это, что ценность тех самых "старых разработчиков" в создании "готовых решений" вдруг стала равна нулю? Может, именно из-за этого вахтеры воюют против ЯИИ?
А то с такой логикой можно посылать кодеров на С: мол, чего это они не пишут на асме, как мы, диды?! Они же не понимают всех деталей! Кто нас полноценно заменит?
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|1.24, Аноним (24), 00:57, 26/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока в Debian решают использовать ИИ или нет, на основе их дистрибутива навайбкодят еще два десятка новых)
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|2.25, Аноним (25), 01:13, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот и пусть свои собственные дистры сами вайбкодят, сами юзают, сами поддерживают. А остальным нетронутый Debian оставят (ну и Devuan немножко).
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|1.27, Аноним (27), 01:27, 26/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Так как синтаксис спецификаций и предпочитаемые методы оформления пакетов со временем менялись, предполагается, что сгенерированный через AI пакет будет представлять собой смесь практик из разных периодов.
Классика. Противоиичники не понимающие как работает и как пользоваться ИИ.
По результатам голосования будет видно, насколько там глупые люди собрались.
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