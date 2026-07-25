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Проект Debian проводит общее голосование о допустимости применения AI при разработке

25.07.2026 23:36 (MSK)

Проект Debian объявил о проведении общего голосования (GR, general resolution) разработчиков по вопросу использования больших языковых моделей и AI-инструментов в процессе разработки дистрибутива. Право голоса имеют около тысячи разработчиков, участвующих в сопровождении пакетов и поддержании инфраструктуры Debian. Рассматриваемый вопрос охватывает только применение AI в Debian (работа над пакетами, разрабатываемыми в Debian проектами, web-ресурсами, переводами, документацией и сообщениями в официальной переписке) и не затрагивает использующие AI upstream-проекты, поставку связанных с AI пакетов и принятие патчей, созданных в upstream-проектах при помощи AI. Для голосования предложено два пункта: запретить использование AI и разрешить AI при обязательном соблюдении некоторых условий.

Сторонники запрета использования AI при разработке Debian полагают, что философия AI "действуй быстро, не боясь что-то сломать" противоречит принципам Debian, который заслужил репутацию стабильной платформы. Доводы против применения AI:

  • Правила Debian запрещают принимать код, имеющий неопределённую лицензию или имеющий проблемы с авторскими правами. Применение AI не может гарантировать абсолютной ясности в вопросах лицензий и авторских прав - авторские права на код, сгенерированный через AI, пока имеют неопределённый юридический статус.
  • Большие языковые модели не понимают логику, а лишь генерируют статистически вероятный текст на основе массива данных, используемого при обучении модели. В случае использования AI для создания пакетов большая языковая модель будет отталкиваться от общей информации о пакетах, созданных в разные периоды. Так как синтаксис спецификаций и предпочитаемые методы оформления пакетов со временем менялись, предполагается, что сгенерированный через AI пакет будет представлять собой смесь практик из разных периодов.
  • Проверка кода от новичков, генерирующих изменения через AI, создаст дополнительную нагрузку на рецензирующих и будет способствовать их выгоранию. Помимо этого, применяя AI, новички получают готовое решение и не учатся реальным процессам и пониманию деталей формирования пакетов, что со временем не позволит им стать полноценной заменой старым разработчикам.
  • Компании, разрабатывающие большие языковые модели, действуют неэтично и создают большую паразитную нагрузку на инфраструктуру, применяя при обучении моделей индексирующих ботов, не считающихся с правилами в robots.txt, игнорирующих лицензии и по сути устраивающих DDoS-атаки на серверы Debian, вынуждая проект тратить ресурсы на блокирование и усложнять работу легитимных пользователей (введение проверок, ограничение доступа незарегистрированным участникам, попадание под блокировку полезных ботов и т.п.).

Разработчики, выступающие за применение AI в Debian, считают, что несмотря на имеющиеся риски (проблемы с качеством, дальнейшим сопровождением кода, авторским правом, экологией и агрессивным скрапингом), многие участники считают AI-инструменты полезными для работы и улучшения Debian. Предлагается разрешить использование AI при разработке, но при выполнении следующих условий:

  • Условия использования AI-инструментов не должны накладывать ограничений, которые конфликтуют с правилами распространения, модификации и использования в контексте Debian.
  • Если результат работы AI включает чужой код или материалы, разработчик обязан убедиться, что имеет право передать этот результат под соответствующей открытой лицензией.
  • Участники несут полную ответственность за вклад, созданный при помощи AI, и должны гарантировать качество, безопасность и соблюдение лицензий. Участники обязаны полностью понимать суть предлагаемых изменений и быть готовыми их обосновать.
  • Явное информирование об использовании AI при передаче кода, обсуждении ошибок и формировании сообщений, если с его помощью выполнена значительная часть работы. Информация о применении AI может передаваться через Git-метки "Generated-By:" или "Assisted-By:".
  • Перед массовой или автоматизированной отправкой изменений, сгенерированных через AI, необходимо заранее обсудить это с сообществом. Любой автоматизированный процесс должен контролироваться человеком, берущим на себя ответственность за поведение и результаты этого процесса.
  • Запрещено использовать AI-инструменты, передающие данные сторонним провайдерам, при обработке конфиденциальной или закрытой информации, такой как приватная переписка и нераскрытые публично отчёты об уязвимостях.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Проект Debian начал общее голосование по критериям открытости AI-моделей
  3. OpenNews: Браузерные дополнения вовлекают в построение распределённой сети скрапинга для AI-ботов
  4. OpenNews: Рекомендации по использованию AI при разработке открытого кода
  5. OpenNews: Разработчики Debian утвердили возможность проведения тайного голосования
  6. OpenNews: Проект Debian начал общее голосование по вопросу поставки проприетарных прошивок
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65977-debian
Ключевые слова: debian, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, laindono (ok), 23:52, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Голосовать будут как всегда до правильного по мнению партии ответа?
     

  • 1.2, psv (??), 23:53, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пусть компиляторы запретят. )) Пользовались и "не жужжали", не смотрея на десятилетиями "нетерминированный код" и "неизвестно чье авторство бинарного кода" )))
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:00, 26/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:06, 26/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, нах. (?), 00:18, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты еще про "неясность с лицензиями" забыл - а у нас тут в соседней теме был повод вспомнить.
    (gcc до 21го года включительно незаметно для всех создавал gpl3-only код. Впрочем, насчет до - это неточно, ыы не проверяли. А кожановый мог и не заметить еще пары мин.)

     

  • 1.3, yylloc (-), 23:54, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё один повод использовать OpenBSD. И на новом железе оно работает прекрасно, главное нормальных производителей смотреть.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 00:07, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ещё один повод использовать OpenBSD. И на новом железе оно работает прекрасно,

    "Прекрасно" - это без дров, как я понимаю?

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:10, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, он же сказал - смотреть на производителей. Значит три недели др... до последнего винтика на наличие дров. Потом еще неделя-две торгов для компромиссного варианта — сканер отпечатков не так уж и нужен мне.
     
  • 3.13, Аноним (-), 00:13, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Ideapad Slim 5i завелось прекрасно, а отпечатком ни разу не пользовался, чего каждому и желаю. Смарт-карта в помощь.
     
     
  • 4.19, Аноним (10), 00:21, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты еще перфокартой предложи всем пользоваться
     
     
  • 5.22, Аноним (-), 00:30, 26/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:57, 25/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:04, 26/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Код написанный ИИ, как правило, содержит встроенный технический долг - вакансию которую потом необходимо будет залатать вниманием в объеме сопоставимым с написанием кода вовсе без ИИ. Вопрос на миллион, кто будет тратить свое внимание на доводку ИИ кода?
     
     
  • 2.20, Rev (ok), 00:24, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А код написанный не-ИИ, как будто очень мало тех-долга содержит, да? Вон, сотнями сейчас патчат дыры, как раз с помощью ИИ.
     
     
  • 3.23, Аноним (6), 00:45, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, код написанный вручную более надежный и предсказуемый, чем нейровыхлоп. У кода написанного вручную есть еще одно достоинство - у него есть ответчик, шкура с которой можно потребовать и которая при обнаружении скорее-всего все исправит даже без ваших требований.
     

  • 1.9, Аноним (10), 00:08, 26/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переголосувания будут?
     
  • 1.11, Аноним (5), 00:10, 26/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот с чем я реально столкнулся на предыдущей работе. Взяли на испытательный срок персонажа, который оказался вайбкодером. Вот он делает merge request, который я должно рассмотреть и принять. Мои замечания по коду он скармливает нейронке, даже не читая. Код, который в результате получается, он тоже не смотрит. И каждый раз делает тоже самое на любое замечание. При этом те участки кода, которые меня устроили, тоже меняются. Приходится мне их просматривать по новой.

    В результате на ревью я потратил несколько десятков часов времени, он же от силы минут 5. И это всего один человек. Если они примут ИИ, то просто захлебнутся в нейрослопе. Один адепт вайбокодинга сможет заспамить нейрослопом всю команду дебиана.

     
     
  • 2.14, Аноним (6), 00:14, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так. Шаблон кода не есть код. Что толку от тьмы черновиков, если некому будет их разгребать и доводить до ума?
     
  • 2.15, Аноним (10), 00:15, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новая итерация нейронок не так сильно все переписувает
     
  • 2.21, Аноним (7), 00:27, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот с чем я реально столкнулся на предыдущей работе
    > В результате на ревью я потратил несколько десятков часов времени, он же от силы минут 5
    > Если они примут ИИ, то просто захлебнутся в нейрослопе

    То есть ты пример одного неадеквата экстраполируешь на всех разработчиков, использующих ИИ?

    Хотя, думаю, именно так представляют себе ситуацию воины против ИИ: или ручками пишешь (крутой спец), или нейрослоп (презренный вайбкодер). Других оттенков в их черно-белом мире нет.

     

  • 1.12, Аноним (12), 00:12, 26/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пчелы против мёда.
     
  • 1.18, Аноним (7), 00:21, 26/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Помимо этого, применяя AI, новички получают готовое решение и не учатся реальным процессам и пониманию деталей формирования пакетов, что со временем не позволит им стать полноценной заменой старым разработчикам.

    А с чего эти вахтеры взяли, что вообще есть цель выращивать обезьянок-машинисток им на замену?

    Если какой-то новичок без вникания в детали ваших "священных писаний" сделал "готовое решение", то не значит ли это, что ценность тех самых "старых разработчиков" в создании "готовых решений" вдруг стала  равна нулю? Может, именно из-за этого вахтеры воюют против ЯИИ?

    А то с такой логикой можно посылать кодеров на С: мол, чего это они не пишут на асме, как мы, диды?! Они же не понимают всех деталей! Кто нас полноценно заменит?

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 01:24, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если какой-то новичок

    В новости "новичкИ", фантазёр.

     

  • 1.24, Аноним (24), 00:57, 26/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока в Debian решают использовать ИИ или нет, на основе их дистрибутива навайбкодят еще два десятка новых)
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 01:13, 26/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и пусть свои собственные дистры сами вайбкодят, сами юзают, сами поддерживают. А остальным нетронутый Debian оставят (ну и Devuan немножко).
     

  • 1.27, Аноним (27), 01:27, 26/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Так как синтаксис спецификаций и предпочитаемые методы оформления пакетов со временем менялись, предполагается, что сгенерированный через AI пакет будет представлять собой смесь практик из разных периодов.

    Классика. Противоиичники не понимающие как работает и как пользоваться ИИ.

    По результатам голосования будет видно, насколько там глупые люди собрались.

     

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