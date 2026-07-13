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Инициатива по упрощению тестирования экспериментальных версий программ в GNOME OS

13.07.2026 21:38 (MSK)

Разработчики GNOME OS, дистрибутива для разработчиков и тестировщиков GNOME, представили инициативу по созданию инструментария для упрощения тестирования экспериментальных версий программ в дистрибутивах, распространяемых в форме атомарно обновляемых монолитных системных образов. Развиваемый инструментарий GNOME OS Developer Tool Suite позволит собирать, распространять и тестировать расширения к дистрибутивам, поставляемым в форме системных образов. Инструментарий даст возможность разработчикам и тестировщикам изменять части системы и тестировать вносимые изменения, не нарушая при этом монолитность системного образа, не используя изолированные от системы контейнеры и не отключая механизмы обеспечения безопасности.

В составе инструментария развивается графический интерфейс "Test Center", позволяющий управлять вносимыми в систему экспериментальными изменениями, а также будет создан online-репозиторий для распространения экспериментальных изменений. В качестве примеров подобных изменений приводится задействование в монолитных дистрибутивах экспериментальных версий программ и системных компонентов.

Отмечается, что применение пакетов в формате Flatpak решает задачу установки дополнительных программ в монолитных дистрибутивах, но не подходит для тестирования нестабильных версий программ в системе из-за излишнего усложнения процесса работы с тестовыми версиями для обычных пользователей и оставления в системе установленных компонентов до их ручного удаления. Test Center позволит устанавливать экспериментальные версии приложений по ссылке от разработчика. Установленные через Test Center приложения специально помечаются в системе как экспериментальные и привязываются ко времени проведения тестирования, после истечения которого автоматически удаляются.

Экспериментальные системные изменения реализованы в Test Center при помощи инструментария systemd-sysext, предназначенного для создания и установки образов с системными расширениями, подключаемыми в форме оверлеев, накладываемых поверх системы. Подобные оверлеи в любой момент можно откатить и после тестирования изменения вернуться к исходному состоянию системы.

Попутно совместно с разработчиками Flatpak ведётся работа по организации установки дополнительных консольных утилит, не входящих в базовый системный образ. В текущем виде Flatpak ориентирован на установку графических программ и мало подходит для распространения консольных приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://thisweek.gnome.org/pos...)
  2. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола GNOME 50 с удалением поддержки X11
  3. OpenNews: В GNOME будет усилена зависимость от systemd
  4. OpenNews: Дистрибутив GNOME OS перешёл на стадию тестирования на реальном оборудовании
  5. OpenNews: Превращение GNOME OS в дистрибутив для обычных пользователей
  6. OpenNews: GNOME OS переходит на организацию атомарных обновлений при помощи systemd-sysupdate
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65897-gnomeos
Ключевые слова: gnomeos
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:53, 13/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    >для упрощения тестирования экспериментальных версий программ в дистрибутивах

    Да сейчас уже и не поймёшь чем "экспериментальный" от "стабильного" отличается :)

    Тот же Tumbleweed вроде нормально работает, хотя и роллинг:
    https://get.opensuse.org/ru/tumbleweed/

     
  • 1.4, Аноним (4), 22:54, 13/07/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо ставить KDE Linux!
     
     
  • 2.6, HotR (?), 23:30, 13/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди своей дорогой аноним. Без тебя разберуться что ставить.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:58, 13/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    > GNOME OS [...] в форме атомарно обновляемых монолитных системных образов
    > собирать, распространять и тестировать расширения к дистрибутивам, поставляемым в форме системных образов [...] не нарушая при этом монолитность системного образа,

    Сделали себе проблему в виде атомарного дистра, а теперь сами же ее героически решают.

     
     
  • 2.8, q (ok), 23:40, 13/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У каждого подхода есть плюсы и минусы. Проблем у классических дистров тоже полно — такие проблемы, которые полностью отсутствуют в атомарных.
     

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