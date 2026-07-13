Инициатива по упрощению тестирования экспериментальных версий программ в GNOME OS

Разработчики GNOME OS, дистрибутива для разработчиков и тестировщиков GNOME, представили инициативу по созданию инструментария для упрощения тестирования экспериментальных версий программ в дистрибутивах, распространяемых в форме атомарно обновляемых монолитных системных образов. Развиваемый инструментарий GNOME OS Developer Tool Suite позволит собирать, распространять и тестировать расширения к дистрибутивам, поставляемым в форме системных образов. Инструментарий даст возможность разработчикам и тестировщикам изменять части системы и тестировать вносимые изменения, не нарушая при этом монолитность системного образа, не используя изолированные от системы контейнеры и не отключая механизмы обеспечения безопасности.

В составе инструментария развивается графический интерфейс "Test Center", позволяющий управлять вносимыми в систему экспериментальными изменениями, а также будет создан online-репозиторий для распространения экспериментальных изменений. В качестве примеров подобных изменений приводится задействование в монолитных дистрибутивах экспериментальных версий программ и системных компонентов.

Отмечается, что применение пакетов в формате Flatpak решает задачу установки дополнительных программ в монолитных дистрибутивах, но не подходит для тестирования нестабильных версий программ в системе из-за излишнего усложнения процесса работы с тестовыми версиями для обычных пользователей и оставления в системе установленных компонентов до их ручного удаления. Test Center позволит устанавливать экспериментальные версии приложений по ссылке от разработчика. Установленные через Test Center приложения специально помечаются в системе как экспериментальные и привязываются ко времени проведения тестирования, после истечения которого автоматически удаляются.

Экспериментальные системные изменения реализованы в Test Center при помощи инструментария systemd-sysext, предназначенного для создания и установки образов с системными расширениями, подключаемыми в форме оверлеев, накладываемых поверх системы. Подобные оверлеи в любой момент можно откатить и после тестирования изменения вернуться к исходному состоянию системы.

Попутно совместно с разработчиками Flatpak ведётся работа по организации установки дополнительных консольных утилит, не входящих в базовый системный образ. В текущем виде Flatpak ориентирован на установку графических программ и мало подходит для распространения консольных приложений.



