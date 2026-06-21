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Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.51

21.06.2026 03:28 (MSK)

Представлен выпуск проекта OpenMW 0.51, развивающего свободную реализацию движка для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind. По сравнению с оригинальным движком в OpenMW реализован модернизированный интерфейс пользователя, улучшена графика, добавлен собственный редактор OpenMW-CS для создания новых игр и модов, задействован движок симуляции физических процессов Bullet, добавлена поддержка платформ macOS и Linux, улучшено поведение ботов.

Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3. В интерфейсе редактора OpenMW-CS и лаунчера используется Qt, во внутриигровом интерфейсе применяется MyGUI. Для работы с устройствами ввода задействован SDL, а для вывода звука - OpenAL. Готовые сборки подготовлены для Linux (flatpak), Windows и macOS. Для запуска необходимо наличие файлов с игровыми ресурсами из оригинальной игры Morrowind или установка альтернативного набора ресурсов.

В новой версии:

  • Разработчикам модов предоставлена возможность создания магических эффектов через скриптовый API.
  • В редактор контента добавлена поддержка рисования по вершинам 3D-сетки (vertex painting) для создания реалистичных ландшафтов.
  • Добавлена поддержка файлов MRK, используемых для локализации ключевых слов в диалогах русскоязычной версии Morrowind.
  • В геймплее задействованы звуки из игры Hand to Hand Hit 2.
  • Реализована возможность использования дополнительных кнопок игровых контроллеров для совершения действий.
  • Добавлена поддержка DDS-файлов, использующих форматы сжатия текстур BC6H и BC7.
  • Повышена реалистичность визуализации солнечных лучей.
  • В лаунчере обеспечено автоматическое определение установки Steam и GOG Galaxy.
  • Удалена поддержка старых режимов рендеринга и расчёта освещённости.




  1. Главная ссылка к новости (https://openmw.org/2026/openmw...)
  2. OpenNews: Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.50
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Bottle
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65734-openmw
Ключевые слова: openmw, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:27, 21/06/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    > В геймплее задействованы звуки из игры Hand to Hand Hit 2.

    Не одобряю. За улучшения, но против замен.

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:44, 21/06/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Рейтрейсинг есть? А path tracing?
     
     
  • 2.3, Chimbal (ok), 09:02, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разработчикам бы для начала научиться правильно компилировать игру, чтобы она запускалась и имела хоть какой-то охват дистрибутивов Linux, а то даже в актуальном Debian 12 не запускается, ругаясь на GLIBC...

    "./openmw.x86_64: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version 'GLIBC_2.38' not found (required by ./openmw.x86_64)"

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:50, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Stable API is nonsence (а у нас в нормальных ОС всё нормально).
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 10:19, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >а у нас в нормальных ОС всё нормально

    Ловите виндузятника! :)

     
  • 3.6, Аноним (6), 10:46, 21/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:17, 21/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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