Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.51

Представлен выпуск проекта OpenMW 0.51, развивающего свободную реализацию движка для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind. По сравнению с оригинальным движком в OpenMW реализован модернизированный интерфейс пользователя, улучшена графика, добавлен собственный редактор OpenMW-CS для создания новых игр и модов, задействован движок симуляции физических процессов Bullet, добавлена поддержка платформ macOS и Linux, улучшено поведение ботов. Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3. В интерфейсе редактора OpenMW-CS и лаунчера используется Qt, во внутриигровом интерфейсе применяется MyGUI. Для работы с устройствами ввода задействован SDL, а для вывода звука - OpenAL. Готовые сборки подготовлены для Linux (flatpak), Windows и macOS. Для запуска необходимо наличие файлов с игровыми ресурсами из оригинальной игры Morrowind или установка альтернативного набора ресурсов. В новой версии: Разработчикам модов предоставлена возможность создания магических эффектов через скриптовый API.

В редактор контента добавлена поддержка рисования по вершинам 3D-сетки (vertex painting) для создания реалистичных ландшафтов.

Добавлена поддержка файлов MRK, используемых для локализации ключевых слов в диалогах русскоязычной версии Morrowind.

В геймплее задействованы звуки из игры Hand to Hand Hit 2.

Реализована возможность использования дополнительных кнопок игровых контроллеров для совершения действий.

Добавлена поддержка DDS-файлов, использующих форматы сжатия текстур BC6H и BC7.

Повышена реалистичность визуализации солнечных лучей.

В лаунчере обеспечено автоматическое определение установки Steam и GOG Galaxy.

Удалена поддержка старых режимов рендеринга и расчёта освещённости.







