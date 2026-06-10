Уязвимость в процессорах ARM, позволяющая обойти изоляцию виртуальных машин

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|2.3, Аноним11 (?), 15:32, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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исходники проца это песок, думаешь ктото притащил аишку на пляж, а она ему мол да у тебя тут все дырах
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|3.22, qqq (??), 17:12, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так-то такое в вентилях не проектируют, есть некий HDL-код… Который, собственно, ARM и продает в качестве IP
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|2.4, Rev (ok), 15:43, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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CVE прошлогодняя, думаю без нейронок обошлись.
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|1.2, Аноним11 (?), 15:30, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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вот и арм подтянулся, а то все интел хаили, а он был всего лишь первым, как и положено лидерам
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|6.19, Аноним (19), 16:54, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже в лøхо-ориентированных девайсах типа Librem тоже внезапно ARM.
Так что единственный способ "не обогащать" это два стаканчика и веревочка.
Для тех кому все-таки ехать, а не идеологические шашечки - пока кроме АРМа и х86 альтернатив нету.
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|7.24, Аноним (24), 17:17, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Power, Tellum, MIPS. И все работает и накрывает x86 и arm как бык овцу.
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|8.26, Аноним (26), 17:23, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну IBM железки реально интересные https servernews ru 1125630 Но их так прост... текст свёрнут, показать
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|8.27, Аноним (27), 17:24, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Пока что только во влажных фантазиях На рынке-то 99 9 потребительских устройст... текст свёрнут, показать
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|6.28, Аноним (27), 17:29, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> выбор всегда есть, было бы желание не обогащать монополиста
А можно конкретные примеры такого выбора?
А то Интел в свое время пытался впихнуть x86 на мобилочки для конкуренции с ARM. Вышло так себе: никто не стал выбирать перегревающееся троттлящее недоразумение, убивающее батарею за несколько часов.
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|3.34, Мемоним (?), 17:50, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ARM-based processors represent a dominant and rapidly growing portion of Amazon's cloud infrastructure. Today, over half of all new CPU capacity added by AWS comes from Arm-powered Graviton chips. Across the total Amazon EC2 footprint, Graviton instances account for approximately 25% of all deployed virtual servers.
Но под кроватью у Intel нет конкурентов.
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|3.37, 12yoexpert (ok), 17:56, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот только арм процы никому не нужны даже без дыр.
потому что это процы, а насилие
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|1.9, Аноним (-), 16:02, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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мне кажется что вся проблема в парадигме, или как это правильно назвать
конкретно, если мы говорим про виртуалки, нет жесткого лока на ресурсы между хостом/гостем
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|2.38, Аноним (-), 17:57, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ля, чё вообще от этого уипана ждать, как сейчас перед глазами тот скандал с крайзисом, океаном под ковром. просто сейчас он настолько влиятелен, что там криминал и за мыслепреступления уже наверняка
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