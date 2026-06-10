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Уязвимость в процессорах ARM, позволяющая обойти изоляцию виртуальных машин

10.06.2026 14:20 (MSK)

Компания ARM раскрыла информацию об уязвимости (CVE-2025-10263) в своих процессорах, позволяющей осуществить запись в ресурсы, принадлежащих более высокому уровню исключений (Exception Level), что потенциально позволяет добиться повышения привилегий в системе. В контексте гипервизора Xen уязвимость даёт возможность из гостевой системы осуществить запись в память, принадлежащую гипервизору.

Проблема проявляется только на многоядерных процессорах Arm C1-Ultra, C1-Premium, Neoverse V3 & V3AE, Neoverse V2, Neoverse V1, Neoverse N2, Neoverse N1, Cortex-X925, Cortex-X4, Cortex-X3, Cortex-X2, Cortex-X1 & X1C, Cortex-A710, Cortex-A78, A78AE & A78C, Cortex-A77, Cortex-A76 & A76AE и NVIDIA Olympus. Для блокирования проблемы обходным путём для ядра Linux предложен патч, который пока не вошёл в состав корректирующих обновлений. Исправление также выпущено для гипервизора Xen.

Уязвимость возникает в процессе выполнения операции TLBI (TLB Invalidation) для очистки записи в кэше трансляции виртуальных адресов в физические. Инструкция DSB (Data Synchronization Barrier), фиксирующая выполнение операции TLBI, на одном ядре может завершиться раньше, чем операция записи на другом ядре станет глобально видна всем ядрам. Таким образом, операция записи может быть завершена после того, как права доступа были изменены через TLBI.

Данная рассинхронизация состояния может применяться для обхода запрета доступа на уровне таблиц трансляции виртуальных адресов в физические (Stage 1) и трансляция адресов виртуальной машины (Stage 2), а также обхода механизма защиты целостности памяти GPT (Granule Protection Table). Например, гипервизор может выполнить инструкцию TLBI для запрета доступа к памяти для виртуальной машины, но гостевая система сможет продолжить писать в эту память, несмотря на подтверждение прекращения доступа.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: TikTag - атака на механизм спекулятивного выполнения в CPU ARM, позволяющая обойти защиту MemTag
  3. OpenNews: GhostRace - атака на механизм спекулятивного выполнения в процессорах Intel, AMD, ARM и IBM
  4. OpenNews: SLAM - атака на CPU Intel, AMD и ARM, позволяющая определить содержимое памяти
  5. OpenNews: Уязвимости в драйвере к GPU ARM, уже применяемые для совершения атак
  6. OpenNews: BHI - новая уязвимость класса Spectre в процессорах Intel и ARM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65660-arm
Ключевые слова: arm, cpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним1234 (?), 15:27, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    AI стали натравливать на исходники процессоров?
     
     
  • 2.3, Аноним11 (?), 15:32, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    исходники проца это песок, думаешь ктото притащил аишку на пляж, а она ему мол да у тебя тут все дырах
     
     
  • 3.22, qqq (??), 17:12, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то такое в вентилях не проектируют, есть некий HDL-код… Который, собственно, ARM и продает в качестве IP
     
  • 2.4, Rev (ok), 15:43, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    CVE прошлогодняя, думаю без нейронок обошлись.
     

  • 1.2, Аноним11 (?), 15:30, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    вот и арм подтянулся, а то все интел хаили, а он был всего лишь первым, как и положено лидерам
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:58, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вот только арм процы никому не нужны даже без дыр.
     
     
  • 3.8, AI (?), 16:00, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И звонишь ты с риска или х86, ага
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 16:07, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как будто есть выбор.
     
     
  • 5.18, 12yoexpert (ok), 16:47, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выбор всегда есть, было бы желание не обогащать монополиста
     
     
  • 6.19, Аноним (19), 16:54, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в лøхо-ориентированных девайсах типа Librem тоже внезапно ARM.
    Так что единственный способ "не обогащать" это два стаканчика и веревочка.

    Для тех кому все-таки ехать, а не идеологические шашечки - пока кроме АРМа и х86 альтернатив нету.

     
     
  • 7.24, Аноним (24), 17:17, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Power, Tellum, MIPS. И все работает и накрывает x86 и arm как бык овцу.
     
     
  • 8.26, Аноним (26), 17:23, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну IBM железки реально интересные https servernews ru 1125630 Но их так прост... текст свёрнут, показать
     
  • 8.27, Аноним (27), 17:24, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что только во влажных фантазиях На рынке-то 99 9 потребительских устройст... текст свёрнут, показать
     
  • 8.30, 12yoexpert (ok), 17:41, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как кадыровец овцу , учи родной язык... текст свёрнут, показать
     
  • 6.28, Аноним (27), 17:29, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > выбор всегда есть, было бы желание не обогащать монополиста

    А можно конкретные примеры такого выбора?

    А то Интел в свое время пытался впихнуть x86 на мобилочки для конкуренции с ARM. Вышло так себе: никто не стал выбирать перегревающееся троттлящее недоразумение, убивающее батарею за несколько часов.

     
     
  • 7.31, 12yoexpert (ok), 17:43, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе - нельзя, тебе в 16 лет отбили голову сапогами
     
     
  • 8.32, Аноним (27), 17:46, 10/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 6.33, Аноним (5), 17:49, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мой самсунг старше тебя, эксперд.
     
     
  • 7.35, 12yoexpert (ok), 17:54, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отца не узнаёшь? немудрено, я у вас в подъезде был только раз
     
  • 5.25, Аноним (27), 17:22, 10/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.23, Аноним (26), 17:16, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот только арм процы никому не нужны

    Весь рынок смартфонов на ARM, а это миллионы устройств:
    https://cdn.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2026/05/01/1141011/233.jpg

    Плюс Apple полностью перешла на ARM своей разработки.

     
     
  • 4.36, Аноним (-), 17:55, 10/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.40, Аноним (26), 17:59, 10/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.34, Мемоним (?), 17:50, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ARM-based processors represent a dominant and rapidly growing portion of Amazon's cloud infrastructure. Today, over half of all new CPU capacity added by AWS comes from Arm-powered Graviton chips. Across the total Amazon EC2 footprint, Graviton instances account for approximately 25% of all deployed virtual servers.

    Но под кроватью у Intel нет конкурентов.

     
  • 3.37, 12yoexpert (ok), 17:56, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Вот только арм процы никому не нужны даже без дыр.

    потому что это процы, а насилие

     

  • 1.9, Аноним (-), 16:02, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    мне кажется что вся проблема в парадигме, или как это правильно назвать

    конкретно, если мы говорим про виртуалки, нет жесткого лока на ресурсы между хостом/гостем

     
  • 1.10, Аноним (10), 16:07, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Cortex-A76: Raspberry Pi 5
     
     
  • 2.21, Аноним (26), 17:12, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит обновят скоро свой дистр:
    https://opennet.ru/65211-raspberrypi
     
  • 2.39, 12yoexpert (ok), 17:57, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мне нравится переустанавливать на rpi виртуалки и
     

  • 1.17, Аноним (26), 16:36, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и NVIDIA Olympus

    А это прям свежак:
    https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-vera-cpu-delivers-high-performance-ba

     
     
  • 2.38, Аноним (-), 17:57, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ля, чё вообще от этого уипана ждать, как сейчас перед глазами тот скандал с крайзисом, океаном под ковром. просто сейчас он настолько влиятелен, что там криминал и за мыслепреступления уже наверняка
     

  • 1.29, Аноним (-), 17:34, 10/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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