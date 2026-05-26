The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Уязвимость в qSnapper, позволяющая получить права root в системе

28.05.2026 14:15 (MSK)

Уязвимости в D-Bus-сервисе, используемом в qSnapper, графическом интерфейсе для управления снапшотами Btrfs. Уязвимости могут привести к повышению своих привилегий в системе (CVE-2026-41046), утечке информации об изменениях между снапшотами (CVE-2026-41047) и обходу аутентификации при доступе к Polkit (CVE-2026-41045). Наиболее опасная уязвимость вызвана отсутствием проверки символов "../" в путях, передаваемых в функцию snapper::Snapper() при обращении через D-Bus, что можно использовать для подмены файла конфигурации для libsnapper в обработчике, выполняемом с повышенными привилегиями.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.opensuse.org/...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65554-qsnapper
Ключевые слова: qsnapper
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру