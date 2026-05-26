Уязвимость в qSnapper, позволяющая получить права root в системе

Уязвимости в D-Bus-сервисе, используемом в qSnapper, графическом интерфейсе для управления снапшотами Btrfs. Уязвимости могут привести к повышению своих привилегий в системе (CVE-2026-41046), утечке информации об изменениях между снапшотами (CVE-2026-41047) и обходу аутентификации при доступе к Polkit (CVE-2026-41045). Наиболее опасная уязвимость вызвана отсутствием проверки символов "../" в путях, передаваемых в функцию snapper::Snapper() при обращении через D-Bus, что можно использовать для подмены файла конфигурации для libsnapper в обработчике, выполняемом с повышенными привилегиями.



