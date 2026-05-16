На соревновании Pwn2Own в Берлине продемонстрированы взломы RHEL, Windows 11 и AI-агентов

Подведены итоги трёх дней соревнований Pwn2Own Berlin 2026, на которых были продемонстрированы успешные атаки с использованием 47 ранее неизвестных уязвимостей (0-day) в операционных системах, браузерах, AI-системах и платформах виртуализации. При проведении атак использовались самые свежие программы и операционные системы со всеми доступными обновлениями и в конфигурации по умолчанию. Суммарный размер выплаченных вознаграждений составил более $1.2 миллиона долларов США ($1,298,250). Наиболее успешная команда DEVCORE сумела заработать на соревнованиях 505 тысяч долларов США. Обладатели второго места (STARLabs SG) получили 242 тысяч долларов, а третьего (Out Of Bounds) - 95 тысяч долларов. Осуществлённые атаки: Red Hat Enterprise Linux: 4 успешные атаки, позволившие поднять свои привилегии до пользователя root. Уязвимости вызваны целочисленным переполнением, обращением к памяти после освобождения, состоянием гонки и использованием неинициализированной памяти. Участникам выплачено $20,000, $10,000, $7,000 и $5,000.

Windows 11: 5 успешные атаки, позволившие получить права администратора. Уязвимости вызваны целочисленным переполнением, переполнением буфера, обращением к памяти после освобождения и некорректным управлением доступом. Участникам выплачено $30,000, две премии по $15,000 и две премии по $7,500.







VMware ESX: атака, позволившая выполнить код на стороне хост-окружения. Проблема вызвана переполнением буфера. Участникам выплачено $200,000.

NV Container Toolkit: 2 успешные атаки, позволившие обойти изоляцию контейнера. Проблемы вызваны обращением к памяти после освобождения. Участникам выплачено $25,000 и $50,000







Microsoft Edge: Удалённое выполнение кода c обходом sandbox. Участникам выплачено $175,000.

Microsoft SharePoint: Удалённое выполнение кода. Участникам выплачено $100,000.

Microsoft Exchange: Удалённое выполнение кода с правами SYSTEM. Участникам выплачено $200,000.







OpenAI Codex: 4 успешных взлома. Выплачено: $40,000, две премии по $20,000 и $10,000.

NVIDIA Megatron Bridge: 4 успешных взлома. Выплачено: $20,000, две премии по $10,000, $2,500.

Anthropic Claude Code: 3 успешных взлома. Выплачены три премии по $20,000.

LM Studio: 2 успешных взлома. Выплачено: $40,000 и $20,000.

Cursor: 2 успешных взлома. Выплачено: $30,000 и $15,000.

LiteLLM: 3 успешных взлома. Выплачено: $17,750, $40,000 и $8,000.

Chroma: Один взлом, выплачено $20,000.

Ollama: Один взлом, выплачено $28,000.

Anthropic Claude Desktop: Один взлом, выплачено $10,000. Кроме вышеотмеченных успешных атак, 7 попыток эксплуатации уязвимостей завершились неудачей, во всех случаях из-за того, что команды не успели уложиться в отведённое для атаки ограниченное время. Неудачными оказались попытки взлома VMware ESXi, Apple Safari, Microsoft SharePoint, Red Hat Enterprise Linux, Firefox, OpenAI Codex, Oracle Autonomous AI Database, NV Container Toolkit. В соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных 0-day уязвимостях будет опубликована только через 90 дней, которые даются на подготовку производителями обновлений с устранением уязвимостей.



