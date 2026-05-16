Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 8.10

Доступен выпуск программы для тестирования оперативной памяти Memtest86+ 8.10. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Основные новшества: Добавлен опционально включаемый тёмный режим интерфейса.

Реализована поддержка новых моделей CPU AMD и Intel.

Ускорено определение многоядерных CPU.

Добавлен вывод информации с датчиков температуры памяти DDR5.

Решены проблемы с проверкой разогнанной памяти DDR5 XMP 3.0 (Extreme Memory Profile).

Улучшена поддержка шаблонов BadRAM для исключения дефектных областей памяти из адресного пространства.

Улучшено определение SPD (Serial Presence Detect) на старых чипах ICH (I/O Controller Hub).

Улучшена поддержка консоли VTxxx.

Улучшена поддержка архитектуры Loongson.

Добавлена поддержка сборки с использованием компилятора CLang и компоновщика LLD.

Обеспечена сборка единого исполняемого файла для UEFI и старых методов загрузки.



