Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 8.10

Доступен выпуск программы для тестирования оперативной памяти Memtest86+ 8.10. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Основные новшества:
- Добавлен опционально включаемый тёмный режим интерфейса.
- Реализована поддержка новых моделей CPU AMD и Intel.
- Ускорено определение многоядерных CPU.
- Добавлен вывод информации с датчиков температуры памяти DDR5.
- Решены проблемы с проверкой разогнанной памяти DDR5 XMP 3.0 (Extreme Memory Profile).
- Улучшена поддержка шаблонов BadRAM для исключения дефектных областей памяти из адресного пространства.
- Улучшено определение SPD (Serial Presence Detect) на старых чипах ICH (I/O Controller Hub).
- Улучшена поддержка консоли VTxxx.
- Улучшена поддержка архитектуры Loongson.
- Добавлена поддержка сборки с использованием компилятора CLang и компоновщика LLD.
- Обеспечена сборка единого исполняемого файла для UEFI и старых методов загрузки.