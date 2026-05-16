Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 8.10

16.05.2026 22:55 (MSK)

Доступен выпуск программы для тестирования оперативной памяти Memtest86+ 8.10. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Добавлен опционально включаемый тёмный режим интерфейса.
  • Реализована поддержка новых моделей CPU AMD и Intel.
  • Ускорено определение многоядерных CPU.
  • Добавлен вывод информации с датчиков температуры памяти DDR5.
  • Решены проблемы с проверкой разогнанной памяти DDR5 XMP 3.0 (Extreme Memory Profile).
  • Улучшена поддержка шаблонов BadRAM для исключения дефектных областей памяти из адресного пространства.
  • Улучшено определение SPD (Serial Presence Detect) на старых чипах ICH (I/O Controller Hub).
  • Улучшена поддержка консоли VTxxx.
  • Улучшена поддержка архитектуры Loongson.
  • Добавлена поддержка сборки с использованием компилятора CLang и компоновщика LLD.
  • Обеспечена сборка единого исполняемого файла для UEFI и старых методов загрузки.


    Просто плюсик, наверное?
     
  • 3, Аноним (3), 23:50, 16/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    а может такое быть что некоторые программы  немогут работать с reg\ecc?
     

