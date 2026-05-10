Новый reCAPTCHA не позволит пройти проверку на Android-устройствах без сервисов Google

10.05.2026 21:55 (MSK)

Компания Google анонсировала новое поколение системы отсеивания ботов reCAPTCHA, применяемой на многих сайтах для проверки обращения человеком. В новой реализации reCAPTCHA вместо выбора картинок, соответствующих заданному вопросу, применяется подтверждение через сканирование QR-кода смартфоном. Проблема в том, что в числе требований к смартфонам, которые могут использоваться для прохождения капчи, заявлены относительно новые версии iPhone/iPad, а также устройства с платформой Android c установленным проприетарным пакетом Google Play Services.

Устройства iPhone/iPad с iOS до версии 16.4, а также смартфоны с альтернативными прошивками на базе Android, поставляемые без сервисов Google (например, GrapheneOS), пройти новую капчу не смогут. Суть метода на основе QR-кода в подтверждении обладания сертифицированным устройством. В случае с Android, подтверждение осуществляется при помощи API Play Integrity, предоставляемого в Play Services для аттестации, и позволяющего убедиться, что устройство не модифицировано и сертифицировано в Google.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65420-privacy
Ключевые слова: privacy, captcha, google
  • 1.1, Аноним (1), 22:03, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Просто "прелестно", проприетарные интернеты, в которые чтобы зайти, нужно иметь строго проприетарный смартфон с строго определёнными характеристиками. ((
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:06, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ещё один шажочек к закрытию интернета.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:18, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >подтверждение через сканирование QR-кода смартфоном

    Ну то есть без смарфона теперь не будет работать капча. Так что ли?

     
  • 1.7, Аноним (7), 22:23, 10/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    На своих сайтах нигде не использую сторонние капчи, особенно гугловские, и другим не советую.
     

