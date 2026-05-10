Новый reCAPTCHA не позволит пройти проверку на Android-устройствах без сервисов Google

Компания Google анонсировала новое поколение системы отсеивания ботов reCAPTCHA, применяемой на многих сайтах для проверки обращения человеком. В новой реализации reCAPTCHA вместо выбора картинок, соответствующих заданному вопросу, применяется подтверждение через сканирование QR-кода смартфоном. Проблема в том, что в числе требований к смартфонам, которые могут использоваться для прохождения капчи, заявлены относительно новые версии iPhone/iPad, а также устройства с платформой Android c установленным проприетарным пакетом Google Play Services.

Устройства iPhone/iPad с iOS до версии 16.4, а также смартфоны с альтернативными прошивками на базе Android, поставляемые без сервисов Google (например, GrapheneOS), пройти новую капчу не смогут. Суть метода на основе QR-кода в подтверждении обладания сертифицированным устройством. В случае с Android, подтверждение осуществляется при помощи API Play Integrity, предоставляемого в Play Services для аттестации, и позволяющего убедиться, что устройство не модифицировано и сертифицировано в Google.



