Выпуск Apache Cloudberry 2.1.0, открытой альтернативы СУБД Greenplum

21.04.2026 22:42 (MSK)

Представлен выпуск распределённой СУБД Apache Cloudberry 2.1.0, продолжающей развитие открытой кодовой базы СУБД Greenplum, которая была превращена компанией Broadcom в закрытый продукт после приобретения VMware. Проект пока находится в инкубаторе Apache и будет переведён в число первичных проектов Apache после готовности инфраструктуры и сопровождающих.

СУБД Cloudberry представляет собой распределённую редакцию открытой СУБД PostgreSQL, оптимизированную для выполнения аналитических запросов над большими массивами данных (Data Warehouse). Для параллельной обработки данных применяется массово-параллельная архитектура (MPP, massively parallel processing), обеспечивающая масштабируемость хранилища до петабайтных размеров за счёт разделения данных на сегменты и задействования для их хранения и обработки кластера из группы серверов.

Среди улучшений в Apache Cloudberry 2.1.0:

  • Реализован протокол UDP2 для взаимодействия между узлами, позволивший повысить эффективность распределённого выполнения запросов.
  • Добавлена поддержка MCP-сервера (Model Context Protocol) для упрощения интеграции с инструментами на базе больших языковых моделей.
  • Добавлена возможность применения алгоритма LZ4 для сжатия столбцов таблиц с целью сокращения ввода/вывода и снижения потребления памяти.
  • Улучшена работа оптимизатора ORCA.
  • Скрипт greenplum_path.sh, используемый для настройки окружения пользователя СУБД, заменён на cloudberry-env.sh.
  • Инструментарий для резервного копирования переименован в cloudberry-backup. В основной репозиторий включён плагин для хранилищ на базе протокола S3.


  1. Главная ссылка к новости (https://cloudberry.apache.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск Apache Cloudberry 2.0.0, открытой альтернативы СУБД Greenplum
  3. OpenNews: Broadcom перевёл в архив репозиторий СУБД Greenplum. В Arenadata создали форк
  4. OpenNews: Проект Cloudberry, развивающий форк СУБД Greenplum, принят в инкубатор Apache
  5. OpenNews: Корпорация EMC займется продвижением решений на базе PostgreSQL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65253-cloudberry
Ключевые слова: cloudberry, greenplum
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:32, 22/04/2026 [ответить]  
    тут явно стоит упомянуть arenadatadb которые тоже тащат гринплам
     
  • 2, Аноним (2), 00:35, 22/04/2026 [ответить]  
    UDP2 == UDPv2 ?
     
