Третья бета-версия Android 17

2.7 , Аноним ( 2 ), 00:09, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Хз, может на Маках такой же экспириенс Возьмите новый айфон 17e.

Тут надо самому пробовать, я лет пять назад перешёл с айфона на самсунг и вполне норм, за пару дней привык. Сейчас вот как появится пиксель 10а возьму на год-два.

3.12 , Аноним ( 4 ), 01:01, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Возьмите новый айфон 17e. Не вижу смысла заменять Андроид конкретно Айфоном (Айпадом - возможно), но вот новый MacBook Neo в силу форм-фактора ноута вполне может быть вариантом.

2.8 , ТрактористКодер ( ? ), 00:30, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Винды 8+ и Линукса использовать Андроид Странное сравнение, а у вас Андроид вместо Windows, Linux, на пк?)

Сравнение яблок с апельсинами. И да, если не санкции, то iOs на iPhone, очень даже годная, просто берешь и пользуешься. У меня даже iPhone 5s, как звонилка до недавнего времени полностью функсицонально работал, без тормозов, пока аккум под корпусом не вздулся и не выдавил экран.

3.11 , Аноним ( 4 ), 00:57, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Странное сравнение, а у вас Андроид вместо Windows, Linux, на пк?) Нормальное сравнение, когда речь идет об ОС для повседневных задач. Для "офисных" задач, органайзера, браузера, email, мультимедия, связи и т.п. Андроида с подключенной клавиатурой хватает на 100%. Преимущества десктопных ОС в этих сценариях довольно неочевидны. > И да, если не санкции, то iOs на iPhone, очень даже годная Не пробовал, к сожалению.

4.14 , ТрактористКодер ( ? ), 01:28, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну незнаю, вот меня например, бесят что в Андроид куча фоновых приложений.

iPhone 5s, по крайней мере не тормозит, в 2026 году, даже браузер открывает сайты, но не сложные.

А вот Android, может начать тормозить, через 5-7 лет. В Andoid, приходится так же выпиливать как в Winde. Куча сервисов, предустановленного по, это я сравниваю с смартфон Android, на пк,Arm не пробовал. Но лучше изначально не ставить.

Есть новости про AndroidOs, на Arm,

Может и годнота.

5.15 , Аноним ( 15 ), 02:40, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все ваши комментарии крутятся вокруг древнючего ифона. Кстати, он не ровесник там кор2дуо? Я сам то уже не помню. А то это было бы показательно. Я свой такой когда-то разбил об стену как раз таки из-за глюков и тормозов, после перехода на последнюю поддерживаемую версию ос. И кор2дуо давно снёс на помойку. Буквально, вынул диск и отнёс системный блок к мусорным бачкам. Так что тёплых воспоминаний вобщем-то у меня не осталось. А вот вам можно позавидовать. Ифон 5с то, ифон 5с сё.. 😅

6.17 , ТрактористКодер ( ? ), 02:52, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ифоны, я уже давно отнес на помойку.

Просто понравилось, что даже спустя такое время, iPhone, даже такой, могет открывать веб, разве что приложения вроде Телеги, тормозят, но кстати запускаются.

4.16 , Аноним ( 16 ), 02:48, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Преимущества десктопных ОС в этих сценариях довольно неочевидны. Браузер не падает при открытии второго и третьего браузеров. Мультимедию из браузера не статтерит после выключения экрана. Есть емакс.

5.18 , Аноним ( 4 ), 03:31, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> для повседневных задач

> при открытии второго и третьего браузеров

> емакс Да, да, открытие трех браузеров и сношение с Емаксом - типичные повседневные задачи. >> Преимущества десктопных ОС в этих сценариях довольно неочевидны.

> Мультимедию из браузера не статтерит после выключения экрана Не сталкивался с таким. Вы уверены, что это проблема именно Андроида, а не конкретного браузера, оболочки (типа самсунговского One UI) и настроек?

