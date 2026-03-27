Третья бета-версия Android 17

|
|1.4, Аноним (4), 23:52, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хорошая ОС для людей, кто бы что ни говорил. Просто запускаешь - и все работает из коробки: и всякие аппаратные ускорения, и средства доступности, и внешние устройства типа тех же слуховых аппаратов из новости, и форматы аудио/видео (тот же RAW14 из новости).
Хз, может на Маках такой же экспириенс, но вот после Винды 8+ и Линукса использовать Андроид - это прямо глоток чистого воздуха, когда не нужно сношаться с настройкой/установкой/удалением всякой туфты, а можно просто брать и пользоваться из коробки.
|
|
|
|2.7, Аноним (2), 00:09, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Хз, может на Маках такой же экспириенс
Возьмите новый айфон 17e.
Тут надо самому пробовать, я лет пять назад перешёл с айфона на самсунг и вполне норм, за пару дней привык. Сейчас вот как появится пиксель 10а возьму на год-два.
|
|
|
|3.12, Аноним (4), 01:01, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Возьмите новый айфон 17e.
Не вижу смысла заменять Андроид конкретно Айфоном (Айпадом - возможно), но вот новый MacBook Neo в силу форм-фактора ноута вполне может быть вариантом.
|
|2.8, ТрактористКодер (?), 00:30, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Винды 8+ и Линукса использовать Андроид
Странное сравнение, а у вас Андроид вместо Windows, Linux, на пк?)
Сравнение яблок с апельсинами.
И да, если не санкции, то iOs на iPhone, очень даже годная, просто берешь и пользуешься. У меня даже iPhone 5s, как звонилка до недавнего времени полностью функсицонально работал, без тормозов, пока аккум под корпусом не вздулся и не выдавил экран.
|
|
|
|3.11, Аноним (4), 00:57, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Странное сравнение, а у вас Андроид вместо Windows, Linux, на пк?)
Нормальное сравнение, когда речь идет об ОС для повседневных задач. Для "офисных" задач, органайзера, браузера, email, мультимедия, связи и т.п. Андроида с подключенной клавиатурой хватает на 100%. Преимущества десктопных ОС в этих сценариях довольно неочевидны.
> И да, если не санкции, то iOs на iPhone, очень даже годная
Не пробовал, к сожалению.
|
|
|
|4.14, ТрактористКодер (?), 01:28, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну незнаю, вот меня например, бесят что в Андроид куча фоновых приложений.
iPhone 5s, по крайней мере не тормозит, в 2026 году, даже браузер открывает сайты, но не сложные.
А вот Android, может начать тормозить, через 5-7 лет.
В Andoid, приходится так же выпиливать как в Winde. Куча сервисов, предустановленного по, это я сравниваю с смартфон Android, на пк,Arm не пробовал.
Но лучше изначально не ставить.
Есть новости про AndroidOs, на Arm,
Может и годнота.
|
|
|
|5.15, Аноним (15), 02:40, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все ваши комментарии крутятся вокруг древнючего ифона. Кстати, он не ровесник там кор2дуо? Я сам то уже не помню. А то это было бы показательно. Я свой такой когда-то разбил об стену как раз таки из-за глюков и тормозов, после перехода на последнюю поддерживаемую версию ос. И кор2дуо давно снёс на помойку. Буквально, вынул диск и отнёс системный блок к мусорным бачкам. Так что тёплых воспоминаний вобщем-то у меня не осталось. А вот вам можно позавидовать. Ифон 5с то, ифон 5с сё.. 😅
|
|
|
|6.17, ТрактористКодер (?), 02:52, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ифоны, я уже давно отнес на помойку.
Просто понравилось, что даже спустя такое время, iPhone, даже такой, могет открывать веб, разве что приложения вроде Телеги, тормозят, но кстати запускаются.
|
|4.16, Аноним (16), 02:48, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Преимущества десктопных ОС в этих сценариях довольно неочевидны.
Браузер не падает при открытии второго и третьего браузеров. Мультимедию из браузера не статтерит после выключения экрана. Есть емакс.
|
|
|
|5.18, Аноним (4), 03:31, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> для повседневных задач
> при открытии второго и третьего браузеров
> емакс
Да, да, открытие трех браузеров и сношение с Емаксом - типичные повседневные задачи.
>> Преимущества десктопных ОС в этих сценариях довольно неочевидны.
> Мультимедию из браузера не статтерит после выключения экрана
Не сталкивался с таким. Вы уверены, что это проблема именно Андроида, а не конкретного браузера, оболочки (типа самсунговского One UI) и настроек?
|
|
|
|2.9, ТрактористКодер (?), 00:32, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Там не настолько суровое ограничение, это ограничение чтобы не распространяли сомнительне приложения в Google Play,
Точно непомню, apk можно будет вроде устанавливать, просто некоторый специфический софт, возможно, сложнее.
|