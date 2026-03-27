Третья бета-версия Android 17

27.03.2026 23:10 (MSK)

Компания Google представила третью бета-версию открытой мобильной платформы Android 17, которая ознаменовала стабилизацию платформы и прекращение внесения изменений в API перед предстоящим релизом. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel 9/9a/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold, Pixel 10/10 Pro/10 Pro XL/10 Pro Fold, Pixel Fold и Pixel Tablet. Релиз Android 17 запланирован на второй квартал 2026 года.

Среди изменений в Android 17 Beta 3:

  • Механизм защиты динамической загрузки кода (DCL, Dynamic Code Loading) расширен для применения с нативными библиотеками, загружаемыми через метод System.load(), а не только файлами в форматах DEX и JAR. DCL позволяет избежать подстановки вредоносного кода в динамически загружаемые исполняемые файлы, благодаря выставлению для подобных файлов прав доступа, допускающих только чтение.
  • Включён по умолчанию механизм Certificate Transparency, ведущий публичный лог всех выданных и отозванных сертификатов,
  • Добавлен API PhotoPickerUiCustomizationParams для изменения интерфейса выбора фотографий, что позволяет приблизить его к стилю вызывающего приложения. Например, можно изменить соотношение сторон эскизов фотографий с 1:1 (квадрат) на 9:16 (портрет).
  • Добавлена поддержка формата изображений RAW14, применяемого в профессиональных цифровых камерах и обеспечивающего хранение 15 бит на цветовой канал
  • Производителям оборудования предоставлен API для создания расширений для камер, позволяющих использовать в приложениях специфичные возможности, такие как механизм улучшения детализации Super Resolution, режимы подавления шумов и AI-оптимизаторы качества.
  • Добавлен API для получения информации о типе камеры (встроенная камера, подключаемая через USB web-камера или виртуальная камера).
  • Добавлена поддержка слуховых аппаратов, подключаемых через интерфейс Bluetooth Low Energy (BLE). Подобные устройства отнесены к новой категории TYPE_BLE_HEARING_AID, что позволяет приложениям разделять слуховые аппараты и наушники, а также отдельно управлять воспроизведением системных звуков (например, можно воспроизводить звуки уведомлений, звонков и будильника на встроенном динамике телефона, а не на слуховом аппарате).
  • Добавлен программный кодировщик звукового формата HE-AAC (High-Efficiency Advanced Audio Coding), поддерживающий как низкие, так и высокие битрейты.
  • Добавлено полномочие USE_LOCATION_BUTTON, позволяющее встроить в интерфейс приложения системную кнопку предоставления доступа к точным данным о местоположении. Кнопка отрисовывается системой и после нажатия пользователем открывает доступ к местоположению только на время действия текущего сеанса.
  • Добавлены раздельные настройки для включения показа пароля, вводимого на физической клавиатуре и на сенсорном экране. По умолчанию символы пароля, вводимые при помощи физической клавиатуры, сразу скрываются.
  • Предоставлена возможность заверения APK-пакетов цифровой подписью на базе гибридного алгоритма, сочетающего классический алгоритм с алгоритмом ML-DSA, стойким от подбора на квантовом компьютере.
  • Улучшено отображение виджетов приложений на внешних экранах, за счёт учёта разницы в DPI при масштабировании.
  • Добавлена настройка, позволяющая убрать показ названий приложений под их пиктограммами.
  • Реализованы интерактивные закреплённые окна, которые в отличие от традиционных окон в режиме "картинка в картинке" (Picture-in-Picture) остаются интерактивными при закреплении поверх других приложений в десктоп-режиме.
  • Изменено оформление панели инструментов для записи скринкастов.
  • Добавлен запрос ACTION_VPN_APP_EXCLUSION_SETTINGS, при помощи которого можно вызвать системный экран с настройками, позволяющими открыть приложению сетевой доступ в обход VPN-туннеля.
  • Добавлена поддержка доступных в OpenJDK 25 возможностей языка и Java-классов.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Вторая бета-версия Android 17
  3. OpenNews: Первый бета-выпуск Android 17
  4. OpenNews: Google анонсировал новый процесс установки сторонних приложений в Android
  5. OpenNews: В ядрах для платформы Android включена оптимизация AutoFDO
  6. OpenNews: Выпуск Android 16 QPR3 с режимом рабочего стола
  • 1.1, Аноним (1), 23:21, 27/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Jpegxl и h266 уже поддерживают или до сих пор куча легаси?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:32, 27/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    >h266 уже поддерживают или

    https://en.wikipedia.org/wiki/Versatile_Video_Coding#Software

     
  • 2.3, Аноним (3), 23:42, 27/03/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Они всё ещё не смогли, так что остаёмся на Пош.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:52, 27/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Хорошая ОС для людей, кто бы что ни говорил. Просто запускаешь - и все работает из коробки: и всякие аппаратные ускорения, и средства доступности, и внешние устройства типа тех же слуховых аппаратов из новости, и форматы аудио/видео (тот же RAW14 из новости).

    Хз, может на Маках такой же экспириенс, но вот после Винды 8+ и Линукса использовать Андроид - это прямо глоток чистого воздуха, когда не нужно сношаться с настройкой/установкой/удалением всякой туфты, а можно просто брать и пользоваться из коробки.

     
     
  • 2.7, Аноним (2), 00:09, 28/03/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Хз, может на Маках такой же экспириенс

    Возьмите новый айфон 17e.
    Тут надо самому пробовать, я лет пять назад перешёл с айфона на самсунг и вполне норм, за пару дней привык. Сейчас вот как появится пиксель 10а возьму на год-два.

     
     
  • 3.12, Аноним (4), 01:01, 28/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Возьмите новый айфон 17e.

    Не вижу смысла заменять Андроид конкретно Айфоном (Айпадом - возможно), но вот новый MacBook Neo в силу форм-фактора ноута вполне может быть вариантом.

     
  • 2.8, ТрактористКодер (?), 00:30, 28/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Винды 8+ и Линукса использовать Андроид

    Странное сравнение, а у вас Андроид вместо Windows, Linux, на пк?)
    Сравнение яблок с апельсинами.

    И да, если не санкции, то iOs на iPhone, очень даже годная, просто берешь и пользуешься. У меня даже iPhone 5s, как звонилка до недавнего времени полностью функсицонально работал,  без тормозов, пока аккум под корпусом не вздулся и не выдавил экран.

     
     
  • 3.11, Аноним (4), 00:57, 28/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Странное сравнение, а у вас Андроид вместо Windows, Linux, на пк?)

    Нормальное сравнение, когда речь идет об ОС для повседневных задач. Для "офисных" задач, органайзера, браузера, email, мультимедия, связи и т.п. Андроида с подключенной клавиатурой хватает на 100%. Преимущества десктопных ОС в этих сценариях довольно неочевидны.

    > И да, если не санкции, то iOs на iPhone, очень даже годная

    Не пробовал, к сожалению.

     
     
  • 4.14, ТрактористКодер (?), 01:28, 28/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ну незнаю, вот меня например, бесят что в Андроид куча фоновых приложений.
    iPhone 5s, по крайней мере не тормозит, в 2026 году, даже браузер открывает сайты, но не сложные.
    А вот Android, может начать тормозить, через 5-7 лет.

    В Andoid, приходится так же выпиливать как в Winde. Куча сервисов, предустановленного по, это я сравниваю с смартфон Android, на пк,Arm не пробовал.

    Но лучше изначально не ставить.
    Есть новости про AndroidOs, на Arm,
    Может и годнота.

     
     
  • 5.15, Аноним (15), 02:40, 28/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Все ваши комментарии крутятся вокруг древнючего ифона. Кстати, он не ровесник там кор2дуо? Я сам то уже не помню. А то это было бы показательно. Я свой такой когда-то разбил об стену как раз таки из-за глюков и тормозов, после перехода на последнюю поддерживаемую версию ос. И кор2дуо давно снёс на помойку. Буквально, вынул диск и отнёс системный блок к мусорным бачкам. Так что тёплых воспоминаний вобщем-то у меня не осталось. А вот вам можно позавидовать. Ифон 5с то, ифон 5с сё.. 😅
     
     
  • 6.17, ТрактористКодер (?), 02:52, 28/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ифоны, я уже давно отнес на помойку.
    Просто понравилось, что даже спустя такое время, iPhone, даже такой, могет открывать веб, разве что приложения вроде Телеги, тормозят, но кстати запускаются.
     
  • 4.16, Аноним (16), 02:48, 28/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Преимущества десктопных ОС в этих сценариях довольно неочевидны.

    Браузер не падает при открытии второго и третьего браузеров. Мультимедию из браузера не статтерит после выключения экрана. Есть емакс.

     
     
  • 5.18, Аноним (4), 03:31, 28/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    >> для повседневных задач
    > при открытии второго и третьего браузеров
    > емакс

    Да, да, открытие трех браузеров и сношение с Емаксом - типичные повседневные задачи.

    >> Преимущества десктопных ОС в этих сценариях довольно неочевидны.
    > Мультимедию из браузера не статтерит после выключения экрана

    Не сталкивался с таким. Вы уверены, что это проблема именно Андроида, а не конкретного браузера, оболочки (типа самсунговского One UI) и настроек?

     

  • 1.6, name (??), 00:07, 28/03/2026 [ответить]  
    		• +3 +/
    https://keepandroidopen.org/ru/
     
     
  • 2.9, ТрактористКодер (?), 00:32, 28/03/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Там не настолько суровое ограничение, это ограничение чтобы не распространяли сомнительне приложения в Google Play,
    Точно непомню, apk можно будет вроде устанавливать, просто некоторый специфический софт, возможно, сложнее.
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:43, 28/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65029
     
