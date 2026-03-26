Выпуск графического редактора Brushshe 2.5.0

Опубликован выпуск растрового графического редактора Brushshe 2.5.0 (кодовое имя "Xalapa"). Редактор поддерживает работу с наклейками, рамками и эффектами, сохранение в разные форматы, использование собственных палитр, подключение дополнений, смену тем оформления и навигацию по галерее рисунков. Код проекта написан на Python с использованием графического тулкита CustomTkinter и распространяется под лицензией MPL 2.0. Ресурсы, документация и некоторые файлы поставляются под лицензией CC0 1.0. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (.deb и .rpm). Программа доступна на украинском, русском и английском языках, чуть меньше поддержка немецкого, хинди и итальянского. В новой версии: Реализована поддержка отображения имён файлов в галерее и их переименования.

Добавлена экспериментальная поддержка подключения пользовательских дополнений, написанных на Python.

Исправлены ошибки, связанные с выходом из функции выделения, прокруткой и созданием скриншотов.

Проведён рефакторинг кодовой базы.

Добавлен итальянский язык.



