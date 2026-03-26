The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск графического редактора Brushshe 2.5.0

26.03.2026 15:28 (MSK)

Опубликован выпуск растрового графического редактора Brushshe 2.5.0 (кодовое имя "Xalapa"). Редактор поддерживает работу с наклейками, рамками и эффектами, сохранение в разные форматы, использование собственных палитр, подключение дополнений, смену тем оформления и навигацию по галерее рисунков. Код проекта написан на Python с использованием графического тулкита CustomTkinter и распространяется под лицензией MPL 2.0. Ресурсы, документация и некоторые файлы поставляются под лицензией CC0 1.0. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (.deb и .rpm). Программа доступна на украинском, русском и английском языках, чуть меньше поддержка немецкого, хинди и итальянского.

В новой версии:

  • Реализована поддержка отображения имён файлов в галерее и их переименования.
  • Добавлена экспериментальная поддержка подключения пользовательских дополнений, написанных на Python.
  • Исправлены ошибки, связанные с выходом из функции выделения, прокруткой и созданием скриншотов.
  • Проведён рефакторинг кодовой базы.
  • Добавлен итальянский язык.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/limafresh/B...)
Автор новости: Юрий Денисов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65077-brushshe
Ключевые слова: brushshe
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:39, 26/03/2026 [ответить]  
    		
    Ужасно. Могли бы просто плагин для гимпа запилить.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:45, 26/03/2026 [ответить]  
    		
    Брашиша соответсвует своему имени.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:47, 26/03/2026 [ответить]  
    		
    > кодовое имя "Xalapa"

    Халупа ещё лучше, чем Брашиша.

     
     
  • 4.14, мимокрокодил 123 (?), 16:51, 26/03/2026 [ответить]  
    		
    Кодовые имена даются в честь городов в алфавитном порядке. Вот подошла очередь "X". Xalapa - город в Мексике
     
  • 2.7, 12yoexpert (ok), 16:12, 26/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		
     

  • 1.9, Babylon (?), 16:21, 26/03/2026 [ответить]  
    		
    Что это за форма гимпа или криты? Чтобы что? Что он может сделать в своём дизайне для роботов а не людей, чего не может кэпкат от тикток или столовая галерея в смартфоне? Даже ИИ нету встроенного... удаляйте...
     
     
  • 2.10, Babylon (?), 16:23, 26/03/2026 [ответить]  
    		
    Единственное что опен сорс... да благодаря этому может жить проект, но я отказываюсь таким пользоваться. Мой выбор
     

  • 1.15, Rodegast (ok), 16:58, 26/03/2026 [ответить]  
    		
    > Код проекта написан на Python с использованием графического тулкита CustomTkinter

    Конечно хорошо что кто то что то делает, но зачем брать тулкит из 90-x?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру