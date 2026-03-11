The OpenNET Project / Index page

Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 8.1

11.03.2026 11:35 (MSK)

Спустя два года с момента формирования прошлого выпуска опубликован релиз серверного Linux-дистрибутива Zentyal 8.1, построенного на пакетной базе Ubuntu 24.04 LTS и специализирующегося на создании серверов для обслуживания локальной сети предприятий среднего и малого бизнеса. Среди прочего дистрибутив позиционируется в качестве альтернативы Windows Server и включает компоненты для замены служб Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server. Размер iso-образа 4.5 ГБ. Отдельно поставляется коммерческая редакция дистрибутива, но пакеты с компонентами Zentyal доступны пользователям Ubuntu через штатный репозиторий Universe.

Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс, который формирует около 40 модулей для управления сетью, сетевыми сервисами, офисным сервером и компонентами инфраструктуры предприятия. Поддерживается быстрая организация работы сетевого шлюза, межсетевого экрана, почтового сервера, VoIP (Asterisk), VPN-сервера, прокси (squid), файлового сервера, системы для организации взаимодействия сотрудников, системы мониторинга, сервера для резервного копирования, системы обеспечения сетевой безопасности (Unified Threat Manager), системы организации входа пользователей через Captive portal и т.п. После установки каждый из поддерживаемых модулей сразу готов для выполнения своих функций. Настройка всех модулей осуществляется через систему интерактивных мастеров и не требует ручной правки файлов конфигурации.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Обновлены профили изоляции на базе Apparmor.
  • В модуле с антивирусом обновлена версия антивирусного пакета Clamav и улучшены правила изоляции процесса Clamd.
  • В модуле для предотвращения вторжений (ips) добавлена команда suricata-update для начальной настройки и обновления пакета Suricata.
  • В web-интерфейсе улучшена индикация прогресса выполнения операций.
  • В модуле управления почтовым сервером добавлена функция редактирования почтовых адресов. Улучшен интерфейс настройки учётной записи. Добавлена опция для отключения проверки SSL-сертификатов в сервисе fetchmail.
  • В модуле настройки сети переделан интерфейс для удаления VLAN. Обновлена конфигурация Netplan.
  • Модуль ntp переведён с использования NTP на NTPsec.
  • В модуле samba обновлено управление NSS и PAM. Разрешено изменение уровня домена через web-интерфейс. Переработан интерфейс импорта и экспорта пользователей.
  • В модуле управления web-сервером разрешено раздельное отключение портов для HTTP и HTTPS. Усилена защита от создания некорректных конфигураций виртуальных хостов.
  • Переработан скрипт для установки в Debian.
  • В zenbuntu-desktop переработана настройка X11, удалены устаревшие зависимости v86d, gtk2-engines, video-intel и video-qxl, переделан экран приветствия входа в систему.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.zentyal.com/news/z...)
  2. OpenNews: Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64965-zentyal
Ключевые слова: zentyal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Мохнонос (?), 13:24, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что - работает вообще схема, что берёшь подобный коммунити-версии дистр для оформления внутреннего сервера, шлёп-шлёп и он в продакшене?

    Я что-то давненько пробовал подобные, но всегда там какие-то детали не работали, и далее страх перед правкой конфигов в этом безконфиговом комбайне, и в итоге получается какая-то сборная солянка с костылями.

    Работает такой дистр действительно из каробки? Хотя бы как файловый сервер + почтовый сервер + авторизация пользователей и подключение извне?

     
     
  • 2.8, Дехканин с Чиланзара (?), 14:27, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во времена версии 3.1 Zentyal этот дистрибутив выручил очень сильно.
    В те времена для меня(!) это оказался самый дружелюбный дистрибутив для тех задач, которые нужно было решить. У меня опыта работы с Linux практически не было, поэтому интерфейс с кнопочками был весьма кстати.

    >Работает такой дистр действительно из каробки?

    Да, работает. Только нужно четко понимать, что нужно. Это относится конечно же к любой задаче по администрированию.
    Мне было нужно: файлопомойка, файловый сервер под 1С, принт-сервер.

    Что сделал.
    1. В течении 4 часов подготовил и перетащил файлопомойку и базы 1С на Zentyal.
    2. Авторизацию пользователей не делал, так как не было необходимости.
    3. Принт-сервер также запустил не сразу. Тут и опыта не было, и особой срочности тоже не было.
    4. Это всё благополучно отработало приблизительно в течении 2-3 лет, пока не закрылась организация. Как администратор на этом компьютере обслуживал только железо.

     
     
  3.11, Мохнонос (?), 15:33, 11/03/2026
    Спасибо за подробную инфу, мил человек!  
    		• +1 +/
    Спасибо за подробную инфу, мил человек!
     

  • 1.15, Аноним (15), 16:20, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И ни слова что за контора и откуда, на самом сайте аналогично. Интересно, кто в здравом уме будет покупать серверный софт непонятно у кого. Хоть бы страну назвали!
     
     
  2.16, Аноним (15), 16:23, 11/03/2026
    Испанцы, судя по всему. Уже интересней.  
    		• +/
    Испанцы, судя по всему. Уже интересней.
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:40, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 сек. гугления:
    https://www.bloomberg.com/profile/company/0971891D:SM
     
     
  • 3.19, Аноним (15), 16:44, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем гуглить то, что должно стоять в "about us"? Это по законам, между прочим, европейским.
     
     
  4.20, Аноним (17), 16:47, 11/03/2026
    >Зачем гуглить

    Дожили...  
    		• –1 +/
    >Зачем гуглить

    Дожили...

     
     
  • 5.22, Аноним (15), 16:50, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дожили - на опеннете больше двух слов понять не в состоянии
     
     
  • 6.23, Аноним (17), 17:07, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Definitions:
    https://www.zentyal.com/terms-and-conditions/
    1. About this document:
    https://www.zentyal.com/terms-of-sale/
     
     
  7.24, Аноним (15), 17:13, 11/03/2026
    там и нашел, см. выше.  
    		• +/
    там и нашел, см. выше.
     
  • 2.18, Аноним (17), 16:44, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что за контора и откуда

    https://share.google/aimode/OvXI7bXU6Q1Vm8of4

     

