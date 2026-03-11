Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 8.1

Спустя два года с момента формирования прошлого выпуска опубликован релиз серверного Linux-дистрибутива Zentyal 8.1, построенного на пакетной базе Ubuntu 24.04 LTS и специализирующегося на создании серверов для обслуживания локальной сети предприятий среднего и малого бизнеса. Среди прочего дистрибутив позиционируется в качестве альтернативы Windows Server и включает компоненты для замены служб Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server. Размер iso-образа 4.5 ГБ. Отдельно поставляется коммерческая редакция дистрибутива, но пакеты с компонентами Zentyal доступны пользователям Ubuntu через штатный репозиторий Universe. Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс, который формирует около 40 модулей для управления сетью, сетевыми сервисами, офисным сервером и компонентами инфраструктуры предприятия. Поддерживается быстрая организация работы сетевого шлюза, межсетевого экрана, почтового сервера, VoIP (Asterisk), VPN-сервера, прокси (squid), файлового сервера, системы для организации взаимодействия сотрудников, системы мониторинга, сервера для резервного копирования, системы обеспечения сетевой безопасности (Unified Threat Manager), системы организации входа пользователей через Captive portal и т.п. После установки каждый из поддерживаемых модулей сразу готов для выполнения своих функций. Настройка всех модулей осуществляется через систему интерактивных мастеров и не требует ручной правки файлов конфигурации. Среди изменений в новом выпуске: Обновлены профили изоляции на базе Apparmor.

В модуле с антивирусом обновлена версия антивирусного пакета Clamav и улучшены правила изоляции процесса Clamd.

В модуле для предотвращения вторжений (ips) добавлена команда suricata-update для начальной настройки и обновления пакета Suricata.

В web-интерфейсе улучшена индикация прогресса выполнения операций.

В модуле управления почтовым сервером добавлена функция редактирования почтовых адресов. Улучшен интерфейс настройки учётной записи. Добавлена опция для отключения проверки SSL-сертификатов в сервисе fetchmail.

В модуле настройки сети переделан интерфейс для удаления VLAN. Обновлена конфигурация Netplan.

Модуль ntp переведён с использования NTP на NTPsec.

В модуле samba обновлено управление NSS и PAM. Разрешено изменение уровня домена через web-интерфейс. Переработан интерфейс импорта и экспорта пользователей.

В модуле управления web-сервером разрешено раздельное отключение портов для HTTP и HTTPS. Усилена защита от создания некорректных конфигураций виртуальных хостов.

Переработан скрипт для установки в Debian.

В zenbuntu-desktop переработана настройка X11, удалены устаревшие зависимости v86d, gtk2-engines, video-intel и video-qxl, переделан экран приветствия входа в систему.



