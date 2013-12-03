The OpenNET Project / Index page

Выпуск PortableGL 0.100, реализации OpenGL 3 на языке Си

05.03.2026 18:14 (MSK)

Доступен выпуск проекта PortableGL 0.100, развивающего программную реализацию графического API OpenGL 3.x, написанную целиком на языке Си. Теоретически PortableGL может быть использован в любых приложениях, принимающих текстуру или фреймбуфер в качестве входных данных. Код оформлен в виде одного заголовочного файла и распространяется под лицензией MIT.

Проектом определены такие цели, как переносимость, соответствие API OpenGL, простота использования, простой код и высокая производительность. Из областей применения упоминаются обучение концепциям построения графических API, использование для работы с 3D-графикой на системах без GPU и интеграция поддержи OpenGL в специфичные операционные системы, для которых не перенесён пакет Mesa3D. Из готовых проектов, использующих PortableGL, отмечается порт Minecraft-подобной игры Craft.

В новой версии продолжено наращивание функций и возможностей OpenGL: Реализованы OpenGL-функции для работы с параметрами текстур, а также GLSL-функции texelFetch[1-3]D(). Добавлена поддержка выбора пиксельного формата на этапе компиляции и использования любых 32- и 16-разрядных форматов цветовых буферов. Реализованы форматы PGL_D24S8 и PGL_D16. Добавлена возможность задания предопределённой конфигурации памяти.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64925-portablegl
Ключевые слова: portablegl, opengl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


    ИИ разобрал все видео карты, но пека-бояре не сдавались.
     
    > Теоретически...

    В теории, между практикой и теорией разницы нет, на практике - есть

     
