Проект MinIO перевёл Git-репозиторий в архивный режим. В ответ сообществом создан форк

21.02.2026 16:50 (MSK)

Разработчики MinIO, совместимого с Amazon S3 высокопроизводительного объектного хранилища, насчитывающего более миллиарда загрузок на Docker Hub, перевели Git-репозиторий проекта в архивный режим, допускающий доступ только для чтения. Последним изменением в репозитории стало добавление примечания о прекращении сопровождения и рекомендации перейти на проприетарный продукт MinIO AIStor. Архивирование стало финальным шагом в череде событий, которые восприняты сообществом как имитация открытости (Openwashing - использование репутации свободного проекта для продвижения проприетарного продукта).

Весной 2025 года в Community-редакции MinIO без предварительного предупреждения из web-консоли была удалена функциональность для администрирования и оставлен только интерфейс для навигации по объектам. Для управления хранилищами, доступом и пользователями предлагалось использовать интерфейс командной строки или коммерческую версию AIStor Enterprise, стоимостью от 96 тысяч долларов в год. В октябре 2025 года была прекращена публикация готовых образов контейнеров в Docker Hub, причём это совпало с раскрытием уязвимости, допускавшей повышение привилегий. В декабре 2025 года проект был переведён в режим сопровождения, подразумевавший добавление в открытую кодовую базу только исправлений критических уязвимостей. Изменения, связанные с новой функциональностью и исправлением ошибок, стали вноситься только в коммерческую версию.

Причиной отказа от открытой модели разработки стало недовольство использованием разработок MinIO в сторонних проприетарных продуктах с нарушением условий открытых лицензий. В 2021 году за восемь месяцев до закрытия инвестиционного раунда от SoftBank лицензия на MinIO была изменена с Apache 2.0 на AGPLv3. В 2022 году компания MinIO публично обвинила Nutanix в нарушении лицензий при поставке MinIO в составе программного стека (не упоминалось использование MinIO) и заявила об отзыве лицензий Apache 2.0 и AGPLv3. Компания Nutanix признала упущения.

В 2023 году та же тактика принуждения к соблюдению лицензии была применена к компании Weka. Компания Weka назвала это не спровоцированной атакой и заявила что использует в своих продуктах только старый код, поставлявшийся под лицензией Apache 2.0, требования которой она полностью соблюдала. Так же было указано о неприменимости процесса отзыва к лицензии Apache 2.0. Компания MinIO смягчила формулировки, признав, что её заявления могли быть восприняты неверно.

В ответ на архивирование репозитория основатель PostgreSQL-дистрибутива Pigsty объявил о создании форка - pgsty/minio, в котором восстановлена поддержка web-консоли администратора, а также налажен процесс публикации готового Docker-образа и восстановлена публичная документация. Отмечается, что форк будет сопровождаться сообществом и продолжит сопровождение кодовой базы под лицензией GNU AGPLv3.

Основное внимание будет уделено поддержанию стабильной кодовой базы, а также исправлению ошибок и уязвимостей. Активное продолжение наращивания функциональности в планы не входит, так как по оценке основателя форка MinIO уже является законченным полнофункциональным ПО, решающим поставленные задачи. В случае получения претензий об использовании зарегистрированной торговой марки MinIO форк намерены переименовать (в качестве нового имени рассматриваются silo или stow).

Из существующих открытых альтернатив MinIO также можно отметить AIStore, Garage, Ambry, SeaweedFS, RustFS, hs5, Ceph и Versity S3 Gateway. Представители из сообщества поддерживают форки web-консоли MinIO - OpenMaxIO и Console.

