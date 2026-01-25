Доступен выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.6.0.0, предназначенного для управления запуском скриптов инициализации и сервисов. Поддерживается отслеживание дерева зависимостей и автоматический запуск или завершение сервисов для достижения указанного состояния. Инструментарий s6-rc может применяться как в системах инициализации, так и для организации запуска произвольных сервисов в привязке к событиям, отражающим изменение состояния системы. Система поддерживает скрипты инициализации, совместимые с sysv-init, и может импортировать информацию о зависимостях из sysv-rc или OpenRC. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией ISC. Сервисный менеджер s6-rc включает набор утилит для запуска и остановки длительно функционирующих процессов (демонов) или сразу завершаемых скриптов инициализации. В процессе работы обеспечивается параллельный запуск не пересекающихся между собой сервисов и гарантируется повторяющаяся при разных запусках последовательность выполнения скриптов. Все изменения состояния обрабатываются с учётом зависимостей, например, при запуске какого-то сервиса будут автоматически запущены необходимые для его работы зависимости, а при остановке - остановлены и зависимые сервисы. В отличие от других сервисных менеджеров s6-rc поддерживает упреждающее (в offline-режиме) построение графа зависимостей для имеющегося набора сервисов, что позволяет выполнить ресурсоёмкий анализ зависимостей отдельно, а не во время загрузки или изменения состояния. При этом система не является монолитной и разбита на серию отдельных и заменяемых модулей, каждый из которых в соответствии с философией Unix решает только определённую задачу. Проект s6-rc придерживается философии минимализма (не содержит ничего лишнего) и потребляет минимум ресурсов. Вместо уровней запуска (runlevel) в s6-rc предлагается концепция наборов (bundles), позволяющая группировать сервисы по произвольным признакам и решаемым задачам. Для повышения эффективности работы используется скомпилированная БД зависимостей, создаваемая утилитой s6-rc-compile на основе содержимого каталогов с файлами для запуска/остановки сервисов. Для разбора и манипуляций с БД предлагаются утилиты s6-rc-db и s6-rc-update. В новой версии добавлены коллекции утилит s6-rc-repo-* и s6-rc-set-* для управления репозиториями с определениями сервисов; обеспечена поддержка разделяемых библиотек на платформе macOS; добавлена опция "--bootdb" для настройки на этапе сборки загрузочной базы данных с информацией о сервисах и зависимостями между ними; в утилиту s6-rc-compile добавлена опция "-v2". Проектом также развиваются сопутствующие пакеты, дополняющие s6-rc: s6 - утилиты для отслеживания работы процессов и управления процессами (аналог daemontools и runit). Поддерживаются такие возможности как перезапуск процессов после их аварийного завершения, запуск обработчика (активация сервиса) при обращении к сетевому порту, журналирование событий (замена syslogd) и контролируемое предоставление дополнительных привилегий (аналог sudo).

s6-linux-init - реализация init-процесса для операционных систем на базе ядра Linux, применяемого для создания систем инициализации, в которых для управления сервисами и скриптами используются пакеты s6 и s6-rc.

s6-networking - набор утилит для создания сетевых сервисов, похожий на ucspi.

s6-frontend - обвязка для воссоздания функциональности daemontools и runit поверх s6.

s6-portable-utils - набор типовых Unix-утилит, таких как cut, chmod, ls, sort и grep, оптимизированных для потребления минимальных ресурсов и поставляемых под лицензией ISC.

s6-linux-utils - набор утилит, привязанных к Linux, таких как chroot, freeramdisk, logwatch, mount и swapon.

mdevd - менеджер событий (аналог udevd), предназначенный для обработки горячего подключения устройств. По конфигурации mdevd совместим с mdev из состава Busybox.

bcnm - сетевой конфигуратор с возможностями для настройки Wi-Fi на стороне клиента.

execline - язык написания сценариев.

skalibs - библиотека для создания безопасных системных приложений на языке Си.

s6-dns - набор клиентских библиотек и утилит, заменяющих типовые DNS-утилиты из BIND и djbdns.

dnsfunnel - перенаправляет локальные DNS-запросы на внешний сервер (DNS forwarder).

shibari - простой DNS-сервер.

tipidee - HTTP-сервер с поддержкой HTTP/1.1.



