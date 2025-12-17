The OpenNET Project / Index page

Доступен звуковой кодек Opus 1.6

17.12.2025 07:31

После полутора лет разработки организация Xiph.Org, занимающаяся созданием свободных видео- и аудиокодеков, представила релиз аудиокодека Opus 1.6, обеспечивающего высокое качество кодирования и минимальную задержку как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии. Эталонные реализации кодировщика и декодировщика распространяются под лицензией BSD. Полные спецификации формата Opus общедоступны, бесплатны и утверждены в качестве интернет-стандарта (RFC 6716).

Кодек создан путем комбинации лучших технологий из разработанного организацией Xiph.org кодека CELT и открытого компанией Skype кодека SILK. Кроме Skype и Xiph.Org в разработке Opus также приняли участие такие компании, как Mozilla, Octasic, Broadcom и Google. Задействованные в Opus патенты предоставлены участвовавшими в разработке компаниями для неограниченного пользования без выплаты лицензионных отчислений. Все связанные с Opus интеллектуальные права и лицензии на патенты автоматически делегируются для использующих Opus приложений и продуктов, без необходимости дополнительного согласования. Отсутствуют ограничения на область применения и создание альтернативных сторонних реализаций. При этом все предоставленные права отзываются в случае развязывания затрагивающего технологии Opus патентного разбирательства против любого пользователя Opus.

Opus отличается высоким качеством кодирования и минимальной задержкой как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии. Ранее Opus был признан лучшим кодеком при использовании битрейта 64Kbit (Opus обогнал таких конкурентов, как Apple HE-AAC, Nero HE-AAC, Vorbis и AAC LC). Из продуктов, поддерживающих Opus из коробки, можно отметить браузер Firefox, фреймворк GStreamer и пакет FFmpeg.

Основные возможности Opus:

  • Битрейт от 5 Кбит/с до 2 Мбит/с;
  • Частота дискретизации от 8 до 96KHz;
  • Продолжительность кадров от 2.5 до 120 миллисекунд;
  • Поддержка постоянного (CBR) и переменного (VBR) битрейтов;
  • Поддержка узкополосного и широкополосного звука;
  • Поддержка голоса и музыки;
  • Поддержка стерео и моно;
  • Поддержка динамической настройки битрейта, пропускной способности и размера кадра;
  • Возможность восстановления звукового потока в случае потери кадров (PLC);
  • Поддержка до 255 каналов (многопоточные кадры)
  • Доступность реализаций с использованием арифметики с плавающей и фиксированной запятой.



Ключевые новшества Opus 1.6:

  • Реализован вариант Opus HD для кодирования звука с частотой дискретизации 96 kHz, битрейтом до 2 Мбит/с и полосой пропускания, выходящей за пределы стандартного звукового диапазона 20 кГц.
  • Добавлен модуль BWE (wideband-to-fullband) для преобразования представления с широкополосным кодированием (диапазон частот ограничен 8 кГц) в полнополосное представление, охватывающее весь слышимый диапазон (до 20 кГц). Недостающие частоты 8-20 kHz воссоздаются при помощи алгоритма на базе машинного обучения.
  • Предложен новый API для кодирования и декодирования звука с целочисленным представлением 24-бит на канал. Новый API может быть полезен для повышения качества звука на платформах, производительности которых недостаточно для кодирования с плавающей запятой или в ситуациях, когда принципиально используется только целочисленное кодирование. Поддержка API с целочисленным 16-бит на канал и кодированием на основе плавающей запятой 32-бит на канал сохранена.
  • Значительно улучшена реализация механизма "Deep Redundancy" (DRED), использующего машинное обучение для восстановления фрагментов звука, утраченных из-за потери пакетов.
  • Повышена точность кодирования в реализации, использующей арифметику с фиксированной запятой.
  • Добавлены оптимизации для архитектуры MIPS.
  • Обеспечено определение поддерживаемых CPU x86 инструкций SIMD на платформе OpenBSD.


    > Обеспечено определение поддерживаемых CPU x86 инструкций SIMD на платформе OpenBSD.

    CPUID же от ОС не зависит!

     

    >Доступен звуковой кодек Opus 1.6

    Опять придётся парсер-сериализатор битстрима переписывать. Я и в предыдущем еле разобрался с помощью ИИ, а тут новый формат подкатили. Не тыкайте в RFC 6716, он устарел, теперь стандарт - это реализация. Сейчас мне ИИ перекрыли, поэтому даже заниматься этим не буду.

    Зачем делать свою либу? Потому что официальную делают на голову долбанутые: там основная часть функциональности в приватном API, а позиция долбанутых "инлайните в дерево исходников". Другие долбанутые и инлайнят. Как им теперь посылать данные? "А вы тоже инлайните!" Разумеется, это фундаментально несовместимо с дистрами, а значит верное решение - исключить токсичную либу с токсичными разрабами из цепочки зависимостей совсем, и свою использовать, с грамотным дизайном и публичными API.

     
     
    Мощно написано, осталось дождаться либы. Я тоже такую хочу, где можно будет скачать?
     
     
    Да есть у меня 3 либы, причём уже. Проблема в том, что как ИИ перекрыли - так я этим бросил заниматься совсем, ибо без ИИ заниматься этим невесело.
     
