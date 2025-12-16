Обновления свободного издательского пакета Scribus 1.6.5 и 1.7.1

Представлен выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.6.5. Пакет предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включает инструменты для генерации PDF и поддерживает работу с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Программа написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

В версии 1.6.5 улучшены функции написания скриптов. Обновлены зависимости, среди прочего задействованы новые версии библиотек poppler и podofo. В системе экспорта в формате PDF реализованы улучшения, связанные с отрисовкой шрифтов и экспортом через скрипт на языке Python. Решены проблемы с инструментом выбора цвета и использованием светлого/тёмного режимов оформления. Устранена уязвимость, связанная с загрузкой SVG-изображений с внешних хостов (CVE пока не присвоен).

Одновременно опубликован выпуск Scribus 1.7.1. Ветка 1.7 преподносится как экспериментальная - после проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.7 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.8.0. Ветка 1.7 примечательна портировнием на Qt 6, поддержкой тёмной темы оформления, переводом пиктограмм на формат SVG, новой реализацией закрепляемых панелей инструментов, переработкой панели выбора цвета. Cборки сформированы для Linux (AppImage, Flatpak), macOS и Windows.

Среди изменений в версии Scribus 1.7.1: