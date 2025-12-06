Сбой в Cloudflare из-за проблемы в коде на языке Lua

|
3.40, Аноним (40), 12:46, 06/12/2025
|
> причиной стала остававшаяся много лет незамеченной проблема в коде на языке Lua, применяемом в системе фильтрации трафика
Тут явно написано, что клаудьфляра блокирует посетителей.
|
|
|
4.59, Васян (?), 13:45, 06/12/2025
|
-- - - - что клаудьфляра блокирует посетителей.
Да не, не посетителей, а мимо проходящих или бегающих там на всяких бравзерах типа фирифокса и подобных, использующих их сервисы и нитолька.
|
|
|
|
|
3.24, 12yoexpert (ok), 11:56, 06/12/2025
|
ну то есть они неправильно переписали. почитай новость, там в криворукости дело
|
|
|
4.60, Аноним (60), 13:50, 06/12/2025
|
> ну то есть они неправильно переписали
Ну а что ты хотел от бывших сишников
|
1.4, Аноним (4), 10:52, 06/12/2025
|
Вот она, типичная проблема всех корпов, а именно - поналепят критикал мишн проектов со стеком аля "сборная солянка" из технологий, а потом ловят сбои из за малюсенькой детали.
Так что надо всю инфраструктуру писать на одном языке, но это что то нереальное, дешевле же нафигачить кода из разных готовых модулей, и неважно что это франкенштейн.
|
|
|
2.9, Аноним (60), 11:20, 06/12/2025
|
> Так что надо всю инфраструктуру писать на одном языке
Все гвозди на стройке здания забивать микроскопом из лаборатории, что будет расположена в этом же здании? Норм логика.
|
|
|
3.12, Аноним (14), 11:31, 06/12/2025
|
На каждый удар микроскоп по гвоздю ещё нужно 10 смотрящих и 1 начальник. Тогда уж точно безопасно будет (нет)
|
1.8, Аноним (8), 11:10, 06/12/2025
|
А я думаю, чего вчера в нужный момент сайт zoom возвращал 500 ошибку cloudflare. Не прошло незамеченным)
|
|
|
2.61, Васян (?), 13:52, 06/12/2025
|
---- -- ну, то есть они сами сломали...
Ну так ведь lua сам себя и на себе не пишет, как и любой другой.
|
1.25, Аноним (25), 12:00, 06/12/2025
|
> применяемый для тестирования WAF инструментарий не поддерживает выставленный размер буфера. Так как данный инструментарий не влияет на трафик, было решено отключить его.
Вот причина, а не код на Lua.
|
|
|
2.34, Аноним (34), 12:39, 06/12/2025
|
Сложно охватить знаниямя всю комплексную инфраструктуру Cloudflare для одного человека, вот и нехватило знаний.
|
2.36, Аноним (40), 12:40, 06/12/2025
|
> В коде не было проверок существования объекта
Вот где ошибка.
|
|
|
3.48, Аноним (48), 13:00, 06/12/2025
|
там целый букет, чего вы по одной таскаете: не было проверок, не было тестов, не было обработчика ошибок и т.д. Времени у них судя по всему тоже не было, раз "применяемый для тестирования WAF инструментарий" решили не менять под новые требования, а отключить
|
|
|
4.51, Аноним (40), 13:09, 06/12/2025
|
> решили не менять под новые требования
Дак они боятся что-то трогать, т.к. не понимают, как оно работает, иначе весь интернет на планете положат, кроме суверенного некоторых стран.
|
1.26, dannyD (?), 12:11, 06/12/2025
|
ясно, меняются только декорации и прочие несущественные детали.
в 1986 в Чернобыле было почти тоже самое.
|
|
|
2.28, Аноним (18), 12:22, 06/12/2025
|
Только здесь на следующий день, публично рассказывают, что произошло.
|
|
|
3.42, dannyD (?), 12:54, 06/12/2025
|
>>Только здесь на следующий день, публично...
это несущественные детали.
зрите в корень произошедшего.
|
|
|
4.44, Аноним (18), 12:58, 06/12/2025
|
Это как раз самое существенное.
Человеческий фактор и от этого никто не застрахован.
А вот публичное признание проблемы... на это не все готовы пойти.
|
|
|
5.49, Аноним (40), 13:01, 06/12/2025
|
> публичное признание
Странно не заметить, когда полглобуса лишается интернета из-за клаудфляры.
|
|
|
6.52, Аноним (18), 13:11, 06/12/2025
|
>Странно не заметить
У нас через день инет рубят, а ркн делает вид, что ничего не знает.
|
1.30, Аноним (30), 12:26, 06/12/2025
|
Мир усложняется, количество ошибок будет только возрастать. Тем более когда речь про интернет, и про проекты находящиеся, что называется, на острие. Проекты вынужденные решать задачи первыми, при помощи инструментов которых у них ещё нет, а значит - при помощи разного рода костылей и скотча.
Объемы необходимых знаний увеличиваются, размер хранилища (мозга) остаётся примерно неизменным. Когда твой проект "на острие" - у тебя нет времени пойти в "библиотеку", даже послать кого-то (так называемого ИИ) некогда, ведь ему надо сформулировать задачу, а она у тебя на костылях известных одному тебе и еще парочке чуваков. А еще нужно уметь проверить то, что тебе из "библиотеки" принесли, а для этого опять-же мозг. Готовьтесь к хаосу, господа.
|
|
|
2.38, Аноним (34), 12:41, 06/12/2025
|
Если некоторые немного жадные руководители не будут слишком торопиться половину ошибок удастся избежать.
|
|
|
2.39, Аноним (40), 12:43, 06/12/2025
|
> сейчас блокируют
...блокируют целыми подсетями, из-за чего обычным людям не зайти на сайты, которые за клаудей находятся. Ещё и MITM в придачу.
|
1.43, Аноним (43), 12:58, 06/12/2025
|
Всегда боялся lua, даже сам синтаксис:
if rule_result.action == "execute" then
rule_result.execute.results = ruleset_results[tonumber(rule_result.execute.results_index)]
end
Уже вызывает трепет и ощущение простреленной ноги.
|
|
|
2.58, Аноним (58), 13:41, 06/12/2025
|
Нормальный синтаксис. Разве что tonumber лишний. Что интересно - в приведенном коде нет упомянутого запуска правила, только сохранение результата.
|
|
|
3.62, Аноним (48), 13:55, 06/12/2025
|+/–
|
так запуск они убрали. Правда непонятно зачем в новости "execute" называют методом, когда это таблица
|
1.47, Аноним (47), 13:00, 06/12/2025
|
1) useEffect в react
2) unwrap в rust
3) теперь lua
Тролить работика vercel для них важнее, чем писать хороший код.
|
1.50, Аноним (40), 13:06, 06/12/2025
|
И опять никого не накажут... Полнейшее покровительство внутри конторы. Имена создавших это программистов не разглашаются.
|
|
|
2.55, Аноним (55), 13:23, 06/12/2025
|
> Имена создавших это программистов
да их давно уже там нет :) сфарганили на луа ваф и сунули в нджинкс, давайте зарабатывать бабки на этом.
|