В GNOME добавлена поддержка управления восстановлением сеанса

05.12.2025 22:38

В кодовую базу, на основе которой формируется релиз GNOME 50, принят набор изменений с реализацией настройки для управления восстановлением приложений, запущенных в прошлом сеансе. В конфигуратор добавлен переключатель, позволяющий отключить режим сохранения списка запущенных приложений во время завершения сеанса и восстановления их окон в последующем сеансе.

В мае из менеджера сеансов gnome-session был удалён старый код для сохранения сеанса, который был несовместим с компонентами управления сеансом на базе systemd. Старая реализация обеспечивала сохранение списка активных приложений перед завершением сеанса в каталоге ~/.config/gnome-session/saved-session и управлялась через gconf-параметр "auto-save-session", но не работала на системах с systemd.

В конце сентября для GNOME была предложена новая система сохранения сеансов, основанная на использовании systemd. Кроме того был добавлен объект GsmSessionSave, обеспечивающий сохранение состояния отдельных приложений. Помимо сохранения позиций окон после восстановления приложения GNOME также могут включать логику для восстановления состояния, например, GNOME Calculator может восстановить выбранный режим вычислений (базовый, расширенный, для программистов), но не восстанавливает историю операций.

  • 1.1, Аноним (1), 22:52, 05/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это они для Вяленого сделали, или даже на Иксах такого ранее не было?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:13, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это было ещё во второгноме.
     
     
  • 3.14, A.Stahl (ok), 23:23, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но вообще нет. Второгном (я сейчас на МАТЕ, это форк второгнома) действительно запоминает некоторые программы. Но именно что некоторые. Браузеры запускаются заново, почтовик запускается, а вот IDEшки -- нет. Возможно там захардкожены некоторые праспространённые программы и МАТЕ умеет с ними работать, а всё остальное он игнорирует.
     
     
  • 4.15, Аноним (10), 23:28, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > а всё остальное

    слишком кривое, и его лучше не запускать без явного желания юзверя.

     
  • 4.32, Аноним (32), 03:27, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что идея мёртвая с самого начала Для чуть большего применения, чем посмо... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.38, Онанимус (?), 09:50, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть у тебя этого не было в Кедах, из чего следует, что этого не будет в Гноме? Железная логика
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 10:47, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он сказал, что в гноме этого не будет, т.к. его разрабы договариваться с другими не умеют
    вполне себе логика
     
    		• +/
     
  • 2.41, iPony128052 (?), 09:58, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была кривая возможность В GNOME 2
    http://mattmans-blog.blogspot.com/2008/10/gnome-224-session-save-restore.html

    Потом это всё разлетелось как всегда. И вот суть новость.

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:55, 05/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "реализовали восстановление приложений" и... ничего не выпилили?
    Ого, ничосе! Не думал что они так умеют!

    А сама функция была в макоси уже хз сколько лет.

     
     
  • 2.11, Васисуалий (-), 23:14, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    функция регулирования скорости скролла есть еще с 98/винды, а тут не могут родить уже который год
     
  • 2.18, кек (?), 23:42, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кеды тоже это умеют уж сколько.

    Гномофанатам кость кинули в виде древней фичи, порадуемся за них чтоль

     
  • 2.51, Аноним (51), 13:51, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ого, ничосе! Не думал что они так умеют!

    А это вы просто не интересуетесь проектом и судите по новостям. Подпишитесь на this week in gnome - добавляется куча всего.

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:57, 05/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Usecase?
     
     
  • 2.8, Аноним (32), 23:07, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чтобы пользователь не тыкал в иконку бравзера, когда включает комп посмотреть котиков.
    Следующая стадия будет ОС - это бравзер... или нет... такое уже было... что-то я запамятовал.
     
     
  • 3.13, Васисуалий (-), 23:15, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как много ты людей знаешь, кто физически отключает компухтер, а не вгончет его в гибернацию?
     
     
  • 4.19, Выключатель (?), 23:43, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я, например. Гибернация бесполезна.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 23:51, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гибернация — это мастхэв, но иногда приходится выключать.
     
     
  • 6.25, Васян (?), 00:55, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - - - - Гибернация — это мастхэв

    Ну не знаю. На домашнем компе? Если ты на нём работаешь...

     
     
  • 7.26, Аноним (26), 01:54, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какая разница, на каком? Гибернация _всегда_ лучше выключения, кроме тех случаев, когда выключение — необходимое зло (железо там заменить, обновления поставить и тому подобное).
     
     
  • 8.47, Аноним (47), 13:23, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подшипники стираются, коньденьсаторы сохнут ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.33, Аноним (32), 03:31, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Честно Прям супер честно Прям всю правду Без утайки М Ни одного Все либо... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 09:39, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Потом я переехал на Линукс. И спящий режим здесь... непозволительная роскошь.

    Пользуюсь спящим режимом без проблем. На нескольких компах (на стационарных и ноутбуках) проблем не замечал. Похожее было на старом ноуте 2008 года с Core2Duo и видеокартой Ati. Он через раз из сна выходил, и то это решалось как-то с помощью параметров загрузки каких-то, не помню.
    Так что это скорее исключение из правил, а не правило.

     
     
  • 6.39, iPony128052 (?), 09:51, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько ни пробовал всякие спящие режимы На линуксах всегда то одно, то другое.

    Поэтому забил.
    На MacOS вот пользуюсь. Так из коробки всё отлично работает.

     
     
  • 7.53, Аноним (50), 13:55, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, у меня на ноуте из коробки сон работает исправно.
     
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:00, 05/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучшее бы от раста в зависимостях избавились. KDE без раста собирается.
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 23:06, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучшее бы от раста в зависимостях избавились.

    Зачем???

    > KDE без раста собирается.

    Пока еще собирается.

     
  • 2.7, Аноним (7), 23:07, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это пока... уже бегу присылать патчи 😈
     

  • 1.5, Аноним (32), 23:06, 05/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Гном добавляют функции, а не только удаляют?
    А как же программируемость среды? Тру юниксоиды уже себе всё запрограммировали...

    А сколько лет назад это в Плазме запилили?

     
     
  • 2.12, Аноним (10), 23:15, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В Гном добавляют функции

    Во втором гноме это было. Потом, видать, потеряли. И снова изобрели.

     
     
  • 3.30, Аноним (32), 03:13, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во втором гноме это было.

    А он тут при чём? На сколько я знаю из комментов на Опеннете, его разрабатывали совсем дургие люди. Там общее толкьо GTK и название. Совершенно разные продукты. У них даже панели разные. У второго было две, а здесь одна и на полшишечки.

     
     
  • 4.35, Аноним (10), 09:16, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У второго было две

    Я тебя сейчас удивлю: во второгноме было хоть сколько хоть где панелей хоть пирогом складывай.

     
  • 2.54, Аноним (50), 14:01, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Гном добавляют функции, а не только удаляют?

    Внезапно добавляется очень многое, но зачастую в gnome circles, а не в саму среду. Это нормальная иерархия проекта.
    > А как же программируемость среды?

    А с ней все замечательно. Она позволяет держать ядро ДЕ минимальным, а функциональность добавлять прикладухой и экстеншонами, которые _меняют поведение_, а не настраивают готовое. Первое - юникс вей (минимальная программируемая среда), второе - виндоус вей (мириады галочек-настроек).

     

  • 1.9, Васисуалий (-), 23:12, 05/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда скорость скроллинга сделают регулируемой? или для гнумеров это классическое "умвр" и "нинужно"? даже в кедах сделали
     
     
  • 2.17, ebassi (?), 23:33, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Usecase?
     
     
  • 3.24, Аноним (21), 00:30, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, гном это же как макоси — мы лучше знаем, как вам надо! ...ой, даже в макоси настраивается.
     
     
  • 4.31, Аноним (32), 03:18, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > гном это же как макоси — мы лучше знаем, как вам надо

    Только в Эпл, простите пожалуйста, отличные дизайнеры, которые получают мульоны. Потому что они лучшие. Которых холят и лилеят.

    А гноморазрабы - это какие-то мексиканцы на галере, которые возомнили себя крутыми специалистами. Тут, на сколько я понимаю, принято называть таких людей - диванными экспертами.

    В первом случае ребята делают неплохой продукт и знают, где можно срезать углы. Во втором случае... это какой-то карго культ... адепты которого считает, что основная соль в срезании углов.

     
     
  • 5.45, Аноним (43), 12:21, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В первом случае ребята делают неплохой продукт и знают, где можно срезать углы.

    а во втором — знают, что их можно скруглить, еще больше скруглить

     
  • 3.27, Аноним (27), 02:04, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эмм.... "крутить помедленнее"?
     

  • 1.20, 12yoexpert (ok), 23:46, 05/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    то есть не восстановление, а просто запуск приложений? типа save current session в xfce, которая там уже 500 лет?

    для этого точно нужна новость с неправильным скриншотом?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:51, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для этого точно нужна новость с неправильным скриншотом?

    Почему неправильным? Присмотритесь к третьей настройке.

     
     
  • 3.23, 12yoexpert (ok), 00:26, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тема светлая
     
     
  • 4.28, Аноним (27), 02:05, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что?
     
  • 3.36, Аноним (10), 09:27, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > GNOME Calculator может восстановить выбранный режим вычислений, но не восстанавливает историю операций.

    Не восстанавливает... Зачем нужны пустые калькуляторы на старте?

    > добавлен объект GsmSessionSave, обеспечивающий сохранение состояния отдельных приложений

    Отдельных?! Читаем: если приложение само побеспокоится о своих данных. А по другому - никак. Вон, гномекалькулятор научился сохранять галочку внешнего вида! Я думал, ещё в прошлом веке калькуляторы это делать умели.

     

  • 1.40, Аноним (40), 09:51, 06/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пацаны а как вывести меню приложений в центр рабочего стола? Чтобы было как раньше. Сейчас оно спрятано внизу и выскакивает только при щелчке на кнопку вверху слева.

    Я перелопатил все Настройки ничего не нашёл.

     
  • 1.42, Аноним (42), 10:20, 06/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Помимо сохранения позиций окон

    Разве у Wayland нет с этим проблем?

     
     
  • 2.48, Аноним (43), 13:36, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раньше это могло сделать само приложение, сейчас этим должен заниматься wm
     
  • 2.49, Аноним (-), 13:43, 06/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

