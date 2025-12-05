В GNOME добавлена поддержка управления восстановлением сеанса

|
Аноним (1), 22:52, 05/12/2025
Это они для Вяленого сделали, или даже на Иксах такого ранее не было?
A.Stahl (ok), 23:23, 05/12/2025
Да, но вообще нет. Второгном (я сейчас на МАТЕ, это форк второгнома) действительно запоминает некоторые программы. Но именно что некоторые. Браузеры запускаются заново, почтовик запускается, а вот IDEшки -- нет. Возможно там захардкожены некоторые праспространённые программы и МАТЕ умеет с ними работать, а всё остальное он игнорирует.
Аноним (10), 23:28, 05/12/2025
> а всё остальное
слишком кривое, и его лучше не запускать без явного желания юзверя.
Аноним (32), 03:27, 06/12/2025
|+1 +/–
Потому что идея мёртвая с самого начала Для чуть большего применения, чем посмо... большой текст свёрнут, показать
Онанимус (?), 09:50, 06/12/2025
То есть у тебя этого не было в Кедах, из чего следует, что этого не будет в Гноме? Железная логика
Аноним (43), 10:47, 06/12/2025
он сказал, что в гноме этого не будет, т.к. его разрабы договариваться с другими не умеют
вполне себе логика
Аноним (2), 22:55, 05/12/2025
"реализовали восстановление приложений" и... ничего не выпилили?
Ого, ничосе! Не думал что они так умеют!
А сама функция была в макоси уже хз сколько лет.
Васисуалий (-), 23:14, 05/12/2025
функция регулирования скорости скролла есть еще с 98/винды, а тут не могут родить уже который год
кек (?), 23:42, 05/12/2025
Кеды тоже это умеют уж сколько.
Гномофанатам кость кинули в виде древней фичи, порадуемся за них чтоль
Аноним (51), 13:51, 06/12/2025
> Ого, ничосе! Не думал что они так умеют!
А это вы просто не интересуетесь проектом и судите по новостям. Подпишитесь на this week in gnome - добавляется куча всего.
Аноним (32), 23:07, 05/12/2025
Чтобы пользователь не тыкал в иконку бравзера, когда включает комп посмотреть котиков.
Следующая стадия будет ОС - это бравзер... или нет... такое уже было... что-то я запамятовал.
Васисуалий (-), 23:15, 05/12/2025
как много ты людей знаешь, кто физически отключает компухтер, а не вгончет его в гибернацию?
Васян (?), 00:55, 06/12/2025
- - - - Гибернация — это мастхэв
Ну не знаю. На домашнем компе? Если ты на нём работаешь...
Аноним (26), 01:54, 06/12/2025
Да какая разница, на каком? Гибернация _всегда_ лучше выключения, кроме тех случаев, когда выключение — необходимое зло (железо там заменить, обновления поставить и тому подобное).
Аноним (32), 03:31, 06/12/2025
Честно Прям супер честно Прям всю правду Без утайки М Ни одного Все либо... большой текст свёрнут, показать
Аноним (37), 09:39, 06/12/2025
> Потом я переехал на Линукс. И спящий режим здесь... непозволительная роскошь.
Пользуюсь спящим режимом без проблем. На нескольких компах (на стационарных и ноутбуках) проблем не замечал. Похожее было на старом ноуте 2008 года с Core2Duo и видеокартой Ati. Он через раз из сна выходил, и то это решалось как-то с помощью параметров загрузки каких-то, не помню.
Так что это скорее исключение из правил, а не правило.
iPony128052 (?), 09:51, 06/12/2025
Сколько ни пробовал всякие спящие режимы На линуксах всегда то одно, то другое.
Поэтому забил.
На MacOS вот пользуюсь. Так из коробки всё отлично работает.
Аноним (4), 23:00, 05/12/2025
Лучшее бы от раста в зависимостях избавились. KDE без раста собирается.
Аноним (2), 23:06, 05/12/2025
> Лучшее бы от раста в зависимостях избавились.
Зачем???
> KDE без раста собирается.
Пока еще собирается.
Аноним (32), 23:06, 05/12/2025
В Гном добавляют функции, а не только удаляют?
А как же программируемость среды? Тру юниксоиды уже себе всё запрограммировали...
А сколько лет назад это в Плазме запилили?
Аноним (10), 23:15, 05/12/2025
> В Гном добавляют функции
Во втором гноме это было. Потом, видать, потеряли. И снова изобрели.
Аноним (32), 03:13, 06/12/2025
> Во втором гноме это было.
А он тут при чём? На сколько я знаю из комментов на Опеннете, его разрабатывали совсем дургие люди. Там общее толкьо GTK и название. Совершенно разные продукты. У них даже панели разные. У второго было две, а здесь одна и на полшишечки.
Аноним (10), 09:16, 06/12/2025
> У второго было две
Я тебя сейчас удивлю: во второгноме было хоть сколько хоть где панелей хоть пирогом складывай.
Аноним (50), 14:01, 06/12/2025
> В Гном добавляют функции, а не только удаляют?
Внезапно добавляется очень многое, но зачастую в gnome circles, а не в саму среду. Это нормальная иерархия проекта.
> А как же программируемость среды?
А с ней все замечательно. Она позволяет держать ядро ДЕ минимальным, а функциональность добавлять прикладухой и экстеншонами, которые _меняют поведение_, а не настраивают готовое. Первое - юникс вей (минимальная программируемая среда), второе - виндоус вей (мириады галочек-настроек).
Васисуалий (-), 23:12, 05/12/2025
когда скорость скроллинга сделают регулируемой? или для гнумеров это классическое "умвр" и "нинужно"? даже в кедах сделали
Аноним (21), 00:30, 06/12/2025
Правильно, гном это же как макоси — мы лучше знаем, как вам надо! ...ой, даже в макоси настраивается.
Аноним (32), 03:18, 06/12/2025
> гном это же как макоси — мы лучше знаем, как вам надо
Только в Эпл, простите пожалуйста, отличные дизайнеры, которые получают мульоны. Потому что они лучшие. Которых холят и лилеят.
А гноморазрабы - это какие-то мексиканцы на галере, которые возомнили себя крутыми специалистами. Тут, на сколько я понимаю, принято называть таких людей - диванными экспертами.
В первом случае ребята делают неплохой продукт и знают, где можно срезать углы. Во втором случае... это какой-то карго культ... адепты которого считает, что основная соль в срезании углов.
Аноним (43), 12:21, 06/12/2025
> В первом случае ребята делают неплохой продукт и знают, где можно срезать углы.
а во втором — знают, что их можно скруглить, еще больше скруглить
12yoexpert (ok), 23:46, 05/12/2025
то есть не восстановление, а просто запуск приложений? типа save current session в xfce, которая там уже 500 лет?
для этого точно нужна новость с неправильным скриншотом?
Аноним (22), 23:51, 05/12/2025
> для этого точно нужна новость с неправильным скриншотом?
Почему неправильным? Присмотритесь к третьей настройке.
Аноним (10), 09:27, 06/12/2025
> GNOME Calculator может восстановить выбранный режим вычислений, но не восстанавливает историю операций.
Не восстанавливает... Зачем нужны пустые калькуляторы на старте?
> добавлен объект GsmSessionSave, обеспечивающий сохранение состояния отдельных приложений
Отдельных?! Читаем: если приложение само побеспокоится о своих данных. А по другому - никак. Вон, гномекалькулятор научился сохранять галочку внешнего вида! Я думал, ещё в прошлом веке калькуляторы это делать умели.
Аноним (40), 09:51, 06/12/2025
Пацаны а как вывести меню приложений в центр рабочего стола? Чтобы было как раньше. Сейчас оно спрятано внизу и выскакивает только при щелчке на кнопку вверху слева.
Я перелопатил все Настройки ничего не нашёл.
Аноним (43), 13:36, 06/12/2025
раньше это могло сделать само приложение, сейчас этим должен заниматься wm
