В GNOME добавлена поддержка управления восстановлением сеанса

В кодовую базу, на основе которой формируется релиз GNOME 50, принят набор изменений с реализацией настройки для управления восстановлением приложений, запущенных в прошлом сеансе. В конфигуратор добавлен переключатель, позволяющий отключить режим сохранения списка запущенных приложений во время завершения сеанса и восстановления их окон в последующем сеансе.

В мае из менеджера сеансов gnome-session был удалён старый код для сохранения сеанса, который был несовместим с компонентами управления сеансом на базе systemd. Старая реализация обеспечивала сохранение списка активных приложений перед завершением сеанса в каталоге ~/.config/gnome-session/saved-session и управлялась через gconf-параметр "auto-save-session", но не работала на системах с systemd.

В конце сентября для GNOME была предложена новая система сохранения сеансов, основанная на использовании systemd. Кроме того был добавлен объект GsmSessionSave, обеспечивающий сохранение состояния отдельных приложений. Помимо сохранения позиций окон после восстановления приложения GNOME также могут включать логику для восстановления состояния, например, GNOME Calculator может восстановить выбранный режим вычислений (базовый, расширенный, для программистов), но не восстанавливает историю операций.



