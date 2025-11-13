Опубликован почтовый клиент Thunderbird 145 с поддержкой Microsoft Exchange

Доступен релиз почтового клиента Thunderbird 145.0, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Thunderbird 145 построен на кодовой базе Firefox 145 и отнесён к промежуточным версиям, обновления для которых выпускаются до следующего выпуска. В ESR-ветке с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года, сформирован выпуск Thunderbird 140.5.0. Ключевые изменения в Thunderbird 145: Добавлена поддержка Microsoft Exchange c использованием API EWS (Exchange Web Services). Поддержка пока ограничена только электронной почтой - возможность использования календаря-планировщка и адресной книги будет добавлена позднее. Встроенная реализация протокола Microsoft Exchange написана на языке Rust и может работать без установки сторонних дополнений.

Включена поддержка DoH (DNS over HTTPS).

Добавлена возможность ручной настройки электронной почты в интерфейсе Account Hub, позволяющем управлять несколькими учётными записями к разным почтовым службам.

Добавлена возможность ручной настройки параметров подключения при создании учётной записи для EWS (Exchange Web Services) .

Прекращена поддержка Skype в адресной книге.

Удалены настройки "default_supports_diskspace.{HOST}" и "default_offline_support_level.{HOST}". changed

Для отметки нежелательной корреспонденции вместо "Junk" использовано слово "Spam".

Прекращена поддержка 32-разрядных Linux-систем.



