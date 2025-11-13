The OpenNET Project / Index page

Опубликован почтовый клиент Thunderbird 145 с поддержкой Microsoft Exchange

13.11.2025 22:47

Доступен релиз почтового клиента Thunderbird 145.0, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Thunderbird 145 построен на кодовой базе Firefox 145 и отнесён к промежуточным версиям, обновления для которых выпускаются до следующего выпуска. В ESR-ветке с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года, сформирован выпуск Thunderbird 140.5.0.

Ключевые изменения в Thunderbird 145:

  • Добавлена поддержка Microsoft Exchange c использованием API EWS (Exchange Web Services). Поддержка пока ограничена только электронной почтой - возможность использования календаря-планировщка и адресной книги будет добавлена позднее. Встроенная реализация протокола Microsoft Exchange написана на языке Rust и может работать без установки сторонних дополнений.
  • Включена поддержка DoH (DNS over HTTPS).
  • Добавлена возможность ручной настройки электронной почты в интерфейсе Account Hub, позволяющем управлять несколькими учётными записями к разным почтовым службам.
  • Добавлена возможность ручной настройки параметров подключения при создании учётной записи для EWS (Exchange Web Services) .
  • Прекращена поддержка Skype в адресной книге.
  • Удалены настройки "default_supports_diskspace.{HOST}" и "default_offline_support_level.{HOST}". changed
  • Для отметки нежелательной корреспонденции вместо "Junk" использовано слово "Spam".
  • Прекращена поддержка 32-разрядных Linux-систем.


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:07, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Включена поддержка DoH (DNS over HTTPS)

    Это хорошо!
    https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_over_HTTPS

     
  • 1.2, Аноним (2), 23:18, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перестал обновлять TB где-то ещё на 60-х версиях из-за того, что начали ломать тему оформления (и прочее).
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:10, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже сижу на 60.9.0. Если на считать отвалившийся Gmail - полет нормальный. А Gmail не особо-то нужен.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:41, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Прекращена поддержка 32-разрядных Linux-систем.

    Как там Линукс для маломощных компьютеров поживает? Или эту лягушку уже доварили?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:04, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нормально поживает. Процессоры уже более 20 лет как 64-разрядные. Популярные у любителей старья коры2дуба и феномы так уж точно полноценные x86-64.
     
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:51, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Форк искать надо, форк.

    Говорят, автор Palemoon поддерживает какой-то.

     
  • 1.5, кек (?), 23:52, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо того чтобы выкидывать мсные поделки - аутглюки, винды, тайпскрипты, плейврайты; они продолжают поддержку. Воистену, юродивые
     
     
  • 2.6, 12yoexpert (ok), 00:03, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выкидывать нужно ржавый рак, а иметь альтернативу конченому браузеру-аутлуку, если уж свернул в контору, пользующуюся мс-почтой, полезно
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 00:33, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты уже написал на С реализацию Microsoft Exchange чтоб заменить? Или ты только на опеннете писать умеешь?
     

  • 1.9, Аноним (8), 00:12, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний остающийся нормальный почтовик - The Bat!, жаль прибит гвоздями к винде.
     
     
  • 2.10, 12yoexpert (ok), 00:13, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он вроде проприетарный был? давно про него не слышал
     
     
  • 3.11, Аноним (8), 00:18, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дела с почтовыми клиентами настолько плохи, что уж хотя бы проприетарь, чем то, что имеем.
     
     
  • 4.12, 12yoexpert (ok), 00:26, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mutt и thunderbird хватает, emacs ещё есть
     
     
  • 5.13, Аноним (8), 00:29, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я и говорил - дела плохи.
     

