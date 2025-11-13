Опубликован почтовый клиент Thunderbird 145 с поддержкой Microsoft Exchange

|
Перестал обновлять TB где-то ещё на 60-х версиях из-за того, что начали ломать тему оформления (и прочее).
2.8, Аноним (8), 00:10, 14/11/2025
Тоже сижу на 60.9.0. Если на считать отвалившийся Gmail - полет нормальный. А Gmail не особо-то нужен.
1.3, Аноним (3), 23:41, 13/11/2025
> Прекращена поддержка 32-разрядных Linux-систем.
Как там Линукс для маломощных компьютеров поживает? Или эту лягушку уже доварили?
2.7, Аноним (7), 00:04, 14/11/2025
Да нормально поживает. Процессоры уже более 20 лет как 64-разрядные. Популярные у любителей старья коры2дуба и феномы так уж точно полноценные x86-64.
1.4, Аноним (4), 23:51, 13/11/2025
Форк искать надо, форк.
Говорят, автор Palemoon поддерживает какой-то.
1.5, кек (?), 23:52, 13/11/2025
Вместо того чтобы выкидывать мсные поделки - аутглюки, винды, тайпскрипты, плейврайты; они продолжают поддержку. Воистену, юродивые
2.6, 12yoexpert (ok), 00:03, 14/11/2025
выкидывать нужно ржавый рак, а иметь альтернативу конченому браузеру-аутлуку, если уж свернул в контору, пользующуюся мс-почтой, полезно
3.15, Аноним (14), 00:33, 14/11/2025
А ты уже написал на С реализацию Microsoft Exchange чтоб заменить? Или ты только на опеннете писать умеешь?
1.9, Аноним (8), 00:12, 14/11/2025
Последний остающийся нормальный почтовик - The Bat!, жаль прибит гвоздями к винде.
3.11, Аноним (8), 00:18, 14/11/2025
Дела с почтовыми клиентами настолько плохи, что уж хотя бы проприетарь, чем то, что имеем.
