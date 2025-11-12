The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Для полноценной работы yt-dlp с YouTube отныне требуется установка JavaScript-движка

12.11.2025 20:28

Разработчики проекта yt-dlp, продолжающего развитие инструментария youtube-dl для загрузки звука и видео из online-сервисов, объявили, что начиная с сегодняшнего релиза yt-dlp 2025.11.12 для полноценной загрузки контента с YouTube требуется установка внешнего JavaScript-движка. Использование JavaScript-движка объясняется введением в YouTube проверок, для прохождения которых необходимо выполнение кода на языке JavaScript.

Поддержка работы с YouTube без JavaScript объявлена в yt-dlp устаревшей. Отмечается, что некоторые видео могут продолжать загружаться без задействования JavaScript-движка, но число поддерживаемых форматов ограничено и предполагается, что со временем ситуация будет ухудшаться. Сбои, возникающие при загрузке контента с YouTube без применения JavaScript, теперь будут рассматриваться разработчиками yt-dlp не как ошибки, а как проблемы, не поддающиеся исправлению. В дальнейшем ожидается, что работа с YouTube без JavaScript станет невозможной.

В качестве поддерживаемых JavaScript runtime заявлены Deno (рекомендован), Node.js, QuickJS, QuickJS-ng и Bun. Помимо этого для работы с JavaScript runtime в yt-dlp требуется установка компонента yt-dlp-ejs, который включён в официальные сборки. Для работы достаточно установить желаемый JavaScript runtime через пакетный менеджер дистрибутива, после чего активировать его при помощи опции "--js-runtimes [deno|quickjs|bun|node]". Движок Deno активируется по умолчанию, поэтому для него "--js-runtimes" можно не указывать. При установке JavaScript runtime вручную, путь к движку можно передать в формате "--js-runtimes deno:/path/to/deno".

Из не связанных с YouTube изменений в новой версии выделяется добавление новых экстракторов контента для сервисов 1tv.ru/live, classics.nascar.com, mux.com и ardaudiothek.de. Переработан экстрактор для ntv.ru. Улучшена работа экстракторов для twitch, play.tv, googledrive, bunnycdn, kika, nbc и webarchive.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз yt-dlp 2021.09.02 - форка youtube-dl с расширенными возможностями
  3. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
  4. OpenNews: Релиз youtube-dl 2021.12.17
  5. OpenNews: Звукозаписывающие компании добились блокировки сайта проекта Youtube-dl
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64232-youtube
Ключевые слова: youtube, javascript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:43, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Можно пояснительную бригаду: как эти движки подключать? Они в одном бандле будут или надо из реп поставить в своем дистре или еще как-то прикручивать?
     
     
  • 2.7, Alex154 (ok), 20:54, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Поставить из репозитория. Собственно у меня после обновления yt-dlp, самостоятельно подтянулся движок Deno в виде зависимости.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 21:02, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > подтянулся движок

    Забавно, сколько теперь оно будет занимать места.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 21:20, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ejs 316.35 KiB, deno не проверял но там 40 метров исходников, думаю не многим меньше ноды. Нода 71.09 MiB и я так понимаю ejs должна использовать её.
     
  • 4.58, Alex154 (ok), 22:24, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сколько теперь оно будет занимать места.

    Pacman сообщает, что весит пакет deno 33 мегабайта, а в установленном виде занимает 110 мегабайт.

     
  • 3.25, НяшМяш (ok), 21:23, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже удивился, когда он затянул deno. Хотя у меня в системе уже стоит nodejs. Наверное надо меинтейнерам арча писать, пусть оба пакета в виртуальный завернут и на него уже yt-dlp завяжут.
     
  • 2.15, Аноним (11), 21:11, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все нужное любезно упаковано мейнтейнерами в пакетики и/или указано в зависимостях.
     

  • 1.3, лох (?), 20:45, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Поклон разрабам
     
     
  • 2.45, trdm (ok), 22:06, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я был бы им благодарен, если бы win7 поддерживали.
    но таки нет...
     
     
  • 3.76, Аноним (-), 23:46, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я был бы им благодарен, если бы win7 поддерживали.

    Тут десяточка недавно дропнулась, а вы требуете поддержки семерки?
    А не о****ли ли вы?

     
     
  • 4.82, _ (??), 23:51, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забей %)
    Он же был благодарен тут на форуме, а не в донатах...
     
  • 3.81, _ (??), 23:50, 12/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.84, myster (ok), 23:54, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я был бы им благодарен, если бы win7 поддерживали.

    Не знаю зачем Win7, но выход всегда есть. Ставьте VM внутри Win7, а там легкий Linux, в котором установится всё (если не на прямую, так через Docker). К нему подключаетесь по ssh и в расшаренную папку yt-dlp скачивает вам видосы. Можно жить еще лет 500 наверное в такой конфигурации, да даже на XP.

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:46, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро до playwright дойдём
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:53, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 21:29, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не обращай внимание.
     
  • 2.47, Аноним (47), 22:10, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дойдём, развернёмся, и пойдём обратно. Playwright и подобное годится для тестирования своих проектов, но никак не поможет сливать с ютуба видосики, слишком просто выкупается.
     
     
  • 3.75, Аноним (22), 23:35, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он используется для обхода drm, поскольку имитирует реального пользователя. Раньше сабж уже зависел от phantomjs.
     
     
  • 4.92, Аноним (47), 01:01, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он используется для обхода drm, поскольку имитирует реального пользователя.

    Но только там, где дрм для галочки. Где не для галочки, там просто показывают бесконечный цикл с капчей, потому что playwright легко детектится. Я скраппингом сайтов себе и детям на мороженое зарабатываю, кое-что понимаю в этом.

     

  • 1.8, Аркагоблин (?), 20:57, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лицензия хорошая, одобряем
     
  • 1.9, Аноним (11), 20:59, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    На какие ухищрения идут корпы лишь бы пропихнуть побольше мусора в головы людей в виде рекламы.
     
     
  • 2.16, Oe (?), 21:12, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри, сколько ухищрений нужно, чтобы на ведроиде заставить работать youtube. Там уже к аппаратному TPM обращается приложение, чтобы убедиться, что система не ломаная, иначе работать не будет. И все костыли которые есть работают просто потому что им позволяют пока работать.
     
     
  • 3.21, 12yoexpert (ok), 21:19, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хочешь сказать, что newpipe играет через tpm?
     
  • 3.34, гнулексия (?), 21:40, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько нужно ухищрений? Я в ФФ ютуб на андроиде смотрю прекрасно. Приложение мне не нравится. На revanced давно забил.
     
  • 2.77, Ан333ним (?), 23:47, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А спонсировать создателей контента кто будет, если не рекламщики?
     

  • 1.12, BrainFucker (ok), 21:04, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интерено что они будут делать, когда ютуп сделает так что их код плеера будет частично написан на rust, который компилируется в wasm и загружается прямо блобом?
     
     
  • 2.13, Ilnarildarovuch (?), 21:07, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже идиотизм со стороны YouTube будет :)
     
     
  • 3.17, BrainFucker (ok), 21:15, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Идиотизма там и так уже хватает. Мало того что в браузере воспроизведение лагает и чёрт знает чем занимается в процессе воспроизведения что так сильно грузит процессор (при том что на многих других сайтах видео работает ок), так ещё и последнее время (ну по крайней мере в Firefox) стали возникать какие-то проблемы, типа через пару минут после начала воспрозведения оно прекращается и вместо видео отображается сообщение что что-то пошло не так.
    Ну а через mpv с yt-dlp тоже последнее время наблюдались проблемы, некоторые видосы или выдавали http ошибку 403 forbidden, либо сообщали что надо смотреть через браузер чтобы подтвердить что ты не бот.
     
     
  • 4.31, Аноним (22), 21:30, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чатик там до сих пор вытекает на сотни гигабайт памяти? Вот это действительно маразм.
     
  • 4.35, гнулексия (?), 21:44, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КВН смени, ага.
    У меня под одним быстрым вепеэном в Инсте половина не прогружается. Причём с любой локации. А в дешманском с телеграма всё просто зашибись. С ютубом те же пертурбации.
     
  • 4.62, мяв (?), 22:35, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о. а я думала, это тема конкретно иронфокса, мол они сломали чето.
    оказывается, так у всех.
    теперь без альтфронтов тытруп смотреть попросту не получается, даже если сильно захотеть
     
  • 3.55, Аноним (55), 22:18, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    идиотизм начался, когда в <video> перестали указывать прямые ссылки на видео-файлы
     
  • 2.18, Oe (?), 21:16, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато тормозить как JS не будет. Взломают блоб и всё. Пока у блоба нет прямого доступа к TPM и прочим гайкозакручивающим фишкам процессора, переживать не о чем.
     
     
  • 3.27, BrainFucker (ok), 21:24, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тормозит не сам JS, а взаимодействия с DOM и прочими браузерными API. Если wasm будет так же взаимодействовать с чисто браузерными функциями (тот же дом в частности), в плане быстродейтвия ничего не поменяется.
     
  • 3.57, Аноним (57), 22:23, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Взломают блоб и всё.

    Нет. Нет никакой разницы - блоб в виде js или wasm, его в любом случае можно очень быстро обновить.

     
  • 2.46, Аноним (57), 22:06, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >который компилируется в wasm и загружается прямо блобом?

    Какая разница? Что js блоб, что wasm - блоб. Тем более, что емнип js движки включают в себя поддержку wasm.

     

  • 1.14, Аноним (11), 21:09, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот мне непонятно, почему ютуб борется с теми, кто ставит блокировщики рекламы. Очевидно, что такой человек установил блокировщик целенаправленно и осознанно, и сделает все, чтобы не смотреть рекламу. Да и таких очень немного, большинство используют браузеры с полным набором телеметрии по умолчанию и без всяких расширений. Про тех кто смотрит ютуб через официальные мобильные приложения и говорить не буду.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:17, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В третьем квартале 2025 рекламная выручка YouTube выросла на 15% до $10,2 млрд.
     
  • 2.24, 12yoexpert (ok), 21:21, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    потому что настоящая цель - завязать всё на раст. вот, вынудили завязаться на deno
     
     
  • 3.39, гнулексия (?), 21:52, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Близоруко мыслишь. Настоящая цель - подготовить человечество к слиянию разумов с единым киберсознанием ящеров Нибиру во время её сближения с Землёй в 2032 году.
     
     
  • 4.78, Аноним (78), 23:47, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, так вот для чего чебурнет внедряется...
     
  • 2.26, Oe (?), 21:23, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так пока не бореться, это защита от быстрого выкачивания видео для последующего перезалива  их на фермы аккаунтов + слива контента с авторским правом.

    UbO детектиться за одну секунду и при желании можно не разрешать воспроизведение видео, но пока такого нету. Я думаю вместо радикального решения начнут вносить ошибки в работу, чтобы с блокировщиком тупо в случайные моменты видео вставали, зависали, вылетали. Уже сейчас, кажеться, наблюдается это.

     
  • 2.33, nw (?), 21:35, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому у youtube закончилась стадия, когда прибыль росла за счет притока новых пользователей. Теперь google включил дойку существующих. Через 3-4 года гайки закрутят по самые помидоры.
     

  • 1.19, Аноним (19), 21:17, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Там и раньше были js проверки, которые решалаись примитивным js интерпретатором, иначе он резал скорость.

    Теперь просто гугл дальше шагнул.

     
     
  • 2.36, Аноним (20), 21:48, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там и трафик какой.
    YouTube второй по посещаемости сайт в мире после самого Гугла.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 21:52, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не в трафике дело.

    https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/765798/

     
  • 2.87, пох. (?), 00:02, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там и раньше были js проверки, которые решалаись примитивным js интерпретатором

    который авторы yt-dlp ненавидели и выбросили.
    (интерпретатор написан автором оригинального youtube-dl - который,кстати, до недавнего времени работал)


    И теперь, обнаружив что видосики не грузятся - притащили целиком хром. (потому что v8 это хром и есть)

     

  • 1.23, Аноним (23), 21:20, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём когда гугл добавит JS код, который "случайно" ломает систему пользователей yt-dlp.
     
     
  • 2.43, гнулексия (?), 22:01, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая доля от реальных 2,02% пострадает, интересно.
     

  • 1.32, Bob (??), 21:32, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а просто мини аддоном интегрировать с браузером можно?

    в 99.99(9)% случаев на системе с yt-dlp уже присущ хоть один браузер.

    можно как альтернативу "js движку" - взять готовый браузер?

    гугл явно и дальше будет совать палки

     
     
  • 2.61, Аноним (61), 22:35, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а просто мини аддоном интегрировать с браузером можно?

    Если для вас это приемлемо, то вам yt-dlp не нужен.

     
     
  • 3.89, пох. (?), 00:03, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    yt-dlp - не нужен, ты прав.

     

  • 1.37, Аноним (37), 21:51, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь упаковал это в docker?
     
     
  • 2.42, Аноним (38), 21:59, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apt install yt-dlp?

    И мб nodejs

     
  • 2.48, Аноним (57), 22:10, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дожили, люди не могут примитивный пакет в примитивный докер запаковать. Самому запаковать гораздо проще, чем проверять чужой контейнер на закладки.
     
     
  • 3.80, Аноним (78), 23:50, 12/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.41, Аноним (57), 21:57, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто смотрел исходный код, как там сделана изоляция? А не то получается хорошая возможность для удалённого исполнения кода. Я не пойму, то ли изоляции нет совсем, то ли я просто её не вижу.
     
     
  • 2.44, гнулексия (?), 22:05, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тысячи глаз смотрели. Как обычно. Они же всегда смотрят. А результат вот... да. Тоже как всегда.
     
  • 2.51, Аноним (57), 22:13, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что, смотрел здесь

    https://github.com/yt-dlp/ejs/blob/4b4ac2b896d32e7f74e9135e1c35cbf6f0739a4c/sr

    https://github.com/yt-dlp/ejs/blob/4b4ac2b896d32e7f74e9135e1c35cbf6f0739a4c/sr

    Я, конечно, могу ошибаться, но как по моему, здесь нет никакой изоляции.

     
  • 2.56, Аноним (56), 22:21, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изоляцию ты сам либо сделал, либо не сделал — что мешает запускать js–движок в отдельном неймспейсе с порезанными правами?

    По умолчанию, очевидно, её нет — каждый движок и на каждой оси нужно конфигурировать и огораживать по–своему.

    И да, это ни разу не безопасно — как только ютруп прочухает, что работает не в браузере, может и красного петуха^W^W патч бармина подпустить, благо у ноды есть функции для доступа к файловой системе и для запуска системных процессов.

     
     
  • 3.59, Аноним (57), 22:30, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До этого надо ещё догадаться Кроме того, делать это нужно аккуратно, иначе рабо... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.83, Аноним (78), 23:52, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как у тебя сделана изоляции васянских гвидобейсиковских скриптов?
     
     
  • 3.90, Аноним (57), 00:13, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никак руки не дойдут сделать нормально. Ну лично я смотрю в сторону systemd + nixos, что позволяет разделять зависимости с хостом. Но на случай особо быстрой необходимости можно и через докер сделать. Главное это проброс ограниченного количесва точек монтирования, запуск от динамически выделяемого пользователя, запрет на получение capabilities, плюс эфимерный контейнер..
     

  • 1.49, Zenitur (ok), 22:12, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пользуюсь Raspberry OS 10 (на основе Debian 10), так как в 11-й удалили поддержку dispmanx (на моём RPi 3 предпочтительнее, чем KMS DRM). Deno подтянулся из репозиториев. yt-dlp нормально отрабатывает.

    А как собрать этот ваш Deno из исходников? В какой-нибудь системе, где его в репозиториях его нет.

     
     
  • 2.53, Аноним (57), 22:18, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А как собрать этот ваш Deno из исходников?

    Скорее всего, собираться он будет ощутимо по времени. Лучше всего взять бинарную сборку, например, поставив через nix. Если же вы хотите собрать руками, то рекомендую посмотреть на то, как сделано в alpine и arch - там топорно-примитивная сборка.

    https://gitlab.archlinux.org/archlinux/packaging/packages/deno/-/blob/main/PKG

    https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/aports/-/blob/b0cb0ead4b7e20c6158c158ad7

     
     
  • 3.60, Zenitur (ok), 22:34, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Блин, clang, ninja, ещё и cargo какое-то. Нельзя было по-русски сделать ./configure, make, sudo make install, или накрайняк cmake? Выпендриваются что-то своими хипстерскими инструментами, только к одному привыкнешь, и его уже дропают.
     
     
  • 4.63, Аноним (57), 22:41, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Нельзя было по-русски сделать ./configure, make, sudo make install, или накрайняк cmake?

    Эм?
    >sudo make install

    Так делать нельзя.
    >make

    Вместо него ninja.
    >ещё и cargo какое-то

    Проект на rust написан, очевидно же.
    >и его уже дропают

    Его не выбрасывали, это изначально другой вариант
    >только к одному привыкнешь

    Медленно же вы привыкаете. Просто ставте программы через nix и дело с концом.

     
  • 4.79, Аноним (-), 23:49, 12/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.71, Аноним (71), 23:16, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо так делать.
     

  • 1.54, Аноним (54), 22:18, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В общем-то для меня основное преимущество yt-dlp - возможность смотреть видео в удобном мне плеере, с управлением, привычным и/или удобным. (Ну и человеческое аппаратное декодирование на видюхе, чо уж). А при таком раскладе смысле уже в плане утюба? Про другие сайты вопросов нет, удобней.

    Кстати, там куки можно подсовывать в yt-dlp для где-то в манах написано, может это не требовало хитрых изворотов со стороны yt-dlp. Но теперь и это deprecated получается?

     
     
  • 2.64, Аноним (57), 22:42, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну и человеческое аппаратное декодирование на видюхе, чо уж

    Рекоммендую firefox, там это есть.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.69, гнулексия (?), 23:03, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Смотрю сейчас этот сайт из под ФФ. Какой-то коровий понос.
     

  • 1.72, Хобот (?), 23:26, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот раньше времена были, полоска загрузилась и из /tmp можно видосик забирать
     
     
  • 2.88, myster (ok), 00:02, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот раньше времена были, полоска загрузилась и из /tmp можно видосик забирать

    в галимом качестве же, а сейчас вам 4k + описание, логотипы, сабы и прочие метаданные.
    И всё это в несколько потоков качается, красота неимоверная. Причём не только с YouTube, а откуда хошь.

     

  • 1.73, Хобот (?), 23:26, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот раньше времена были, полоска загрузилась и из /tmp можно видосик забирать
     
  • 1.74, Аноним (74), 23:29, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Яваскрипт приходит от ютуба? Что ему мешает послать вредоносный скрипт в случае когда видео скачивается через yt-dlp?
     
     
  • 2.85, Аноним (78), 23:54, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не бойся, скоро победный чебурнет тебя от всего спасёт
     

  • 1.86, Аноним (86), 23:58, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно а научится программа собирать один файл при нескольких сотнях/тысячах потоках, которые постоянно рвут, чтобы не было соединения? У нас же чтобы смотреть тытуп надо именно таким образом поступать, создавая многопоточную нагрузку, чтобы по капле выкапать видео - обходить видите ли неправильно, чтобы музыку посмотреть/послушать.
     
     
  • 2.91, myster (ok), 00:15, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любые клиентские программы обходилки DPI встраивать нецелесообразно, потому что этот функционал потом нужно будет поддерживать, лишний головняк.
    Заметь, даже JS фреймворк они свой не стали писать и это правильно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру