Для полноценной работы yt-dlp с YouTube отныне требуется установка JavaScript-движка

Разработчики проекта yt-dlp, продолжающего развитие инструментария youtube-dl для загрузки звука и видео из online-сервисов, объявили, что начиная с сегодняшнего релиза yt-dlp 2025.11.12 для полноценной загрузки контента с YouTube требуется установка внешнего JavaScript-движка. Использование JavaScript-движка объясняется введением в YouTube проверок, для прохождения которых необходимо выполнение кода на языке JavaScript.

Поддержка работы с YouTube без JavaScript объявлена в yt-dlp устаревшей. Отмечается, что некоторые видео могут продолжать загружаться без задействования JavaScript-движка, но число поддерживаемых форматов ограничено и предполагается, что со временем ситуация будет ухудшаться. Сбои, возникающие при загрузке контента с YouTube без применения JavaScript, теперь будут рассматриваться разработчиками yt-dlp не как ошибки, а как проблемы, не поддающиеся исправлению. В дальнейшем ожидается, что работа с YouTube без JavaScript станет невозможной.

В качестве поддерживаемых JavaScript runtime заявлены Deno (рекомендован), Node.js, QuickJS, QuickJS-ng и Bun. Помимо этого для работы с JavaScript runtime в yt-dlp требуется установка компонента yt-dlp-ejs, который включён в официальные сборки. Для работы достаточно установить желаемый JavaScript runtime через пакетный менеджер дистрибутива, после чего активировать его при помощи опции "--js-runtimes [deno|quickjs|bun|node]". Движок Deno активируется по умолчанию, поэтому для него "--js-runtimes" можно не указывать. При установке JavaScript runtime вручную, путь к движку можно передать в формате "--js-runtimes deno:/path/to/deno".

Из не связанных с YouTube изменений в новой версии выделяется добавление новых экстракторов контента для сервисов 1tv.ru/live, classics.nascar.com, mux.com и ardaudiothek.de. Переработан экстрактор для ntv.ru. Улучшена работа экстракторов для twitch, play.tv, googledrive, bunnycdn, kika, nbc и webarchive.



