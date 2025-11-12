Для полноценной работы yt-dlp с YouTube отныне требуется установка JavaScript-движка

|
|1.1, Аноним (1), 20:43, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Можно пояснительную бригаду: как эти движки подключать? Они в одном бандле будут или надо из реп поставить в своем дистре или еще как-то прикручивать?
|2.7, Alex154 (ok), 20:54, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Поставить из репозитория. Собственно у меня после обновления yt-dlp, самостоятельно подтянулся движок Deno в виде зависимости.
|3.11, Аноним (11), 21:02, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> подтянулся движок
Забавно, сколько теперь оно будет занимать места.
|4.22, Аноним (22), 21:20, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну ejs 316.35 KiB, deno не проверял но там 40 метров исходников, думаю не многим меньше ноды. Нода 71.09 MiB и я так понимаю ejs должна использовать её.
|4.58, Alex154 (ok), 22:24, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>сколько теперь оно будет занимать места.
Pacman сообщает, что весит пакет deno 33 мегабайта, а в установленном виде занимает 110 мегабайт.
|3.25, НяшМяш (ok), 21:23, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Я тоже удивился, когда он затянул deno. Хотя у меня в системе уже стоит nodejs. Наверное надо меинтейнерам арча писать, пусть оба пакета в виртуальный завернут и на него уже yt-dlp завяжут.
|2.15, Аноним (11), 21:11, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Все нужное любезно упаковано мейнтейнерами в пакетики и/или указано в зависимостях.
|2.45, trdm (ok), 22:06, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
я был бы им благодарен, если бы win7 поддерживали.
но таки нет...
|3.76, Аноним (-), 23:46, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> я был бы им благодарен, если бы win7 поддерживали.
Тут десяточка недавно дропнулась, а вы требуете поддержки семерки?
А не о****ли ли вы?
|4.82, _ (??), 23:51, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Забей %)
Он же был благодарен тут на форуме, а не в донатах...
|3.84, myster (ok), 23:54, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> я был бы им благодарен, если бы win7 поддерживали.
Не знаю зачем Win7, но выход всегда есть. Ставьте VM внутри Win7, а там легкий Linux, в котором установится всё (если не на прямую, так через Docker). К нему подключаетесь по ssh и в расшаренную папку yt-dlp скачивает вам видосы. Можно жить еще лет 500 наверное в такой конфигурации, да даже на XP.
|2.47, Аноним (47), 22:10, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Дойдём, развернёмся, и пойдём обратно. Playwright и подобное годится для тестирования своих проектов, но никак не поможет сливать с ютуба видосики, слишком просто выкупается.
|3.75, Аноним (22), 23:35, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Он используется для обхода drm, поскольку имитирует реального пользователя. Раньше сабж уже зависел от phantomjs.
|4.92, Аноним (47), 01:01, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Он используется для обхода drm, поскольку имитирует реального пользователя.
Но только там, где дрм для галочки. Где не для галочки, там просто показывают бесконечный цикл с капчей, потому что playwright легко детектится. Я скраппингом сайтов себе и детям на мороженое зарабатываю, кое-что понимаю в этом.
|1.9, Аноним (11), 20:59, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
На какие ухищрения идут корпы лишь бы пропихнуть побольше мусора в головы людей в виде рекламы.
|2.16, Oe (?), 21:12, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Посмотри, сколько ухищрений нужно, чтобы на ведроиде заставить работать youtube. Там уже к аппаратному TPM обращается приложение, чтобы убедиться, что система не ломаная, иначе работать не будет. И все костыли которые есть работают просто потому что им позволяют пока работать.
|3.34, гнулексия (?), 21:40, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Сколько нужно ухищрений? Я в ФФ ютуб на андроиде смотрю прекрасно. Приложение мне не нравится. На revanced давно забил.
|1.12, BrainFucker (ok), 21:04, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Интерено что они будут делать, когда ютуп сделает так что их код плеера будет частично написан на rust, который компилируется в wasm и загружается прямо блобом?
|3.17, BrainFucker (ok), 21:15, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Идиотизма там и так уже хватает. Мало того что в браузере воспроизведение лагает и чёрт знает чем занимается в процессе воспроизведения что так сильно грузит процессор (при том что на многих других сайтах видео работает ок), так ещё и последнее время (ну по крайней мере в Firefox) стали возникать какие-то проблемы, типа через пару минут после начала воспрозведения оно прекращается и вместо видео отображается сообщение что что-то пошло не так.
Ну а через mpv с yt-dlp тоже последнее время наблюдались проблемы, некоторые видосы или выдавали http ошибку 403 forbidden, либо сообщали что надо смотреть через браузер чтобы подтвердить что ты не бот.
|4.31, Аноним (22), 21:30, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А чатик там до сих пор вытекает на сотни гигабайт памяти? Вот это действительно маразм.
|4.35, гнулексия (?), 21:44, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
КВН смени, ага.
У меня под одним быстрым вепеэном в Инсте половина не прогружается. Причём с любой локации. А в дешманском с телеграма всё просто зашибись. С ютубом те же пертурбации.
|4.62, мяв (?), 22:35, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
о. а я думала, это тема конкретно иронфокса, мол они сломали чето.
оказывается, так у всех.
теперь без альтфронтов тытруп смотреть попросту не получается, даже если сильно захотеть
|3.55, Аноним (55), 22:18, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
идиотизм начался, когда в <video> перестали указывать прямые ссылки на видео-файлы
|2.18, Oe (?), 21:16, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Зато тормозить как JS не будет. Взломают блоб и всё. Пока у блоба нет прямого доступа к TPM и прочим гайкозакручивающим фишкам процессора, переживать не о чем.
|3.27, BrainFucker (ok), 21:24, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Тормозит не сам JS, а взаимодействия с DOM и прочими браузерными API. Если wasm будет так же взаимодействовать с чисто браузерными функциями (тот же дом в частности), в плане быстродейтвия ничего не поменяется.
|3.57, Аноним (57), 22:23, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Взломают блоб и всё.
Нет. Нет никакой разницы - блоб в виде js или wasm, его в любом случае можно очень быстро обновить.
|2.46, Аноним (57), 22:06, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>который компилируется в wasm и загружается прямо блобом?
Какая разница? Что js блоб, что wasm - блоб. Тем более, что емнип js движки включают в себя поддержку wasm.
|1.14, Аноним (11), 21:09, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Вот мне непонятно, почему ютуб борется с теми, кто ставит блокировщики рекламы. Очевидно, что такой человек установил блокировщик целенаправленно и осознанно, и сделает все, чтобы не смотреть рекламу. Да и таких очень немного, большинство используют браузеры с полным набором телеметрии по умолчанию и без всяких расширений. Про тех кто смотрит ютуб через официальные мобильные приложения и говорить не буду.
|2.20, Аноним (20), 21:17, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
В третьем квартале 2025 рекламная выручка YouTube выросла на 15% до $10,2 млрд.
|2.24, 12yoexpert (ok), 21:21, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
потому что настоящая цель - завязать всё на раст. вот, вынудили завязаться на deno
|3.39, гнулексия (?), 21:52, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Близоруко мыслишь. Настоящая цель - подготовить человечество к слиянию разумов с единым киберсознанием ящеров Нибиру во время её сближения с Землёй в 2032 году.
|2.26, Oe (?), 21:23, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так пока не бореться, это защита от быстрого выкачивания видео для последующего перезалива их на фермы аккаунтов + слива контента с авторским правом.
UbO детектиться за одну секунду и при желании можно не разрешать воспроизведение видео, но пока такого нету. Я думаю вместо радикального решения начнут вносить ошибки в работу, чтобы с блокировщиком тупо в случайные моменты видео вставали, зависали, вылетали. Уже сейчас, кажеться, наблюдается это.
|2.33, nw (?), 21:35, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Потому у youtube закончилась стадия, когда прибыль росла за счет притока новых пользователей. Теперь google включил дойку существующих. Через 3-4 года гайки закрутят по самые помидоры.
|1.19, Аноним (19), 21:17, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Там и раньше были js проверки, которые решалаись примитивным js интерпретатором, иначе он резал скорость.
Теперь просто гугл дальше шагнул.
|2.36, Аноним (20), 21:48, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так там и трафик какой.
YouTube второй по посещаемости сайт в мире после самого Гугла.
|2.87, пох. (?), 00:02, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Там и раньше были js проверки, которые решалаись примитивным js интерпретатором
который авторы yt-dlp ненавидели и выбросили.
(интерпретатор написан автором оригинального youtube-dl - который,кстати, до недавнего времени работал)
И теперь, обнаружив что видосики не грузятся - притащили целиком хром. (потому что v8 это хром и есть)
|1.23, Аноним (23), 21:20, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Ждём когда гугл добавит JS код, который "случайно" ломает систему пользователей yt-dlp.
|1.32, Bob (??), 21:32, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
а просто мини аддоном интегрировать с браузером можно?
в 99.99(9)% случаев на системе с yt-dlp уже присущ хоть один браузер.
можно как альтернативу "js движку" - взять готовый браузер?
гугл явно и дальше будет совать палки
|2.61, Аноним (61), 22:35, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> а просто мини аддоном интегрировать с браузером можно?
Если для вас это приемлемо, то вам yt-dlp не нужен.
|2.48, Аноним (57), 22:10, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Дожили, люди не могут примитивный пакет в примитивный докер запаковать. Самому запаковать гораздо проще, чем проверять чужой контейнер на закладки.
|1.41, Аноним (57), 21:57, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
А кто смотрел исходный код, как там сделана изоляция? А не то получается хорошая возможность для удалённого исполнения кода. Я не пойму, то ли изоляции нет совсем, то ли я просто её не вижу.
|2.44, гнулексия (?), 22:05, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Тысячи глаз смотрели. Как обычно. Они же всегда смотрят. А результат вот... да. Тоже как всегда.
|2.56, Аноним (56), 22:21, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Изоляцию ты сам либо сделал, либо не сделал — что мешает запускать js–движок в отдельном неймспейсе с порезанными правами?
По умолчанию, очевидно, её нет — каждый движок и на каждой оси нужно конфигурировать и огораживать по–своему.
И да, это ни разу не безопасно — как только ютруп прочухает, что работает не в браузере, может и красного петуха^W^W патч бармина подпустить, благо у ноды есть функции для доступа к файловой системе и для запуска системных процессов.
|3.59, Аноним (57), 22:30, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
До этого надо ещё догадаться Кроме того, делать это нужно аккуратно, иначе рабо... большой текст свёрнут, показать
|2.83, Аноним (78), 23:52, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А как у тебя сделана изоляции васянских гвидобейсиковских скриптов?
|3.90, Аноним (57), 00:13, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Никак руки не дойдут сделать нормально. Ну лично я смотрю в сторону systemd + nixos, что позволяет разделять зависимости с хостом. Но на случай особо быстрой необходимости можно и через докер сделать. Главное это проброс ограниченного количесва точек монтирования, запуск от динамически выделяемого пользователя, запрет на получение capabilities, плюс эфимерный контейнер..
|1.49, Zenitur (ok), 22:12, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Пользуюсь Raspberry OS 10 (на основе Debian 10), так как в 11-й удалили поддержку dispmanx (на моём RPi 3 предпочтительнее, чем KMS DRM). Deno подтянулся из репозиториев. yt-dlp нормально отрабатывает.
А как собрать этот ваш Deno из исходников? В какой-нибудь системе, где его в репозиториях его нет.
|3.60, Zenitur (ok), 22:34, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Блин, clang, ninja, ещё и cargo какое-то. Нельзя было по-русски сделать ./configure, make, sudo make install, или накрайняк cmake? Выпендриваются что-то своими хипстерскими инструментами, только к одному привыкнешь, и его уже дропают.
|4.63, Аноним (57), 22:41, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Нельзя было по-русски сделать ./configure, make, sudo make install, или накрайняк cmake?
Эм?
>sudo make install
Так делать нельзя.
>make
Вместо него ninja.
>ещё и cargo какое-то
Проект на rust написан, очевидно же.
>и его уже дропают
Его не выбрасывали, это изначально другой вариант
>только к одному привыкнешь
Медленно же вы привыкаете. Просто ставте программы через nix и дело с концом.
|1.54, Аноним (54), 22:18, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
В общем-то для меня основное преимущество yt-dlp - возможность смотреть видео в удобном мне плеере, с управлением, привычным и/или удобным. (Ну и человеческое аппаратное декодирование на видюхе, чо уж). А при таком раскладе смысле уже в плане утюба? Про другие сайты вопросов нет, удобней.
Кстати, там куки можно подсовывать в yt-dlp для где-то в манах написано, может это не требовало хитрых изворотов со стороны yt-dlp. Но теперь и это deprecated получается?
|2.64, Аноним (57), 22:42, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Ну и человеческое аппаратное декодирование на видюхе, чо уж
Рекоммендую firefox, там это есть.
|1.72, Хобот (?), 23:26, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Вот раньше времена были, полоска загрузилась и из /tmp можно видосик забирать
|2.88, myster (ok), 00:02, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вот раньше времена были, полоска загрузилась и из /tmp можно видосик забирать
в галимом качестве же, а сейчас вам 4k + описание, логотипы, сабы и прочие метаданные.
И всё это в несколько потоков качается, красота неимоверная. Причём не только с YouTube, а откуда хошь.
|1.74, Аноним (74), 23:29, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Яваскрипт приходит от ютуба? Что ему мешает послать вредоносный скрипт в случае когда видео скачивается через yt-dlp?
|1.86, Аноним (86), 23:58, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Интересно а научится программа собирать один файл при нескольких сотнях/тысячах потоках, которые постоянно рвут, чтобы не было соединения? У нас же чтобы смотреть тытуп надо именно таким образом поступать, создавая многопоточную нагрузку, чтобы по капле выкапать видео - обходить видите ли неправильно, чтобы музыку посмотреть/послушать.
|2.91, myster (ok), 00:15, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
В любые клиентские программы обходилки DPI встраивать нецелесообразно, потому что этот функционал потом нужно будет поддерживать, лишний головняк.
Заметь, даже JS фреймворк они свой не стали писать и это правильно.
|