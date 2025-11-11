Проект D7VK развивает реализацию Direct3D 7, работающую поверх API Vulkan

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:48, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Старые игры тормозят на современных пк, потому что они целиком однопоточные. Таким образом, сабж позволяет избавиться от лагов в некоторых случаях. Про вайн можно и не говорить, до dxvk в нём ничего не работало нормально.

3.6 , Mixael ( ? ), 09:58, 11/11/2025
Так-то современные процессоры в одном потоке намного производительнее процессоров тех лет.

4.22 , Аноним ( 21 ), 11:45, 11/11/2025
Тупят - это потому что старые примитивы эмулируется через современные технологии.

3.7 , Mixael ( ? ), 09:58, 11/11/2025
Так-то современные процессоры в одном потоке намного производительнее процессоров тех лет.

4.8 , Аноним ( 4 ), 10:20, 11/11/2025
> Так-то современные процессоры в одном потоке намного производительнее процессоров тех

> лет. Ну не скажи, в 2003-2005 процессоры были 3800 мГц, а у большинства нынешних хорошо если 2000 мГц есть. Но тут, скорее, как видеокарты эмулируются -- интел уже впихнул сабж в свои драйвера.

5.15 , Аноним ( 15 ), 11:11, 11/11/2025
> а у большинства нынешних хорошо если 2000 мГц есть У большинства нынешних в однопотоке 4-5 ГГц, но дело даже не в этом — IPS как бы не на порядок вырос.

6.16 , Аноним ( 4 ), 11:16, 11/11/2025
Это турбо буст наверно. Там вечно попадётся инструкция avx и он сразу отключается, в то время 3+ была штатная частота. Насколько эффективны пайплайн и предиктор были другой вопрос, но сегодня многие инструкции тоже замедляют относительно тех процессоров (они занимают больше тактов).

7.18 , Аноним ( 15 ), 11:26, 11/11/2025
> Это турбо буст наверно. А он в однопотоке как раз и работает. > Там вечно попадётся инструкция avx и он сразу отключается Ага, в старом однопоточном коде для четвёртых пней попадётся. И турбобуст не отключается, он регулируется динамически. > но сегодня многие инструкции тоже замедляют относительно тех процессоров (они занимают больше тактов). Вот тут пруфцов бы. Особенно про «многие».

8.32 , Аноним ( 4 ), 12:05, 11/11/2025
ограниченное время, правда а не важно где он попадётся, буст режется если исполн... 
9.49 , Аноним ( 15 ), 12:29, 11/11/2025
Да с буя ли Пока чип не перегреется будет на максимальной частоте шпари... 
10.58 , Аноним ( 4 ), 13:05, 11/11/2025
Avx код ты найдёшь в коде взаимодействия с файлами у операционной системы Или г... 
8.45 , Аноним ( 21 ), 12:23, 11/11/2025
Вот бы спеки почитать Что редкие старые инструкции не только не оптимизируют,... 
9.52 , Аноним ( 15 ), 12:36, 11/11/2025
Повторюсь ткните носом в спеки Про удалённые инструкции я в курсе Их не испол... 
10.60 , Аноним ( 21 ), 13:11, 11/11/2025
Тыкаю тебя в спеки Не благодари Проблема в том, что ты их не использовал приме... 
11.64 , Аноним ( 15 ), 13:21, 11/11/2025
Ясно, обычное 171 сам нагуглишь 187 ... 
5.17 , _kp ( ok ), 11:18, 11/11/2025
>> в 2003-2005 процессоры были 3800 мГц Если такое и было, то не массово. Это не то, на что рассчитывали игры.

Хорошо если гипотетический ретро Топ-процессор не сольёт более чем в десять раз в однопотоке современному бюджетному процессору. Так же, не путайте производительность и модные когда то дутые частоты и п-рейтинги.

Результаты тестов и сравнения процессоров разных лет доступны. >>у большинства нынешних хорошо если 2000 мГц есть. Экономичный ноутбучный Ryzen - пониженная частота, без турбо - 4.5 ГГц. :) Да что там настоящие процессоры, если игра в Wine работает, так её на мобильном процессоре, на смартфоне, можно запустить, и будет летать не смотря на "эмуляцию" всего. Как помню, во все времена, в процессоры никогда не упирались игры, даже в устаревшие процессоры не упирались, если только совсем мусор не использовать.

А видеокаты требовали вполне настойчиво, даже для вменяемых минималок не всякая "актуальная" видеокарта годилась. ps: Кстати, сейчас старые игры на минимальной графике и не интересны, пользователю подавай на максималках. Плюс разрешения типа 800x600 и 1024x768 сейчас выглядят убого, и без ИИ масштабирования на современном дисплее выглядят тоже плохо. Вот и нужен свежий Вулкан и актуальная видеокарта.

6.38 , Аноним ( 38 ), 12:13, 11/11/2025
Плохо помните, уважаемый, видимо вы просто мимо подобных игр проходили Да, мног... 
5.28 , Аноним ( 23 ), 12:00, 11/11/2025
> в 2003-2005 процессоры были 3800 мГц Популярный тогда Athlon64 3800+ работал на частоте 2400 МГц.

6.33 , Аноним ( 21 ), 12:05, 11/11/2025
Герцы сравнивать бессмысленно, микроархитектуры-то разные. Одна будет на 4ГГц тупить, другая на 2ГГц летать. Подсказка: почему у памяти стали не тактовую частоту повышать, а протокол сменили с SDR на DDR?

4.24 , Аноним ( 21 ), 11:47, 11/11/2025
> современные процессоры в одном потоке намного производительнее Увы, нет... И дело не в процах, а в памяти. У современной памяти лаг произвольного доступа больше.

5.27 , _kp ( ok ), 11:57, 11/11/2025
> У современной памяти лаг произвольного доступа больше. У современных процессоров кэш размером более чем весь объём "безлаговой" ОЗУ на ретро компах.

6.34 , Аноним ( 21 ), 12:06, 11/11/2025
У современных операционок аппетиты всегда кратно выше кеша проца.

7.42 , 12yoexpert ( ok ), 12:18, 11/11/2025
а нужно мозг включать перед накатыванием 600 мегабайт одниx только либ KDE

8.61 , Аноним ( 21 ), 13:12, 11/11/2025
кто включил мозг - у того WinXP и никаких проблем ... 
5.29 , Аноним ( 15 ), 12:00, 11/11/2025
В абсолютных цифрах примерно как был, так и остался, и он редко важен. И не забываем про кэши.

6.35 , Аноним ( 21 ), 12:07, 11/11/2025
Когда браузер или кедогном хапнет пару гигов - весь твой кеш в трубу улетает.

7.44 , Аноним ( 15 ), 12:21, 11/11/2025
Ну я вот запускаю игры при открытом браузере. А если его закрыть — fps даже на проценты не растёт.

Это немного не так работает.

8.46 , Аноним ( 21 ), 12:25, 11/11/2025
fps и не будет расти Это немного не так работает с ... 
9.54 , Аноним ( 15 ), 12:38, 11/11/2025
При запущенном браузере fps НЕ ПАДАЕТ, вот как это работает ... 
10.59 , Аноним ( 4 ), 13:09, 11/11/2025
Не падает только если аппаратное ускорение отрисовка на видеокарте не включено... 
3.41 , 12yoexpert ( ok ), 12:17, 11/11/2025
> до dxvk в нём ничего не работало нормально. ну, это, положим, ложь

4.43 , Аноним ( 4 ), 12:20, 11/11/2025
Точно знаю игры с dx9 не работали, игры с dx10 не работали, какие-то с dx11 работали, но не всегда -- часто проблемы с шейдерами или тенями, освещением.

5.47 , Аноним ( 21 ), 12:28, 11/11/2025
dx9 работал ещё в первом вайне. Если конкретно - у меня вайн 1.6 и в нём dx9, ибо достаточно - игры работают.

6.50 , Аноним ( 4 ), 12:32, 11/11/2025
Я точно знаю, что ты привираешь, и не учитываешь отдельно установленный проприетарный незаконно используемый directx от майкрософт. Но даже с ним остаются проблемы (большинство игр и приложений только поимеет проблемы от проприетарных библиотек).

2.9 , name ( ?? ), 10:29, 11/11/2025
directdraw надо. А то времена раздора от aterdux не арбайтен

3.25 , Аноним ( 21 ), 11:49, 11/11/2025
А что, 13-ый страничный режим уже реализовали на вулкане?


