2.21, Аноним (21), 11:42, 11/11/2025
+/–
Кому оно нужно? Уже некоторые 64-битные системы дропают, а 32-битные все дропнули вместе со слоем совместимости.
3.23, Аноним (23), 11:47, 11/11/2025
+1 +/–
64-битный вайн научился запускать 32-битные программы без слоя совместимости в виде нативного набора библиотек. Потому последний и дропают.
4.26, Аноним (21), 11:53, 11/11/2025
–3 +/–
Проще WinXP поставить для таких игр - и не нужна будет киловаттная вулкан-печка.
5.40, 12yoexpert (ok), 12:15, 11/11/2025
–2 +/–
для этого нужно отдельный комп держать. сам думаю взять себе максимально мощный ПК, на который можно накатить XP, и кайфовать в годные игры
1.3, Аноним (-), 09:43, 11/11/2025
+4 +/–
|
> Проект D7VK развивает реализацию Direct3D 7,
> работающую поверх API Vulkan
Лол. Надо теперь еще какой-нибудь GDI+ через вулкан еще запилить. Даешь ископаемые апи с современными системными требованиями :)
2.4, Аноним (4), 09:48, 11/11/2025
+/–
Старые игры тормозят на современных пк, потому что они целиком однопоточные. Таким образом, сабж позволяет избавиться от лагов в некоторых случаях. Про вайн можно и не говорить, до dxvk в нём ничего не работало нормально.
3.6, Mixael (?), 09:58, 11/11/2025
+3 +/–
Так-то современные процессоры в одном потоке намного производительнее процессоров тех лет.
4.22, Аноним (21), 11:45, 11/11/2025
+/–
Тупят - это потому что старые примитивы эмулируется через современные технологии.
3.7, Mixael (?), 09:58, 11/11/2025
+1 +/–
Так-то современные процессоры в одном потоке намного производительнее процессоров тех лет.
4.8, Аноним (4), 10:20, 11/11/2025
–7 +/–
> Так-то современные процессоры в одном потоке намного производительнее процессоров тех
> лет.
Ну не скажи, в 2003-2005 процессоры были 3800 мГц, а у большинства нынешних хорошо если 2000 мГц есть. Но тут, скорее, как видеокарты эмулируются -- интел уже впихнул сабж в свои драйвера.
5.15, Аноним (15), 11:11, 11/11/2025
+1 +/–
> а у большинства нынешних хорошо если 2000 мГц есть
У большинства нынешних в однопотоке 4-5 ГГц, но дело даже не в этом — IPS как бы не на порядок вырос.
6.16, Аноним (4), 11:16, 11/11/2025
+1 +/–
Это турбо буст наверно. Там вечно попадётся инструкция avx и он сразу отключается, в то время 3+ была штатная частота. Насколько эффективны пайплайн и предиктор были другой вопрос, но сегодня многие инструкции тоже замедляют относительно тех процессоров (они занимают больше тактов).
7.18, Аноним (15), 11:26, 11/11/2025
+/–
> Это турбо буст наверно.
А он в однопотоке как раз и работает.
> Там вечно попадётся инструкция avx и он сразу отключается
Ага, в старом однопоточном коде для четвёртых пней попадётся. И турбобуст не отключается, он регулируется динамически.
> но сегодня многие инструкции тоже замедляют относительно тех процессоров (они занимают больше тактов).
Вот тут пруфцов бы. Особенно про «многие».
8.32, Аноним (4), 12:05, 11/11/2025
+/–
ограниченное время, правда а не важно где он попадётся, буст режется если исполн... текст свёрнут, показать
8.45, Аноним (21), 12:23, 11/11/2025
+/–
Вот бы спеки почитать Что редкие старые инструкции не только не оптимизируют,... текст свёрнут, показать
9.52, Аноним (15), 12:36, 11/11/2025
–1 +/–
Повторюсь ткните носом в спеки Про удалённые инструкции я в курсе Их не испол... текст свёрнут, показать
5.17, _kp (ok), 11:18, 11/11/2025
–1 +/–
>> в 2003-2005 процессоры были 3800 мГц
Если такое и было, то не массово. Это не то, на что рассчитывали игры.
Хорошо если гипотетический ретро Топ-процессор не сольёт более чем в десять раз в однопотоке современному бюджетному процессору.
Так же, не путайте производительность и модные когда то дутые частоты и п-рейтинги.
Результаты тестов и сравнения процессоров разных лет доступны.
>>у большинства нынешних хорошо если 2000 мГц есть.
Экономичный ноутбучный Ryzen - пониженная частота, без турбо - 4.5 ГГц. :)
Да что там настоящие процессоры, если игра в Wine работает, так её на мобильном процессоре, на смартфоне, можно запустить, и будет летать не смотря на "эмуляцию" всего.
Как помню, во все времена, в процессоры никогда не упирались игры, даже в устаревшие процессоры не упирались, если только совсем мусор не использовать.
А видеокаты требовали вполне настойчиво, даже для вменяемых минималок не всякая "актуальная" видеокарта годилась.
ps: Кстати, сейчас старые игры на минимальной графике и не интересны, пользователю подавай на максималках. Плюс разрешения типа 800x600 и 1024x768 сейчас выглядят убого, и без ИИ масштабирования на современном дисплее выглядят тоже плохо. Вот и нужен свежий Вулкан и актуальная видеокарта.
6.38, Аноним (38), 12:13, 11/11/2025
+/–
Плохо помните, уважаемый, видимо вы просто мимо подобных игр проходили Да, мног... большой текст свёрнут, показать
5.28, Аноним (23), 12:00, 11/11/2025
+/–
> в 2003-2005 процессоры были 3800 мГц
Популярный тогда Athlon64 3800+ работал на частоте 2400 МГц.
6.33, Аноним (21), 12:05, 11/11/2025
+/–
Герцы сравнивать бессмысленно, микроархитектуры-то разные. Одна будет на 4ГГц тупить, другая на 2ГГц летать. Подсказка: почему у памяти стали не тактовую частоту повышать, а протокол сменили с SDR на DDR?
4.24, Аноним (21), 11:47, 11/11/2025
+/–
> современные процессоры в одном потоке намного производительнее
Увы, нет... И дело не в процах, а в памяти. У современной памяти лаг произвольного доступа больше.
5.27, _kp (ok), 11:57, 11/11/2025
+/–
> У современной памяти лаг произвольного доступа больше.
У современных процессоров кэш размером более чем весь объём "безлаговой" ОЗУ на ретро компах.
6.34, Аноним (21), 12:06, 11/11/2025
+/–
У современных операционок аппетиты всегда кратно выше кеша проца.
5.29, Аноним (15), 12:00, 11/11/2025
+/–
В абсолютных цифрах примерно как был, так и остался, и он редко важен. И не забываем про кэши.
6.35, Аноним (21), 12:07, 11/11/2025
+/–
Когда браузер или кедогном хапнет пару гигов - весь твой кеш в трубу улетает.
7.44, Аноним (15), 12:21, 11/11/2025
+/–
Ну я вот запускаю игры при открытом браузере. А если его закрыть — fps даже на проценты не растёт.
Это немного не так работает.
4.43, Аноним (4), 12:20, 11/11/2025
+/–
Точно знаю игры с dx9 не работали, игры с dx10 не работали, какие-то с dx11 работали, но не всегда -- часто проблемы с шейдерами или тенями, освещением.
5.47, Аноним (21), 12:28, 11/11/2025
+/–
dx9 работал ещё в первом вайне. Если конкретно - у меня вайн 1.6 и в нём dx9, ибо достаточно - игры работают.
6.50, Аноним (4), 12:32, 11/11/2025
–1 +/–
Я точно знаю, что ты привираешь, и не учитываешь отдельно установленный проприетарный незаконно используемый directx от майкрософт. Но даже с ним остаются проблемы (большинство игр и приложений только поимеет проблемы от проприетарных библиотек).
2.9, name (??), 10:29, 11/11/2025
+/–
directdraw надо. А то времена раздора от aterdux не арбайтен
1.5, ryoken (ok), 09:48, 11/11/2025
+/–
>>X-COM: Enforcer
Это вот не на Unreal99-двигле случаем? Там же на ура выбираются хоть OpenGL хоть Glide хоть вовсе S3 MeTaL..?
1.19, Bob (??), 11:38, 11/11/2025
+/–
>включения D7VK в состав DXVK
таки все в одну стоит добавить, чтобы не парить юзером мозг.
Потом на изи в классику играть на современных встройках и даже arm процах
1.20, Аноним (21), 11:41, 11/11/2025
+/–
> реализацию Direct3D 7
Не рановато ли? Всё-таки сложная прорывная технология. Народ не решается более старые x86-64-v1 технологии поддерживать, а тут сразу за Direct3D 7 взялись!
1.30, Аноним (30), 12:00, 11/11/2025
+1 +/–
Directx 7 в WineX хорошо поддерживался.
Непонятно зачем заново реализовывать.
2.36, Аноним (21), 12:10, 11/11/2025
+1 +/–
Слишком много свободных ресурсов. А что, если Х11 заняться? ... Да ну на! Давайте DX7 через VK пилить!
2.48, Аноним (4), 12:29, 11/11/2025
+/–
> Directx 7 в WineX хорошо поддерживался.
> Непонятно зачем заново реализовывать.
Чтобы перепройти the longest journey без перевода мне пришлось впатчивать эмуляцию шейдеров в dx7 коде вайна, вот такая вот хорошо поддерживался. Патчи пришлось адаптировать от wine 2 (может они даже от 1 ветки историю берут) к wine 6 и мне не понравилось то что я увидел в коде.
3.63, Аноним (21), 13:15, 11/11/2025
+/–
> Чтобы перепройти
О_о, а как ты в первый раз без патчей проходил?
1.37, Аноним (37), 12:13, 11/11/2025
+/–
Не знаю, много ли в этом реального смысла, т.к. игр под это дело было скорее всего мало. Но чисто так, чтобы поддерживать то, что не поддерживает сама винда (точно знаю, что 64х битная винда не поддерживает DX8), пойдет.
Ой блин, помню в конце 90х начале 2000х на работе были 166MMX. Я на них в Duke Nukem играл. Купил журнал игровой. А там диск с демками был. И вот те демки уже требовали Direct3D и как раз по моему 7. Игра была V-Rally. Хотя, судя по дате выпуска, может быть даже и 6. И вот был всего один компьютер, где была поддержка DX7.
Стоит понимать, что до D3D8 это безбуфферный рендеринг уровня OpenGL 1.0, который был очень быстро дропнут с появлением ускорителей.
2.51, Аноним (4), 12:34, 11/11/2025
+/–
Все игры, в которые стоило играть, были на directx7 (поэтому поддержка directx8 не очень людей возбудила).
3.56, Аноним (4), 12:47, 11/11/2025
+/–
> Все игры, в которые стоило играть, были на directx7 (поэтому поддержка directx8
> не очень людей возбудила).
Только что проверил 10 лучших игр всех времён и во всех directx7. К слову, многие я для себя открыл уже после кукурузисов на максималках. А из 8 я могу вспомнить разве что silent hill 2, всё такой проходняк, что нет смысл запоминать.
