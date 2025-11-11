В спецификацию PDF добавлена поддержка формата изображений JPEG XL

|
|1.1, Аноним (1), 08:57, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Я напомню у них там jpeg2k (который ты больше нигде не найдёшь). А сабж идеальный формат на сегодня, естественно, гулаговские не хотят, чтобы все увидели, какой хлам их вебп -- это же отличный вендор лок. Это не первый позор, вы только посмотрите, как они поддержку расширенных атрибутов удаляли из хромого. Но, правда, вебп всё ещё меньше мыло и меньше вымывает цвета, чем avif.
|
|
|
|2.4, timur.davletshin (ok), 09:16, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
JPEG2000 даже по современным меркам тормозной. Internet Archive использует его в архивных целях и, если при помощи img2pdf склепать из JPEG2000 книжку, то даже на относительно быстром CPU оно будет некомфортно медленным при пролистывании.
WebP же со своим субсэмплированием цвета не должен был появиться вообще. Но Google смог его пропихнуть и некоторым даже нравится.
JPEG XL годен, можно без потери пережать старые JPEG... но поддержка пока никакая.
|
|
|
|3.11, Ан333ним (?), 09:37, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>поддержка пока никакая
Для фоточек на диске и не нужна поддержка браузерами. А в вебе пускай что угодно используют, трафик безлимитный.
|
|
|
|4.16, timur.davletshin (ok), 10:08, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Для фоточек на диске и не нужна поддержка браузерами.
Ты разнообразия для поинтересуйся поддержкой сабжа в ОС и утилитах просмотра этим самых фоточек.
> А в вебе пускай что угодно используют, трафик безлимитный.
А канал резиновый у хостеров и ISP, или всё же нет?
|
|
|
|5.29, Ан333ним (?), 11:38, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У меня в кедах и на винде открывает, мне этого достаточно. Место экономится, а если потребуется переслать кому то, то всегда можно оригинальный jpg восстановить. Не зря ж эту фичу сделали.
|
|4.19, Аноним (19), 10:48, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот только фоточки нужно смотреть в т.ч. и через браузер, в чатах, и т.д. Я в курсе, что ТЕБЕ ЛИЧНО это не надо. Но есть еще и нормальные люди.
Формат отличный, но пока его везде не будет -- пользы ноль.
|
|
|
|5.24, Ан333ним (?), 11:23, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чтобы смотреть в вебе, в мессендерах и т.п. сперва нужно ПЕРЕСЛАТЬ их туда, что можно и в исходном jpeg сделать, получив его из jxl.
> Но есть еще и нормальные люди.
Я то как раз нормальный юзкейс описал. Если снимаешь много фото, то ХРАНИТЬ лучше в том формате, который занимает меньше места. Задачи "чтобы везде открывалось" не стоит, т.е. польза УЖЕ есть. А от AVIF польза только всяким гуглам и операторам связи.
|
|4.21, Аноним (21), 10:58, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> трафик безлимитный
Пользователям мобильного интернета расскажите.
|
|
|
|
|
|6.25, Аноним (21), 11:31, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А бывает, что и не бывает.
Ну и честный безлимит на обычных тарифах фактически недоступен.
|
|
|
|7.26, Аноним (21), 11:33, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
P.S.: ну и вопрос скоростей на мобильном интернете часто стоит весьма остро, не у всех девайс с 5G и соответствующая БС в ста метрах.
|
|3.40, Аноним (40), 12:43, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Скорость была Только не там Сначала платный Kakadu, потом AGPL-ный Grok, котор... большой текст свёрнут, показать
|
|2.47, Аноним (40), 13:14, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> естественно, гулаговские не хотят
Не хочет их хромлаг, а их цюрихлаг вкладывается в JPEG XL и старый JPEG (создаёт jpegli).
|
|1.2, Аноним (-), 09:01, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Не знаю зачем и кому это нужно. JPEG у меня был ещё в Фотошопе под Windows 3.11, как сейчас помню, как пересохранял рисунки дочери из Paint, чтобы экономить место (вместо BMP).
|
|
|
|2.6, Аноним (1), 09:22, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Т.е. исходник перегнал в формат с потерями? Ну, хоть дочь умная, явно не в тебя.
|
|2.7, Bob (??), 09:22, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну ты хоть статью прочти, а потом строчи)
>Снижение размера до 60% по сравнению с изображениями JPEG идентичного качеств
|
|2.8, timur.davletshin (ok), 09:24, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> в Фотошопе под Windows 3.11, как сейчас помню
Ну хорошо, что хоть не на 3.10, а то бы я совсем не поверил. В реальности же, если покупался Фотошоп в то время, то к Шопу покупали Мак, который тогда на CPU от Motorola пыхтел. Шоп под венду стал популярен с выходом Windows 95.
|
|
|
|3.23, Аноним (21), 11:19, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В реальности фотошоп под винду был доступен ещё с версии 2.5, а версией 3.0 пользовались уже вовсю, и совершенно непонятно, зачем для него нужно было бы покупать мак.
|
|
|
|4.42, Аноним (45), 12:43, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И совершенно непонятно, зачем в РФ на него нужно было покупать лицензию для домашнего пользования?
|
|1.3, Жироватт (ok), 09:13, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Комитет(с) Добавил(тм).
Теперь интересно, адоби это добавит? С автоконвертацией изображений в хэлэ.
Ну и да, господа, ставки-ставочки, к какому году это будет реально (программы будут генерировать содержимое с XL) использоваться:
- 2027
- 2029
- не раньше 2030х
- мы все сгорим в ядерном огне до этого
- формат как впилили, так тихо и выпилят в 31-33х
- а в пдф нужно добавить скрипты на раст, да и сам PS заменить на раст
|
|
|
|2.27, Аноним (27), 11:34, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Теперь интересно, адоби это добавит?
В Photoshop есть поддержка avif/xl.
|
|
|
|3.28, Жироватт (ok), 11:37, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В Photoshop есть поддержка avif/xl.
А в братце-акробатце и его утилитах?
|
|2.31, 12yoexpert (ok), 11:56, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
та не, ты шо, adobe тут вообще ничего не решает
> - а в пдф нужно добавить скрипты на раст, да и сам PS заменить на раст
чтобы было по стандарту на pdf-ку. конкуренция - это здорово
|
|1.9, Аноним (1), 09:32, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>уменьшение размера JPEG до 21% c возможностью восстановления исходного состояния
Вот это либо чушь, либо ошибка перевода, либо и то и другое. Там ничем не ограничено уменьшение размера файла и уж точно некорректно сказать, что это до 21.567%. Так же, исходный файл не восстанавливается, насколько я знаю. Восстановленный может быть похожим или даже одинаковым, но там не bit perfect кодирование без потерь.
Лучше говорить про "на 60% эффективнее png" и значительно более lossless чем png. Но это тоже не совсем правда: палитированный пнг фотошопа всё ещё более эффективный (палитирование в сабж только собирались добавить).
|
|
|
|2.32, анонон (?), 12:00, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В pdf по ссылке:
> Key features of the JPEG XL codec are:
> lossless JPEG transcoding
> In terms of compression performance, key results are:
> Lossless JPEG transcoding reduces JPEG size by around 16% to 22%
|
|
|
|3.34, Аноним (1), 12:14, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это средние значения для пачки средних файлов (не каких-то конкретных). Если жпег однотонный, то сжатие будет 99.9%.
|
|2.33, анонон (?), 12:01, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Moreover, JPEG XL includes several features that help transition from the legacy JPEG coding format. Existing JPEG files can be losslessly transcoded to JPEG XL files, significantly reducing their size (Fig. 1). These can be reconstructed to the exact same JPEG file, ensuring backward compatibility with legacy applications. Both transcoding and reconstruction are computationally efficient. Migrating to JPEG XL reduces storage costs because servers can store a single JPEG XL file to serve both JPEG and JPEG XL clients. This provides a smooth transition path from legacy JPEG platforms to the modern JPEG XL.
|
|
|
|3.35, Аноним (1), 12:17, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Там немного маркетологи постарались По правде, я не знаю, будет ли exact same ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.46, Аноним (40), 13:04, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это развитие того, что даёт jpegtran -arithmetic.
Это операция без потерь.
Без потерь в нормальном смысле этих слов (битмап побитово сойдётся), не в смысле того анона, который "png - это lossy-формат, его стандарт врёт".
|
|
|
|5.48, Аноним (1), 13:23, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Побитово в случае с jpegxl не сойдётся. В декодированном raw формате должен по идее, в этом весь смысл. В случае с jpegtran, подозреваю, зависит от версии. И это всё хорошо, но пнг лишь технически лосслесс. Что до транскодирования, банально оригинал может иметь дополнительные функции/фреймы/параметры, и восстановленная версия будет без них. То же самое с цветовыми пространствами, png исключительно rgb/grayscale (ещё палетирование, но только в фотошопе нормально работает). Какой же это лосслесс. Стандарт не врёт, просто некоторые люди не способны понимать прочитанное.
|
|1.10, Аноним (10), 09:33, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А теперь посмотрим на рабочию практику, Steam сохраняет HDR скриншоты именно в AVIF.
|
|1.12, Аноним (12), 09:38, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это такая подстава. В браузерах есть смотрелки для PDF. Теперь получается, что эти смотрелки не смогут работать без поддержки этого формата. Решили уколоть гугол?
|
|
|
|2.13, Аноним (12), 09:40, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну и тут возможна и обратная ситуация. В Adobe Reader неявно используется хромиум. Если в хромиуме не будет поддержки этого формата, то и в Adobe Reader это изменение никто принимать не будет.
|
|
|
|3.17, Жироватт (ok), 10:08, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, вполне от адоби может быть запрос вида
"ребяты, по-браццки верните либу, а? Мы вам денюжков отсыпем и человечка кабанчиком метнём на суппорт, в отличие от всяких мутных гитхабовских человечков, а то фура на владик не уходит".
|
|2.18, iPony128052 (?), 10:09, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В PDF много чего есть. Как-то раз встроенное Flash-аудио видел.
Поддерживать это необязательно.
|
|
|
|2.49, Аноним (40), 13:26, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для внедрения требовалась next big thing, чтобы убедить манагера как из комиксов Дилберта.
Написали "ИИ". Но манагер не оценил и пришлось срочно переделывать на "HDR".
95%, что было так!
|
|1.15, Аноним (15), 09:56, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Отсутствие необходимости выплаты патентных отчислений
Кто ISO после зашквара с OOXML и H.26x теперь поверит на эту тему... как всегда стоит только что поюзать - вылезет половина мемберов стандарта и начнет наглый рэкет.
|
|
|
|2.44, Аноним (45), 12:49, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да вот и я подумал, что это: сжатие сжатого второй раз алгоритмом без потерь?
|
|
|
|3.51, Аноним (1), 13:38, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да вот и я подумал, что это: сжатие сжатого второй раз алгоритмом
> без потерь?
Это скорее не сжатие, а реорганизация блоков. Отличная вещь и быстро отрабатывает, можно разом уменьшить файлы на 1/5 размера (если их много, это приятно). В принципе jpeg файлы не слишком ценные, особых проблем с транскодированными данными не помню (главное не потерять icc профили в процессе).
|