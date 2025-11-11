В спецификацию PDF добавлена поддержка формата изображений JPEG XL

2.4 , timur.davletshin ( ok ), 09:16, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – JPEG2000 даже по современным меркам тормозной. Internet Archive использует его в архивных целях и, если при помощи img2pdf склепать из JPEG2000 книжку, то даже на относительно быстром CPU оно будет некомфортно медленным при пролистывании. WebP же со своим субсэмплированием цвета не должен был появиться вообще. Но Google смог его пропихнуть и некоторым даже нравится. JPEG XL годен, можно без потери пережать старые JPEG... но поддержка пока никакая.

3.5 , Жироватт ( ok ), 09:20, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты про XR забыл

3.11 , Ан333ним ( ? ), 09:37, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >поддержка пока никакая Для фоточек на диске и не нужна поддержка браузерами. А в вебе пускай что угодно используют, трафик безлимитный.

4.16 , timur.davletshin ( ok ), 10:08, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для фоточек на диске и не нужна поддержка браузерами. Ты разнообразия для поинтересуйся поддержкой сабжа в ОС и утилитах просмотра этим самых фоточек. > А в вебе пускай что угодно используют, трафик безлимитный. А канал резиновый у хостеров и ISP, или всё же нет?

5.29 , Ан333ним ( ? ), 11:38, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня в кедах и на винде открывает, мне этого достаточно. Место экономится, а если потребуется переслать кому то, то всегда можно оригинальный jpg восстановить. Не зря ж эту фичу сделали.

4.19 , Аноним ( 19 ), 10:48, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот только фоточки нужно смотреть в т.ч. и через браузер, в чатах, и т.д. Я в курсе, что ТЕБЕ ЛИЧНО это не надо. Но есть еще и нормальные люди. Формат отличный, но пока его везде не будет -- пользы ноль.

5.24 , Ан333ним ( ? ), 11:23, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чтобы смотреть в вебе, в мессендерах и т.п. сперва нужно ПЕРЕСЛАТЬ их туда, что можно и в исходном jpeg сделать, получив его из jxl.

> Но есть еще и нормальные люди. Я то как раз нормальный юзкейс описал. Если снимаешь много фото, то ХРАНИТЬ лучше в том формате, который занимает меньше места. Задачи "чтобы везде открывалось" не стоит, т.е. польза УЖЕ есть. А от AVIF польза только всяким гуглам и операторам связи.

4.21 , Аноним ( 21 ), 10:58, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > трафик безлимитный Пользователям мобильного интернета расскажите.

5.22 , Ан333ним ( ? ), 11:13, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И на мобильном безлимит бывает.

6.25 , Аноним ( 21 ), 11:31, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А бывает, что и не бывает.

Ну и честный безлимит на обычных тарифах фактически недоступен.

7.26 , Аноним ( 21 ), 11:33, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – P.S.: ну и вопрос скоростей на мобильном интернете часто стоит весьма остро, не у всех девайс с 5G и соответствующая БС в ста метрах.

5.39 , Аноним ( 39 ), 12:38, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У пчёл 1ТБ/мес - считается безлимом?

6.41 , Аноним ( 21 ), 12:43, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Торренты работают?

7.45 , Аноним ( 45 ), 12:52, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – WireGuard работает.

3.40 , Аноним ( 40 ), 12:43, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Скорость была Только не там Сначала платный Kakadu, потом AGPL-ный Grok, котор... 2.47 , Аноним ( 40 ), 13:14, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > естественно, гулаговские не хотят Не хочет их хромлаг, а их цюрихлаг вкладывается в JPEG XL и старый JPEG (создаёт jpegli).

