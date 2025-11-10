The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект компактного столика с питанием от USB, для reflow-пайки в домашних условиях

10.11.2025 22:14

Достиг стабильности проект Reflow Micro Table, развивающий открытое устройство для простой и удобной пайки по термопрофилю в домашних условиях. Цель проекта не только утилитарная, но и образовательная - показать новичкам, что собирать сложную современную электронику по силам каждому. Несмотря на наличие на рынке таких устройств как MHP50 и HP15, проектом предоставляется другой баланс возможностей:

  • Больше и комфортнее размер рабочего поля (80х70мм вместо 50х50мм).
  • Управление из браузера по Bluetooth LE, с понятным и удобным интерфейсом.
  • Использованы только доступные в домашних условиях технологии. Единственная "сложная" операция - зенковка 4 отверстий крепления нагревателя. Остальное сводится к заказу компонентов по интернету и сборке.

Из-за ограничений по технологиям, в качестве основного нагревателя используется алюминиевая печатная плата. Это уменьшило максимальную температуру в 180°C. Но её более чем достаточно для автоматической пайки низкотемпературными пастами, или для нижнего подогрева. Также есть нагреватель на основе MCH-элементов, работающий до 300°C, но он пока экспериментальный, и заметно дороже (для дома особого смысла нет). В инструкции подробно расписан процесс сборки, а веб-приложение имеет демо-режим, где можно оценить работу интерфейса без "железа".



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/puzrin/refl...)
Автор новости: _Vitaly_
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64217-hardware
Ключевые слова: hardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:36, 10/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за инфу, Виталий.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру