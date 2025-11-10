Проект компактного столика с питанием от USB, для reflow-пайки в домашних условиях

Достиг стабильности проект Reflow Micro Table, развивающий открытое устройство для простой и удобной пайки по термопрофилю в домашних условиях. Цель проекта не только утилитарная, но и образовательная - показать новичкам, что собирать сложную современную электронику по силам каждому. Несмотря на наличие на рынке таких устройств как MHP50 и HP15, проектом предоставляется другой баланс возможностей: Больше и комфортнее размер рабочего поля (80х70мм вместо 50х50мм).

Управление из браузера по Bluetooth LE, с понятным и удобным интерфейсом.

Использованы только доступные в домашних условиях технологии. Единственная "сложная" операция - зенковка 4 отверстий крепления нагревателя. Остальное сводится к заказу компонентов по интернету и сборке. Из-за ограничений по технологиям, в качестве основного нагревателя используется алюминиевая печатная плата. Это уменьшило максимальную температуру в 180°C. Но её более чем достаточно для автоматической пайки низкотемпературными пастами, или для нижнего подогрева. Также есть нагреватель на основе MCH-элементов, работающий до 300°C, но он пока экспериментальный, и заметно дороже (для дома особого смысла нет). В инструкции подробно расписан процесс сборки, а веб-приложение имеет демо-режим, где можно оценить работу интерфейса без "железа".



