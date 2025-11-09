Компания AMD выпустила версию ПО Ryzen AI для GNU/Linux

2.6 , Аноним ( 5 ), 18:46, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, царствие курточки не продлится вечно и, очевидно, не нравится крупным игрокам типа Google. Поэтому за TPU и NPU будущее.

2.8 , Аноним ( 2 ), 18:49, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Google использует свои TPU Ironwood, а у IBM есть Spyre.

3.40 , Аноним ( 40 ), 22:43, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А IBM для этого не хочет вспомнить про свои, некогда известные, Synergistic Processing Unit?

2.9 , Аноним ( 9 ), 18:52, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Vulcan compute должен победить

Открытый формат, который работает на любых картах А закрытый и залоченный только на Нвидию CUDA останется уделом прошлого Еще может быть MAX/Mojo выстрелят

3.26 , МИСАКА ( ? ), 20:46, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну когда допилят до минимально приемлемой производительности, тогда мейби и победит

4.45 , Витюшка ( ? ), 23:14, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я это слышал лет 10-12 назад. Тогда шла речь про Open чего-то там, уже даже не помню. Куда никуда не делась.

2.24 , Аноним ( 24 ), 20:06, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – куда ядра компилятся легко под rocm.

2.35 , Мемоним ( ? ), 22:12, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > CANN (Compute Architecture for Neural Networks) — альтернатива CUDA от Huawei, программный инструментарий для разработки приложений под фирменные процессоры Ascend. Партия и Хуавей решили что КУДА может идти куда подальше

3.38 , Аноним ( 2 ), 22:25, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Партия и Хуавей решили Да, то с воробьями порешают, то с CUDA...

https://servernews.ru/1124158

3.49 , Аноним ( 49 ), 01:13, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше, да.

Ты прав.

2.39 , Аноним ( 40 ), 22:38, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Куда?

