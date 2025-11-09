Компания AMD выпустила версию ПО Ryzen AI для GNU/Linux

The OpenNET Project / Index page

Компания AMD выпустила обновление Ryzen AI Software 1.6.1, добавив начальную поддержку Linux. Ранее пакет был доступен только для Windows. На данный момент официально поддерживается Ubuntu 24.04 LTS.

Обновление позволяет использовать NPU Ryzen AI для моделей CNN (INT8/BF16), NLP (BF16) и крупных языковых моделей (LLM), при этом для комфортной работы LLM требуется не менее 64 ГБ оперативной памяти (минимум 32 ГБ). Доступ к бинарным сборкам для Linux пока ограничен зарегистрированными клиентами AMD, что затрудняет использование и тестирование на Linux.

  • 1.1, penetrator (?), 18:31, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    т.е. без этих библиотек какой-нибудь hugging face не запустить на CPU AI блоках? все правильно понял?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:45, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это конкретно NPU на чипе CPU. Обычный оффлоад на CPU работает и так, конечно.
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:16, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > т.е. без этих библиотек какой-нибудь hugging face не запустить на CPU AI блоках?

    Не скажу наверняка, но похоже, что да. Как минимум в теории для доступа к AI блокам ведь должен быть какой-то API/драйвер?

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 19:25, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Умный алгоритм должен сам определять куда что посылать сейчас ваще то хоп ИИ. Драйвера это прошлое тысячелетие.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 20:59, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и должен но нехочет чего-то.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:36, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Также AI софт для платформы Intel:
    - https://github.com/intel/linux-npu-driver
    - https://github.com/intel/llm-scaler
    - https://github.com/intel/AI-Playground
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 18:43, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    + OpenVINO GenAI
    https://openvinotoolkit.github.io/openvino.genai/
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:41, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    КУДА, пацаны. Только КУДА. Вон, даже китайцы вроде бы свои чипы делают КУДА-компатибл.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 18:46, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, царствие курточки не продлится вечно и, очевидно, не нравится крупным игрокам типа Google. Поэтому за TPU и NPU будущее.
     
  • 2.8, Аноним (2), 18:49, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Google использует свои TPU Ironwood, а у IBM есть Spyre.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 22:43, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А IBM для этого не хочет вспомнить про свои, некогда известные, Synergistic Processing Unit?
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:52, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Vulcan compute должен победить
    Открытый формат, который работает на любых картах

    А закрытый и залоченный только на Нвидию CUDA останется уделом прошлого

    Еще может быть MAX/Mojo выстрелят

     
     
  • 3.26, МИСАКА (?), 20:46, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну когда допилят до минимально приемлемой производительности, тогда мейби и победит
     
     
  • 4.45, Витюшка (?), 23:14, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я это слышал лет 10-12 назад. Тогда шла речь про Open чего-то там, уже даже не помню. Куда никуда не делась.
     
  • 2.24, Аноним (24), 20:06, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    куда ядра компилятся легко под rocm.
     
  • 2.35, Мемоним (?), 22:12, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CANN (Compute Architecture for Neural Networks) — альтернатива CUDA от Huawei, программный инструментарий для разработки приложений под фирменные процессоры Ascend.

    Партия и Хуавей решили что КУДА может идти куда подальше

     
     
  • 3.38, Аноним (2), 22:25, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Партия и Хуавей решили

    Да, то с воробьями порешают, то с CUDA...
    https://servernews.ru/1124158

     
  • 3.49, Аноним (49), 01:13, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше, да.
    Ты прав.
     
  • 2.39, Аноним (40), 22:38, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда?
     

  • 1.12, Аноним (12), 19:18, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > требуется не менее 64 ГБ оперативной памяти ... Доступ ограничен зарегистрированными клиентами AMD

    Ну вот с этого и надо было статью начинать: зарегистрируйтесь и прикупите памяти. Остальное не важно.

     
     
  • 2.16, Аноним (11), 19:35, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > зарегистрируйтесь и прикупите памяти. Остальное не важно.

    Кто о чем, а опеннетные комментаторы - об отсутствии денег.

     
     
  • 3.20, Смузихлеб забывший пароль (?), 19:57, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не всё можно купить за деньги о, мой юный друг
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 20:51, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например оперативу?
     
     
  • 5.47, bergentroll (ok), 23:26, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, на распаянный ноут.
     
  • 3.25, Аноним (25), 20:24, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он не говорил об отсутствии денег. ИИ, не галлюцинируйте.
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:48, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правильно делают. ИИ нужно отгородить подпиской, чтобы у нормальных пользователей оно и не запускалось на компе.
     
  • 2.41, Аноним (40), 22:47, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А были материнки C2D с возможностью установить >=64 Гбайт ОЗУ?
     
     
  • 3.46, Аноним (2), 23:23, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде, даже у самых топовых было до 16.
     

  • 1.13, Аноним (14), 19:23, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот амд настоящий друг опенсорса, а не эти все ваши майки.
     
     
  • 2.22, Кошкажена (?), 20:00, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Друг не просит зарегестрироваться для скачивания.
     
     
  • 3.31, Bob (??), 21:49, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там только начальная поддержка - полуоткрытый бэта тест, по сути.
     

  • 1.15, Абра (?), 19:26, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видеокарта не нужна??
     
     
  • 2.17, Аноним (2), 19:38, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нейронки можно запускать на CPU, но там другая логика вычислений в отличии от NPU или GPU.
    Пример производительности на новых мобильных Intel Panther Lake:
    https://www.techpowerup.com/review/intel-panther-lake-technical-deep-dive/imag
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 19:58, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там справа колонка как бы намекает где и когда применимо. Гейминг наше фсё! Осталось только зеленого китайца убедить что старые игры тоже имеют право на жизнь.
     

  • 1.23, iPony128052 (?), 20:02, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Pony Diffusion можно запустить?
     
  • 1.29, Аноним (-), 21:19, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там, скорее всего, ядро 6.14 нужно, для поддержки NPU. А тут народ только с дебиан 10 на 11 переползает.
     
  • 1.30, Karl Richter (ok), 21:36, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы эти NPU можно было задействовать для апсейлинге и генерации кадров.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 21:51, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NPU только складывает крохотные матрицы. Ну и арифметика уровня INT4, сам понимаешь, какая у неё погрешность вычислений.
     
     
  • 3.37, Мемоним (?), 22:14, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для анимэ достаточно
     
  • 3.42, Аноним (40), 22:52, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же в новости: NT8/BF16
     
     
  • 4.43, Аноним (32), 23:04, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О чём и речь, там FP32 вовсю (и то не для всего хватит), а тут и FP16 нет. Собственно, в той табличке указано единственное применение "ai-ассистенты" -- для бредогенератора точность не столь важна.

    https://www.techpowerup.com/review/intel-panther-lake-technical-deep-dive/imag

     
  • 2.33, Аноним (2), 21:51, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >для апсейлинге и генерации кадров

    Это потянет только GPU:
    https://youtu.be/ZojbXf0vCxQ?si=UyHpr-hFHZeqPwXN&t=413

     
  • 2.34, Bob (??), 22:09, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит глянуть как оно под виндой сделан:
    1) intel Meteor Lake/Arrow Lake - NPU буст 30-50% fps в XeSS 2.x апскейло-фреймгене в поддерживаемых играх.
    2) AMD's Ryzen AI 300/9000 говорят о 40-60% бусте FSR4 апскейло-фреймгене
    p.s.: пока фреймген от дискретной gpu зависит.
    Intel допиливает (не факт) для текущих ultra 200 igpu чёт.
    AMD под новую не анонсированную архитектуру делать будет.
    p.p.s.: можно на lossless scaling глянуть. Там обе технологии свои есть. С некоторыми косяками. Пока без задействования NPU. Зато пашет почти всегда и везде.
     

  • 1.44, Аноним (44), 23:10, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Frigate, в пролете?
     

