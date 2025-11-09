Компания AMD выпустила версию ПО Ryzen AI для GNU/Linux

|
1.1, penetrator (?), 18:31, 09/11/2025
т.е. без этих библиотек какой-нибудь hugging face не запустить на CPU AI блоках? все правильно понял?
2.5, Аноним (5), 18:45, 09/11/2025
|
Это конкретно NPU на чипе CPU. Обычный оффлоад на CPU работает и так, конечно.
2.11, Аноним (11), 19:16, 09/11/2025
|
> т.е. без этих библиотек какой-нибудь hugging face не запустить на CPU AI блоках?
Не скажу наверняка, но похоже, что да. Как минимум в теории для доступа к AI блокам ведь должен быть какой-то API/драйвер?
3.14, Аноним (14), 19:25, 09/11/2025
|
Умный алгоритм должен сам определять куда что посылать сейчас ваще то хоп ИИ. Драйвера это прошлое тысячелетие.
1.3, Аноним (3), 18:41, 09/11/2025
|
КУДА, пацаны. Только КУДА. Вон, даже китайцы вроде бы свои чипы делают КУДА-компатибл.
2.6, Аноним (5), 18:46, 09/11/2025
|
Ну, царствие курточки не продлится вечно и, очевидно, не нравится крупным игрокам типа Google. Поэтому за TPU и NPU будущее.
3.40, Аноним (40), 22:43, 09/11/2025
|
А IBM для этого не хочет вспомнить про свои, некогда известные, Synergistic Processing Unit?
2.9, Аноним (9), 18:52, 09/11/2025
|
Vulcan compute должен победить
Открытый формат, который работает на любых картах
А закрытый и залоченный только на Нвидию CUDA останется уделом прошлого
Еще может быть MAX/Mojo выстрелят
3.26, МИСАКА (?), 20:46, 09/11/2025
|
Ну когда допилят до минимально приемлемой производительности, тогда мейби и победит
4.45, Витюшка (?), 23:14, 09/11/2025
|
Я это слышал лет 10-12 назад. Тогда шла речь про Open чего-то там, уже даже не помню. Куда никуда не делась.
2.35, Мемоним (?), 22:12, 09/11/2025
|
> CANN (Compute Architecture for Neural Networks) — альтернатива CUDA от Huawei, программный инструментарий для разработки приложений под фирменные процессоры Ascend.
Партия и Хуавей решили что КУДА может идти куда подальше
1.12, Аноним (12), 19:18, 09/11/2025
|
> требуется не менее 64 ГБ оперативной памяти ... Доступ ограничен зарегистрированными клиентами AMD
Ну вот с этого и надо было статью начинать: зарегистрируйтесь и прикупите памяти. Остальное не важно.
2.16, Аноним (11), 19:35, 09/11/2025
|
> зарегистрируйтесь и прикупите памяти. Остальное не важно.
Кто о чем, а опеннетные комментаторы - об отсутствии денег.
2.18, Аноним (18), 19:48, 09/11/2025
|
Правильно делают. ИИ нужно отгородить подпиской, чтобы у нормальных пользователей оно и не запускалось на компе.
3.31, Bob (??), 21:49, 09/11/2025
|
Там только начальная поддержка - полуоткрытый бэта тест, по сути.
3.21, Аноним (21), 19:58, 09/11/2025
|
Там справа колонка как бы намекает где и когда применимо. Гейминг наше фсё! Осталось только зеленого китайца убедить что старые игры тоже имеют право на жизнь.
1.29, Аноним (-), 21:19, 09/11/2025
|
Там, скорее всего, ядро 6.14 нужно, для поддержки NPU. А тут народ только с дебиан 10 на 11 переползает.
2.32, Аноним (32), 21:51, 09/11/2025
|
NPU только складывает крохотные матрицы. Ну и арифметика уровня INT4, сам понимаешь, какая у неё погрешность вычислений.
2.34, Bob (??), 22:09, 09/11/2025
|
Стоит глянуть как оно под виндой сделан:
1) intel Meteor Lake/Arrow Lake - NPU буст 30-50% fps в XeSS 2.x апскейло-фреймгене в поддерживаемых играх.
2) AMD's Ryzen AI 300/9000 говорят о 40-60% бусте FSR4 апскейло-фреймгене
p.s.: пока фреймген от дискретной gpu зависит.
Intel допиливает (не факт) для текущих ultra 200 igpu чёт.
AMD под новую не анонсированную архитектуру делать будет.
p.p.s.: можно на lossless scaling глянуть. Там обе технологии свои есть. С некоторыми косяками. Пока без задействования NPU. Зато пашет почти всегда и везде.
