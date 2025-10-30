The OpenNET Project / Index page

Драйвер RadeonSI переведён по умолчанию на бэкенд компиляции шейдеров ACO

30.10.2025 08:05

Marek Olšák, разработчик видеодрайверов из компании AMD, добавил в кодовую базу Mesa изменение, переводящее драйвер RadeonSI на использование по умолчанию промежуточного представления (IR) шейдеров NIR и бэкенда компиляции шейдеров ACO, развиваемого компанией Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров LLVM. Бэкенд ACO нацелен на обеспечение генерации кода, насколько это возможно оптимального для шейдеров игровых приложений, а также на достижение очень высокой скорости компиляции.

Применение ACO даёт возможность повысить скорость компиляции шейдеров, снизить потребление памяти, сократить размер бинарного представления шейдеров и генерировать более оптимизированный код. По сравнению с LLVM применение бэкенда ACO позволило до 8 раз снизить время компиляции шейдеров, что заметно сокращает время запуска программ. При этом ACO использует меньше регистров SGPR/VGPR (Scalar/Vector General Purpose Register), что снижает необходимость выполнения ресурсоёмких операций вытеснения регистров в память (spilling) в случае нехватки доступных регистров.

  • 1.1, Аноним (1), 08:22, 30/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличия в работе с amdgpu есть, в плане OpenGL? Как раз имеется пограничный APU с поддержкой как radeonsi, так и amdgpu. Проверял на Linux и Windows, так на первом OpenGL выдаёт заметно меньше кадров в секунду, нежели он же, не говоря уже об DirectX, во втором. Проверял на UT99.
     
     
  • 2.2, kravich (ok), 09:25, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >UT99

    Ты же понимаешь, что эта игра ни разу не может быть сколько нибудь репрезентативным бенчмарком для относительно современной видеокарты в 2025 году?

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:32, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если быть точным, я имею ввиду APU E1-2100 с HD 8210, это уже в 2013 было слабо. К тому же, использовался нативный UT99.
     
     
  • 4.10, Bob (??), 11:35, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство плюшек только для +- актуального железа.

    Местами даже архитектура Polaris уже в пролёте.

     
  • 2.3, Аноним (3), 09:33, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отличия в работе с amdgpu есть, в плане OpenGL?

    новость про месу, упомянутый radeonsi драйвер тоже из месы и без ядерного драйвера он не работает

     
  • 2.5, name (??), 09:48, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты не можешь без amdgpu использовать vulkan и dxvk.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:36, 30/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего не понятно.
     
     
  • 2.9, зомбированный (?), 11:11, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ╔════════════════════════════════════════╗
    ║ Естесно, ты же не умеешь программировать драйвера видеокарт ║
    ╚════════════════════════════════════════╝
     

  • 1.6, aname (?), 10:01, 30/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вольво двигает прогресс в Линукс-дистрах. Уважаемо.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:33, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё и грузовики делает.
     
     
  • 3.11, Chel (?), 11:42, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И плавленый сыр!
     
