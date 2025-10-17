Релиз коммуникационной платформы Asterisk 23

2.2 , abu ( ? ), 09:10, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с чем работаете вместо этого всего, если не секрет?

2.3 , nebularia ( ok ), 09:15, 17/10/2025
Причём дело даже не в Asterisk, ведь на нём есть вполне адекватные АТС Grandstream например. А именно во FreePBX и его авторах, которые спрятали кучу возможностей за пейволл (и превратили интерфейс в рекламу), в котором отсутствует нормальная документация, а многое делается только через ручную правку конфиг-файлов, что в GUI конечно же никак не отображается (удачи тебе в отладке, новый админ).

3.15 , Аноним ( 1 ), 11:28, 17/10/2025
>А именно во FreePBX и его авторах, которые спрятали кучу возможностей за пейволл Структура меню контр-интуитивная.

Помню пришлось для какой-то стандартной функции узнать в ТГ чате о существовании плагина, потом нагуглить его, установить. На удивление даже заработало.

2.5 , Жироватт ( ok ), 09:18, 17/10/2025
Ну почему же. Все сделано специально - чтобы ты купил.

И сам дистр, и работы по его внедрению и сопровождению.

Тут - с моей точки зрения - ребята сделали всё классно, обычный админ уровня среднего предприятия асилит (но с трудом и при обновлении ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет хоть немного, но допереучиваться), а мелкие будут вынуждены или страдать, или купить внедрение, если им облачные АТС / железные порнослониковые АТС не любы. Все чётенько. Крупный бизнес купит у интегратора.

Средний или купит, или развернёт сам.

Мелкий - будет страдать.

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:43, 17/10/2025
С одной стороны да, с другой - процент тех, кто почему-то не купит облако за копье - кажется, что мизерный. Облако будет дешевле при мелких делах. Да и в любом случае настроить астериск - это задача для студента. В чем добавочная стоимость фрипбикс я не понимаю.

4.12 , Жироватт ( ok ), 11:13, 17/10/2025
Настройка настройке рознь.

Простейшую АТС на нем поднять легко, но вот для задач уровнем повыше...

К тому же у нас есть необходимость *сопровождения* решения

5.19 , Аноним ( 7 ), 11:51, 17/10/2025
Это все облако решает. Селфхостед нужно мизерному количеству людей. Не построишь на этом бизнес

3.17 , Аноним ( 1 ), 11:30, 17/10/2025
>обычный админ уровня среднего предприятия асилит (но с трудом и при обновлении ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет хоть немного, но допереучиваться) Не не осилит, настройкой АТС должен заниматься специально обученный человек, Вообще не понятно почему на админов вещают всех собак и картриджи трясти и АТС настраивать и витуху тянуть.

4.20 , Аноним ( 7 ), 11:53, 17/10/2025
Потому что админ - это низкоквалифицированный труд. А у мелкого бизнеса нет денег на проф. монтажников и настройщиков астериска.

5.29 , Аноним ( 1 ), 13:10, 17/10/2025
Потому что это не админ, а эникейщик. Вообще в так называемые сисдамины самый низкий порог вхождения а ИТ индустрии, поэтому туда идет всякий сброд. Но с другой стороны в ИТ узкая специализацию у всех в основном кроме админов.

6.32 , почти админ ( ? ), 13:30, 17/10/2025
Я до сих пор не могу уловить, что сначала? Админ или комментатор на Опеннет? Или это примерно одинаково?

6.34 , Аноним ( 34 ), 13:42, 17/10/2025
Ну потому что админ - это обслуга широкого профиля. Админ, эникейщик - это почти одно и тоже. Комбинаторика и гуглежка. Никаких там глубоких проф. знаний нет. А вот когда админ их приобретает (например, знание настройки технически сложных решений типа СХД, мишн критикал серверов или просто комплексного стека ПО) - он становится специализированным инженером. Все очень просто. Админ - обслуга, инженер - профессионал.

2.10 , CheeZ ( ? ), 10:24, 17/10/2025
Давайте не будем одно и другое, хоть и астер используется в этом недоразумении, его можно готовить абсолютно по своему + его возможность написания диалпланов в lua делают из него весьма интересную штукенцию ибо там много его такого, что нет в kamailio или freeswith, хотя последние нагрузку держат лучше. Он хорошо себя показывает для голосовых сервисов и еще кучи всякого... Т. е. как пример - коммутацию, регистрацию и т. д. отправляем на kamailio, а сервисы пишем для астера.

3.18 , Аноним ( 1 ), 11:33, 17/10/2025
Да, я понимаю что это разные вещи, что Астериск в консоле настраивается. Просто высказался о наболевшем.

2.25 , andreyche ( ? ), 12:23, 17/10/2025
используй ванильный астериск с текстовыми конфигами, будь мужиком

3.28 , Аноним ( 1 ), 13:08, 17/10/2025
Что было, с тем и работал.


