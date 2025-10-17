Релиз коммуникационной платформы Asterisk 23

|
1.1, Аноним (1), 08:50, 17/10/2025
Работал с FreePBX, впечатления исключительно негативные. Делали мазохисты для мазохистов.
2.2, abu (?), 09:10, 17/10/2025
А с чем работаете вместо этого всего, если не секрет?
2.3, nebularia (ok), 09:15, 17/10/2025
|
Причём дело даже не в Asterisk, ведь на нём есть вполне адекватные АТС Grandstream например. А именно во FreePBX и его авторах, которые спрятали кучу возможностей за пейволл (и превратили интерфейс в рекламу), в котором отсутствует нормальная документация, а многое делается только через ручную правку конфиг-файлов, что в GUI конечно же никак не отображается (удачи тебе в отладке, новый админ).
3.15, Аноним (1), 11:28, 17/10/2025
>А именно во FreePBX и его авторах, которые спрятали кучу возможностей за пейволл
Структура меню контр-интуитивная.
Помню пришлось для какой-то стандартной функции узнать в ТГ чате о существовании плагина, потом нагуглить его, установить. На удивление даже заработало.
2.5, Жироватт (ok), 09:18, 17/10/2025
|
Ну почему же. Все сделано специально - чтобы ты купил.
И сам дистр, и работы по его внедрению и сопровождению.
Тут - с моей точки зрения - ребята сделали всё классно, обычный админ уровня среднего предприятия асилит (но с трудом и при обновлении ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет хоть немного, но допереучиваться), а мелкие будут вынуждены или страдать, или купить внедрение, если им облачные АТС / железные порнослониковые АТС не любы. Все чётенько.
Крупный бизнес купит у интегратора.
Средний или купит, или развернёт сам.
Мелкий - будет страдать.
3.7, Аноним (7), 09:43, 17/10/2025
|
С одной стороны да, с другой - процент тех, кто почему-то не купит облако за копье - кажется, что мизерный. Облако будет дешевле при мелких делах. Да и в любом случае настроить астериск - это задача для студента. В чем добавочная стоимость фрипбикс я не понимаю.
4.12, Жироватт (ok), 11:13, 17/10/2025
|
Настройка настройке рознь.
Простейшую АТС на нем поднять легко, но вот для задач уровнем повыше...
К тому же у нас есть необходимость *сопровождения* решения
5.19, Аноним (7), 11:51, 17/10/2025
|
Это все облако решает. Селфхостед нужно мизерному количеству людей. Не построишь на этом бизнес
3.17, Аноним (1), 11:30, 17/10/2025
|
>обычный админ уровня среднего предприятия асилит (но с трудом и при обновлении ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет хоть немного, но допереучиваться)
Не не осилит, настройкой АТС должен заниматься специально обученный человек, Вообще не понятно почему на админов вещают всех собак и картриджи трясти и АТС настраивать и витуху тянуть.
4.20, Аноним (7), 11:53, 17/10/2025
|
Потому что админ - это низкоквалифицированный труд. А у мелкого бизнеса нет денег на проф. монтажников и настройщиков астериска.
5.29, Аноним (1), 13:10, 17/10/2025
|
Потому что это не админ, а эникейщик. Вообще в так называемые сисдамины самый низкий порог вхождения а ИТ индустрии, поэтому туда идет всякий сброд. Но с другой стороны в ИТ узкая специализацию у всех в основном кроме админов.
6.32, почти админ (?), 13:30, 17/10/2025
|
Я до сих пор не могу уловить, что сначала? Админ или комментатор на Опеннет? Или это примерно одинаково?
6.34, Аноним (34), 13:42, 17/10/2025
|
Ну потому что админ - это обслуга широкого профиля. Админ, эникейщик - это почти одно и тоже. Комбинаторика и гуглежка. Никаких там глубоких проф. знаний нет. А вот когда админ их приобретает (например, знание настройки технически сложных решений типа СХД, мишн критикал серверов или просто комплексного стека ПО) - он становится специализированным инженером. Все очень просто. Админ - обслуга, инженер - профессионал.
2.10, CheeZ (?), 10:24, 17/10/2025
|
Давайте не будем одно и другое, хоть и астер используется в этом недоразумении, его можно готовить абсолютно по своему + его возможность написания диалпланов в lua делают из него весьма интересную штукенцию ибо там много его такого, что нет в kamailio или freeswith, хотя последние нагрузку держат лучше. Он хорошо себя показывает для голосовых сервисов и еще кучи всякого... Т. е. как пример - коммутацию, регистрацию и т. д. отправляем на kamailio, а сервисы пишем для астера.
3.18, Аноним (1), 11:33, 17/10/2025
|
Да, я понимаю что это разные вещи, что Астериск в консоле настраивается. Просто высказался о наболевшем.
1.4, специалист (?), 09:15, 17/10/2025
|
Со свободных телефонных операционных систем звонить из консоли - самое то. Там где модуль связи работает, конечно.
1.6, Аноним (6), 09:35, 17/10/2025
|
Поднимал один раз в жизни, полгода назад. Впечатления смешанные, конфиги достаточно сложно настроить, адекватную доку не нашёл. Для разных версий разные настройки и в процессе поиска доки, голова начинает пухнуть.
По итогу, настроил, но с первыми проблемами выкинул мороз.
2.8, Аноним (7), 09:47, 17/10/2025
|
Да камон, астериск не самый приятный в настройке софт, но с гуглом поднимается за вечерок одной рукой. Вот беда жить связь - да, сложнее, там без матчасти никуда. А софт - пф, обычная комбинаторика.
1.9, Аноним (9), 10:11, 17/10/2025
|
Лет 5 ручками настраиваию дома asterisk, к нему подключена
dect станция на 4 трубки, goip для внешних звонков и аналоговый
телефон в туалете через grandstream ht802.
Работала 18 версия, переход на 20-ю был болезненным, пришлось
уйти от autoload модулей к списку конкретных и pjsip.conf слегка
подправить.
На днях от скуки нажал на аналоговом телефоне кнопку flash и
asterisk 20 крашнулся, логи verbose и в них никакой инфы почему.
Еще раздражает ожидание гудка при вызове, при том что udp
и все в одной сети
4.21, Аноним (7), 11:55, 17/10/2025
|
Сколько таких случаев ты можешь вспомнить за 30 лет существования сотовой связи в РФ? Я - пару раз во время политических событий. Препперство это забавно, но гораздо интересней выкопать бункер, чем обвешивать дом телефонными трубками. Это как-то meh
6.36, Аноним (34), 13:48, 17/10/2025
|
Ок, это может быть кейсом. Просто я давно не видел плохой связи даже на дачах в центральном районе.
4.22, Аноним (7), 11:57, 17/10/2025
|
К тому же если БС потушены, ты кому звонить собрался? Такому же препперу из Магадана? Которого как раз в этот момент дома не оказалось))
3.23, Аноним (9), 12:07, 17/10/2025
|
- престарелые родители могут меня позвать за помощью(телефон они с собой не таскают и не хотят).
- реле щелкать по номеру, так свет возле дома работает
В целом минимальная настройка, работает и каши не просит.
Хотелось бы конечно расширить это до sip/iax2 клиентов на
смартфонах
4.30, расширитель (?), 13:25, 17/10/2025
|
Я тоже ходил с фонариком, а что толку? ГПС показывает меня на Аляске. Родители так и не увидели. Хотя мы с ними вместе азбуку Морзе разучивали именно на такой случай.
4.37, Аноним (34), 13:50, 17/10/2025
|
Если они телефон не таскают, то как они тебе позвонят? Через астрал? Ну давай совсем не заливать, а? Старые родители, безухие дети, ага.
3.33, почти админ (?), 13:32, 17/10/2025
|
Номер набираю через игру "Утиная охота" со светового пистолета. Ни один космонавт не догадается.
2.31, гудок с бачка (?), 13:28, 17/10/2025
|
Я тоже думаю, что в туалете - это хитрый кейс. Там космонавты... станут в первую очередь искать незарегистрированные трубки! Не вариант.
3.38, Аноним (34), 13:58, 17/10/2025
|
Он же уже сказал, что телефон для родителей. Мамка звонит с кухни в толкан, зовет борщ есть.
