The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз коммуникационной платформы Asterisk 23

17.10.2025 07:37

После года разработки состоялся релиз стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 23, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходный код проекта написан на языке Си и доступен под лицензией GPLv2.

Asterisk 23 отнесён к категории выпусков с обычной поддержкой, обновления для которых формируются в течение двух лет. Поддержка LTS-ветки Asterisk 20 продлится до октября 2027 года, а Asterisk 22 - до октября 2029 года. Поддержка LTS-ветки 18.x будет прекращена 20 октября. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности.

Среди изменений в Asterisk 23:

  • Добавлена опция "log_unpause_on_reason_change", при включении которой в лог будет записываться информация о событиях UNPAUSE, когда вызов находится состоянии паузы, но причина паузы изменилась.
  • В приложении диалплана WaitExten реализована возможность использования пользовательского тонального сигнала во время ожидания ввода цифр.
  • В функцию диалплана TONE_DETECT для исключения возникновения состояния гонки добавлена опция 'e', автоматически отключающая обнаружение тональных сигналов после заданного числа срабатываний детектора тонального сигнала.
  • В модуль sorcery добавлена настройка "update_or_create_on_update_miss", обеспечивающая воссоздание объектов, потерянных после выхода из строя одного из бэкендов.
  • В модуле chan_websocket для приложения Dial реализована опция 'v', позволяющая добавлять дополнительные параметры в URI исходящего WebSocket-соединения.
  • В приложения диалплана ChanSpy и ExtenSpy добавлена опция "N" для отключения автоматического ответа на звонок.
  • В ARI (Asterisk REST Interface) добавлен обработчик "/channels/{channelId}/progress" для отправки информации о начале соединения ("Session Progress") до ответа на вызов.
  • Прекращена поддержка файла конфигурации users.conf, вместо которого все настройки канальных драйверов должны определяться в специфичных для них отдельных файлах конфигурации.
  • Удалено устаревшее приложение диалплана DeadAGI.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.asterisk.org/aster...)
  2. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 21
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива FreePBX 16
  4. OpenNews: Коммуникационная платформа Asterisk перешла в руки компании Sangoma
  5. OpenNews: Релиз платформы VoIP-телефонии FreeSWITCH 1.2
  6. OpenNews: Обновление VirtualPBX, системы для развертывания голосового сервиса на базе Asterisk
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64067-asterisk
Ключевые слова: asterisk, voip, voice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:50, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работал с FreePBX, впечатления исключительно негативные. Делали мазохисты для мазохистов.
     
     
  • 2.2, abu (?), 09:10, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чем работаете вместо этого всего, если не секрет?
     
  • 2.3, nebularia (ok), 09:15, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причём дело даже не в Asterisk, ведь на нём есть вполне адекватные АТС Grandstream например. А именно во FreePBX и его авторах, которые спрятали кучу возможностей за пейволл (и превратили интерфейс в рекламу), в котором отсутствует нормальная документация, а многое делается только через ручную правку конфиг-файлов, что в GUI конечно же никак не отображается (удачи тебе в отладке, новый админ).
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 11:28, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А именно во FreePBX и его авторах, которые спрятали кучу возможностей за пейволл

    Структура меню контр-интуитивная.
    Помню пришлось для какой-то стандартной функции узнать в ТГ чате о существовании плагина, потом нагуглить его, установить. На удивление даже заработало.

     
  • 2.5, Жироватт (ok), 09:18, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну почему же. Все сделано специально - чтобы ты купил.
    И сам дистр, и работы по его внедрению и сопровождению.
    Тут - с моей точки зрения - ребята сделали всё классно, обычный админ уровня среднего предприятия асилит (но с трудом и при обновлении ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет хоть немного, но допереучиваться), а мелкие будут вынуждены или страдать, или купить внедрение, если им облачные АТС / железные порнослониковые АТС не любы. Все чётенько.

    Крупный бизнес купит у интегратора.
    Средний или купит, или развернёт сам.
    Мелкий - будет страдать.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:43, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С одной стороны да, с другой - процент тех, кто почему-то не купит облако за копье - кажется, что мизерный. Облако будет дешевле при мелких делах. Да и в любом случае настроить астериск - это задача для студента. В чем добавочная стоимость фрипбикс я не понимаю.
     
     
  • 4.12, Жироватт (ok), 11:13, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настройка настройке рознь.
    Простейшую АТС на нем поднять легко, но вот для задач уровнем повыше...
    К тому же у нас есть необходимость *сопровождения* решения
     
     
  • 5.19, Аноним (7), 11:51, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все облако решает. Селфхостед нужно мизерному количеству людей. Не построишь на этом бизнес
     
  • 3.17, Аноним (1), 11:30, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >обычный админ уровня среднего предприятия асилит (но с трудом и при обновлении ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет хоть немного, но допереучиваться)

    Не не осилит, настройкой АТС должен заниматься специально обученный человек, Вообще не понятно почему на админов вещают всех собак и картриджи трясти и АТС настраивать и витуху тянуть.

     
     
  • 4.20, Аноним (7), 11:53, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что админ - это низкоквалифицированный труд. А у мелкого бизнеса нет денег на проф. монтажников и настройщиков астериска.
     
     
  • 5.29, Аноним (1), 13:10, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это не админ, а эникейщик. Вообще в так называемые сисдамины самый низкий порог вхождения а ИТ индустрии, поэтому туда идет всякий сброд. Но с другой стороны в ИТ узкая специализацию у всех в основном кроме админов.
     
     
  • 6.32, почти админ (?), 13:30, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я до сих пор не могу уловить, что сначала? Админ или комментатор на Опеннет? Или это примерно одинаково?
     
  • 6.34, Аноним (34), 13:42, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну потому что админ - это обслуга широкого профиля. Админ, эникейщик - это почти одно и тоже. Комбинаторика и гуглежка. Никаких там глубоких проф. знаний нет. А вот когда админ их приобретает (например, знание настройки технически сложных решений типа СХД, мишн критикал серверов или просто комплексного стека ПО) - он становится специализированным инженером. Все очень просто. Админ - обслуга, инженер - профессионал.
     
  • 2.10, CheeZ (?), 10:24, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте не будем одно и другое, хоть и астер используется в этом недоразумении, его можно готовить абсолютно по своему + его возможность написания диалпланов в lua делают из него весьма интересную штукенцию ибо там много его такого, что нет в kamailio или freeswith, хотя последние нагрузку держат лучше. Он хорошо себя показывает для голосовых сервисов и еще кучи всякого... Т. е. как пример - коммутацию, регистрацию и т. д. отправляем на kamailio, а сервисы пишем для астера.
     
     
  • 3.18, Аноним (1), 11:33, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я понимаю что это разные вещи, что Астериск в консоле настраивается. Просто высказался о наболевшем.
     
  • 2.25, andreyche (?), 12:23, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    используй ванильный астериск с текстовыми конфигами, будь мужиком
     
     
  • 3.28, Аноним (1), 13:08, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что было, с тем и работал.
     

  • 1.4, специалист (?), 09:15, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Со свободных телефонных операционных систем звонить из консоли - самое то. Там где модуль связи работает, конечно.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:35, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поднимал один раз в жизни, полгода назад. Впечатления смешанные, конфиги достаточно сложно настроить, адекватную доку не нашёл. Для разных версий разные настройки и в процессе поиска доки, голова начинает пухнуть.

    По итогу, настроил, но с первыми проблемами выкинул мороз.

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 09:47, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да камон, астериск не самый приятный в настройке софт, но с гуглом поднимается за вечерок одной рукой. Вот беда жить связь - да, сложнее, там без матчасти никуда. А софт - пф, обычная комбинаторика.
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 11:19, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот что-то не нагуглил нормальной документации.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:11, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лет 5 ручками настраиваию дома asterisk, к нему подключена
    dect станция на 4 трубки, goip для внешних звонков и аналоговый
    телефон в туалете через grandstream ht802.
    Работала 18 версия, переход на 20-ю был болезненным, пришлось
    уйти от autoload модулей к списку конкретных и pjsip.conf слегка
    подправить.
    На днях от скуки нажал на аналоговом телефоне кнопку flash и
    asterisk 20 крашнулся, логи verbose и в них никакой инфы почему.

    Еще раздражает ожидание гудка при вызове, при том что udp
    и все в одной сети

     
     
  • 2.11, Аноним (7), 11:07, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафига тебе в 25 году телефония дома?!
     
     
  • 3.13, Жироватт (ok), 11:14, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы звонить даже тогда, когда БС потушены?
     
     
  • 4.21, Аноним (7), 11:55, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько таких случаев ты можешь вспомнить за 30 лет существования сотовой связи в РФ? Я - пару раз во время политических событий. Препперство это забавно, но гораздо интересней выкопать бункер, чем обвешивать дом телефонными трубками. Это как-то meh
     
     
  • 5.27, DESKTOP3HBS8ID (?), 13:06, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на даче регулярно на местной БС отвал башки, так что не так всё просто...
     
     
  • 6.36, Аноним (34), 13:48, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, это может быть кейсом. Просто я давно не видел плохой связи даже на дачах в центральном районе.
     
  • 4.22, Аноним (7), 11:57, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К тому же если БС потушены, ты кому звонить собрался? Такому же препперу из Магадана? Которого как раз в этот момент дома не оказалось))
     
  • 3.23, Аноним (9), 12:07, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - престарелые родители могут меня позвать за помощью(телефон они с собой не таскают и не хотят).
    - реле щелкать по номеру, так свет возле дома работает

    В целом минимальная настройка, работает и каши не просит.
    Хотелось бы конечно расширить это до sip/iax2 клиентов на
    смартфонах

     
     
  • 4.30, расширитель (?), 13:25, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже ходил с фонариком, а что толку? ГПС показывает меня на Аляске. Родители так и не увидели. Хотя мы с ними вместе азбуку Морзе разучивали именно на такой случай.
     
  • 4.37, Аноним (34), 13:50, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они телефон не таскают, то как они тебе позвонят? Через астрал? Ну давай совсем не заливать, а? Старые родители, безухие дети, ага.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:29, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно вы нажали FLUSH ?
     
  • 2.24, Андрей (??), 12:10, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажите, как элт телевизор подключен для видео связи?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:47, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через android-приставку с sip клиентом
     
     
  • 4.35, Андрей (??), 13:43, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так антенна-усы не задействуется
     
  • 3.33, почти админ (?), 13:32, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Номер набираю через игру "Утиная охота" со светового пистолета. Ни один космонавт не догадается.
     
  • 2.31, гудок с бачка (?), 13:28, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже думаю, что в туалете - это хитрый кейс. Там космонавты... станут в первую очередь искать незарегистрированные трубки! Не вариант.
     
     
  • 3.38, Аноним (34), 13:58, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он же уже сказал, что телефон для родителей. Мамка звонит с кухни в толкан, зовет борщ есть.
     

  • 1.39, Аноним (1), 14:20, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дайте инструкцию на сабж, в идеале на русском.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру