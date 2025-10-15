The OpenNET Project / Index page

15.10.2025 07:43

Стартовал конкурс по открытому программному обеспечению - Open OS Challenge 2025, участникам которого предложено решать задачи в области системного программного обеспечения, администрирования и разработки под Linux. Конкурс проводят сообщество разработчиков Linux-дистрибутива OpenScaler, компания Сбербанк-Технологии (СберТех), сервис GitVerse и АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета». Соревнования нацелены на популяризацию системной разработки и открытого программного обеспечения.

Участникам будут предложены задания, связанные с программированием, администрированием и применением Linux-дистрибутива OpenScaler, совместимого с Red Hat Enterprise Linux. Призовой фонд конкурса миллион рублей (1 место - 400 тыс. руб, 2 место - 300 тыс. руб., 3 место - 200 тыс. руб., 4 и 5 места - 50 тыс. руб.).

В соревнованиях могут участвовать как профессиональные инженеры и программисты, активно использующие open source в своей работе, так и любители, энтузиасты и студенты, не моложе 18 лет, изучающие системное программирование и администрирование на базе Linux. Регистрация для участия в соревнованиях до 19 октября включительно. Мероприятие продлится до 16 ноября 2025 года:

  • до 19 октября 2025 года в формате онлайн-тестирования необходимо пройти первый отборочный этап, в ходе которого определяются до 100 участников, показавших лучшие результаты.
  • с 25 по 26 октября 2025 года состоится второй отборочный этап, в ходе которого будут определены 10 финалистов. Этап проводится через удалённое подключение к виртуальным машинам.
  • 15 и 16 ноября 2025 года состоится финальный этап, в результате которого будут отобраны 5 победителей. Дорога и проживание оплачиваются организаторами.

OpenScaler является локализованной редакцией дистрибутива openEuler, созданного компанией Huawei на основе пакетной базы CentOS и переданного для совместного развития некоммерческой организации Open Atom Foundation. Из особенностей openEuler можно отметить поставку собственных пакетов с ядром Linux, более свежий рабочий стол на основе GNOME, специфичные для ARM64 и многоядерных систем оптимизации, система легковесных контейнеров iSulad, стек виртуализации StratoVirt, сетевой конфигуратор clibcni, инструментарий для настройки политик безопасности secPaver, система автоматической оптимизации настроек A-Tune.

Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Pavel Frolov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64047-openscaler
Ключевые слова: openscaler, openeuler
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Мохнонос (?), 07:52, 15/10/2025 [ответить]  
    		• +5 +/
    Да уж... Отобрать в итоге сотню лучших ИТ-специалистов системщиков, чтобы максимум вручить одному месячную ЗП средней руки программиста.

    Сбер - ты жмот и жлоб!
    АНО ИТ-Планета - ты жмот и жлоб!
    И там ещё кто-то в списке - тоже жмот и тоже жлоб!

     
     
  • 3, Аноним (3), 07:56, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для учащегося норм. А для нормального человека в таком участвовать себя не уважать.
     
  • 4, анонимиус (?), 08:07, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да просто ты зажрался в конец. Пора бы уже несколько обезжирить таких как ты.
     
     
  • 5, Аноним (3), 08:13, 15/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 2, Аноним (3), 07:55, 15/10/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто комбо худших компаний. Хуже если бы какое министерство проводило конкурс.  
     

