Стартовал конкурс по открытому программному обеспечению - Open OS Challenge 2025, участникам которого предложено решать задачи в области системного программного обеспечения, администрирования и разработки под Linux. Конкурс проводят сообщество разработчиков Linux-дистрибутива OpenScaler, компания Сбербанк-Технологии (СберТех), сервис GitVerse и АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета». Соревнования нацелены на популяризацию системной разработки и открытого программного обеспечения.

Участникам будут предложены задания, связанные с программированием, администрированием и применением Linux-дистрибутива OpenScaler, совместимого с Red Hat Enterprise Linux. Призовой фонд конкурса миллион рублей (1 место - 400 тыс. руб, 2 место - 300 тыс. руб., 3 место - 200 тыс. руб., 4 и 5 места - 50 тыс. руб.).

В соревнованиях могут участвовать как профессиональные инженеры и программисты, активно использующие open source в своей работе, так и любители, энтузиасты и студенты, не моложе 18 лет, изучающие системное программирование и администрирование на базе Linux. Регистрация для участия в соревнованиях до 19 октября включительно. Мероприятие продлится до 16 ноября 2025 года:

до 19 октября 2025 года в формате онлайн-тестирования необходимо пройти первый отборочный этап, в ходе которого определяются до 100 участников, показавших лучшие результаты.

с 25 по 26 октября 2025 года состоится второй отборочный этап, в ходе которого будут определены 10 финалистов. Этап проводится через удалённое подключение к виртуальным машинам.

15 и 16 ноября 2025 года состоится финальный этап, в результате которого будут отобраны 5 победителей. Дорога и проживание оплачиваются организаторами.

OpenScaler является локализованной редакцией дистрибутива openEuler, созданного компанией Huawei на основе пакетной базы CentOS и переданного для совместного развития некоммерческой организации Open Atom Foundation. Из особенностей openEuler можно отметить поставку собственных пакетов с ядром Linux, более свежий рабочий стол на основе GNOME, специфичные для ARM64 и многоядерных систем оптимизации, система легковесных контейнеров iSulad, стек виртуализации StratoVirt, сетевой конфигуратор clibcni, инструментарий для настройки политик безопасности secPaver, система автоматической оптимизации настроек A-Tune.



