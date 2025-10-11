The OpenNET Project / Index page

MicroPythonOS - ОС с графическим интерфейсом для микроконтроллеров

11.10.2025 08:31

Опубликован выпуск проекта MicroPythonOS 0.0.11, разрабатывающего операционную систему для микроконтроллеров, таких как ESP32, написанную с использованием инструментария MicroPython. Операционная система оснащена графическим интерфейсом, развиваемым с оглядкой на Android и iOS, и поддерживающим управления через сенсорные экраны. Из областей применения MicroPythonOS упоминаются устройства интернета вещей (IoT), системы управления домашней автоматизацией, интерактивные панели, роботы и умные носимые устройства с управлением экранными жестами. Проект также может применяться для быстрой разработки прототипов новых устройств. Код написан на языках Си и Python и распространяется под лицензий MIT.

Архитектура MicroPythonOS основана на использовании минимальной базовой системы, отвечающей за инициализацию и взаимодействие с аппаратным обеспечением, монтирование накопителей, многозадачность и интерфейс пользователя. Вся остальная функциональность, такая как настройка Wi-Fi и установка обновлений, вынесена в приложения. Для приложений предлагается использовать язык MicroPython и подмножество библиотек Python.

Ключевые особенности MicroPythonOS:

  • Возможность быстрого написания приложений и драйверов с использованием инструментария MicroPython (редакция Python 3 для микроконтроллеров, поставляемая c урезанным набором библиотек).
  • Поддержка запуска как на платах с микроконтроллерами ESP32, так и на обычных ПК или платах с Linux, таких как Raspberry Pi c Raspbian.
  • Графический интерфейс с управлением экранными жестами.
  • Набор встроенных приложений (меню приложений, конфигуратор, виджет для настройки Wi-Fi, программа установки и обновления приложений).
  • Поддержка установки внешних приложений, распространяемых через централизованный каталог App Store (например, просмотрщик изображений и программа для работы с камерой).
  • Установка и доставка обновлений по сети в режиме OTA (over-the-air).
  • Поддержка Wi-Fi, Blutooth, датчиков IMU (Inertial Measurement Unit) и камер.
  • Оптимизация системы для выполнения на устройствах с ограниченными ресурсами. Очень быстрая загрузка.


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:55, 11/10/2025 [ответить]  
    		• –2 +/
    pip поддерживает? встроенный редактор с проверкой синтаксиса есть? глобальный лок на месте? cphyton и pytorch все библиотеки поддерживает? если нет, то зачем?
     
     
  • 2.2, заполнить поле Name (?), 09:00, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >pytorch
    >на ESP

    Ахахахаха. Хорошая шутка.

     
  • 2.3, Stanislavvv (ok), 09:02, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Потому что можем!" ©
    С учётом ресурсов микроконтроллера — сомневаюсь, что там много чего есть.
    Вообще, идея писать все приложения для ограниченных ресурсов на интерпретируемом языке сомнительна, по-моему.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:08, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был же basic на минимуме ресурсов
     
  • 3.7, pofigist (?), 09:36, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man forth
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:32, 11/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Чем же Rust не устроил? Ну или хотя бы C?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:34, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может потому что под ESP32 на С/C++ оно и так без костылей пишется? :)
     
