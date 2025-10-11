Опубликован выпуск проекта MicroPythonOS 0.0.11, разрабатывающего операционную систему для микроконтроллеров, таких как ESP32, написанную с использованием инструментария MicroPython. Операционная система оснащена графическим интерфейсом, развиваемым с оглядкой на Android и iOS, и поддерживающим управления через сенсорные экраны. Из областей применения MicroPythonOS упоминаются устройства интернета вещей (IoT), системы управления домашней автоматизацией, интерактивные панели, роботы и умные носимые устройства с управлением экранными жестами. Проект также может применяться для быстрой разработки прототипов новых устройств. Код написан на языках Си и Python и распространяется под лицензий MIT. Архитектура MicroPythonOS основана на использовании минимальной базовой системы, отвечающей за инициализацию и взаимодействие с аппаратным обеспечением, монтирование накопителей, многозадачность и интерфейс пользователя. Вся остальная функциональность, такая как настройка Wi-Fi и установка обновлений, вынесена в приложения. Для приложений предлагается использовать язык MicroPython и подмножество библиотек Python. Ключевые особенности MicroPythonOS: Возможность быстрого написания приложений и драйверов с использованием инструментария MicroPython (редакция Python 3 для микроконтроллеров, поставляемая c урезанным набором библиотек).

Поддержка запуска как на платах с микроконтроллерами ESP32, так и на обычных ПК или платах с Linux, таких как Raspberry Pi c Raspbian.

Графический интерфейс с управлением экранными жестами.

Набор встроенных приложений (меню приложений, конфигуратор, виджет для настройки Wi-Fi, программа установки и обновления приложений).

Поддержка установки внешних приложений, распространяемых через централизованный каталог App Store (например, просмотрщик изображений и программа для работы с камерой).

Установка и доставка обновлений по сети в режиме OTA (over-the-air).

Поддержка Wi-Fi, Blutooth, датчиков IMU (Inertial Measurement Unit) и камер.

Оптимизация системы для выполнения на устройствах с ограниченными ресурсами. Очень быстрая загрузка.



