Общая пропускная способность международных каналов связи достигла 1835 Тбит/с

|1.1, kravich (ok), 09:48, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
И значитальная часть этой полезной пропускной способности поедается бесполезными ИИ ботами
|3.4, Аноним (4), 09:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Cloudflare-то откуда знать? Даже до бума нейроночек там было намного больше.
|5.12, Аноним (4), 10:54, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Openai, например. Ещё у Meta можно спросить. С cloudflare любым ботам надо притворяться людьми.
|2.3, Аноним (4), 09:54, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ничего, там вроде в 10 раз уже ускорили технологии передачи на пару лет. Рекомендую попробоват gpt5 от openai, теперь тебе не придётся копаться в бесполезной выдаче бесполезного поисковика -- чабот сам поищет и выдаст всю бесполезную инфу, а дальше ты можешь проверить насколько она соответствует действительности и стоит ли ей верить.
|3.7, Аноним (7), 10:14, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
По Web-сайтам с непонятными скриптами "ползает" большая часть населения.. это конечно печалит, но все же пока так оно и есть.
|4.25, Аноним (4), 11:59, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я уже перестал гуглить. Особенно, когда расплывчатое, времени впустую много уходит. Чатгпт выдаёт искомое или сразу, или после уточнения, или я быстро нахожу основываясь на его предположениях (или вспоминаю). Каждая итерация чатгпт всё более совершенна, но теперь, такое ощущение, он больше полагается на чушь из интернета. А уж насколько ей можно верить, факт-чекинг, в любом случае, необходим. Можно проводить базовую проверку фактов и с помощью того же чатгпт, видно, когда он начинает юлить.
|4.34, чатжпт (?), 12:53, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сейчас гуглить бесполезно. Гугл под капотом меняет запрос на то что хочет их нейронка. Последние два года найти что-либо практически невозможно. Меня прям до припадков доводит когда в выдаче чушь полная.
|2.24, Аноним (24), 11:55, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Куда большая поедается видеостримингами порнографии. И в отличие от нейросетей, никакой пользы эта отрасль не генерирует.
|3.26, Аноним (4), 12:03, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Куда большая поедается видеостримингами порнографии. И в отличие от нейросетей, никакой
> пользы эта отрасль не генерирует.
5% это куда больше 3%, тут ты прав. А какую пользу генерируют нейросети? До их прихода, полезной информации в интернете было больше, и её было проще находить. А стриминги двигали весь прогресс.
|3.29, Аноним (-), 12:37, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> в отличие от нейросетей, никакой пользы эта отрасль не генерирует.
А как же получение удовольствия людьми?
Этим оно не отличается от стриминга фильмов, музыки или ̶о̶н̶л̶а̶й̶н̶ ̶д̶р̶о̶ч̶и̶л̶е̶н̶ ММО игр.
А ведь уже появляются ИИ прон который нарисует любые фантазии по заказу.
Пока работает не очень дорисовывает лишнее, но ведь и обычные нейронки по 6 пальцев рисовали))
|2.31, тот самый поросёнок (?), 12:42, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сначала это был сгенерённый скриптами мусор. Теперь к нему добавился ИИ-мусор. То есть, более продвинутый мусор. То есть, это прогресс.
|1.5, Аноним (5), 10:00, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Кстати, компаний, которые занимаются морской прокладкой кабелей не так много.
Основные по масштабам:
Alcatel Submarine Networks (Франция).
SubCom (США).
NEC (Япония).
Nexans (Франция).
|2.6, Diozan (ok), 10:11, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зато которые рвут эти кабели - как рыб в море. Достаточно просто якорь не выбрать на каком-нибудь траулере и по дну его проволочь....
|3.13, Аноним (13), 10:57, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Основные обрывы на прибрежных территориях, там починить не проблема, в открытом океане зацепить кабель - меньше вероятность чем найти иголку в стоге сена.
|4.33, Аноним (33), 12:49, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> меньше вероятность чем найти иголку в стоге сена
лол, кек, дно океанов и морей до миллиметра просканировано, о чем речь? у них там даже морской аналог гпс есть, вон группа невисил пыталась даже северной корее предложить своим услуги :)
|1.18, Аноним (18), 11:15, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А у нас сервера устаревают забугорные ( Вот гады, палки нам в колёсы вставляют.
