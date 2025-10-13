Общая пропускная способность международных каналов связи достигла 1835 Тбит/с

По данным сервиса, осуществляющего мониторинг международных каналов связи, пропускная способность глобальной сети в 2025 году выросла на 25% и достигла 1835 Тбит/с, что более чем в два раза больше, чем было в 2021 году. Наибольший рост пропускной способности международных каналов связи за последние четыре года наблюдается в Африке (38%) и Ближнем Востоке (27%).





Росту интернет-трафика последние годы способствовали такие факторы, как распространение потребительских устройств с доступом в интернет, проникновение широкополосного доступа в развивающихся странах и рост приложений, требовательных к полосе пропускания.

Из факторов, которые могут повлиять на международный интернет-трафик в будущем, отмечены: облачные сервисы для AI и доступа к мощностям GPU; внедрение частных магистральных сетей, не использующих общедоступные каналы связи, в инфраструктуре компаний, развивающих сети доставки контента, датацентры и облачные сервисы; развитие сервисов, зависимых от прямых подключений к поставщикам контента; использование систем кэширования трафика; региональная локализация контента; снижение стоимости на транзитный трафик после введения новых международных сетей.



