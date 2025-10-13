The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Общая пропускная способность международных каналов связи достигла 1835 Тбит/с

13.10.2025 09:43

По данным сервиса, осуществляющего мониторинг международных каналов связи, пропускная способность глобальной сети в 2025 году выросла на 25% и достигла 1835 Тбит/с, что более чем в два раза больше, чем было в 2021 году. Наибольший рост пропускной способности международных каналов связи за последние четыре года наблюдается в Африке (38%) и Ближнем Востоке (27%).

Росту интернет-трафика последние годы способствовали такие факторы, как распространение потребительских устройств с доступом в интернет, проникновение широкополосного доступа в развивающихся странах и рост приложений, требовательных к полосе пропускания.

Из факторов, которые могут повлиять на международный интернет-трафик в будущем, отмечены: облачные сервисы для AI и доступа к мощностям GPU; внедрение частных магистральных сетей, не использующих общедоступные каналы связи, в инфраструктуре компаний, развивающих сети доставки контента, датацентры и облачные сервисы; развитие сервисов, зависимых от прямых подключений к поставщикам контента; использование систем кэширования трафика; региональная локализация контента; снижение стоимости на транзитный трафик после введения новых международных сетей.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.telegeography.com...)
  2. OpenNews: Доступны анализатор трафика Zeek 8.0 и сетевой сканер Nmap 7.98
  3. OpenNews: По статистике Cloudflare 6.8% интернет-трафика является потенциально мусорным
  4. OpenNews: Атака TunnelVision, позволяющая перенаправить VPN-трафик через манипуляции с DHCP
  5. OpenNews: Определение сеансов OpenVPN в транзитном трафике
  6. OpenNews: Доступна платформа оптимизации трафика LibreQoS 1.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64027-internet
Ключевые слова: internet, traffic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kravich (ok), 09:48, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И значитальная часть этой полезной пропускной способности поедается бесполезными ИИ ботами
     
     
  • 2.2, Анонтм (?), 09:52, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    По данным Cloudflare доля трафика от ботов лишь 3% https://opennet.ru/61580-cloudflare
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cloudflare-то откуда знать? Даже до бума нейроночек там было намного больше.
     
     
  • 4.11, Самый Лучший Гусь (?), 10:51, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому если не Cloudflare это знать?
     
     
  • 5.12, Аноним (4), 10:54, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Openai, например. Ещё у Meta можно спросить. С cloudflare любым ботам надо притворяться людьми.
     
  • 5.15, User (??), 11:03, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анониму, разумеется!
     
  • 2.3, Аноним (4), 09:54, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ничего, там вроде в 10 раз уже ускорили технологии передачи на пару лет. Рекомендую попробоват gpt5 от openai, теперь тебе не придётся копаться в бесполезной выдаче бесполезного поисковика -- чабот сам поищет и выдаст всю бесполезную инфу, а дальше ты можешь проверить насколько она соответствует действительности и стоит ли ей верить.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:14, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По Web-сайтам с непонятными скриптами "ползает" большая часть населения.. это конечно печалит, но все же пока так оно и есть.
     
  • 3.22, kravich (ok), 11:44, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, я как-нибудь по старинке погуглю
     
     
  • 4.25, Аноним (4), 11:59, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я уже перестал гуглить. Особенно, когда расплывчатое, времени впустую много уходит. Чатгпт выдаёт искомое или сразу, или после уточнения, или я быстро нахожу основываясь на его предположениях (или вспоминаю). Каждая итерация чатгпт всё более совершенна, но теперь, такое ощущение, он больше полагается на чушь из интернета. А уж насколько ей можно верить, факт-чекинг, в любом случае, необходим. Можно проводить базовую проверку фактов и с помощью того же чатгпт, видно, когда он начинает юлить.
     
  • 4.34, чатжпт (?), 12:53, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас гуглить бесполезно. Гугл под капотом меняет запрос на то что хочет их нейронка. Последние два года найти что-либо практически невозможно. Меня прям до припадков доводит когда в выдаче чушь полная.
     
  • 2.20, Fracta1L (ok), 11:24, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Как сказать "я анскильная лалка", не говоря "я анскильная лалка"
     
     
  • 3.32, тот самый поросёнок (?), 12:48, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "You're an unprofitable looser."
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:55, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда большая поедается видеостримингами порнографии. И в отличие от нейросетей, никакой пользы эта отрасль не генерирует.  
     
     
  • 3.26, Аноним (4), 12:03, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Куда большая поедается видеостримингами порнографии. И в отличие от нейросетей, никакой
    > пользы эта отрасль не генерирует.

    5% это куда больше 3%, тут ты прав. А какую пользу генерируют нейросети? До их прихода, полезной информации в интернете было больше, и её было проще находить. А стриминги двигали весь прогресс.

     
  • 3.29, Аноним (-), 12:37, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в отличие от нейросетей, никакой пользы эта отрасль не генерирует.  

    А как же получение удовольствия людьми?
    Этим оно не отличается от стриминга фильмов, музыки или  ̶о̶н̶л̶а̶й̶н̶ ̶д̶р̶о̶ч̶и̶л̶е̶н̶ ММО игр.

    А ведь уже появляются ИИ прон который нарисует любые фантазии по заказу.
    Пока работает не очень дорисовывает лишнее, но ведь и обычные нейронки по 6 пальцев рисовали))


     
  • 2.31, тот самый поросёнок (?), 12:42, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала это был сгенерённый скриптами мусор. Теперь к нему добавился ИИ-мусор. То есть, более продвинутый мусор. То есть, это прогресс.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:00, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кстати, компаний, которые занимаются морской прокладкой кабелей не так много.
    Основные по масштабам:
    Alcatel Submarine Networks (Франция).
    SubCom (США).
    NEC (Япония).
    Nexans (Франция).
     
     
  • 2.6, Diozan (ok), 10:11, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато которые рвут эти кабели - как рыб в море. Достаточно просто якорь не выбрать на каком-нибудь траулере и по дну его проволочь....
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:57, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Основные обрывы на прибрежных территориях, там починить не проблема, в открытом океане зацепить кабель - меньше вероятность чем найти иголку в стоге сена.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 12:49, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > меньше вероятность чем найти иголку в стоге сена

    лол, кек, дно океанов и морей до миллиметра просканировано, о чем речь? у них там даже морской аналог гпс есть, вон группа невисил пыталась даже северной корее предложить своим услуги :)

     
  • 3.21, Fracta1L (ok), 11:25, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ломать - не строить. Варваром всегда быть легче.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:50, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:24, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.14, Аноним (5), 10:59, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Карта:
    https://www.submarinecablemap.com
     
     
  • 3.17, Fareast (ok), 11:14, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    впечатляет!
     

  • 1.16, Fareast (ok), 11:06, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    круто!
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:15, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у нас сервера устаревают забугорные ( Вот гады, палки нам в колёсы вставляют.
     
     
  • 2.19, Аноним (5), 11:20, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делают всё возможное:
    https://vc.ru/services/2065116
     

  • 1.23, Аноним (-), 11:52, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру