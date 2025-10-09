Система сжатия OpenZL, опережающая Zstd и XZ по скорости и уровню сжатия структурированных данных

Компания Meta* представила инструментарий для сжатия и распаковки данных OpenZL, по сравнению с форматами Zstd и XZ демонстрирующий более высокий уровень сжатия и скорость работы. OpenZL разработан для эффективного сжатия структурированных наборов данных, например, применяемых при машинном обучении, а также хранилищ, содержащих поля с различными повторяющимися типами информации. Код OpenZL написан на C/C++ и открыт под лицензией BSD.

При сжатии БД с астрономическим каталогом звёзд SAO, инструментарий OpenZL позволил сократить размер данных в 2.06 раза, в то время как алгоритм zstd сжал информацию в 1.31 раза, а XZ в 1.64 раза. При этом по скорости сжатия OpenZL опередил zstd в два раза (203 MB/s против 115 MB/s), а XZ - в 65 раз (203 MB/s против 3.1 MB/s). Распаковка в OpenZL оказалась незначительно медленнее zstd (822 MB/s против 890 MB/s) и в 27 быстрее XZ.





OpenZL не является алгоритмом общего назначения и показывает хорошие результаты только для данных с заранее известной структурой. Работа OpenZL сводится к адаптивной генерации упаковщика на основе переданного описания данных. В результате формируется код для сжатия, оптимизированный для конкретного формата данных. Для распаковки применяется универсальный распаковщик, совместимый со всеми генерируемыми упаковщиками.

Упаковка и распаковка осуществляется при помощи одной утилиты "zli" или библиотеки libopenzl. Структура данных описывается в виде профилей. В состав уже входит набор предопределённых профилей, описывающих типовые форматы хранения. Например, профиль для формата CSV или данных, хранимых в форме массива 64-разрядных чисел. Сжатия сводится к выбору профиля командой "zli list-profiles" и запуску процесса упаковки командой "zli compress --profile имя_профиля". Для распаковки достаточно запустить "zli decompress".

Для специфичных форматов требуется сформировать собственный профиль, используя команду "zli train", которая выявляет закономерности в данных и формирует профиль с оптимальным уровнем сжатия. Используя опцию "--pareto-frontier" созданный профиль можно модернизировать в сторону ускорения упаковки или распаковки, ценой снижения уровня сжатия. Для описания сложных форматов со вложенными структурами и определения раскладки форматов данных в структурах может применяться язык SDDL (Simple Data Description Language).

Метод создания оптимальный упаковщиков основан на применении набора примитивных кодировщиков, каждый из которых наиболее эффективен для отдельных типов и последовательностей данных. Для сжатия формируется ориентированный ациклический граф обработки данных, узлами которого являются кодеки, а рёбрами - варианты данных в обрабатываемом формате. В зависимости от поступающего на вход типа данных выбирается цепочка кодеков, оптимально сжимающих поступивший элемент данных. При подобной организации заголовок файла сжимается одним кодеком, поле с целочисленными данными - вторым, поле с увеличивающимся счётчиком - третьим, а поле со строковыми данными - четвёртым.