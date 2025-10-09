Система сжатия OpenZL, опережающая Zstd и XZ по скорости и уровню сжатия структурированных данных

|
3.9, анон (?), 13:31, 09/10/2025
то что код открыт, не означает, что в нем найдут закладку
4.20, Аноним (20), 14:02, 09/10/2025
Но Jia Tan в проектировании формата участия не принимал и изначально код не писал. Решил лишь подрихтовать сбочный скрипт.
4.22, fz (?), 14:07, 09/10/2025
как страшно жить то...
шарахайтесь теперь от любого кода
4.23, JakauBahuslau (?), 14:08, 09/10/2025
В xz закладку нашли за две тестовые версии, так что если там действительно что-то есть, то тоже быстро найдут
5.31, Zzz (??), 14:41, 09/10/2025
К сожалению, нашли случайно из-за CPU overload. Если б китайцы аккуратнее свой имплант написали, то далеко не факт, что обнаружили быстро.
5.32, Аноним (32), 14:43, 09/10/2025
Потому что васян с кор2дуба заметил как проц грузили типичные задачи с зксзед и обратился к профи из Майкрософт,который и выяснил в чем дело? Великий опенсурс!
1.6, Мемоним (?), 13:16, 09/10/2025
|
> Simple Data Description Language
Интересно, чем им Kaitai Struct не угодил. По описанию вроде почти одно и то же.
4.27, Аноним (-), 14:33, 09/10/2025
Могли.
Но это нужно идти к каким-то васянам, предлагать свои патчи, оформлять как тем хочется...
Или сделать свое, в котором ты сам себе хозяин.
1.7, Жироватт (ok), 13:23, 09/10/2025
Т.е. её ещё и обучать надо? Перед упаковкой.
Файлы как набор структурированных данных жуёт или только жмёт один файл как хранилище?
> команду "zli train"
Результат СЕЙЧАС насколько зависит от версии и от машины, на которой формируется профиль?
1.10, Аноним (10), 13:40, 09/10/2025
А чего не сравнили с непрерывном методом сжатия (solid archive) rar архивов? Он уже отлично сжимал повторяющиеся данные лет 25 назад.
p.s. а лучше бы вообще уже выкупили rar у Рошала и сделали бы алгоритм открытым и бесплатным.
2.19, Эффективный менеджер (?), 14:01, 09/10/2025
А может наоборот? Из открытого достояния приватизировать в частное владение.
Я бы запантетовал колесо, алфавит и т.д. А то ишь, пользуетесь бесплатно! А разработчики чем будут питаться? Им тоже надо на хлеб с маслом!!1!
Нажо выдать ЖКХ право дарить людей! Не нравиться - прокладыватйте труб к своему дому сами! А платить по раздельному тарифу, в ванной - по аналогии с сотовыми оператороми, покупаете "пакет" литров.
Тех в провайдерам интернета надо выдать право банить людей за блокировку рекламы, торренты и подозрительую активность... А ещё лучше сделать реестр недобосовечных лиц.
2.24, Аноним (32), 14:17, 09/10/2025
Зачем покупать? Игорь Павлов смог с 7зип реализовать свой них синдром. Дерзайте и вы.
2.30, Аноним (33), 14:41, 09/10/2025
У него нет дедупликации по факту, только частичная. На и в целом zpaq поинтересней, он лучше комбинации lzss с ppmd. Lrzip, к примеру, действительно дедуплицирует, и легко может обойти и 7z, и, тем более, rar.
1.13, Аноним (13), 13:47, 09/10/2025
Ну вообще-то да, если знать структуру данных можно пожать гораздо лучше чем общим алгоритмом.
Например, взять 12-битные изображения. Там тупо верхних 4-бита каждый второй байт забит нулями. Из четырех байт тривиально получается три. Не говоря уже о разностном кодировании, потому что каждое последующее значение лежит довольно таки близко к предыдущему. Так вот - лет 10-15 назад редко какой архиватор умел пожимать такие файлы. Потом появился zstd, который с этим справляется лучше, но и он до ужатия до 75% от оригинала не дотягивает. Позже появился jxl (lossless jpeg)- он умел таки пожимать лучше чем до тривиальных 75%. Но данные к тому моменту и так уже лежали на zfs / zstd.
Топик как-раз движется в этом направлении - похоже ему будет достаточно сказать что файлы надо рассматривать как последовательность word (16-bit), и кодировать их разность.
1.26, Аноним (26), 14:31, 09/10/2025
Бинарник в разы больше, чем у zstd или 7-zip
$ ls -l /usr/bin/zli
-rwxr-xr-x 1 root root 5494744 окт 9 18:20 /usr/bin/zli
2.29, Аноним (26), 14:34, 09/10/2025
$ zli --version
zstrong-cli version 0.1
$ zli list-profiles
Available profiles:
-| csv = CSV. Pass optional non-comma separator with --profile-arg <char>.
-| le-i16 = Little-endian signed 16-bit data
-| le-i32 = Little-endian signed 32-bit data
-| le-i64 = Little-endian signed 64-bit data
-| le-u16 = Little-endian unsigned 16-bit data
-| le-u32 = Little-endian unsigned 32-bit data
-| le-u64 = Little-endian unsigned 64-bit data
-| parquet = Parquet in the canonical format (no compression, plain encoding)
-| pytorch = Pytorch model generated from torch.save(). Training is not supported.
-| sao = SAO format from the Silesia corpus
-| sddl = Data that can be parsed using the Simple Data Description Language. Pass a path to the data description file with --profile-arg.
-| serial = Serial data (aka raw bytes)
|