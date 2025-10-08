Компания Cisco выпустила антивирусный пакет ClamAV 1.5.0

Добропорядочный антивирус нужен лишь для того, чтобы упростить пользователю сортировку угроз. Это иснтрумент вроде сортировщика писем в почте, а правила должен уже настраивать пользователь самостоятельно, понимая что он делает.

К сожалению, типичный антивирус совсем другой - он всё решает за пользователя. Впрочем, типичный пользователь сам не понимает как работает компьютер, и не видит никакой потенциальной угрозы в запуске непонятных exe файлов присланных по почте от какого-нибудь незивестного сотрудника министерства, который говорит что на компьютере вот обязательно надо прогнать эту программу, иначе - штраф.

Но тут уже ничего не поможет. Какой бы строгий антивирус не был, как бы он не мешал жить и работать пользователю, всё равно рано или поздно пропустит какого-нибудь петю.

