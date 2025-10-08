Компания Cisco выпустила антивирусный пакет ClamAV 1.5.0

|
|1.2, Аноним (2), 09:25, 08/10/2025 [ответить]
|–1 +/–
|
Как это спасет от того, что пользователь сам установить вредоносный VPN, например, и на него присяду? Т.е. даже если он за NAT будет, это не играет роли.
Понятное дело не надо ставить рандомные программы, но сам факт..
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 09:29, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Антивирусы вообще странная затея. Конкретно этот по сути нужен только для сканирования почтовых вложений.
|
|
|
|3.7, Аноним (2), 09:44, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Согласен, что странная затея.
Сейчас пользователь сам ставит вредонос, даже "взламывать" не надо, а с другой стороны присаживаются на устройство. Как например выделить сетевой трафик вредоносного VPN? Думаю, что никак. Для антивируса проблематично будет юзать маскированный трафик, завернутый во что-то ради обхода блокировок.. например.
|
|
|
|4.9, Аноним (3), 09:50, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не туда смотрите в целом. Антивирусы (не конкретно ClamAV) как правило ставят в организациях, на Windows под AD. И защищают они по сути от пост-эксплуатации, чаще всего цель атакующего в этом сценарии повысить привелегии и получить дамп lsass.exe для дальнейшего продвижения по AD.
|
|1.5, anonymous (??), 09:36, 08/10/2025 [ответить]
|–1 +/–
|
Если пользователь желает поставить вредоносный софт, ни один антивирус не спасёт.
Добропорядочный антивирус нужен лишь для того, чтобы упростить пользователю сортировку угроз. Это иснтрумент вроде сортировщика писем в почте, а правила должен уже настраивать пользователь самостоятельно, понимая что он делает.
К сожалению, типичный антивирус совсем другой - он всё решает за пользователя. Впрочем, типичный пользователь сам не понимает как работает компьютер, и не видит никакой потенциальной угрозы в запуске непонятных exe файлов присланных по почте от какого-нибудь незивестного сотрудника министерства, который говорит что на компьютере вот обязательно надо прогнать эту программу, иначе - штраф.
Но тут уже ничего не поможет. Какой бы строгий антивирус не был, как бы он не мешал жить и работать пользователю, всё равно рано или поздно пропустит какого-нибудь петю.
|
|1.8, Аноним (8), 09:48, 08/10/2025 [ответить]
|+/–
|
>Cisco опубликовала выпуск свободного антивирусного пакета
И заблокировала репозиторий с openh264
|